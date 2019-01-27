Василий Курка - 179 побед юного снайпера

Васька Курка родился в с. Любомирка Винницкой области. Прославленный снайпер, уничтоживший 179 немецких солдат во время Великой Отечественной войны, в конце войны лейтенант, командир взвода Советской Армии, подготовивший 59 снайперов.

В свои 18 лет Василий Курка был одним из лучших снайперов дивизии и учителем для начинающих стрелков. На счету защитника — 179 уничтоженных солдат и офицеров, на счету его учеников — более 600.

Когда началась война, Василию было 16 лет. В июне 1941-го его мобилизовали в «трудовые резервы», а уже в октябре доброволец Курка стал стрелком 726-го полка 395-й стрелковой дивизии. Невысокий худощавый светловолосый юноша выглядел моложе своих лет и больше походил на сына полка, чем на бравого солдата.

И его, как сына полка, берегли: в дни тяжелейших боев за Донецкий бассейн Василий нес службу в тыловых подразделениях дивизии. «Он старательно выполнял все работы вплоть до разноски по блиндажам керосина и заправки керосиновых ламп», — говорилось в характеристике юноши.

В апреле 42-го, когда снайперское движение начало набирать обороты, юноша «настоятельно обратился» к командованию полка с просьбой зачислить его на курсы мастеров огня. Просьбу удовлетворили, и для Василия началась новая жизнь в полку — он стал учеником прославленного снайпера Максима Брыксина.

Вскоре все поняли, что этот юный на вид парень — настоящий воин. Он был настойчив, умен, а постоянные тренировки развили в нем осторожность, спартанское спокойствие и умение прекрасно ориентироваться.

9 мая 1942 года Василий Курка открыл свой боевой счет. В тот день немецкий снайпер просчитался: он обнаружил себя, выстрелив в чучело, сделанное юным стрелком. Следующий выстрел был за Василием, и он не подвел.

В 1943 году командование дивизии решило отправить молодого снайпера на офицерские курсы, после окончания которых, вчерашний ефрейтор Курка вернулся в полк в звании младшего лейтенанта. Ему доверили командование взводом, и 18-летний снайпер стал учителем для начинающих стрелков. Благодаря выдержке и смелости Вася Курка стал одним из наиболее результативных советских стрелков. За подвиги и боевые заслуги награждён орденами Красного Знамени (04.11.42г.) и Красной Звезды (31.10.43г.), медалью «За оборону Кавказа», Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, именной снайперской винтовкой. Фронтовой путь Василия Курки завершился в январе 45-го — в бою на Сандомирском плацдарме лейтенант был смертельно ранен.

Похоронен в местечке Климонтув (Польша) на братском кладбище советских военнослужащих.

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