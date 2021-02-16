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Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

Кинорежиссёр Никита Михалков рассказал, сколько получают за один съёмочный день Бортич, Деревянко и другие артисты, якобы "страдающие от режима Путина". Такие деньги многим жителям страны не снились и в качестве месячной зарплаты.  

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

Саша Бортич, которая заставляет молодых людей и детей идти на баррикады, за один съёмочный день зарабатывает 200 тысяч рублей. Такие цифры озвучил в эфире очередного выпуска "Бесогона" Никита Михалков. Уж кому-кому, а мэтру российского кинематографа можно верить.  

"Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?" - не смог сдержать негодования Михалков. Он предположил, что Бортич просто хочет быть "в тренде", но при этом не понимает, что если поднимется то, к чему она призывает, то и её тоже "сметут".

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

В ещё большее недоумение мэтра привело поведение популярного актёра, "талантливого и лихого" Павла Деревянко, который также отметился антиправительственными высказываниями. По утверждению артиста, которого не показывают сегодня разве что в утюгах, он "переборол страх". "Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей за съёмочный день", - изумился Михалков.

Он также добавил, что сегодня все артисты имеют статус ИП, чтобы "скостить налоги".

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

Режиссёр также процитировал слова Гоши Куценко, который сам признался, что ничего не понимает в политике, но считает Навального "очень смелым человеком".

"Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы всё это забыли?" - недоумевает Никита Сергеевич.

Автор "Бесогона" раскрыл гонорары и других молодых артистов - они оказались более чем солидными. Например, съёмочный день Антона Лапенко оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган получает 200 тысяч в день, а звезда "Призрака" Семён Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"
"Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день. Вы чем недовольны?" - задал Михалков логичный вопрос всем "протестунам" от кинематографа.

https://rostov.tsargrad.tv/news/nikita-mihalkov-raskryl-gono...

Никита Михалков раскрыл гонорары "страдающих от режима Путина"

P.s.: Блин! Только у одного из перечисленных фамилиЁ на русскОЕ смахивает, да и тот на фото на брата-близнеца Цукермана - в смысле, Цукерберга от ЦРУ-шной  Мордокниги  как-то слишком подозрительно походит.   

https://cont.ws/@nikkuro/1916221

политикаСветлана Митленкоискусстводорога в никуда
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