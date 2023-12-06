Спасли и сохранили

Дом 39 на Каменноостровском проспекте в 1933 год И сегодня

Особняк Котлова, также известный как «дача Шаляпина» — дом купца Дмитрия Алексеевича Котлова, построенный в 1914 году инженером Н.И. Товстолесом и расположенный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом № 8 — в 110 метрах от площади Мужества. Одна из красивейших дореволюционных построек северной части города.

Особняк Д. А. Котлова расположен в историческом районе северной части Петербурга, вблизи станции метро «Площадь Мужества».

Семья Котловых прожила в этом доме недолго. После 1917 года особняк был национализирован, и до 1930-х годов в его здании располагалась начальная школа (два первых и два вторых класса).

Затем купеческий дом передали библиотеке имени А. С. Серафимовича. Она не прекращала свою работу даже в годы блокады Ленинграда и находилась в здании до 1967 года. Все 900 дней блокады там работала пожилая библиотекарь, которая приходила каждый день, топила одно из помещений и вежливо выдавала книги. Благодаря этому библиотека получила прозвище «огонёк на Лесном». Она была культурным очагом района. Сюда приходили погреться и почитать книги солдаты, медсёстры, рабочие. Позднее в здании располагалось строительное управление № 6 ЗАО «Лендорстой-2», после чего сменилось несколько частных владельцев.

Многие интерьеры и пристройки особняка в ходе многочисленной смены владельцев были утрачены. Так выглядел бывший дом Котлова в конце 1950 – начале 1960-х годов, (из семейного архива Е.И. Агеевой)

Не сохранилась веранда на первом этаже, обращённая в сторону проспекта, с узкими высокими окнами и ведущими к ней с обеих сторон пандусами. На крыше не сохранился шпиль с флюгером, а в окнах — витражи.

В 2014 году особняк приобрёл новый корпоративный собственник. До 2022 года в здании велись масштабные ремонтно-реставрационные работы по воссозданию его первозданного исторического облика. Культурное пространство «Дача Шаляпина» В особняке Котлова в стиле модерн открылось новое общественное пространство. Намедни здесь открылась театральная мастерская для детей, в планах — театр для взрослых. На первом этаже расположена кофейня-кондитерская. В меню десерты, сырники, блинчики и различные напитки. Кофейня пока работает с чт по вс с 10.00 до 21.00. Также скоро в пространстве заработает банкетный зал и ресторан в застеклённой террасе

пр. Тореза, 8

Один из вологодских инвесторов, Герман Якимов, так увлекся реставрацией, что сейчас одновременно ведет восстановление уже четвёртого и пятого по счёту особняка. В первых трёх реставрация уже давно завершена, и обновленные дома живут своей жизнью. В них располагаются магазины цветов, кофейня и два музея. Например, на втором этаже флигеля дома Дружинина, на Мальцева, 18, вы можете выпить чашечку чая или кофе на историческом резном балконе. В музее, на третьем этаже, можно удивиться находкам с реставрации старейшего особняка в Вологде - дома Засецких. А завершить посещение дома можно на первом этаже в магазине цветов. Там можно полюбоваться воссозданной изразцовой печью. Побольше бы таких "увлекшихся"

Что отличает вологодские деревянные дома от домов в других городах Севера? В конце 19 – начале 20 века в Вологде началось активное строительство двухэтажных доходных домов. Скорее всего, связано это с появлением железной дороги и увеличением потока приезжих. Вологодские доходные дома отличались от столичных не только малоэтажностью, в них были и другие особенности. Мастера строили особняки в виде параллелепипеда, вытянутого во двор, с угловой лоджией над крыльцом. Обычно на парадном крыльце располагалось две двери. Одна вела в квартиры первого этажа, через вторую жильцы могли пройти на второй этаж. Это было сделано для того, чтобы постояльцы не пересекались с прислугой или хозяевами дома, которые зачастую жили там же.

По сей день особняки вологодского типа можно увидеть на улице Благовещенской, Герцена, Гоголя и других. Вот этот дом отреставрирован, жилой и находится в прекрасном состоянии. Дом И. Ф. Тихановского. Он был построен в 1895 г. Вертикальная обшивка его стен в сочетании с немыслимой красоты резным декором делают его похожим на сказочный пряничный домик.

Или взять к примеру Дом кружевниц Особняк на Благовещенской, 20 с 1910-го по 1918-й год принадлежал Наумову Константину Ивановичу.

Наумов занимался скупкой и продажей кружев и, вполне логично предположить, что в доме, стоявшем рядом с торговым местом, у скупщика кружев находили пристанище кружевницы, приехавшие издалека, что и породило название «Дом кружевниц». Начиная с января 1918 года новые власти собирали сведения о всех доходных домах и их жильцах. Константина Наумова отнесли к буржуазии. Дом превратили в коммунальную квартиру и стали вселять туда целые семьи.

До 2012 года этот дом просуществовал как жилой многоквартирный. В 2020 году в уже отреставрированном Доме кружевниц открыли Центр ремесел. Сейчас там проводят мастер-классы по различным ремеслам для детей и взрослых.

А вот как отреставрировали главную площадь в Рыбинскае. Какой вариант площади в Рыбинске вам больше нравится? Наверху — 2020, ниже — 2012.

Такую красоту на 2 этаже видит каждый посетитель автовокзала во Владимире.

Непривычное для современной России развитие событий в Одоеве Тульской области: изначально здание было Благовещенским храмом 1776-1816 гг. постройки,в советское время внутри размещалась дизельная электростанция, для чего был надстроен второй этаж, а к фасаду пристроена водонапорная башня. Сейчас это креативное молодежное пространство.

Бизнес-квартал «Арма» — это обширная территория в центре Москвы, расположенная рядом с Садовым кольцом и набережной Яузы. Архитектурные особенности комплекса делают его уникальным, одним из самых красивых объектов в Москве. Обновленные газгольдеры Московского газового завода создают неповторимую атмосферу, а бизнес-квартал можно сравнить лишь с реконструированными территориями газовых заводов в Вене, Копенгагене, Дрездене и других городах Европы.

Удивительный храм в стиле древнерусского зодчества! Санкт-Петербург В самом центре Петербурга недалеко от Московского вокзала находится Феодоровский собор, построенный по проекту архитектора Степана Кричинского в неорусском стиле в 1914 году. Собор успел побыть молокозаводом с 1932 года. Возобновлено служение в построенной рядом часовне с 1998 года. После освобождения зданий молокозаводом в 2005 году, здание реставрировалось до 2013 года и восстановлено к первоначальному виду.

А вот пример спасения практически из небытия. Когда-то в районе Свиблово располагалась суконная фабрика Кожевникова 1819-1822 годов постройки. Конечно всю фабрику восстанавливать нет никакого смысла, а вот контору правления фабрики, площадью 327 кв. метров, возведенную в 1819-1822 годах по проекту архитектора Т.Г. Простакова, очень даже хорошо. Контора представляет собой башню-каланчу высотой 34,5 метра. Ее воссоздали. Одним из лауреатов конкурса «Московская реставрация — 2022» стала воссозданная башня-каланча на Сельскохозяйственной улице, в которой располагалась контора правления суконной фабрики И. Г. Кожевникова (1819–1822 годы). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Специалисты отстроили из кирпича наружные стены, первый и второй ярусы каланчи, а на фасаде цокольного этажа оставили три открытых участка исторической кладки. Верхний ярус башни облицевали деревом. Вернулись на историческое место шпиль и колокол — его тоже отливали по старинным чертежам», — уточнили в пресс-службе. Старинная каланча расположена на территории жилого комплекса по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 32. В дальнейшем в башне планируется открыть кафе, поэтому есть вероятность, что это место станет новой достопримечательностью района Свиблово. Другое здание, площадью 1926 кв. метров, корпус для машины Берта, изначально представлял из себя двухэтажное каменное строение 1821- 1822 годов постройки в стиле классицизма, и входил в комплекс суконной фабрики И.Г. Кожевникова. Современные архитектурные решения помогли приспособить здание к функции детского сада на 120 воспитанников. В ходе реставрации фасадов было произведено инженерное укрепление кирпичной кладки специальными реставрационными смесями, восстановлены поврежденные участки, в том числе лицевой поверхности кирпича и белого камня, а также элементов декора. Вот так, спасая иногда красоту и архитектурные ценности вполне можно найти им утилитарное применение.