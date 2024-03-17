Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.83

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

ПАМЯТИ СЕРЖАНТА ВДВ МАКСИМА МЕДВЕДЕВА. 24 февраля 2022 года героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Максим уроженец Городовиковского района.

В 2003 году окончил Городовиковскую среднюю школу 3. Затем поступил в филиал Бак КГУ им. Ф. Г. Попова. Успешно окончив в 2007 году был призван в ряды Российской армии. Отслужив срочную службу подписал свой первый контракт, выбрав служению Отечеству делом своей жизни. Служил 247 гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку города Ставрополь. Командир отделения и боевой машины. Максим был очень целеустремленным. Если он ставил перед собой цель, всегда добивался. Участвовал от свой части города Ставрополь в Армейских играх. Приложил все старания и был отобран в Российскую сборную. Максим был истинным патриотом своей страны. За его плечами боевые действия в Чечне, операция в Сирийской Арабской Республике. Мужественность, честность, справедливость, умение быть настоящим другом, это все о нем. Сержант ВДВ Медведев Максим в числе первых принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Героически погиб 24 февраля 2022 года при исполнении воинского долга в городе Новая Каховка Херсонской области.

У Максима остались жена, маленькая дочь, родители и сестра.

Указом Президента России Максим Владимирович Медведев награжден орденом Мужества посмертно. Прощание состоялось 7 марта 2022 года с соблюдением всех воинских почестей. На церемонии присутствовали члены семьи, родственники, друзья, знакомые, представители правительства и руководства республики и части, в которой служил погибший.

Светлая память, Герою!

Фотографии из личного архива семьи.

https://t.me/geroirossii/6236

В Городовиковске открыли памятную доску герою СВО В Городовиковской СОШ №3 состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память о выпускнике школы Максиме Медведеве, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине и посмертно удостоенном ордена Мужества. Памятную доску установили на стене школы, где учился герой.

На митинге присутствовали родители - Татьяна Александровна и Владимир Борисович, сестра Екатерина Владимировна, вдова погибшего военнослужащего Медведева Яна Сергеевна, дочь Полина.

Медведев Максим, отслужив срочную службу, подписал свой первый контракт, выбрав служение Отечеству делом своей жизни. Первый контракт проходил в Чеченской Республике. 8 февраля 2013 года Министерством обороны Российской Федерации был удостоен звания ветерана боевых действий.

В 2014 году Максим заключил контракт и продолжил службу в 247 гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку г.Ставрополь. За высокие показатели по боевой подготовке, целеустремленность и старание, за безупречное исполнение своих обязанностей, высокий профессионализм в выполнении воинского долга Максим Медведев был награжден знаком «За отличие», медалью «За ратную доблесть», медалью «Участнику военной операции в Сирии», а также «За усердие в службе».

24 февраля 2022 г. гвардии сержант 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка г.Ставрополь, командир отделения и боевой машины Медведев Максим Владимирович погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

За самоотверженность, мужество и отвагу Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2022 г. Медведев Максим награжден орденом Мужества (посмертно).

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Главе Городовиковского районного муниципального образования РК (ахлачи) Абушинову Валерию Сергеевичу, а также родителям Максима Татьяне Александровне, Владимиру Борисовичу и супруге Яне Сергеевне.

«Почтив память погибшего минутой молчания, собравшиеся возложили к мемориальной доске цветы, выпустили в небо белые шары в память о не вернувшихся солдатах, ушедших из жизни в мирное время. Юнармейцы школы совместно с гостями приняли участии в акции «Аллея памяти», посадили деревья и розы в честь выпускника школы. Ведь дерево – это символ жизни и связи поколений. Деревья напомнят нам, что сердце России будет вечно благодарно своим защитникам», - отметили в сообщении администрации района.

http://www.elista.org/socium/v_gorodovikovske_otkryli_pamyat... Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

ПАМЯТИ ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА ИЛЬИ КУРБАТОВА. Героически погиб 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции в Гостомеле.

Курбатов Илья родился 8 апреля 1999 года. Обучался в МБОУ «СОШ № 12 имени А.И. Виноградова» г. Брянска. За период обучения в школе зарекомендовал себя как трудолюбивый, доброжелательный и способный ученик. Учился на четыре и пять. Преуспевал в физике и математике. Одноклассники в нём не чаяли души. Спортсмен и активист, который всегда придет на помощь. Заводила класса, бойкий и жизнерадостный – таким запомнился Илья Курбатов учителям и одноклассникам.

По их словам, он всегда мечтал служить Родине. Илья шел к своей цели, преодолевая все препятствия. Два года Илья проучился в кадетском корпусе, а после вернулся в родную школу № 12. Однако кадетская жизнь оказала своё влияние. После окончания школы Илья поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. С огнем в глазах он рассказывал о своей учебе. Илья очень любил свой родной город и при любой возможности приезжал в Брянск и навещал родную школу.

По окончании училища в 2021 году был распределен в одну из частей ВДВ. Участвовал в десантировании в районе аэродрома Гостомель во время спецоперации на Украине, где при исполнении служебных обязанностей 1 марта 2022 года получил смертельное ранение.

В МБОУ «СОШ № 12 имени А.И. Виноградова» г. Брянска 30 августа 2022 года прошла церемония открытия мемориальной доски. В учебном заведении увековечили память о выпускнике Илье Курбатове. Почетное право открыть мемориальную доску предоставили его маме Светлане Курбатовой и директору школы Елене Лисициной.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии лейтенант Курбатов Илья Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно).

Вечная память, Воину!

https://t.me/geroirossii/6300

Брянский офицер Илья Курбатов погиб на Украине под Киевом Илью, выпускника средней школы №12 Брянска, похоронили в воскресенье, 20 марта, в Рязани – по месту его службы до участия в военной спецоперации на Украине.

Еще одна скорбная новость пришла в Брянск с Украины. Под Киевом, в районе аэродрома в местечке Гостомель погиб наш земляк, молодой офицер Илья Курбатов. Он служил в ВДВ – в “войсках дяди Васи”, как говорят с шутливой гордостью сами десантники. О гибели и похоронах брянского офицера сообщил сайт “Городской”, редакции которого родственники Ильи Курбатова передали несколько фотографий – его самого и с прощальной церемонии. Редакция “Брянского ворчуна” выражает свои соболезнования близким и друзьям земляка-героя.

https://avchernov.ru/ukraina/bryanskij-ofitser-ilya-kurbatov...

Брянские Новости:

https://bryansknovosti.ru/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%...

В школе №12 открыли мемориальную доску в честь лейтенанта Ильи Курбатова.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

«Остались пятеро детей и супруга»: в Свердловской области похоронили бойца ЧВК, который погиб на Украине

Он участвовал в военных кампаниях, начиная с первой чеченской Алексей Конищев погиб во время боевых действий на Украине, куда отправился добровольцем.

Фото: «Типичная Талица» / Vk.com

В Свердловской области попрощались с многодетным отцом, который погиб на Украине. Алексея Конищева похоронили сегодня (от 12 августа 2022). Он был бойцом частной военной компании, рассказал E1.RU глава Талицкого городского округа Александр Толкачев.

— Он был парень, известный на всю Талицу. Прошел две чеченские кампании, потом служил в правоохранительных органах. Мы не знаем обстоятельств его гибели. Видимо [мотивом для участия в военных действиях стали], характер и денежные моменты: у него остались пятеро детей и супруга. Он был не из тех, кто сломя голову лезет [на рожон]. Алексей был в ЦАР, Сирии, посвятил жизнь военной службе, — рассказал Александр Толкачев.

Городские власти окажут поддержку семье погибшего. По словам Толкачева, у Конищева остались родители, которые потеряли последнего сына. Его брат также служил в правоохранительных органах, он тоже трагически погиб. Алексей Конищев — третий житель Талицы, погибший на Украине после 24 февраля.

https://www.e1.ru/text/world/2022/08/12/71565086/

Канищев Алексей Юрьевич

03.05.1978 - 05.07.2022

г. Талица Свердловской обл.

Алексей Канищев ранее служил в полиции, юстиции, участвовал в обоих чеченских кампаниях, побывал в Сирии и ЦАР, с началом операции на Украине отправился туда добровольцем в составе ЧВК. У него остались жена, пожилые родители и пятеро детей.

"Помню, как-то он сказал нам, что настолько привык жить на войне, что в Талице мирная жизнь ему кажется скучной мягкой игрушкой... Я, конечно, пересказал его слова иначе, но смысл я передал точно. Он примерно так сказал, когда уезжал в Африку. Алексей был воин-профессионал с большой буквы. Офицеры – они по образованию профессионалы, а Алексей был по образу жизни воин-профессионал. И несмотря на это всегда был добрый и с открытой душой", – рассказал о погибшем его друг.

https://vk.com/wall-2422040_243283

Скриншот из видео Игоря Кирченкова

Уралинформбюро напечатала такую же информацию:

https://www.uralinform.ru/news/society/353400-na-urale-prost...

Еще какие-то дополнительные данные мной не найдены. Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Герои Z: Мария Мирошниченко

Редакция сайта go64.ru продолжает рассказывать о российских военнослужащих, совершивших подвиги во время спецоперации в Украине. Страна уже знает их под титулом «Герои Z», и мы решили не нарушать эту традицию. Сегодня публикуем рассказ о подвиге лейтенанта Марии Мирошниченко, за который она была награжден медалью «За отвагу». Мария Мирошниченко - лейтенант медицинской службы. Ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ. В спецоперации в Украине приняла участие с первых дней, а свой подвиг совершила 28 февраля.

В это день при выполнении задач на территории ДНР и ЛНР в районе населенного пункта Чуповка, подразделение Мирошниченко встретилось с превосходящими силами украинских националистов. Лейтенант, рискуя жизнью, под перекрестным ураганным огнем оказывала помощь раненым бойцам. Лично вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу получила осколочное ранение. https://go64.ru/news/obshchestvo/geroi-z-mariya-miroshnichen... Мария Мирошниченко: «Носить медаль – тяжелая ноша» Фото: РИА "Победа РФ"

Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, награжденная медалью «За Отвагу» в ходе специальной военной операции рассказала в интервью агентству РИА «Победа РФ» о том, почему решила стать врачом, что для нее значит подвиг и поделилась впечатлениями о новом мультимедийном выставочном проекте «Zаветам Vерны», посвященном современным Героям России – участникам СВО.

- Мария, Вы – врач, почему выбор пал именно на эту профессию?

Я с детства мечтала стать врачом, при этом в семье до меня никто в сфере медицины не работал. Надо отдать должное моей маме, которая не стала меня отговаривать, а просто приняла мой выбор. И после окончания медицинского института, когда было принято решение отправиться помогать нашим защитниками, она тоже меня поддержала.

- Вам пришлось вывозить раненых из-под обстрела, по санитарному автомобилю был открыт огонь, при оказании медпомощи одному из бойцов Вы получили ранение, было страшно?

Это было как в кино. Ребята все были разной степени тяжести и перевозились в нашей санитарной машине. Да, именно по машине, по красному кресту и начался обстрел. Серьезный обстрел. От машины осталась только левая стенка. Мы эвакуировались как могли. Никаких мыслей не было. Абсолютно ничего не успеваешь в этот момент подумать.

- За мужество и храбрость при исполнении служебного долга Вы были награждены медалью «За Отвагу». Что Вы испытали?

Когда меня награждали, я, безусловно, испытывала огромную гордость. Но это и огромная тяжелая ноша. Потому что я понимаю то, что сейчас происходит. Мы раньше равнялись на наших дедов и прадедов, а сейчас понимаем, что люди, подрастающее поколение, школьники, они уже будут учиться и на наших подвигах и поступка. И мы не имеем права их разочаровать. Нужно не только не посрамить честь предков, но и свою тоже. Уже даже по-другому, более глубоко задумываешься над тем, что сказать, что сделать.

- Как Вы узнали, что Ваша биография и подвиг будут внесены в мультимедийный выставочный проект «Zаветам Vерны»?

Я приехала на форум и мне рассказали организаторы, а когда я сама зашла на выставку и увидела проект – это просто не передаваемые эмоции и чувства. Даже не могу сказать, достойная ли я стоять в одном ряду с такими героями.

- Рядом с Вами в мультимедийном проекте исторической параллелью военный фельдшер, тоже лейтенант медицинской службы, Феодора Пушина. Вы знаете о ее подвиге?

Да, безусловно. И, опять повторюсь, даже не знаю, заслуживаю ли я такой чести. До начала Великой Отечественной войны она закончила фельдшерскую школу в Ижевске, работала в сельском медпункте. На фронт попала в августе 1942 года, в феврале 1943 года вывела из-под артиллерийско-минометного огня 45 раненых бойцов в Курской области. Она оказывала медицинскую помощь бойцам и командирам, а при отходе наших частей вынесла все перевязочные материалы и медикаменты. За этот подвиг Феодора Пушина была награждена орденом Красной Звезды. В ноябре 1943 года полк, к которому была приписана Феодора, вел бои в Киеве, а медчасть находилась в его пригороде. Туда доставляли раненых. Группа немецких бомбардировщиков нанесла удар по селу. Одна из бомб попала в здание, где находились раненые, и оно загорелось. Феодора Пушина вместе со своим командиром бросилась спасать раненых и успела вынести из огня 30 человек. Побежала за последним, но не успела. Она умерла на руках у товарищей. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено посмертно.

- На Ваш взгляд, такие параллели, что они могут показать современной молодежи?

Я думаю, что и мы, и молодое поколение наконец-то пересмотрим ценности, которые были утрачены в последние годы. Вернется и честь, и доблесть. Важно, чтобы все увидели и поняли, что герои, они не остались в далеком прошлом, они есть и живут сегодня среди нас.

- Какое впечатление лично у Вас вызвал проект «Zаветам Vерны»?

Я преклоняюсь перед людьми, которые создали этот проект. Столько историй, судеб! Теперь я знаю, куда я буду привозить своих будущих детей.

14.12.2022

https://pobedarf.ru/2022/12/14/mariya-miroshnichenko-nosit-m... Герои Z. Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко. Иллюстрация Александры Черных.

родилась в 1994 году в Северной Осетии. Окончила с отличием медицинскую академию, после хотела стать сердечно-сосудистым хирургом. Выбор пал на Научный центр Бакулева.

Мария лейтенант медицинской службы, ординатор хирургического отделения медицинского батальона 4 гвардейской танковой дивизии.

В специальной операции на территории по денацификации и демилитаризации Украины принимала участие с первых дней. При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Чуповка подразделение, в котором состояла Мария Мирошниченко, 28 февраля 2022 года столкнулось с превосходящими силами противника.

Рискуя собственной жизнью, под ураганным перекрестным огнем, сохраняя верность клятве Гиппократа, оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Лично вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу сама получила осколочное ранение, но раненого не оставила, продолжила оказывать помощь.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант медицинской службы Мирошниченко Мария Николаевна награждена медалью «За отвагу».

https://kontingent.press/post/mariya-miroshnichenko Герои Z. Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко. Иллюстрация Александры Черных. Мирошниченко Мария Николаевна родилась в 1994 году в Северной Осетии. Окончила с отличием медицинскую академию, после хотела стать сердечно-сосудистым хирургом. Выбор пал на Научный центр Бакулева.Мария лейтенант медицинской службы, ординатор хирургического отделения медицинского батальона 4 гвардейской танковой дивизии.В специальной операции на территории по денацификации и демилитаризации Украины принимала участие с первых дней. При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Чуповка подразделение, в котором состояла Мария Мирошниченко, 28 февраля 2022 года столкнулось с превосходящими силами противника.Рискуя собственной жизнью, под ураганным перекрестным огнем, сохраняя верность клятве Гиппократа, оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Лично вынесла из-под обстрела и спасла жизнь четырем военнослужащим. При оказании медицинской помощи очередному бойцу сама получила осколочное ранение, но раненого не оставила, продолжила оказывать помощь.За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант медицинской службы Мирошниченко Мария Николаевна награждена медалью «За отвагу».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Прислала Лилия Петрова:

В рамках единого классного часа 22 февраля в нашей школе 6 прошел урок Мужества "Есть такая профессия - Родину защищать". Учащиеся 2 А класса(кл.рук. Радченко О. Е.) и ученики 4 В класса (кл.рук. Ходосова С.А.) пригласили на урок Петрову Лилию Евгеньевну.

В тёплой доверительной беседе мама Героя рассказала о том, как рос Женя, чем он увлекался. Ребята отвечали на вопросы: "С какого возраста нужно готовить себя к защите Родины?", "Какие качества нужно развивать в себе, чтобы стать настоящим мужчиной?". Минутой молчания почтили память погибших. Ученики 2 А класса подарили Лилии Евгеньевне вертолёт Ми-8, который сделали на уроке труда. В конце мероприятия возложили цветы к Стене Памяти погибших в СВО. По ссылке можно посмотреть видео встречи:

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-88346233_3721%2F7f1326da2436b66c61

Вот этот стенд размещен в городе Михайловске преред Днем Защитника Отечества И вот такой. Лилечка написала, что это одна стойка но два баннера с обоих сторон. Баннер создал Вадим Окладников, но изменила цвет с тёмно-синего на голубой Жаль, Вадим не видит, как его работы шагают по стране!

Еще несколько портретов Евгения Петрова Когда готовила тему к выпуску мне Лилия Петрова прислала вот это.

Добрый вечер, уважаемая Лилия!

Независимое телевидение Севастополя Вас беспокоит.

У нас есть проект "Сыновья России", где мы рассказываем о наших мальчиках, которые остались там. Сегодня вышел фильм №31. Он о Вашем Жене.

https://vk.com/video-117908125_456253632

Фильмы наши в эфире каждый день утром и вечером постоянно, когда выходит новый фильм, то чаще. Телевидение - это реальная сила, фильмы регулярно повторяются в эфире. За счет этого имена наших мальчиков все время на слуху. Теперь люди знают и о Вашем сыне.

Это сайт НТС, фильм про Женю сейчас на главной странице.

https://nts-tv.com/

Здесь все фильмы проекта:

https://nts-tv.com/programms/synovya-rossii/

В ютубе наш проект был заблокирован, все фильмы лежат ВКонтакте, свободны к распространению.

Мы рассказываем не только о наших парнях, сначала обязательно о том почему и за что мы воюем.

Спасибо Вам за сына!



С уважением

Дмитриева Ирина, автор проекта "Сыновья России"

Светлана, автор обратила внимание на портрет,который выполнил Вадим Окладников,потом поискала о Жене материал. Скорее всего в ваших темах.

Вот сам фильм, посмотрите его, хорошо сняли. Достойно.

https://vk.com/im?sel=783165547&z=video-117908125_456253...



И четыре скрина из фильма

И вот что еще маме написала Ирина, журналистка, которая прислала ссылки на фильм и сообщение МАМЕ:





Сейчас несколько дней в эфире в основном будет фильм про Женю, а потом фильмы чередуются в произвольном порядке. На сегодня их уже 31, но так как трансляция идет минимум 2 раза в день, то о парнях забывать не даем. Т.е. это реальное сохранение памяти, а не как обычно в СМИ написали, поплакали и быстро забыли. Мы не даем забывать.

Ютуб наш проект заблокировал, все фильмы были у них удалены. Сейчас все лежит ВКонтакте. Мы сделали также бот в Телеграме, там тоже фильмы выкладываем и можно смотреть.

Наши парни не просто остаются в памяти, они продолжают воевать. В реальности воевать. Перевожу текст фильма на немецкий язык, без изменения самого фильма цепляем к нему немецкие субтитры. У НТС есть в Телеграме еще бот на немецком языке специально для жителей Германии, показываем наши фильмы и немцам. Там много нормальных людей, но им тоннами ложь в уши заливают. Так что мальчики продолжают воевать за Россию и дальше. В скором времени и Женя будет им помогать. Лилия, наши фильмы можно распространять как угодно, чем больше, тем лучше. Стараемся делать так, чтобы не только о ребятах рассказывать, но и зрителям всех возрастов объяснять, почему же мы воюем. Третья часть фильма всегда стихи. Озвучивает наш лучший журналист, она по образованию театральный режиссер.Сейчас несколько дней в эфире в основном будет фильм про Женю, а потом фильмы чередуются в произвольном порядке. На сегодня их уже 31, но так как трансляция идет минимум 2 раза в день, то о парнях забывать не даем. Т.е. это реальное сохранение памяти, а не как обычно в СМИ написали, поплакали и быстро забыли. Мы не даем забывать.Ютуб наш проект заблокировал, все фильмы были у них удалены. Сейчас все лежит ВКонтакте. Мы сделали также бот в Телеграме, там тоже фильмы выкладываем и можно смотреть.Наши парни не просто остаются в памяти, они продолжают воевать. В реальности воевать. Перевожу текст фильма на немецкий язык, без изменения самого фильма цепляем к нему немецкие субтитры. У НТС есть в Телеграме еще бот на немецком языке специально для жителей Германии, показываем наши фильмы и немцам. Там много нормальных людей, но им тоннами ложь в уши заливают. Так что мальчики продолжают воевать за Россию и дальше. В скором времени и Женя будет им помогать.

Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении Петрове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.79

Новости прислала мне Ирина Попова. Патриотический концерт памяти Александра Попова «Я русский» готовят артисты художественной самодеятельности и профессионалы сцены. Артисты и музыканты считают, что увековечить подвиг героев специальной военной операции поможет сила песни, стиха и танца.

В концерте примут участие организатор проекта Андрей Селюк, артисты ансамбля ДК «Пограничник» Игорь Феськов и Лейсан Гилмутдинова, хореографический коллектив «Жемчужина» из города Елизово, скрипач Смбат Цаканян, саксофонист Данила Ксенофонтов.

Деньги, собранные на концерте, пойдут на финансирование благотворительного проекта по изготовлению блиндажных свечей. Перед началом концерта зрители увидят, каким образом они изготавливаются, смогут попробовать себя в создании блиндажной свечи, которая затем будет отправлена на фронт.

Концерт пройдёт 17 февраля в «Центре детского творчества», г. Елизово.

https://kam-kray.ru/news/33899-kamchatskie-muzykanty-i-artis...

На Камчатке прошёл автопробег.

Тридцать японских машин с флагами проехали по единственной автомобильной дороге полуострова сайт правительства Камчатского края