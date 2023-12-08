Наши Герои

Памяти сержанта ВС РФ Гаджимурада Гаджиева Гаджиев Гаджимурад Шахмирович родился 19 марта 1996 году. С 6 марта 2022 года находился на «передовой» в зоне специальной военной операции на территории Украины.

Отказавшись от полученного отпуска за свои заслуги, Гаджимурад продлил своё участие на передовой в зоне СВО, аргументировав это тем, что там он нужнее.

На уговоры родного брата приехать домой, с гордостью и полным спокойствием на душе говорил:

— Если придёт мой час, я умру и дома, но лучше я погибну, как мужчина на поле боя, чем лёжа на диване.

Такие слова мог сказать только настоящий герой, патриот своей страны.

Гаджимурад Гаджиев погиб 19.10.2022 года при исполнении воинского долга, попав под обстрел ВСУ.

Товарищи по службе вспоминают Гаджимурада, как решительного и смелого воина, который несмотря на все невзгоды, всегда был на позитиве и поддерживал боевой дух товарищей.

Сержант Гаджиев отдал жизнь ради безопасности России.

Светлая память!

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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ХАХУЛИНА. Героически погиб 20 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Когда началась спецоперация, Александр четко решил, что хочет бороться с национализмом и фашизмом на Украине.

20 сентября в ходе проведения СВО вызвал огонь на себя, чем спас всю группу ценой своей жизни.

До конца исполнив этот долг, Александр Сергеевич стал настоящим героем.

Прощание с Александром Хахулиным состоялось 1 октября 2022 года в Балашове. Похоронен со всеми воинскими почестями.

Спасибо за воспитание настоящего патриота своей Родины. Вечная слава и светлая память герою!

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ПАМЯТИ НИКИТЫ МАКСИМЕНКО. Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Разведчик-санитар, матрос Никита Сергеевич Максименко, военнослужащий Черноморского флота России.

В спецоперации на Украине участвовал с первого дня. Никита в составе своего подразделения выполнял боевую задачу на острове Змеиный. Второго мая матрос Максименко оказывал помощь военнослужащим получившим ранения в ходе обстрела острова Байрактаром, а спустя 5 дней совершил свой главный поступок в жизни.

7 мая 2022 года, когда укронацисты предприняли безуспешную попытку занять остров, Никита оказывал помощь раненым товарищам. Когда один из разведчиков получил ранение в область артерии матрос Максименко оказал ему экстренную помощь, тем самым спас товарища. В ходе последующего обстрела со стороны ВСУ, Никита продолжая оказывать помощь раненым, получил тяжелые ранения не совместимое с жизнью.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5629

ПОЗЫВНОЙ – «ВИТЯЗЬ».

Директор школы имени воина-мученика Евгения Родионова погиб в ходе СВО.

Погиб Александр Фрязимов. На пост директора средней школы в деревне Судино кавалера ордена Мужества, воина-мученика имени Родионова его назначили в 2019 году.

Александр Фрязимов — известная личность в Ярославской области. Депутат. Многие годы развивал местные военно-патриотические кружки: руководил районным отделением «Юнармии» и военно-патриотическим клубом «Витязь».

По первому образованию Фрязимов — физрук, спустя несколько лет после учебы в ЯГПУ имени Ушинского он получил еще одно высшее — юридическое.

51-летний Александр подписал контракт в июне 2023 года. На СВО старший сержант, разведчик 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии ВДД.

Прощание с погибшим героем прошло 16 ноября в церкви Державной иконы Божьей Матери в Ростове. Александра Фрязимова похоронили на кладбище в деревне Судино Ростовского района.

Сотни людей пришли проводить в последний путь человека, который не просто учил чему-то, а стал для многих близким и значимым.

На отпевании присутствовала Любовь Васильевна Родионова. Он не могла не приехать в Судино, чтобы проститься с воином и директором школы, носящей имя ее сына.

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ПАМЯТИ ГВАРДИИ КАПИТАНА ВАДИМА ЕПИФАНОВА «ХИТРЕЦ». Командир разведроты десантно-штурмовой дивизии.

Летом 2023 разведрота под командованием Хитреца, выполняя боевые задачи на островах Днепра, попала в тщательно подготовленную засаду. Диверсионный отряд ВСУ стянул подкрепление, чтобы принудить подразделение к сдаче в плен. Но Вадим Епифанов принял бой и ценой собственной жизни смог обеспечить отход группы. Хитрец успел достать гранату, чтобы завершить свой последний бой непобежденным, и скончался от десятков пулевых ранений.

15 июля 2023 Вадима похоронили в родном селе Вешкайма Ульяновской области.

За проявленное мужество и бесстрашие Вадим Епифанов посмертно представлен к званию Героя России.

С врагами сражаться - один к десяти,

Своим приказав незаметно уйти,

И всё понимая, что выхода нет,

Оставить себе в один путь билет.

"Ребята, идите, прикрою я вас,

И это не просьба, это приказ:

На лодку, на воду, на берег другой,

Помогут вам волны и ветер ночной.

А я остаюсь, моё место здесь,

Семье передайте правдивую весть:

Я был и я буду, я русский солдат,

И сотни врагов меня не устрашат".

Туманом заходит с холодной воды

Предвестник несчастья, предтеча беды,

Один к десяти - очевиден расклад,

Но шепчет Вадим: "Нет дороги назад".т

Затихли стрельба и крики, и шум,

И ветер нам мысли нагонит для дум,

И тонем мы, стонем в глубокой тоске,

Нам имя Героя несёт по реке...

Вениамин Углёв, 2023

НгП раZVедка

https://t.me/geroirossii/5635

ПАМЯТИ ЛЕЙТЕНАНТА АНТОНА ОЛЕГОВИЧА ВЕРНИГОРА. Героически погиб 6 ноября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора погиб при зачистке лесополосы в Донецкой области. Его взводу была поставлена задача двигаться вдоль лесопосадки, досмотреть её и в случае обнаружения противника, ликвидировать его. В ходе зачистки Антон первым обнаружил опорный пункт ВСУ и вовремя подал команду подчинённым на открытие огня.

Когда командование ВСУ осознало, что в лесопосадке находятся морпехи, уничтожившие их опорный пункт, противник нанёс артиллерийский удар по лесополосе. Один из снарядов разорвался рядом с Антоном. Спасти его не удалось.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу лейтенант Вернигора Антон Олегович награждён орденом Мужества посмертно.

Светлая память, Герою!

https://t.me/specnazAlpha/18327

«МЫ УВИДИМСЯ ВНОВЬ…» Героиня Русского Мира Валентина Галатова. Фронтовая медсестра, отдавшая жизнь за нашу победу. Гвардии сержант, боец медицинского взвода стрелкового батальона Армии ДНР.

На Валиной страничке в «ВКонтакте» сохранились записи погасшей звезды. Последний раз Галатова заходила сюда 13 апреля 2022 года — получается, буквально накануне гибели. На вопрос, «что, по вашему мнению, главное в людях?» Валентина ответила: «Смелость и решительность».

А ее любимая цитата: «Мы увидимся вновь и решим все вопросы. И это вообще не вопрос». Это цитата из песни российской рок-группы «Торба-на-Круче».

Сестра милосердия погибла 14 апреля, в Мариуполе. Она попала под минометный обстрел тех, кто потом в мае с позором будут покидать «Азовсталь», сдаваясь в плен.

Валентина Галатова похоронена под Воронежем.

5 мая Вале исполнилось бы двадцать восемь лет. Она — вдова погибшего командира батальона (состояла в гражданском браке, как сама отметила в профиле на странице в Контакте), в социальных сетях писала, что мстит за его смерть. В единственном найденном комментарии по этому поводу, я прочитала, что «у нее снайпер застрелил близкого человека на Донбассе, когда тот пытался вынести с поля боя тело боевого товарища. Валя продолжила дело своего любимого».

Кое-кто в соцсетях распространялся о том, что, дескать, восьмилетний ребенок Вали теперь осиротел, ни отца, ни матери, куда, мол, он — в детский дом?! Но большинство отреагировало на истерики любителей поучать, сурово: сын Даниил растет с близкими людьми, родственниками Вали, а осознанное решение идти на фронт — это ее, Валентины, выбор. И точка.

…Валентина Олеговна родилась в Железногорске Красноярского края в 1994 году. Училась в лицее № 103 с 3-го по 8-й класс, затем в Школе космонавтики.

Когда семья переехала под Воронеж, Валя с миротворческой миссией сопровождала колонны гуманитарного груза на Донбасс. Затем перебралась жить в Донецк, училась на психолога в Донецком университете. Сдала последнюю сессию в январе 2022 года.

С 24 февраля Валя участвовала в специальной военной операции — вместе с бойцами освобождала населенные пункты Степное, Солнцево, Волноваха, Сладкое, Новомихайловка. При освобождении Сладкого и Новомихайловки Валя вытаскивала раненых из-под минометного обстрела.

«Она защищала свою землю. Спасала солдат, бинтуя раны, врачуя словом, утешая, поддерживая, — писала газета города Железногорска. — Спасала и утешала тех, кто отчаялся, лишившись конечностей. Искала машину, чтобы вывезти раненого комбата, который лишился ступней. Нашла, вывезла.

В Солнцево попали в окружение. Бойцы держали оборону сутки. Валентина 22 часа без перерыва оказывала помощь раненым. Вся ее одежда, включая бронежилет, была пропитана кровью».

«Она спасала других. А себя спасти не смогла», — с глубокой горечью сказала мать Валентины Галатовой, Ирина.

Автор: Ольга Егорова

https://t.me/specnazAlpha/18410

Подвиг подполковника: Отец четверых детей закрыл бойцов от взрыва цистерны с горючим Ренат Гайсин постоянно говорил родным: "Буду военным, вот увидите". Для зачисления в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище ему не хватило одного балла. И в 2001 году Гайсин отправился на срочную службу, затем поступил в Казанское высшее танковое училище.

У Рената двое сыновей в первом браке, Руслан и Марат. При каждой возможности Ренат брал отпуск и общался с детьми. Второй брак подарил ему ещё двоих детей, Арину и Артура.

Принял удар на себя

25 февраля 2022 года колонна, перевозившая военную технику в Харьковской области, попала под миномётный обстрел. Нужно было прикрывать отход техники.

Подполковник Гайсин сопровождал колонну. Его автомобиль находился недалеко от цистерны с горючим. Попади хоть один снаряд в грузовик, взорвавшееся топливо уничтожило бы огненным облаком всех солдат. Своей машиной Ренат закрыл цистерну с той стороны, откуда летели мины. И в этот момент одна из них попала в борт автомобиля. Осколки выбили стекла и россыпью, словно картечью, разлетелись по кабине.

Подполковника уберегла каска, он выбрался наружу и начал отстреливаться. Но осколок очередного разорвавшегося снаряда нашёл слабое место в бронежилете Рената. Его товарищам удалось дождаться подкрепления и отбить атаку противника. В том бою погибли восемь человек... Через два года Ренат мог бы выйти на пенсию. Он никогда не жаловался на усталость от работы и частых переездов, но мечтал уже где-то осесть, построить дом для своей семьи, чтобы проводить с ней больше времени. «Очень тяжело говорить о нём в прошедшем времени, потому что для нас он всё ещё есть и будет жить в наших сердцах всегда», – сказала сестра героя в беседе с Царьградом. За проявленный героизм Ренату посмертно присвоены ордена Доблести и Мужества. На стенах школы и академии, где он учился, и в воинской части, где служил, открыты мемориальные доски с его именем.

https://t.me/tsargradtv/63308

ПАМЯТИ ЛЕЙТЕНАНТА КУДРЯВЦЕВА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА. Героически погиб 6 ноября 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины

Командир мотострелкового взвода лейтенант Кудрявцев погиб при минометном обстреле в Запорожской области. Его взводу была поставлена задача оборонять опорный пункт.

В ходе сосредоточенного огня артиллерии противника, взвод лейтенанта Кудрявцева не покинул своих позиций и продолжил выполнять поставленные задачи.

Под непрекращающимся огнём со стороны ВСУ, лейтенант Кудрявцев лично выносил раненых в зону эвакуации, внушая своими действиями мужество и стойкость своим подчинённым.

К сожалению, одна из мин разорвалась рядом с командиром. Спасти его не удалось.

За мужество и самоотверженность, преданность своей Родине лейтенант Кудрявцев Иван Андреевич был представлен к государственной награде.

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5660

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ. Лейтенант Андрей Волосков, командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 299ПДП 98ВДД. В сумерках 4 ноября 2023 года около семи часов противник начал массированный ракетно-артиллерийский обстрел позиции с целью организовать наступление и прорвать оборону группы десантников.

Лейтенант Волосков не считаясь с жизнью и здоровьем, выждал секундный перерыв между разрывами вражеских снарядов, перебежками добежал до погибших военнослужащего ВСУ, забрал боекомплект и вернулся на позицию. Ему удалось передать несколько магазинов с патронами в блиндаж позади своему товарищу.

Около 9 часов 10 минут в его блиндаж попал дрон-камикадзе противника, который оторвал верхнюю левую конечность по плечо. Рядом находившиеся товарищи оказали первую ему помощь и предприняли попытки к эвакуации. Но, Андрей Волосков от неё отказался, объяснив это тем, что командовать группой будет некому и он не может бросить руководить боем, который находится в самом разгаре.

Еще через 20 минут позицию обстреляли из автоматического гранатомета. Андрей Волосков получил множественные ранения ног, но прорыва врага удалось избежать.

Позже, в дань памяти, десантники ударили по позициям ВСУ из "Града" со словами: "За нашего товарища. Он был настоящим другом и защитником Отечества. За тебя, Андрюха. Победа будет за нами!". Архангел Спецназа.

https://t.me/geroirossii/5661

Год назад, 27 ноября 2022 года, в ходе выполнения боевой задачи погиб майор Максим Сергеевич Аплеталин, офицер 25-го отдельного полка спецназа ВС России. Окончил НВВКУ в 2010 году, после чего был отправлен в распоряжение командующего ВВО. Осенью того же года уволился из рядов ВС.

В 2014 году в звание старшего лейтетанта восстановился на службе в 22-й ОБрСпН на должность командира РГСпН. В 2020 году находился в Сирии. Награжден медалью Суворова.

С 2021 года командир роты в 25-м ОПСпН. 27 ноября 2022 года выполняя боевую задачу вместе со своими разведчиками в ЛНР майор Аплеталин погиб. Указом президента от 30 марта 2023 года майору Максиму Сергеевичу Аплеталину посмертно присвоено звание Героя России. 8 мая звезда Героя была передана его семье в Волгограде.

https://t.me/ok_spn/27866