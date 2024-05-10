Инвалиды после войны

"Страшилка" от либералов, не соответствующая действительности.

Эту совсем не простую тему очень любит поднимать либеральная, скажем так, общественность. При этом исключительно в негативном контексте! Мол, вот, творили с изувеченными воинами, что хотели! Увезли с глаз долой, как так!!??

Мол, после войны на улицах городов страны были люди, потерявшие в боях с гитлеровцами руки или ноги. Тележки и костыли таких, часто пьяных и грязных ветеранов, сильно мешали и портили (как считают либералы) властям картину благости в городах. Вот их, буквально в одночасье, и стали вывозить в разные места страны.

Одним из таких мест стал остров Валаам. Типа концлагеря - по мнению все той же "либеральной общественности". Мол, изгнанные из общества, свезенные туда в 1950 году калеки были брошены умирать, никто за ними не следил, не лечил и т.п., они спивались и гнили заживо! Один из корпусов дома инвалидов на Валааме.

Но это, как говорится - еще цветочки. Ягодки были вообще запредельными. Доходило даже и до таких "откровений" со стороны либералов:

По приказу Сталина инвалидов стали массово... убивать! Именно так! Безруких и безногих калек вывозили поездами в пустынные степи и там... расстреливали из пулеметов!!

А еще - грузили на баржи и топили, чтобы не мешали процветать. Государство, мол, не желало выделять средства на их содержание.

Как говорится - без комментариев. Авторам подобного бреда надо не лечиться - уже не поможет. Лучше сразу цианистого калия принять.

А как обстояло на самом деле?

Нищенство и попрошайничество после войны было явлением если не массовым, то довольно серьезным, это так. Страна только стала приходить в себя после тяжелейшей, кровавой войны и страшных разрушений.

Есть статистика, что за период Великой Отечественной инвалидов было 2 576 000 человек. Из них 460 000 человек были с ампутациями верхних или нижних конечностей. Это огромная цифра!

Какая судьба была у таких людей после войны? Если сказать непростая - это ничего не сказать. Даже сегодня остаться без руки или ноги - огромная трагедия. Что тогда говорить о тех условиях в стране, при тех страшных разрушениях, когда все средства и возможности шли на восстановление! До остального руки просто не доходили! А еще гигантские суммы вынужденно пошли на создание атомной бомбы - над страной нависла серьезная опасность.

Население жило трудно в первые послевоенные годы. Что тогда говорить об инвалидах, помочь которым особо государство не могло.

Конечно, что-то делалось - в городах инвалидам выплачивали пособие в размере 300 рублей в месяц (средняя зарплата составляла 520 рублей). В сельской местности такое пособие было меньше - 250 рублей. А еще награжденным доплачивали за медали или ордена.

После победы СССР оказался в тяжелой политической и экономической ситуации. Вынужденная вкладывать огромные средства на оборону страна могла рассчитывать исключительно на "внутренние" резервы.

С 1 января 1948 года выплаты по орденам и медалям были отменены. Связанно это было, очевидно, с огромным количеством награжденных, которым требовалось начислять выплаты. А лишних денег в тех условиях просто не было. Минфин опасался решать вопросы нехватки средств при помощи дополнительного печатания денег.

Правда, награжденные освобождались от уплаты подоходного налога. А еще ежемесячные выплаты сохранялись для Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Как жили инвалиды после войны?

Кто-то вернулся домой, где их очень ждали и готовы были принять в любом виде. Они нашли в себе силы привыкнуть к новой жизни, найти себя в ней.

Яркий пример - судьба Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Санинструктор роты 2 февраля 1943 года Зина Туснолобова была тяжело ранена сразу в обе ноги. Понимая, что не выбраться, притворилась мертвой - гитлеровцы перешли в контратаку. Вероятно, как-то обнаружила себя, ее заметили и зверски избили прикладом винтовки, без признаков жизни бросили лежать на снегу. Ночью мимо проходили наши разведчики, заметили. Бойцам пришлось ножами откалывать Зину ото льда! Она потеряла много крови, было сильнейшее обморожение, а еще была и зверски избита.

Зинаиде сделали несколько операций, но началась гангрена конечностей - от сильнейшего обморожения. В итоге ей ампутировали часть левой руки, всю правую руку, левую ногу и правую ногу до колена. В 23 года Зина Туснолобова стала инвалидом без рук и без ног... Зина Туснолобова до войны и в госпитале, после ампутации рук и ног.

Но духом она не пала! Да, мечтала выйти замуж, родить детей. Перед войной познакомилась с Иосифом Марченко, но война все планы нарушила. Теперь же она - калека, какие мечты о детях!?

А Иосиф сам воевал и в письмах писал, что ждет встречи. Зина долго думала, понимала, что не может в таких обстоятельствах думать о будущем. Сама не могла, попросила написать Иосифу письмо, в котором все ему честно рассказала о себе и простилась навсегда.

Но даже оставшись калекой, Зина не захотела остаться в стороне от войны. Как-то узнав, что на заводе "Уралмаш" есть проблемы с выполнением плана по выпуску танков, попросила отвезти ее на завод. Ее привезли, собрали рабочих. Они видели перед собой молодую девушку, калеку, без рук и без ног. А она им стала говорить:

"Дорогие друзья! Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для Родины. За восемь месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя сто двадцать три раненых солдата и офицера. Сейчас я не могу работать. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Я вас очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя бы по одной заклёпке для танка".



К концу месяца на заводе сверх плана было собрано пять новых танков, на бортах которых было написано краской - "За Зину Туснолобову!". Такие надписи делали и на самолетах Зинаиде сделали специальную манжетку - можно было хоть что-то делать правой рукой. Со временем она смогла научиться писать. На левой руке ей сделали что-то вроде двух пальцев. И девушка со временем смогла даже держать этим подобием пальцев легкие предметы, пользоваться вилкой и ложкой! З.М.Туснолобова-Марченко держит очки в тех самых сделанных "пальцах".

Очень благородно, по-мужски, поступил Иосиф Марченко. Он не бросил любимую, написал ей письмо - она ему нужна, от нее не откажется.

Иосиф вернулся живым с фронта, они поженились. Зина смогла освоить протезы, смогла научиться писать, вела активную общественную работу - выступала перед школьниками, на предприятиях. Помимо этого вела хозяйство дома.

Но, вероятно, судьба еще не в полной мере испытывала ее - первые два родившихся мальчика в семье Зинаиды и Иосифа умерли в младенческом возрасте.

Но Зина и тут не пала духом. В семье родились еще двое детей, с ними было все нормально. Зинаида и Иосиф с детьми.

6 декабря 1957 года Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза!

Но все люди разные. Были и те, кого не ждали, кому возвращаться было физически некуда и не к кому. В годы войны, особенно на временно оккупированных фашистами территориях, у таких был уничтожен дом, погибли близкие.

Были и такие, от кого, по их инвалидности, отказались в семье. Увы, бывало и такое. А кто-то сам не захотел возвращаться, чтобы не стать обузой для родных.

Кто-то вернулся домой, но найти себя так и не смог, жил трудно, конфликтовал со всеми, не смог привыкнуть к новой жизни, к ее новым, увы, очень печальным для себя реалиям. А еще многие стали пить, пили много и часто. Наверно, чтобы хоть на время забыться.

Пособия пропивалось, напиться хотелось снова и снова. Вот так большинство инвалидов спивалось и опускалось все ниже и ниже. Стали побираться, нищенствовать. А там уже и недалеко до воровства. Криминал, словом, набирал обороты.

Все постепенно переростало в проблему. И решить ее можно было путем социализации инвалидов. Это было возможно с помощью домов инвалидов. Но таковых совершенно не хватало в стране после тяжелейшей войны. Даже на тех территориях, куда вообще она не дошла - на Урале, в Сибири, домов инвалидов было мало. Что тогда говорить о тех территориях, где война бушевала вовсю и прошлась катком!

Многие хотели попасть в дома инвалидов. Там кормили, лечили, ухаживали. Но таких были сотни тысяч, а свободных мест не было.

Бывало, что ветеран сам просил направить его в дом инвалидов, чтобы не быть обузой для родных.

Здесь можно привести в пример трагическую историю жизни летчика-истребителя Григория Волошина. Младший лейтенант Волошин 16 января 1945 года в составе группы выполнял боевое задание. Советские истребители вступили в бой. Спасая жизнь командира, Волошин таранил гитлеровский истребитель, тот развалился в воздухе. Но и самолет Волошина получил сильнейшие повреждения, а летчик получил просто чудовищные травмы. Падение его самолета видели сослуживцы и посчитали погибшим. Родным была отправлена похоронка. Но Волошин остался жив! Его, страшно изуродованного, но живого, обнаружили наши бойцы, летчик был направлен в госпиталь. А там...

Григорию ампутировали руки и ноги, а еще от тяжелой травмы головы он лишился речи и слуха…

Его долго перевозили из одного госпиталя в другой, документы где-то затерялись. Волошин и оказался на Валааме, где провел долгие годы, так и умер "неизвестным солдатом" в 1974 году.

Художник Геннадий Добров трудился санитаром, в свободное время рисовал портреты инвалидов, живущих на острове. Он и написал портрет "неизвестного солдата", который не мог говорить и ничего не слышал. "Неизвестный солдат" Рисунок художника Г.Доброва.

Впоследствии этот рисунок случайно увидел Николай Григорьевич Волошин, сын летчика. В портрете он опознал своего отца. Сравнили все сохранившиеся фотографии - точно, его лицо, без сомнений!

В 1994 году Николай Григорьевич Волошин приехал на Валаам и поставил памятник отцу -

Но часто попасть в дома инвалидов не выходило при всем желании. Почему?

Ответ из доклада МВД СССР в Президиум ЦК КПСС о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства от 20 февраля 1954 года.

В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС



Секретно.

товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

товарищу ХРУЩЕВУ Н.С.



МВД СССР докладывает, что, несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство.

За время действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» органами милиции в городах, на железнодорожном и водном транспорте было задержано нищих:

во 2-ом полугодии 1951 года — 107 766 человек

в 1952 году — 156 817 человек

в 1953 году — 182 342 человека

Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составляют 70 %,

лица, впавшие во временную нужду, — 20 %,

профессиональные нищие — 10 % (в их числе трудоспособные граждане — 3 %).

Из числа задерживаемых нищих по г.г. Москве, Ленинграду и Ростову трудоустраивается и помещается в дома инвалидов и престарелых не более 2–3 %.

Одной из основных причин неудовлетворительного устройства нищих является отсутствие достаточного количества домов для инвалидов и престарелых и интернатов для слепых инвалидов, строительство которых, предусмотренное Постановлением Совета Министров Союза ССР № 2590–1264с от 19 июля 1951 года, идет крайне медленно, а ассигнуемые на это средства ежегодно не осваиваются.

Из 35 домов инвалидов и интернатов, строительство которых должно было быть закончено в 1952 году, на 1 января 1954 года построено всего лишь 4 дома.

В связи с этим органы милиции вынуждены подавляющее большинство задерживаемых нищих инвалидов освобождать.

Борьба с нищенством затрудняется также и тем, что некоторая часть нищенствующих инвалидов и престарелых отказывается от направления их в дома инвалидов, а устроенные нередко самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать.

Закона о принудительном содержании таких лиц в домах инвалидов нет.

В связи с этим было бы целесообразно принять дополнительные меры по предупреждению и ликвидации нищенства. МВД СССР считает необходимым предусмотреть следующие мероприятия:

...3. Для предотвращения самовольных уходов из домов инвалидов и престарелых лиц, не желающих проживать там, и лишения их возможности заниматься попрошайничеством, часть существующих домов инвалидов и престарелых преобразовать в дома закрытого типа с особым режимом...



МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР (Подпись) (С. КРУГЛОВ)

Домов инвалидов в стране крайне мало и мест в них катастрофически не хватает.

И только в конце 1940-х годов, когда ситуация в экономике стабилизировалась, занялись и проблемой инвалидов. Началось строительство новых зданий, стали искать возможность открыть подобные учреждения в других местах. Тогда и вернулись к идее использования бывших монастырей, тем более, что такой опыт уже имелся.

В частности - Горицкий дом инвалидов в Вологодской области работал уже много лет на территории бывшего монастыря.

Так был в 1950 году открыт дом инвалидов на острове Валаам. В то время выхода другого не было, изыскивали любую возможность, чтобы решить проблему.

Выписывалась вот такая путевка:

На конец 1950 года в Валаамском доме инвалидов находилось 904 человека. Была задача помочь им приобрести специальность, чтобы подготовиться для возвращения к нормальной жизни.

Многие инвалиды за время пребывания знакомились с медсестрами и санитарками, что работали в обслуживании, создавали семьи, а затем уезжали "на большую землю". Некоторых находили родственники и забирали домой, кто-то полностью смог реабилитироваться и возвращался в семью.

Никого насильно не удерживали. Инвалиды имели возможность выезжать в небольшой отпуск, чтобы навестить родных, если таковые имелись.

Вот пример такого "отпускного" документа

В 2003 году исследователь истории Валаама Виталий Викторович Семенов рассказывал о деталях нахождения инвалидов в послевоенное время со слов обслуживающего персонала -

"... Некоторые без разрешения на материк ездили - садятся на пароход и едут в Сортавала. Там напьются и валяются. А милиции что делать? К нам и отправляет обратно...У нас магазин был, там водку и пиво продавали. Как напьются, так и начинают хулиганить...Откуда у них деньги? Во-первых, они от государства получали, по инвалидности, во вторых, они ягод, грибов набирали, на Красном скиту продавали, в магазине водку покупали и пили...".

У многих были родственники, с которыми поддерживалась связь - переписывались. Часто приезжали матери, помогая ухаживать за своими близкими, особенно, кто сам не мог двигаться. Телеграмма родственникам о смерти инвалида.

На Валааме было три бани, прачечная, амбулатория, парикмахерская, кладовая, библиотека и читальный зал, красный уголок, сапожная мастерская, две швейные мастерские, четыре кухни и столовые.

В начале 1957 года на 856 инвалидов на острове было 218 человек обслуживающего персонала. Из них - 4 врача, 2 фельдшера, 9 медсестер и 76 санитарок. Для инвалидов было трехразовое питание и полдник. Обслуживающий персонал дома инвалидов.

Дом инвалидов на острове Валаам просуществовал по 1984 год.

За период существования было похоронено чуть больше 200 инвалидов. Крест в память о скончавшихся инвалидах войны на Валааме.

Все те "страшилки", что рассказывают о Валааме, о других местах нахождения инвалидов либералы, не соответствуют действительности совершенно.

Из воспоминаний Нины Александровны Котовой, работавшей медсестрой в Горицком доме инвалидов. Она поделилась с ними с упомянутым В.В.Семеновым:

"В 40-е и 50-е годы инвалиды в индоме делились на "отечественников" и "общий тип". Ко второму относились травмировавшиеся во время мирных занятий.

"Отечественников" кормили лучше. Деревенские не всегда так питались, как они. Хлеб, каша, молоко, щи — шесть дней в неделю пустые, один день с мясом. Да и щи-то не из крапивы, как "общему типу", а из щавеля. И корпуса у них были свои, отдельные. В каждой палате по 10–12 человек помещалось. На территории монастыря было чисто, не как сейчас — стройку и грязь развели, высаживались цветы, пели птицы.

Обиженных среди инвалидов я не помню. Когда выпьют, войну, ранения свои да семьи вспоминают, плачут, конечно. Но ведь многие из тех, кого присылали, были молодые ребята. И что из того, что без ноги или руки. В клуб ходили, с девчатами гуляли. Лихие были парни — гармонь возьмут, как запоют, полдеревни зрителей соберут. Они даже в самодеятельности участвовали. Старичков разных играли или в массовке участвовали. После войны мужчин в Горицах и окрестностях, как и во всей стране, было мало, и лихие ребята с гармошкой и профессией попали в категорию завидных женихов. Многие инвалиды обзавелись семьями и покинули интернат ..."

Сегодня дома инвалидов - ветеранов войны, на острове давно нет...

Вот такая история. Понятно, что не все было хорошо в те годы, приукрашивать не стоит. Сложностей, проблем хватало. Конечно, были и какие-то нарушения на местах.

Но и напраслину возводить в духе либеральной трактовки истории - совершенно неуместно. А уж придумывать небылицы из серии "расстрел из пулемета" вообще запредельно.

https://dzen.ru/a/ZFOHVJbR2yWoQaSk