На Украине рождается настоящая российская элита

Недавно был опубликован удивительный документ. Согласно постановлению правительства РФ, «россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учебу в российских вузах». На «бюджете».

Мне тогда почему-то вспомнилась фраза, которая появилась во времена Афганской войны: «Я вас туда не посылал». Так вот, это был тот самый случай, когда именно эту фразу канцелярия главы правительства должна была написать на проекте постановления. Мы, русские люди, граждане России, их туда не посылали.

Дело ведь не только в деньгах. Хотя мальчики и девочки, чьи родители сумели найти десятки тысяч долларов на то, чтобы вырастить из своих детей «настоящих европейцев», в бюджетных местах в российских университетах не нуждаются.

Проблема – серьезнее. Она заключается в том, что «русские выпускники» европейских и американских университетов – это классическая карго-элита – люди, для которых Россия всего лишь «территория», «локация», как это модно сейчас говорить. Для них не существует иммиграции, как понятия. В случае необходимости они просто «релоцируются», переезжают на новое место. Как кочевники. Решение может быть довольно простым. Для того, чтобы эти молодые люди смогли побыстрее адаптироваться к вновь обретенной Родине и снова стать «оседлыми», мальчиков, отчисленных из условного London Imperial College, стоит для начала отправить в Вооруженные силы РФ для прохождения срочной службы.

Ненадолго. На год.

А девушки могут годок поволонтерить, например, в военных госпиталях. Там сейчас полно работы. А вот потом, через год, на общих основаниях, эти наши новообретенные юные соотечественники смогут подать документы для поступления в отечественные вузы. Но вот еще на какую мысль меня навела эта новость о «несчастных» детях российской элиты, которую сейчас кенселят в западных вузах. На ближайшие два-три-четыре года все бюджетные места во всех российских университетах, включая самые пафосные и престижные, должны быть отданы парням, которые сегодня проливают кровь на фронтах специальной военной операции на Украине.

Их будет много. Их будут десятки тысяч. Тех, кто получит статус участника боевых действий. Кто-то из них получит награды. А кто-то – ранение. Но вернувшись, они обязательно потребуют свое место в новой жизни. Именно потребуют. Они не будут благодарно ждать очередную выплату. Они не будут терпеливо собирать бумаги и справки и ждать в очередях. Они потребуют свое. И обязательно его добьются. Это будет совершенно новая, огромная, сплоченная сила, невиданная Россией со времен Афганской войны. Даже в безвременье 90-х «афганцы» сумели самоорганизовываться, держались своих и заставляли считаться с собой и власти, и криминал. Это своего рода закрытая корпорация, рыцарский орден, которая играла и играет важную роль в России до сих пор, несмотря на то, что страна, которой они служили с 1979 по 1989 год, давно исчезла.

Ветераны украинской кампании должны стать той новой свежей кровью, которой так не хватало России все последние годы. Российскому государству сегодня больше всего не хватает не технократов и не лидеров, не айтишников и не эффективных менеджеров. Государственной системе России остро не хватает – людей чести. В позднем Советском Союзе такое уже было. В начале 80-х, когда поколение фронтовиков состарилось и уже начало уходить, интеллигенция мучительно искала этих самых «аристократов духа». Искала среди диссидентов, богемы, писателей, рок-исполнителей. И в упор не хотела их видеть в тех, кто возвращался с новой войны.

Это слепота дорого нам обошлась. Самопровозглашенные моральные авторитеты разнесли страну в труху. А ведь люди, прошедшие войну – это самый лучший человеческий материал, из которого когда-то и была построена «страна героев, страна мечтателей, страна ученых». Люди без страха, люди, знающие смысл слова «Родина», слова «братство», слова «преданность» – эти люди могут стать новой «солью земли» и дать России шанс на реальный рывок вперед.

Нам больше не придет в голову считать элитой эстрадных клоунов, пустых актеров, удачливых барыг и чиновников с гибкой спиной. Самые тяжелые и роковые времена в русской истории всегда несли в себе прообраз возрождения и грядущей славы. На месте застойного, разложившегося и деградировавшего общества всегда появлялись «люди длинной воли». В основном – выходцы с социальных низов, у которых в мирное время не много шансов подняться по социальной лестнице. Но в военные времена именно они становятся творцами нового порядка, «усмирителями хаоса».

Эти люди не будут задаваться бессмысленными и идиотскими вопросами: каково место России в мировой экономической системе, где заканчиваются интересы России и начинаются интересы ее соседей, каковы новые стандарты мультикультурализма и толерантности? Они просто сломают то, что нужно сломать, и построят то, что построить необходимо. Такие люди прошли от океана до океана, раз за разом делали невозможное и восстанавливали Россию из руин. Нам остро не хватает именно поколения Героев, а не юристов, урбанистов и менеджеров.

И кажется, нам снова повезло. У нас будет это поколение.

Сейчас над Изюмом на Кременце развевается Знамя Победы, повешенное кем-то из бойцовФото: Александр КОЦ Сейчас над Изюмом на Кременце развевается Знамя Победы, повешенное кем-то из бойцовФото: Александр КОЦ

Сергей Мардан