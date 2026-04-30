С Первомаем! Мир, Труд, Май!

« Первое мая »
Сегодня лучший день весны,
сегодня Первомай!
Оркестры дальние слышны,
в цветных флажках трамвай…
Взлетает легкий красный шар
под самый небосклон,
пылают буйно, как пожар
полотнища знамен…
Самуил Маршак
С Праздником весны и труда!К. В. Владимиров. Плакат «Мир, труд, май».
1 мая 1891 года первая маёвка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой М. И. Бруснева.
- 1902 года сормовская демонстрация рабочих судоремонтного завода.
- 1907 года во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день объявлена всеобщая забастовка.
- 1917 года впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
- 1918 года впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт «Ньюпор-XXI», лётчик И. Н. Виноградов,
- парад на Ходынском поле 1 мая 1918 года
- 1919 года на Красной площади состоялось торжественное открытие деревянного памятника Степану Разину («Разин с ватагой»). На открытии с речью выступил Владимир Ленин.
- 1920 года по решению 9-го съезда РКП(б) был проведён первый в истории Всероссийский субботник. По этому поводу на Театральной площади в Москве при участии Владимира Ленина состоялась закладка памятника Карлу Марксу. Первоначальный план не был реализован, и долгие годы на Театральной площади стоял гранитный блок с текстом: «Первый камень памятника великому вождю и учителю всемирного пролетариата Карлу Марксу».
- 1921 года открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва — Орёл — Харьков на самолётах «Илья Муромец».
- 1924 года В Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец».
- на Введенской площади (ныне Площадь Журавлёва) Москвы состоялась массовая инсценировка «Всемирная революция».
- 1930 года создан Московский государственный геологоразведочный университет.
- 1932 года в Тушино начал работу планёрный завод Осоавиахима.
- 1937 года завершено строительство канала Москва—Волга.
- 1945 года в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
- 1946 года австралийские аборигены устроили свою первую промышленную забастовку.
Мир, труд, май!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда. В этот день пересматриваем старые фотографии и вспоминаем, как отмечали Первомай в нашей стране в разные годы.
Праздничные фотографии, участвующие в конкурсе
телеграм-канала "Жизнь в СССР I История":1970 год. Город Жодино, БССР.
Мой папа Леонид Александрович в первом ряду справа. Вдали здание администрации завода БелАЗ.
Прислал: «Владимир»1 мая 1977 года, село Чоя Горно-Алтайской АО.
На фото мои молодые родители и наши родственники. Я на руках у отца.
Прислала: «Наталья Сафронова»Магнитогорск. Первомай 1960 года,
мой папа и брат.
Прислала: «Ольга»1968 год. 1 мая. Ростов-на-Дону. Площадь Карла Маркса.
На фото моя мама, у неё на руках я - маленькая девочка, рядом дедушка с моим братом. Дедушка ветеран войны. Дошёл до Кёнигсберга. Много наград. А в светлом плаще бабушка, его супруга.
Прислала: «Инна»Петрозаводск. Первое мая 1975 года.
Прислала: «Светлана»Первомайская демонстрация работников Инструментального цеха завода «ЗиЛ».
Мама с сотрудниками. Год не указан, но, думаю, конец 1950-х. Москва.
