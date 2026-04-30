С Первомаем! Мир, Труд, Май!

« Первое мая »

Сегодня лучший день весны,

сегодня Первомай!

Оркестры дальние слышны,

в цветных флажках трамвай…

Взлетает легкий красный шар

под самый небосклон,

пылают буйно, как пожар

полотнища знамен…

Самуил Маршак https://t.me/old_Moscow/15410

С Праздником весны и труда! К. В. Владимиров. Плакат «Мир, труд, май». М. Х. Ишмаметов. Плакат «Мир, труд, май». Москва, 1962 г. М. В. Лукьянов. Плакат. «Мир, труд, май!». Москва, 1977 г. В. П. Воликов. Плакат. «Мир, труд, май!». Москва, 1970 г. В. В. Сурьянинов. Плакат «1 мая — день международной солидарности трудящихся!». Москва, 1961 г. И. А. Коминарец, Е. П. Позднев. Плакат. «1 мая — день солидарности трудящихся всего мира!». Москва, 1957 г.

https://t.me/sovrhistory/5306

1 мая 1891 года первая маёвка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой М. И. Бруснева.

- 1902 года сормовская демонстрация рабочих судоремонтного завода.

- 1907 года во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день объявлена всеобщая забастовка.

- 1917 года впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

- 1918 года впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт «Ньюпор-XXI», лётчик И. Н. Виноградов,

- парад на Ходынском поле 1 мая 1918 года

- 1919 года на Красной площади состоялось торжественное открытие деревянного памятника Степану Разину («Разин с ватагой»). На открытии с речью выступил Владимир Ленин.

Памятник простоял на площади всего 25 дней, после чего был перенесён в музей.

- 1920 года по решению 9-го съезда РКП(б) был проведён первый в истории Всероссийский субботник. По этому поводу на Театральной площади в Москве при участии Владимира Ленина состоялась закладка памятника Карлу Марксу. Первоначальный план не был реализован, и долгие годы на Театральной площади стоял гранитный блок с текстом: «Первый камень памятника великому вождю и учителю всемирного пролетариата Карлу Марксу».

- 1921 года открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва — Орёл — Харьков на самолётах «Илья Муромец».

- 1924 года В Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец».

- на Введенской площади (ныне Площадь Журавлёва) Москвы состоялась массовая инсценировка «Всемирная революция».

- 1930 года создан Московский государственный геологоразведочный университет.

- 1932 года в Тушино начал работу планёрный завод Осоавиахима.

- 1937 года завершено строительство канала Москва—Волга.

- 1945 года в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

- 1946 года австралийские аборигены устроили свою первую промышленную забастовку.

https://t.me/kolpakidi_official/1355

Мир, труд, май!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда. В этот день пересматриваем старые фотографии и вспоминаем, как отмечали Первомай в нашей стране в разные годы.

https://t.me/goodphrase/13278 Праздничные фотографии, участвующие в конкурсе

телеграм-канала "Жизнь в СССР I История": 1970 год. Город Жодино, БССР.

Мой папа Леонид Александрович в первом ряду справа. Вдали здание администрации завода БелАЗ.

Прислал: «Владимир» 1 мая 1977 года, село Чоя Горно-Алтайской АО.

На фото мои молодые родители и наши родственники. Я на руках у отца.

Прислала: «Наталья Сафронова» Магнитогорск. Первомай 1960 года,

мой папа и брат.

Прислала: «Ольга» 1968 год. 1 мая. Ростов-на-Дону. Площадь Карла Маркса.

На фото моя мама, у неё на руках я - маленькая девочка, рядом дедушка с моим братом. Дедушка ветеран войны. Дошёл до Кёнигсберга. Много наград. А в светлом плаще бабушка, его супруга.

Прислала: «Инна» Петрозаводск. Первое мая 1975 года.

Прислала: «Светлана» Первомайская демонстрация работников Инструментального цеха завода «ЗиЛ».

Мама с сотрудниками. Год не указан, но, думаю, конец 1950-х. Москва.

