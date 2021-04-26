27 апреля 1963 года - первый визит Фиделя Кастро в СССР

Дата и маршрут полета строго засекречены. Самолет, на борту которого вождь кубинской революции, берет курс на Мурманск. Именно здесь, за Полярным кругом, впервые ступил на советскую землю легендарный команданте с острова Свободы.

Так начинался визит Фиделя Кастро в СССР весной 1963 года. Советское правительство организовало необычайно радушный прием гостю, пытаясь таким образом сгладить напряженные отношения, возникшие между двумя государствами во время Карибского кризиса, когда от ядерной войны мир отделяли, возможно, часы и минуты.

За 35 дней своего пребывания в Советском Союзе посланец кубинского народа стал героем всех теле-­ и радионовостей. Стремительный, веселый, в армейской шапке­-ушанке, которую ему подарили в Заполярье военные, он сумел обаять всех. Фотожурналисты и телевизионщики буквально охотились за ним. Каждый стремился сделать свой лучший кадр, выбрать подходящую позицию для съемок. А сделать это было отнюдь непросто, ведь в дни приезда Фиделя Кастро тысячи наших сограждан выходили на улицы городов, чтобы поприветствовать гостя с солнечного острова. Повсюду щелкали затворы фотоаппаратов. Были сделаны тысячи различных фотоснимков, но все же удача улыбнулась только фотокорреспонденту Владимиру Савостьянову, сделавшему в Братске лучший снимок Фиделя Кастро.

Ему удалось сфотографировать кубинского лидера одного, без посторонних лиц, на фоне Братской ГЭС. Фотография сразу же по каналам ТАСС была отправлена в Москву. И центральные газеты стали размещать ее на первых полосах.

На хранении в РГАКФД находится большой массив фото­ и кинодокументов, охватывающих весь период этого продолжительного визита. На стеллажах кинохранилища ждут своего зрителя тысячи метров отснятой кинохроники, среди которых особенно хочется отметить работу классика отечественной кинодокументалистики, выдающегося режиссера и оператора Романа Кармена "Гость с острова Свободы" (ЦСДФ, 1963 г. РГАКФД, № 18719). Созданный в содружестве с журналистом­-международником Генрихом Боровиком, фильм посвящен визиту Кастро в СССР. Позднее Боровик вспоминал, как проходили съемки этого фильма. Будучи в Мурманске, команданте "попросил себе лыжи, встал на них, но упал. Когда это произошло, он, прежде всего, посмотрел на меня: снял я это или не снял? Увидел, что снял. И так начал мне говорить, мол, не снимай, я упал, нельзя. А я продолжал снимать. И тогда он встал, слепил снежок и начал бросать в меня снежками. Я и это снял". Вероятно, снежки стали для кубинского гостя, привыкшего к жаркому климату, первыми в жизни.

В фильм также вошли кадры, на которых видно, как ликующая Москва приветствовала легендарного героя, как тысячи москвичей вышли на улицы и площади с флажками, транспарантами, портретами вождя кубинской революции. Особые почести воздавались Фиделю Кастро в самом сердце столицы. Артиллерийскими залпами и громом аплодисментов, а точнее - шквалом рукоплесканий приветствовали советские граждане команданте с острова Свободы. Жители столицы, собравшиеся на многотысячный митинг на Красной площади, громко скандировали: "Вива Куба!", "Фидель - Хрущев!", "Мы с вами вместе!", "Братству народов Кубы и СССР - слава!"

А дальше завертелся калейдоскоп сменяющих друг друга событий, мест, лиц…

ГОСТЬ С ОСТРОВА СВОБОДЫ 1963

Замечательный сын кубинского народа объездил Советский Союз от Баренцева моря до Кавказа, от Украины до Сибири и Средней Азии, успел отдохнуть в Подмосковье и в Сочи, встретить Первомай на Красной площади… Все эти события нашли свое отражение в этом и других документальных фильмах, таких, как "Фидель Кастро в СССР" (ЦСДФ, 1963 г. Операторы Р. Кармен, В Киселев. РГАКФД, № 22437), "Праздник мира и труда" (ЦСДФ, 1963 г. Режиссер И. Сеткина. РГАКФД, № 18740).

Фидель Кастро в СССР (1963)

Вот уже 55 лет минуло со дня первого визита Фиделя Кастро Рус в Москву, и любые незначительные детали этого события сегодня уже обрели статус исторических фактов, свидетельствующих о наступлении "золотого времени" советско­-кубинского сотрудничества.













Наш гость Фидель Кастро. 1972