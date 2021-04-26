27 апреля 1963 года - первый визит Фиделя Кастро в СССР

Весна с команданте Фиделем
Так начинался визит Фиделя Кастро в СССР весной 1963 года. Советское правительство организовало необычайно радушный прием гостю, пытаясь таким образом сгладить напряженные отношения, возникшие между двумя государствами во время Карибского кризиса, когда от ядерной войны мир отделяли, возможно, часы и минуты.
За 35 дней своего пребывания в Советском Союзе посланец кубинского народа стал героем всех теле- и радионовостей. Стремительный, веселый, в армейской шапке-ушанке, которую ему подарили в Заполярье военные, он сумел обаять всех. Фотожурналисты и телевизионщики буквально охотились за ним. Каждый стремился сделать свой лучший кадр, выбрать подходящую позицию для съемок. А сделать это было отнюдь непросто, ведь в дни приезда Фиделя Кастро тысячи наших сограждан выходили на улицы городов, чтобы поприветствовать гостя с солнечного острова. Повсюду щелкали затворы фотоаппаратов. Были сделаны тысячи различных фотоснимков, но все же удача улыбнулась только фотокорреспонденту Владимиру Савостьянову, сделавшему в Братске лучший снимок Фиделя Кастро.Ему удалось сфотографировать кубинского лидера одного, без посторонних лиц, на фоне Братской ГЭС. Фотография сразу же по каналам ТАСС была отправлена в Москву. И центральные газеты стали размещать ее на первых полосах.
На хранении в РГАКФД находится большой массив фото и кинодокументов, охватывающих весь период этого продолжительного визита. На стеллажах кинохранилища ждут своего зрителя тысячи метров отснятой кинохроники, среди которых особенно хочется отметить работу классика отечественной кинодокументалистики, выдающегося режиссера и оператора Романа Кармена "Гость с острова Свободы" (ЦСДФ, 1963 г. РГАКФД, № 18719). Созданный в содружестве с журналистом-международником Генрихом Боровиком, фильм посвящен визиту Кастро в СССР. Позднее Боровик вспоминал, как проходили съемки этого фильма. Будучи в Мурманске, команданте "попросил себе лыжи, встал на них, но упал. Когда это произошло, он, прежде всего, посмотрел на меня: снял я это или не снял? Увидел, что снял. И так начал мне говорить, мол, не снимай, я упал, нельзя. А я продолжал снимать. И тогда он встал, слепил снежок и начал бросать в меня снежками. Я и это снял". Вероятно, снежки стали для кубинского гостя, привыкшего к жаркому климату, первыми в жизни.
В фильм также вошли кадры, на которых видно, как ликующая Москва приветствовала легендарного героя, как тысячи москвичей вышли на улицы и площади с флажками, транспарантами, портретами вождя кубинской революции. Особые почести воздавались Фиделю Кастро в самом сердце столицы. Артиллерийскими залпами и громом аплодисментов, а точнее - шквалом рукоплесканий приветствовали советские граждане команданте с острова Свободы. Жители столицы, собравшиеся на многотысячный митинг на Красной площади, громко скандировали: "Вива Куба!", "Фидель - Хрущев!", "Мы с вами вместе!", "Братству народов Кубы и СССР - слава!"
А дальше завертелся калейдоскоп сменяющих друг друга событий, мест, лиц…
ГОСТЬ С ОСТРОВА СВОБОДЫ 1963
Замечательный сын кубинского народа объездил Советский Союз от Баренцева моря до Кавказа, от Украины до Сибири и Средней Азии, успел отдохнуть в Подмосковье и в Сочи, встретить Первомай на Красной площади… Все эти события нашли свое отражение в этом и других документальных фильмах, таких, как "Фидель Кастро в СССР" (ЦСДФ, 1963 г. Операторы Р. Кармен, В Киселев. РГАКФД, № 22437), "Праздник мира и труда" (ЦСДФ, 1963 г. Режиссер И. Сеткина. РГАКФД, № 18740).
Фидель Кастро в СССР (1963)
Вот уже 55 лет минуло со дня первого визита Фиделя Кастро Рус в Москву, и любые незначительные детали этого события сегодня уже обрели статус исторических фактов, свидетельствующих о наступлении "золотого времени" советско-кубинского сотрудничества.
Наш гость Фидель Кастро. 1972
https://rg.ru/2018/04/27/rodina-kastro.html
Самые яркие моменты путешествия Фиделя по СССР
13 августа празднует день рождения легендарный кубинский революционер и большой друг СССР — Фидель Кастро. В этот день мы вспоминаем первый визит Фиделя в СССР, состоявшийся более 50 лет назад и продлившийся 40 дней. Кубинский лидер успел объехать всю страну, посетить заводы, секретные военные базы и атомную подводную лодку, прогуляться без охраны по ночной Москве, пообщаться с верхушкой власти и простым советским народом. Он был первым иностранцем, поднявшимся на трибуну мавзолея, и даже получил звание Героя Советского Союза.
Перелет из Гаваны в Мурманск стал самым длинным беспосадочным перелетом того времени. Даты и маршруты полетов держались в строжайшей секретности. По словам переводчика, в самолете все окна были зашторены и никто из сопровождения не мог ориентироваться, куда он летит.
С первых дней визита было ясно, что такого приема, какой был оказан Кастро, в Советском Союзе не удостаивался еще никто. Уже перед самым вылетом обратно на Кубу, с борта самолета, полный впечатлений и чувства удовлетворения достигнутыми договоренностями в военной и экономической областях, Фидель отправил прощальное послание Хрущеву со словами восхищения и благодарности за отличное путешествие.
Мурманск встречает Фиделя. Именно здесь начинается официальный визит кубинского лидера.
Встреча со школьниками в Мурманске.
Говорят, что Фидель не рассчитал с погодой, и ему уже на месте пришлось выдать теплую куртку и армейскую шапку.
На митинге в Мурманске.
В Североморске с моряками Северного морского флота. Фидель стал первым и последним в истории главой иностранного государства, который удостоился чести увидеть стартовую площадку советских межконтинентальных баллистических ракет и шахту, где они «покоятся».
На рыбокомбинате.
Встреча в Мурманске.
Москва встречает кубинского лидера толпами трудящихся с флагами и транспарантами. Ленинский проспект.
Во время первомайской демонстрации на Красной площади.
Горячий привет!
Подъем на трибуну мавзолея.
Фидель Кастро — первый иностранец на трибуне мавзолея.
Символ дружбы советского и кубинского народов.
Никита Хрущев встречает Фиделя как родного.
Серьезнейшие переговоры о военной и экономической помощи.
Никита Хрущев демонстрирует Фиделю Кастро новую модель противогаза, Москва.
В Узбекистане.
Фидель в аэропорту Кольцово, Екатеринбург (в то время Свердловск).
Екатеринбуржцы встречают кубинского лидера.
В «рабочем кабинете» Ленина в Разливе.
Горячий прием в Грузии.
Фидель Кастро с медвежонком по имени Байкал, подаренным ему сибирскими геологами. Медвежонок отправился вместе с новым хозяином на Кубу, но, к сожалению, не смог адаптироваться к непривычному тропическому климату.
https://bigpicture.ru/?p=393947
Прошлый материал по этой теме на нашем сайте:
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43769491509/27-aprelya-1963-goda-nachalsya-pervyiy-vizit-lidera-kubinskoy-re?&utm_referrer=mirtesen.ru
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