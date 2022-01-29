"Мемориал*" и Нобелевская премия мира

Правозащитная организация «Мемориал*», признанная в нашей стране иностранным агентом и ликвидированная по решению Верховного Суда в конце декабря прошлого года, сообщила, что ее выдвинули на получение Нобелевской премии мира. По сведениям организации, полученным от источника в парламенте Эстонии, инициатива принадлежала объединению эстонских депутатов, выступающих в поддержку так называемых «политзаключенных в РФ», - сообщает Московский Комсомолец.

В ответ, председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил: «Нобелевская премия мира (важно - мира) давно стала чем-то очень странным. Ну и следует помнить, что она к первоначальной никакого отношения уже не имеет. Прибалтика живёт только за счёт русофобии и для них абсолютно не важно, что деятельность «Мемориала*» противоречит п.5 Резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 01 ноября 2019 года «Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а также п.7 ст.25 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».Обращаю внимание всего российского общества, трезво оценивать антироссийскую деятельность «Мемориала*»; и не поддаваться на уловки иностранных «пропагандонов».

Накануне ликвидации «Мемориала*» движение «Ветераны России» официально обратилось в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова и Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием провести проверку и привлечь к ответственности руководство и сотрудников историко-просветительского общества «Мемориал» за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий (включены в список «Жертв политического террора в СССР»).

На этот возмутительный факт обратил внимание даже президент нашей страны Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции. В самом «Мемориале»*, в ответ, заявили, что включение в списки жертв политических репрессий лиц, которые были причастны к работе на нацистов, является ошибкой в базе данных организации. Однако, в списке «жертв политического террора», опубликованном «Мемориалом*», также имеется Федосья Солина - жительница деревни Петрищево, участвовавшая в избиении схваченной, а затем повешенной немцами партизанки Зои Космодемьянской, позже приговорённая к смертной казни за коллаборационизм. Тоже ошибка?

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года и является самой известной и авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Согласно завещанию Нобеля, премию мира следует присуждать лицу, «принесшему наибольшее благо человечеству и сделавшему больше всего во имя братства между народами, для роспуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира». Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.

Ну и какое-такое «благо» принёс «Мемориал*» человечеству и что сделал «во имя братства между народами»? На той же пресс-конференции наш президент отметил весьма странные моменты правозащитной деятельности этой организации: «По поводу международных организаций, которые «Мемориал*» пытается защищать. Они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это вопрос, который требует дополнительного исследования». В пример он привел «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена в РФ), «Таблиги Джамаат» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Кроме того, в феврале 2020 года правозащитный центр «Мемориал*» признал «политзаключенной» художницу-феминистку Юлию Цветкову, которая обвиняется распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК), а также привлекалась к ответственности по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Что же касается Эстонии, депутаты парламента которой решили выдвинуть «Мемориал*» на получение Нобелевской премии мира, то давно ни для кого не секрет, что в этой стране открыто героизируются пособники нацистов. В частности, как сообщает Russia Today, 27 июля 2019 года в Синимяэ на северо-востоке Эстонии при участии военных и депутатов парламента прошла церемония чествования легионеров 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС. Также не стоит забывать и демонтаж монумента «Бронзовый солдат» на таллинской площади Тынисмяги весной 2007 года, вызвавший бурные протесты граждан, жестоко подавленные эстонской полицией.

Таким образом, «Мемориал*» никак не достоит Нобелевской премии мира ни по своей деятельности, ни даже по тому факту, кто эту организацию выдвигает. Безусловно, само это выдвижение преследует политический интерес и к «благу для человечества» отношение не имеет.

(* - организация, признанная иностранным агентом)