Территория Героев...(103)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Подполковник Рустам Магомедов спланировал сложнейшую операцию по эвакуации раненого лётчика из плена.

«Нам звонила супруга лётчика, говорила, что с его страницы «Вконтакте» ей прислали фотографию мужа и вымогали деньги за информацию о его местоположении», – говорит Рустам.

Подполковник Магомедов вычислил местоположение пленного и передал координаты спецназу Росгвардии.

«Мы забрали лётчика из плена. Сейчас он восстанавливается и полон решимости. Говорит, что непременно вернётся в строй», – рассказал Рустам Магомедов.

В общей сложности группа Рустама вытащила больше 50 человек лётного состава. Подполковник Магомедов награждён двумя орденами Мужества и медалью «Суворова». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28537

Гвардии младший сержант Чудик Алексей Гвардии младший сержант Алексей Чудик в составе подразделения российских десантников выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Украинские националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций подразделений российских Воздушно-десантных войск.

Алексей, действуя в обороне, занял выгодную огневую позицию, успешно удерживал свой сектор стрельбы и, проявляя хладнокровие, прицельным огнем уничтожил пять наступающих украинских боевиков.

Находясь под огнем крупнокалиберного пулемета, действуя смело и уверенно, Чудик, используя рельеф местности, скрытно подобрался к противнику и выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил вражескую технику.

https://zpobeda.ru/aleksej-chudik/

Сержант Сучок Владислав Сержант Владислав Сучок выполнял боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков к стратегически важному населенному пункту.

Владислав, находясь на линии боевого соприкосновения, огнем противотанковых средств уничтожал бронетехнику украинских националистов, оказывая огневую поддержку российским мотострелковым подразделениям на танкоопасном направлении.

Находясь со своими подчиненными на переднем крае обороны, Владислав определил личному составу основные и дополнительные секторы обстрела, а также запасные огневые позиции.

Заняв оборону в зоне своей ответственности в готовности к отражению нападения противника, грамотно руководя подчиненным личным составом, Владислав прицельным огнем из ручного противотанкового гранатомета уничтожил бронеавтомобиль с десантом, не дав противнику прорваться и обойти российское подразделение с фланга. Затем, сменив позицию, сержант Владислав Сучков, продолжая вести огонь из стрелкового оружия, уничтожил трех националистов.

https://zpobeda.ru/vladislav-suchok/

Майор Багавов Рустэм Находясь в составе дежурной смены, заместитель командира мотострелкового батальона майор Рустэм Багавов выполнял боевую задачу по охране района расположения тактической группы российских Вооруженных Сил.

В ночное время Багавов осуществлял обход постов, ведущих наблюдение за прилегающей территорий, и обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу противника. Багавов вместе с дежурной сменой поста открыли огонь по националистам из штатного стрелкового оружия.

В ходе боя грамотно управляя огнем подчиненных Багавов сковал действия боевиков, лишив их возможности дальнейшего продвижения, и продолжил удерживать оборону до прибытия группы усиления.

После того, как на позицию прибыли дополнительные силы, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления и понеся потери, отступил.

https://zpobeda.ru/rustem-bagavov/ Большую и важную работу в зоне проведения специальной военной операции играют ремонтные подразделения. Но прежде чем приступить к ремонту, бронемашины и автомобили необходимо эвакуировать с линии боевого соприкосновения.

Поэтому в районе боевых действий «эвакуатор», его появление экипаж или водитель «встрявших» машин воспринимают как спасение. Один из тех, кто регулярно работает в эвакуационной группе - техник роты гвардии прапорщик «Крюк».

«Крюк» - человек уникальный в своём роде. Несколько лет прослужил в погранслужбе. Затем, спустя время, пришёл в армию. Да так и остался. С техникой на «ты». Так же «панибратски» общается и со смертельной опасностью. Чаще и уверенней других действует на «передке». Был ранен. И именно когда вытаскивал технику из-под носа у противника.

Награждён медалью «За боевые отличия».

По мнению «Крюка», боятся некогда – нужно дело делать: «На дурака, конечно, никто не прёт, с умом ко всему подходим. Но риск неизбежен – мы ведь не на курорте».

https://t.me/mod_russia/26536 Командир танкового взвода с позывным «Жук» рассказал о боевых буднях в зоне проведения спецоперации

«Обстановка на фронте у нас – стабильно напряжённая. Противник предпринимает попытки прорваться на передовые позиции нашей пехоты. С обнаружением выдвижения техники, а также личного состава на этой же технике – передаются координаты. Мы выезжаем и начинаем отрабатывать по этой технике с закрытых позиций. Если не получается, мы выезжаем на прямую наводку и конкретно отрабатываем», – поделился командир танкового взвода с позывным «Жук». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28557 Об обороне Запорожской АЭС рассказывает военнослужащий с позывным «Ермак»: «Ребята настроены жестко и серьезно. Если противник решится пройти, мы встретим. Мы не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении Запорожской электростанции».

Многие военнослужащие, несущие боевое дежурство на рубежах Запорожской АЭС, – местные жители. Вне зависимости от социального статуса, служебного положения или иных причин они стали большой семьей, сплотившейся против общего врага.

«Здесь все мы стали одной командой. Той командой, которая все сделает для того, чтобы не пропустить врага. Эту задачу, ее значимость осознает каждый боец. Мы свою задачу здесь выполним», – с гордостью говорит «Ермак». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28494 Саперы Западного военного округа осуществляют проверку автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий, зачищая местность от неразорвавшихся боеприпасов и мин ВСУ.

Один из военнослужащих – сапер с позывным «Тюмень» рассказал, что в зону СВО отправился добровольно вслед за друзьями. О своем решении, признается боец, ни разу не пожалел, ведь своей работой он ежедневно спасает десятки мирных жителей, которые могли пострадать от мин националистов.

Вы всегда можете присоединиться к нашим бойцам и помогать мирным жителям Донбасса также, как это делает «Тюмень» и тысячи других добровольцев. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28378 Военнослужащий с позывным «Коржик», который сейчас выполняет боевые задачи на Херсонском направлении, передает свои поздравления с Днем Победы ветеранам Великой Отечественной войны. «Хочу поздравить нашу Родину с 9 Мая. Также хочу поздравить ветеранов с этим великим праздником», - говорит боец.

Кроме того, пользуясь возможностью, военнослужащий передает большой привет своим близким и друзьям: «Хочу передать привет своим родственникам, родным, всем, кто меня знает. Всем привет! Скоро вернемся с победой! Не сомневайтесь!». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26353 Военнослужащий ВС РФ с говорящим позывным «Дакар» — профессиональный водитель. Именно поэтому он попросился в зону СВО служить по специальности.

Выполняя задачи на Луганском направлении, «Дакар» обеспечивает российские подразделения боеприпасами и продовольствием, а также занимается перевозкой личного состава.

На вопрос, не подводит ли техника, военнослужащий отмечает: «Ты любишь машину, и она не подведет. Многие думают, что это просто железо, но нет. По своему опыту скажу, что в них тоже есть душа».

Водитель рассказывает, что с октября месяца еще ни разу не застрял, поэтому и позывной «Дакар» — «Потому что проезжаю везде, где не все могут проехать».

В специальной военной операции «Дакар» участвует, как он сам утверждает, «чтобы фашизм не пришел ко мне домой. Как говорится, хочешь спасти родную хату, туши сарай соседа. Ну и к тому же дед у меня здесь был, Мелитополь освобождал, половину Украины прошел в Великую Отечественную». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26548 Командир орудия «Гиацинт-С» с позывным «Рапира» рассказал о боевых буднях своего подразделения и настроении в коллективе. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26656 Танкистам Южной группировки войск приходится работать не только с закрытых огневых позиций, но и прямой наводкой. При этом и боевая машина, и её экипаж подвергаются серьёзной опасности. Поэтому в работе танки сопровождают их лучшие друзья – БМПТ «Терминатор».

Созданная на базе Т-72 боевая машина поддержки танков хорошо справляется с возложенной на неё миссией.

В экипаже БМПТ 5 человек. Уроженец Нижегородской области гвардии рядовой «Серафим» вносит вклад в общее дело. Он механик-водитель этой грозной техники.

Сам он из числа добровольцев, практически сразу после начала спецоперации заключил контракт. На передовой «Серафим» вот уже 11 месяцев. О своей работе говорит скупо, мол, моя задача – точно привезти и вовремя увезти. Но за этой скромностью скрывается и большая ответственность, и серьёзный подход, и значительный объём задач. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26664 У Сатурна очень сильный добровольческий отряд. Мужики имеют колоссальный опыт этой войны, потому его рекомендации воспринимайте всерьёз. По крайней мере в зоне ответственности этого БАРСа в составе 58-й армии наименьшее количество потерь личного состава от атак вражеских дронов. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/4490 Командир "Шторма" с позывным "Дядька" - в жизни весёлый и добрый человек. В бою - умелый командир, выросший из рядового бойца-добровольца до командира батальона и штурмового отряда. "Дядька" не "сидит и ждет" наступления ВСУ, а постоянно мониторит с дронов и атакует позиции противника на Запорожском фронте, нанося серьезный ущерб его живой силе и технике. См. видео по ссылке

https://t.me/rogozin_do/4099

Доброволец Власов Николай "Влас",

доброволец, позывной "Закат" Пишет Дмитрий Рогозин:

Выехал из Запорожья в Крым посетить вместе с моим помощником Виктором ("Закат", спецназовец, на фото слева) наших раненых бойцов добровольческого батальона БАРС-11 бригады "Царские волки". Парни в составе штурмовой группы пошли в атаку с целью выбить противника из окопов первой линии 71-го полка 58-армии. По ним был открыт ураганный огонь, в том числе запрещёнными кассетными боеприпасами. Бойцы-добровольцы, несмотря на полученные ранения, задачу выполнили.

На фото - один из наших героев - Власов Николай Николаевич, позывной "Влас", 01.01.1982 г.р. Родился в Якутии, город Алдан. С 2000 по 2002 год проходил службу в 14-й Бригаде спецназа ГРУ, участвовал во 2-й Чеченской компании. Зашел в БАРС-11 в начале этого года как доброволец. "Царский волк".

Получил осколочные ранения в лицо, правую ногу, правое плечо и локоть. Из боя не вышел, помогал своим тяжелораненым товарищам.

В этом бою никто из наших не погиб, но семеро получили ранения. Поэтому решил наших бойцов посетить. Привезли телефон и фрукты. Ищем по другим крымским военным госпиталям всех наших ребят. Подлечатся и вернутся в стаю. А мы возвращаемся на фронт.

https://t.me/rogozin_do/4494 Юлия Чичерина выступила с концертом для награжденных военнослужащих ЦВО в зоне спецоперации

Краснолиманское направление

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, более 30 военнослужащих мотострелкового соединения группировки «Центр» получили медали «За боевые отличия».

После торжественной церемонии награждения Юлия Чичерина совместно с музыкантами Ансамбля песни и пляски ЦВО поздравила военнослужащих с получением наград и исполнила несколько известных песен под аккомпанемент «боевой скрипки» виртуоза ансамбля. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28394 Зачем нужно хорошо учиться в школе, если хочешь стать военным? И конкретнее: почему надо хорошо знать геометрию, математику, физику? Популярно объясняет старший офицер батареи РСЗО «Град» с позывным «Черешня». Слушаем внимательно и показываем ролик детям! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28360 Сейчас против нас на Украине воюют нацисты и наемники, — говорит Иван Дзюба. Молодой командир танка и его экипаж каждый день работают по опорным пунктам противника, его живой силе и технике. Случалось попадать и под ответный огонь, но динамическая защита всегда спасала и машину, и танкистов. В этом видео Иван рассказывает, что чувствуют бойцы перед боем и во время атаки. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/28524

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! https://slavakubani.ru/pamit-geroev-kkv/popov-aleksandr-ivanovich/ Героически погиб при исполнении воинского долга по защите интересов государства в борьбе с нацистами при проведении специальной военной операции. https://vk.com/wall-210977916_178458 12 июля в Горловке (ДНР) при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела пожарно-спасательной части трагически погиб пожарный Сергей Бондин. «Это личная трагедия для каждого сотрудника ведомства. Невосполнимая утрата для семьи и боевых товарищей пожарного братства. Каждый раз рискуя собой, пожарный выезжал на места возгораний, спасал людей и ликвидировал пожары», – сказал глава МЧС России. Сергей Бондин служил в спасательном ведомстве с 2020 года, вступив в ряды огнеборцев в самое сложное для Республики время. https://vk.com/wall-31039380_1971181 Военнослужащий Шевараев Евгений Жители Тольятти со всеми воинскими почестями проводили в последний путь Шевараева Евгения Николаевича, павшего смертью храбрых в ходе специальной военной операции. Указом Президента РФ Евгений Шевараев награжден орденом Мужества посмертно. https://tltgorod.ru/news/theme-5/news-130410/ Старший лейтенант Сарандаев Сергей Сарандаев Сергей Львович, уроженец д.Новые Чукалы Шемуршинского района, погиб 27 июня 2023 года при выполнении СВО на украине, командир взвода, старший лейтенант. Сергей так же участвовал в боевых действиях на территории Сирии, удостоен множественных наград. Указом Президента Российской Федерации при выполнении СВО награжден Орденом Мужества (посмертно). Похоронен в г.Ульяновск, где похоронены его сослуживцы 31 бригады ВДВ. https://vk.com/wall-137922010_81842 Военнослужащий Мохов Евгений 13 июня 2023 года при выполнении боевого задания в ходе СВО погиб Мохов Евгений Викторович. Ему было 22 года. https://zpobeda.ru/evgenij-mohov/ Военнослужащий Эйвазов Ройшан Эйвазов Ройшан Аярович родился 05.04.1991 в Риге, Латвия. В 1999 приехал в Россию с матерью и в 2000 году поступил в 1 класс средней школы №2 г. Балабанов-1. В 2009 окончил 11 классов. В 2013 получил гражданство. В ноябре 2013 года был призван в вооруженные Силы РФ на срочную службу в Москве, в/ч 6549. В ноябре 2014 уволен в звании сержанта. В 2016 поступил на военную службу по контракту в Обнинске, в/ч 3382. Погиб 21.03.2023 на СВО на территории ЛНР при спасении своего солдата рядом с ним. Награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/rojshan-ejvazov/ Военнослужащий Ванчугов Денис 31-летний житель Могойтуйского района, Забайкальского края, Ванчугов Денис погиб в ходе спецоперации Он подписал контракт для участия в спецоперации, и погиб в городе Артёмовске Донецкой Народной Республики. Молодого человека запомнили как весёлого, доброго и отзывчивого человека. У него была невеста, с которой Денис не успел зарегистрировать брак. https://zpobeda.ru/denis-vanchugov/ Военнослужащий Скрыпин Владимир В зоне СВО погиб десантник Владимир Скрыпин. Ему было 18 лет. Владимир Скрыпин родился 3 сентября 2004 года. После школы он служил в ВДВ. Как и когда молодой человек попал в зону СВО, а также при каких обстоятельствах он погиб — неизвестно. https://zpobeda.ru/vladimir-skrypin/ Военнослужащий Пономарев Михаил 04.07.2023г., в возрасте 32 года погиб Пономарев Михаил Валерьевич, муж и отец двоих детей. Был мобилизован на службу на Украину. https://vk.com/wall353611503_1993 Рядовой Павлов Александр В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, погиб житель деревни Большие Козлы Перемышльского района, Павлов Александр Николаевич. Александр ушёл на СВО добровольно, заключив контракт с Минобороны Российской Федерации. В должности гранатометчик мотострелкового отделения достойно нес службу в зоне спецоперации, защищая интересы Отечества и мирного населения. Александр награжден Орденом Мужества посмертно. Источник Младший лейтенант Павлов Евгений В Таре прошло прощание с младшим лейтенантом, командиром взвода артиллерийской разведки Евгением Павловым. Евгений погиб в ходе СВО. У него осталось пятеро детей. https://zpobeda.ru/evgenij-pavlov-2/ Младший сержант Прусенков Виктор Выполняя свой долг на СВО погиб младший сержант Прусенков Виктор. Ему был 31 год. https://zpobeda.ru/viktor-prusenkov/ Старший сержант Садехов Артем 07 февраля 2023 года в возрасте 37 лет, участвуя в боевых действиях Специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой республик и Украины, выполняя свой воинский долг, погиб старший сержант Садехов Артем Александрович, водитель автомобильного отделения комендантского взвода в/ч 10103. Мужество Артема Александровича — немой свидетель того, какой сильной личностью он был. Оптимист, с чувством юмора, душа компании. Он был человеком удивительным – смелым, решительным, порядочным, щедрым. https://zpobeda.ru/artem-sadehov/ Рядовой Кожеуров Алексей Простились со стрелком мотострелкового взвода, рядовым Кожеуровым Алексеем Викторовичем, 16.12.1977 года рождения, погибшим 02 июля 2023 года при исполнении обязанностей военной службы и выполнении боевых задач специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. с.Венгерово, Новосибирская обл. https://zpobeda.ru/aleksej-kozheurov/ Ефрейтор Романов Григорий В Якшур-Бодье простились с героически погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины Романовым Григорием Сергеевичем. Похоронили героя со всеми воинскими почестями. Романов Григорий представлен к Ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-42198794_29019 Военнослужащий Алексеев Тарас 24 июня 2023 года при выполнении воинского долга героически погиб Тарас Константинович Алексеев. Ему было 20 лет. Тарас учился на первом курсе Вышки по образовательной программе двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии». Несмотря на прекрасные результаты в учебе, весной этого года молодой человек принял решение отправиться добровольцем на специальную военную операцию. https://zpobeda.ru/taras-alekseev/ Военнослужащий Нестеров Дмитрий 25 июня 2023 года при выполнении очередной боевой задачи в зоне СВО погиб уроженец г.Феодосии, отец троих детей, боевой товарищ из 56 ДШБ, Нестеров Дмитрий Евгеньевич. Ему было 32 года. «Морпех» был настоящим воином. Без гигантской планки орденов. Ему так и не дали лейтенанта, хотя обещали. 25 июня он погиб. Его убило после прилёта ракеты неизвестного типа, вроде ОТРК «Гром». Морпеху взрывом оторвало ноги. Он был в сознании. Сказал товарищу, со мной все в порядке, везите. Дима был спокоен до самой смерти. Смерти о которой узнаёт вся страна, потому что он, и такие как он и есть герои. https://zpobeda.ru/dmitrij-nesterov/ Военнослужащий Елин Виктор Житель Аткарского района Виктор Елин погиб в ходе исполнения воинского долга на специальной военной операции на Украине. Ему было 29 лет. https://zpobeda.ru/viktor-elin/ Военнослужащий Мартынюк Виталий 06 июля 2023г. в ходе проведения специальной военной операции погиб Мартынюк Виталий Александрович, 04.07.1992 г.р. https://zpobeda.ru/vitalij-martynjuk/ Военнослужащий Пономарев Михаил В ходе спецоперации на СВО 9.07.2023 г погиб Пономарев Михаил Александрович. https://vk.com/wall446799956_9025 Военнослужащий Файзрахманов Рустем 8 января 2023 года в ходе специальной военной операции геройски погиб разведчик Рустем Файзрахманов. Рустем родился 22 октября 2002 года, вырос в пгт. Балтаси Республики Татарстан, учился в Балтасинской гимназии. После получения аттестата, в ноябре 2020 года был призван в армию в воздушно-десантные войска в г.Омск. Файзрахманов Рустем с первых дней СВО воевал на передовой, был во всех боевых точках: Луганск, Мариуполь, Бердянск, Запорожье, Херсон, Мелитополь, Чернобольская АЭС. Рустем был дважды ранен. Первое ранение получил в апреле 2022 года и был госпитализирован в военный госпиталь Ленинграда. Нахождение его сослуживцев на поле боя, желание быть рядом с ними, не дает ему покоя, и он конце мая возвращается к ним, на передовую. Но в июне, после второго ранения, получения контузии, попадает в госпиталь в г. Майкоп. После продолжительного лечения ему предоставляется отпуск. Недолго побыв на Родине, последний раз увидев своих родных, близких и друзей, Рустем возвращается на воинскую службу, обучает военным навыкам молодых новых разведчиков… Но 8 января он получает ещё одно ранение, на этот раз смертельное… Рустему Эдуардовичу Файзрахманову было 20 лет. https://zpobeda.ru/rustem-fajzrahmanov/ Военнослужащий Куликов Максим В Сарапуле простились с героически погибшим на Украине Максимом Владимировичем Соколовым https://m.ok.ru/group55698004901993/topic/154857206935657 Военнослужащий Матвеев Кирилл В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга, погиб военнослужащий из Республики Алтай – Матвеев Кирилл Сергеевич. Он родился 21.02.1990 г. Проживал в с.Черга. Окончил 9 классов Чергинской школы.

В 2008 году был призван в ряды Российской Армии. Службу проходил в Хабаровском крае. После армии вернулся в родное село. Работал, женился. Осенью 2022 года был призван на военную службу по частичной мобилизации на Украину. Погиб в начале июня 2023 года Односельчане, близкие и родные помнят Кирилла как отзывчивого человека, верного друга, любящего отца, сына и брата. У Кирилла Сергеевича остался 4-х летний сын. https://vk.com/wall747140580_78 Военнослужащий Ищенко Сергей 14 июня 2023 года, при участии в специальной военной операции на территории Украины, погиб Ищенко Сергей Леонидович, до конца выполнив свой воинский долг перед Родиной. https://ok.ru/profile/575732110389/statuses/156527416464693 Военнослужащий Дикин Андрей В ходе выполнения задач СВО погиб Дикин Андрей Руфович - участник СВО, разведчик-штурмового отряда. Родился 06.04.1981 года в селе Мугреево-Никольское Южского района Ивановской области. Участник второй Чеченской войны. Проходил военную службу на территории Нижегородской области. В должности разведчика-штурмовика выполнял задачи СВО на Украине. Умер от полученных ран в госпитале 12.07.2023 года. https://zpobeda.ru/andrej-dikin/ Военнослужащий Рязанцев Роман При исполнении своего долга погиб Роман Рязанцев. После школы он поступил в Ставропольское военное училище. Служил в ВВС, вышел на пенсию. В 2022 году был призван по мобилизации Роман является уроженцем поселка Южный, у него осталось трое детей. Президент РФ наградил кубанского казака орденом Мужества посмертно https://www.kommersant.ru/doc/6109336 Сержант Олейник Алексей 37 лет х.Средние Чубурки, Краснодарский край https://zpobeda.ru/aleksej-olejnik/ Военнослужащий Иванов Никита При исполнении воинского долга погиб Никита Алексеевич Иванов. Был призван на службу в армии в 2020 году, после остался служить по контракту в военно-морском флоте. Совсем молодой парень, 21 год, проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, награжден орденом Мужества посмертно. Был командиром отдела связи мотострелкового батальона. Погиб под Херсоном. https://t.me/admpereslavl/5461 Военнослужащий Сокольников Владимир 15 июля в городе Закаменске Республики Бурятия простились с Владимиром Николаевичем Сокольниковым. Владимир родился 6 марта 2001 года вторым ребёнком в дружной многодетной семье. Получив диплом, юноша был призван на срочную службу в ряды Российской армии. По окончании «срочки», Владимир заключил контракт для участия в специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма. Служил в должности оператора станции взвода радиопомех 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. 5 июля при выполнении воинского долга получил смертельное ранение. Владимир очень трепетно относился к своей семье – родителям, братьям и сестрам. https://zpobeda.ru/vladimir-sokolnikov/ Главный старшина Родителев Александр В Севастополе простились с главным старшиной Александром Родителевым. После учебы Александр Николаевич вернулся в Севастополь, работал на 13 судоремонтном заводе ЧФ. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации, прошел подготовку и убыл для прохождения службы в зону проведения СВО. Александр был сапером, всегда шел впереди всех, выполняя сложнейшую работу по разминированию территории. Он геройски погиб в районе Курдюмовки (ДНР). https://zpobeda.ru/aleksandr-roditelev/ Ефрейтор Гуд Антон Погиб Антон Гуд из Шуи. Гуд Антон Викторович - разведчик взвода глубинной разведки, ефрейтор контрактной службы. В 2014 году участвовал в специальной операции по возвращению Крыма в состав РФ. Отмечен медалью. С февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. Служил в должности разведчика взвода глубинной разведки, ефрейтор. Погиб 14.07.2022 года. За высочайший гepоизм, проявленный при выполнении вoинского долга, нагpaжден орденом Мужества (посмepтно), медалями, в том числе Суворова, «За возвращение Крыма». https://zpobeda.ru/anton-gud/ Рядовой Байрамов Артём Артём Этибарович Байрамов защищал свою семью, интересы своего государства, своей Родины и отдал жизнь ради обеспечения безопасности страны и её народа. https://vk.com/wall537777114_484709 Сержант Юркин Алексей Алексей Николаевич Юркин боролся за независимость своей страны и безопасность своей семьи, защищал наш народ от гнёта неонацистов. https://vk.com/wall537777114_488471 Военнослужащий Немасев Иван В селе Хорновар-Шигали Дрожжановского района простились с военнослужащим Иваном Немасевым, погибшим в специальной военной операции. Иван Юрьевич Немасев родился и вырос в селе Хорновар-Шигали. В семье он был пятым ребенком. После окончания школы отучился в Дрожжановском техникуме отраслевых технологий. В 2018-2019 годы проходил срочную военную службу, затем продолжил военную службу на контрактной основе. Накануне Нового года Иван приезжал в отпуск, чтобы навестить родных, близких и друзей. Ивану было 24 года. Указом Президента Российской Федерации Иван Юрьевич Немасев награжден Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-92380372_30510 Прапорщик Нестерова Нелли В Волгограде простились с погибшей на Украине прапорщиком медицинской службы Нелли Нестеровой. Прапорщик Нелли Нестерова служила фельдшером отделения медицинской сортировки и медицинской эвакуации. Погибла 15 июня в дорожно-транспортном происшествии, выполняя обязанности, связанные с несением службы в зоне спецоперации, доставляя медикаменты и перевязочные материалы к линии соприкосновения. Ей был 41 год. https://vk.com/wall-159024599_408054 Доброволец Прокопьев Александр В Луганской Народной Республике под Белогоровкой погиб Прокопьев Александр Геннадьевич. 03.07.2023 г. Доброволец отряда Шторм Z. Г. Алапаевск. https://zpobeda.ru/aleksandr-prokopev/ Военнослужащий Функнер Андрей В селе Верхняя Добринка в последний путь проводили мобилизованного Андрея Функнера. Ему было всего 43 года. Андрей переехал в Верхнюю Добринку из Казахстана, окончил здесь школу и поступил учиться в Камышинский политехнический колледж. Военную службу он проходил в Дагестане — выполнял задачи по усилению режима охраны административной границы с Чеченской республикой. В 2013 году Андрей Викторович поступил на военную службу по контракту в воздушно-десантные войска.

Награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе» и медалью «За отвагу». В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали для участия в специальной военной операции. По состоянию здоровья Андрей Викторович вернулся домой. Скончался в Верхней Добринке 13 июля. https://zpobeda.ru/andrej-funkner/ Рядовой Стряпунин Александр При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 26 июня погиб рядовой батальона «Штурм Z» Стряпунин Александр Анатольевич, 1988 г.р. https://zpobeda.ru/aleksandr-stryapunin/ Военнослужащий Мамадуллин Марс На СВО погиб житель Ханты-Мансийска 23-летний Марс Мамадуллин. Он родился в деревне Тайчи Омской области. После службы в армии переехал в Ханты-Мансийск. На СВО был призван в октябре 2022 года. Служил в зенитных войсках. Марс был сварщиком, помогал подразделению ремонтировать технику. Отличался мужеством, никогда никого не бросал в беде. Погиб Марс 27 мая, помогал раненому бойцу выбраться с передовой, но попал под минометный обстрел. Осколок прилетел ему прямо в висок. Марс Мамадуллин награжден орденом Мужества посмертно. У него остались родители, сестры и брат. https://zpobeda.ru/mars-mamadullin/ Лейтенант Воевода Айрат Боевой офицер, лейтенант, командир танкового взвода танковой роты танкового батальона, Воевода Айрат Зялилович трагически погиб 13 июня 2023 года при выполнении специальной военной операции на территории Украины. Родился Айрат 22 декабря 2000 года в селе Шугурово Лениногорского района, Республика Татарстан.

В 2018 году окончил школу имени В. П. Чкалова. На военную службу поступил 1 августа 2018 года в Казанское танковое училище через военкомат г. Лениногорска, которое окончил 29 июля 2022 года. Награжден орденом Мужества посмертно. У погибшего солдата остались мать и сестренка. https://zpobeda.ru/ajrat-voevoda/ Доброволец Нагаев Игорь Нагаев Игорь Владимирович 24.06.1992 г.р. г.Усть-Илимск, Иркутская область ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/igor-nagaev/ Военнослужащий Куликов Максим Куликов Максим Владимирович 27.09.1990 года, мобилизованный в октябре 2023 года, погиб 10.05.2023 года деревня Спорное (Бахмут). https://zpobeda.ru/maksim-kulikov/ Доброволец Пожиленков Виталий В ходе специальной военной операции на Украине погиб Пожиленков Виталий Сергеевич. Он погиб при выполнении боевой задачи 13 июня в районе Кременной Луганской Народной Республики. Группа, в составе которой был 37-летний Виталий Сергеевич Пожиленков, попала под плотный минометный обстрел. С раннего возраста Виталий отличался волевым нравом. Он родился в Краснодарском крае, но родители расстались, и Виталий с отцом переехал в Клетнянский район, деревню Красный Ятвиж, родину отца, где воспитанием мальчика занялись бабушка и дед. Для маленького Виталика дедушка всегда был примером.

После окончания Харитоновской средней школы был призван в ряды Российской армии в город Балтийск: в рядах морской пехоты он служил с честью и достоинством. https://zpobeda.ru/vitalij-pozhilenkov/ Доброволец Ганичев Артем В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб 34-летний выпускник Северодвинского техникума соц. инфраструктуры 2009 г. по профессии «Повар, кондитер» Ганичев Артем Вадимович. Артем Ганичев отправился в зону проведения СВО добровольцем, чтобы защитить Родину, сохранить мир и добро на нашей земле! https://zpobeda.ru/artem-ganichev/ Военнослужащий Cтариков Владимир Во время специальной военной операции на Украине трагически погиб Cтариков Владимир Константинович. Владимир родился 24 марта 1983 года в селе Хадахан Нукутского района. Владимир являлся настоящим патриотом своей малой Родины. Живя в дали от родного села всегда поддерживал начинания своих земляков. В специальной военной операции принимал участие с первых дней. Был тяжело ранен, часть осколков от снаряда навсегда остались в его теле. После лечения в госпитале, снова вернулся в боевые ряды. Участвовал в военной операции по освобождению Херсона и Херсонской области. Командование и сослуживцы вспоминают об Владимире исключительно положительно: и как о настоящем человеке, боевом товарище, и как о храбром воине. Владимир погиб при выполнении боевого задания, представлен к Ордену Мужества, (посмертно). https://zpobeda.ru/vladimir-ctarikov/ Военнослужащий Тарабукин Алексей В ходе проведения специальной военной операции погиб Тарабукин Алексей Григорьевич Родился Алексей 17 февраля 1982 года в п.Илька Заиграевского района Был уважаем односельчанами, родственниками, друзьями Хорошо владел столярным и плотницким делом. 28.09.2022 г. был мобилизован, мастером номера расчета мотострелкового батальона 26.11.2022 г. погиб в ходе проведения СВО на территории Украины Награжден орденом Мужества посмертно У Алексея остались мать, дочь и братья. https://zpobeda.ru/aleksej-tarabukin/ Гвардии старший лейтенант Зинцов Вячеслав Зинцов Вячеслав Андреевич - участник СВО на Украине. Родился 13.07.1995 года в городе Воскресенске Московской области. С 2007 по 2013 года учился в школе-интернате при Николо-Шартомском мужском монастыре (Шуйский район Ивановской области). По окончании школы Вячеслав поступает в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году получил звание лейтенанта и направлен в Новосибирск, а через пол года в Тольятти. В 2021 году Вячеслав получает звание старшего лейтенанта. В составе 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ выполнял задачи специальной военной операции на Украине. Погиб под Красным Лиманом, в районе посёлка Ставки, находясь в полном окружении, 30.09.2022 года. Награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/vyacheslav-zincov/ Матрос Рарыкин Артур Игоревич Матрос Владимир Андреевич Иванов Наши бойцы, кто встал на защиту народа России, народа Донбасса. Кто до последнего был верен присяге. https://vk.com/wall537777114_483722 Гвардии младший лейтенант Линкин Юрий В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего лейтенанта, командира танкового взвода отряда «Шторм» 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Юрия Спартаковича Линкина Героически погиб в Токмакском районе Запорожской области, не дав врагу прорвать линию нашей обороны. При выполнении боевой задачи командовал экипажем танка Т-72 и был смертельно ранен. Награжден медалью «За отвагу» и «Орденом Мужества» посмертно. https://zpobeda.ru/jurij-linkin/ Полковник Кустов Сергей Полковник медицинской службы Кустов Сергей Федорович 08.04.1961 г.р. Спасательное судно «Василий Бех» https://zpobeda.ru/sergej/ Семеро военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, проводили в последний путь в Псковской области: Лейтенант Антон Золотов;

Сержант Игорь Королев;

Гвардии младший сержант Дмитрий Игнатенков;

Младший сержант Максим Степанов;

Рядовой Сергей Агеев;

Рядовой Антон Елецкий;

Рядовой Сергей Литвинов https://smartik.ru/pskov/post/192346033

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Александр Буйнов - «Я по-русски живу»

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