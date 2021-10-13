Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Осипов
    Жизнь Советского ...
  • Александр Киевская Русь
    Самый верный способ сделать послушных и благодарных рабов - сделать их нищими, чтобы потом они "сердечно" благодарили...Жизнь Советского ...
  • Галина Орленко
    Автор забыл написать,что Нестор Иванович Махно был награждён орденом "Красная Звезда" под №6.Нестор Махно - «у...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2

1950-е — 1
Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Слушатели Военной академии Генерального Штаба СССР, 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Первая женщина-машинист тепловоза Башарат Мирбабаева. Ташкент. Узбекская ССР. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В читальном зале Московского высшего технического училища им. Баумана. 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2«Школьники на концерте в Ленинградской филармонии». Художник Борис Корнеев. 1951 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Игра в хоккей. Рисунок Р. Гершаника. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2«Москва читающая». Фотограф Евгений Халдей. 1951 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Московский вокзал, зима 1951 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Посадка пассажиров в самолёт в аэропорту "Внуково", 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Пассажиры в аэропорту "Внуково". Москва 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 222.02.2018 принято решение снести трамплин К-90 - один из самых лучших и крупнейших в СССР, гордость советского Кирова, в 1951 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В одном из залов Дворца культуры автозавода им. Сталина. Москва, 1951г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. Пописывают рабочие и служащие Коломенского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени паровозостроительного завода им. В.В. Куйбышева, 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 222 марта 1951 года в СССР была создана первая Центральная студия телевидения
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 222 марта 1951 года в СССР была создана первая Центральная студия телевидения
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В скульптурной мастерской Государственного Фарфорового Завода имени Ломоносова мастера работают над скульптурами «Лось» (автор И.

Воробьев) и «Ф. Шаляпин в роли Бориса Годунова» (автор Я. Троупянский).1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Главпарфюмер. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2С покупкой с первой получки. Магазин №1 Главмосторга на улице Горького, 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Стиляга прогуливается с двумя девчонками по Ярославлю. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В Третьяковской галерее. Фотография А. Моклецова. 1951 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 223 апреля 1951 года учреждён Олимпийский комитет СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Собаки Мишка и Чижик. В космос они полетели 15 августа 1951 года на ракете Р-1Б. Полет длился 18 минут, прошел хорошо. 28 августа 1951 года они оправились в полёт во второй раз, и погибли от удушья.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Переправа через Кубань в пробеге госиспытаний автомобилей ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-М20 «Победа», 1951 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2До «борьбы с излишествами» строили камерные, уютные, почти сельские кинотеатры. Вот «Дзержинец» в Перми. Возведён в 1951-м, в 2000-м снесён.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Как звучало! Нью-Йорк Сталинской области!
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Литография польского художника Arthur Szyk. Входит в серию (8 стран), которую он нарисовал до своей смерти в 1951г., для ООН.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Временный детский сад для детей строителей высотного корпуса МГУ на Ленинских горах, 1951
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Тетрадь пятиклассника, 1951 год. Обратите внимание на почерк!
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Стахановки литейного цеха артели Цветметплав осматривают готовую продукцию. Одесса, Лето 1952 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Сотрудники фотоотдела журнала «Огонек» в свободное время. 1952
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Показ мод на худсовете Министерства лёгкой промышленности, 1952 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Конференция церквей и религиозных объединений СССР. Загорск, 9-12 мая 1952 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Маршал Семен Тимошенко скачет мимо Красного костела на белом коне. 1 мая 1952 года, город Минск
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Обложка журнала "Вожатый". 1952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На дежурстве в школьной столовой, 1952 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Москва. Детский парк имени Прямикова.1952 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2«Ваши права, гражданин...». Сюжетная фотография Роберта Диамента. 1952 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21952 год. Инспектор ГАИ в Оренбурге
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Встреча в Дмитровском переулке, 1952
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Застолье на берегу. Колхозники. Из серии «Озеро Рица»...1952 г Абхазская АССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Регистрация брака конструктора Гос. оптического завода Владимира Киселева и конструктора машзавода Людмилы Киселевой в горЗАГСе. Ленинград, 1952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На Крайний Север завезли арбузы, 1952.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2После цунами в Северо-Курильске, 1952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Советская карикатура Американская «щука» и корейская наука, Брискин В.М. (1952 г.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Узбекистан, 1952 год, В. Бескаков
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Сборная СССР на Торжественной церемонии открытия XV Олимпийских игр. 1952 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Занятия технического кружка. Руководитель В.Р. Главко и ученик Валерий Некрасов. Ясная Поляна, 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Авиамодельный кружок при детском секторе клуба Барнаульского меланжевого комбината. 1953 год

Минск в 1953 году:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2"Крокодил", 1953 год, №4, 8 стр
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Рабочие завода "Динамо" слушают сообщение о смерти Иосифа Сталина, 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Москва, 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2МГУ. 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2«Работать ритмично!», 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 214 апреля 1953 года в небо впервые поднялся многоцелевой вертолет Ка-15, который стал первым массовым вертолетом, созданным в ОКБ Николая Ильича Камова.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Возведение в 1949—1953 гг. главного здания МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах было одной самых больших строек послевоенного СССР
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В Лужниках почти созрели помидоры. Фото Сергея Васина. г. Москва. 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Водный трамвай у пристани "Устьинский мост", 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Главный вход в Ботанический сад МГУ. 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Грузовые такси выезжают из ворот Таксопарка № 1. На двери нанесены шашки, в кузове установлены поручни. Набережная Грибоедова не в граните, а отделана известняком. Ленинград, 1953 год, Мартин Манхоф.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Колхозники сельхозартели «Призыв» едут на выборы в местные Советы депутатов. Фотограф Валентин Хухлаев. Московская область, Серпуховский район. 22 февраля 1953 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Выездной буфет для тружеников полей в уборочную страду, 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Показ новых моделей телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности и военизированной охраны. 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Токарь Денис Вершинин. Фото 1953 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Сельмаг в селе Хижки Сумской области. Украина. 1953 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Фабрика варенья. Картина Евгении Арутюнян. 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На свидании. Рисунок Ахмеда Китаева. 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Размолвка. Художник Вячеслав Шумилов. 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Николай Кузнецов, «Комсомольская площадь», 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Памятник К.Э.Циолковскому на Луне, Александр Кауров, 1953 год (иллюстрация в книге "Полёт на Луну" Владимира Чухрова)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Панно Народные гуляния в Киеве, западный торец станции "Киевская", к 300-летию воссоединения Украины и России, Вартан Аракелов и Григорий Опрышко, воссоздан в 2013 году по фото 1953 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Москва. Установка панно на станции Киевская-кольцевая. 1953 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Минский автозавод. Готовый мощный самосвал сходит с конвейера. Белорусская ССР, Минск. 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Москва. Август 1953 года. Знаменитая пятёрка, ведомая командиром подполковником Бабаевым, над МГУ. Самолёты Миг-15бис. Фото Ю.Н. Скуратова. Журнал "Крылья Родины"
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Обувная фабрика им. Кагановича, Минск. Стахановка прессовщица карусельного пресса комсомолка Виктория Францевна Дашкевич, выполняющая нормы на 200-250%, одна из лучших на фабрике, 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21953 год, Новгородская обл., дер. Охрино, из архива Ольги Павловны Карелиной. Ушли в лес подальше... нагнать самогонки на праздник
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Взвешивание поросят отделом свиноводства Всесоюзного научно-исследовательского института гибридизации и акклиматизации животных “Аскания-Нова”. УССР, 1953 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Врач А. Кривошеев и старший продавец гастрономического отдела Устинов осматривают продукты и состояние прилавка перед открытием Гастронома №1. Москва, Февраль 1953 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В гастрономе. 1953 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Учительница геометрии объясняет новую тему. 1953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Читальный зал библиотеки имени Ленина, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Переезд на Полуторке, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В 1953 году празднование 250-летия города не состоялось...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Схема функционирования московского Хлебозавода им. Хрущева в разрезе, 1953
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21953 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Деду сегодня 98 лет. Свой срок он получил за то, что воевал на стороне фашистов. Сегодня он живёт в Ивано-Франковской области, где ему установлен 3-х метровый памятник. Вот такие нынче "херои"....
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На пляже в Ярославле. 1950-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Ухта. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Газеты, жерналы, книги. 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В Камергерском переулке, начало 50-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Новогодний бал-маскарад 31 декабря 1950 года в СССР. Костюм Война и мир занял почётное первое место. Фотография из Государственного архива Пермского края.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Ёлка в Московском Кремле, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2«Выбор подарков». Автор фото Мишин-Моргенштерн Семен Михайлович. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Выкладка товара - электросамовары, вафельницы, скороварки, соковыжималки. Отдельный стенд с пылесосом «Чайка» и детали к нему.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Женские колготки появились в СССР в 1950-х годах.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2ВДНХ, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Кафе в Парке Горького, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Игра в волейбол в одном из московских дворов, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Качели-лодочки. Киев, 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Конец 1950-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На этой фотографии из журнала "Смена" есть все: и железная дорога, и трудовой подвиг... 50-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2В Московском Энергетическом институте, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2На сталелитейном заводе. Нижний Тагил. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Нижний Тагил. 1950-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Птичница. Кировск. Заполярье. 1950 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2Урок в балетной школе, 1950-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 21950-е
_____

Продолжение следует...

историяЧёшевафотоностальгия
31
Обсудить

Картина дня

наверх