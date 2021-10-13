Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1950-е — 2

1950-е — 1

Продолжим погружаться в эпоху пятидесятых...

Слушатели Военной академии Генерального Штаба СССР, 1951 год.

Первая женщина-машинист тепловоза Башарат Мирбабаева. Ташкент. Узбекская ССР. 1951 год.

В читальном зале Московского высшего технического училища им. Баумана. 1951

«Школьники на концерте в Ленинградской филармонии». Художник Борис Корнеев. 1951 год

Игра в хоккей. Рисунок Р. Гершаника. 1951 год.

«Москва читающая». Фотограф Евгений Халдей. 1951 год

Московский вокзал, зима 1951 года

Посадка пассажиров в самолёт в аэропорту "Внуково", 1951

Пассажиры в аэропорту "Внуково". Москва 1951

22.02.2018 принято решение снести трамплин К-90 - один из самых лучших и крупнейших в СССР, гордость советского Кирова, в 1951 г.

В одном из залов Дворца культуры автозавода им. Сталина. Москва, 1951г.

Обращение Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира. Пописывают рабочие и служащие Коломенского Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени паровозостроительного завода им. В.В. Куйбышева, 1951 год.

22 марта 1951 года в СССР была создана первая Центральная студия телевидения

22 марта 1951 года в СССР была создана первая Центральная студия телевидения

В скульптурной мастерской Государственного Фарфорового Завода имени Ломоносова мастера работают над скульптурами «Лось» (автор И.

Воробьев) и «Ф. Шаляпин в роли Бориса Годунова» (автор Я. Троупянский).1951Главпарфюмер. 1951 год.С покупкой с первой получки. Магазин №1 Главмосторга на улице Горького, 1951Стиляга прогуливается с двумя девчонками по Ярославлю. 1951 год.В Третьяковской галерее. Фотография А. Моклецова. 1951 год.23 апреля 1951 года учреждён Олимпийский комитет СССРСобаки Мишка и Чижик. В космос они полетели 15 августа 1951 года на ракете Р-1Б. Полет длился 18 минут, прошел хорошо. 28 августа 1951 года они оправились в полёт во второй раз, и погибли от удушья.Переправа через Кубань в пробеге госиспытаний автомобилей ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-М20 «Победа», 1951 годДо «борьбы с излишествами» строили камерные, уютные, почти сельские кинотеатры. Вот «Дзержинец» в Перми. Возведён в 1951-м, в 2000-м снесён.Как звучало! Нью-Йорк Сталинской области!Литография польского художника Arthur Szyk. Входит в серию (8 стран), которую он нарисовал до своей смерти в 1951г., для ООН.Временный детский сад для детей строителей высотного корпуса МГУ на Ленинских горах, 1951Тетрадь пятиклассника, 1951 год. Обратите внимание на почерк!1952 год.Стахановки литейного цеха артели Цветметплав осматривают готовую продукцию. Одесса, Лето 1952 года.Сотрудники фотоотдела журнала «Огонек» в свободное время. 1952Показ мод на худсовете Министерства лёгкой промышленности, 1952 годКонференция церквей и религиозных объединений СССР. Загорск, 9-12 мая 1952 года.Маршал Семен Тимошенко скачет мимо Красного костела на белом коне. 1 мая 1952 года, город МинскОбложка журнала "Вожатый". 1952 год.На дежурстве в школьной столовой, 1952 годМосква. Детский парк имени Прямикова.1952 г«Ваши права, гражданин...». Сюжетная фотография Роберта Диамента. 1952 год1952 год. Инспектор ГАИ в ОренбургеВстреча в Дмитровском переулке, 1952Застолье на берегу. Колхозники. Из серии «Озеро Рица»...1952 г Абхазская АССРРегистрация брака конструктора Гос. оптического завода Владимира Киселева и конструктора машзавода Людмилы Киселевой в горЗАГСе. Ленинград, 1952 год.На Крайний Север завезли арбузы, 1952.После цунами в Северо-Курильске, 1952 год.Советская карикатура Американская «щука» и корейская наука, Брискин В.М. (1952 г.)Узбекистан, 1952 год, В. Бескаков1952 год.Сборная СССР на Торжественной церемонии открытия XV Олимпийских игр. 1952 год.Занятия технического кружка. Руководитель В.Р. Главко и ученик Валерий Некрасов. Ясная Поляна, 1953 год.Авиамодельный кружок при детском секторе клуба Барнаульского меланжевого комбината. 1953 год

Минск в 1953 году:



















"Крокодил", 1953 год, №4, 8 стр

Рабочие завода "Динамо" слушают сообщение о смерти Иосифа Сталина, 1953 год

Москва, 1953 год.

МГУ. 1953 год.

«Работать ритмично!», 1953

14 апреля 1953 года в небо впервые поднялся многоцелевой вертолет Ка-15, который стал первым массовым вертолетом, созданным в ОКБ Николая Ильича Камова.

Возведение в 1949—1953 гг. главного здания МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах было одной самых больших строек послевоенного СССР

В Лужниках почти созрели помидоры. Фото Сергея Васина. г. Москва. 1953 год.

Водный трамвай у пристани "Устьинский мост", 1953

Главный вход в Ботанический сад МГУ. 1953

Грузовые такси выезжают из ворот Таксопарка № 1. На двери нанесены шашки, в кузове установлены поручни. Набережная Грибоедова не в граните, а отделана известняком. Ленинград, 1953 год, Мартин Манхоф.

Колхозники сельхозартели «Призыв» едут на выборы в местные Советы депутатов. Фотограф Валентин Хухлаев. Московская область, Серпуховский район. 22 февраля 1953 года

Выездной буфет для тружеников полей в уборочную страду, 1953 год.

Показ новых моделей телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности и военизированной охраны. 1953 год.

Токарь Денис Вершинин. Фото 1953 года.

Сельмаг в селе Хижки Сумской области. Украина. 1953 г.

Фабрика варенья. Картина Евгении Арутюнян. 1953 год

На свидании. Рисунок Ахмеда Китаева. 1953 год

Размолвка. Художник Вячеслав Шумилов. 1953 год

Николай Кузнецов, «Комсомольская площадь», 1953

Памятник К.Э.Циолковскому на Луне, Александр Кауров, 1953 год (иллюстрация в книге "Полёт на Луну" Владимира Чухрова)

Панно Народные гуляния в Киеве, западный торец станции "Киевская", к 300-летию воссоединения Украины и России, Вартан Аракелов и Григорий Опрышко, воссоздан в 2013 году по фото 1953 года.

Москва. Установка панно на станции Киевская-кольцевая. 1953 г.

Минский автозавод. Готовый мощный самосвал сходит с конвейера. Белорусская ССР, Минск. 1953 год

Москва. Август 1953 года. Знаменитая пятёрка, ведомая командиром подполковником Бабаевым, над МГУ. Самолёты Миг-15бис. Фото Ю.Н. Скуратова. Журнал "Крылья Родины"

Обувная фабрика им. Кагановича, Минск. Стахановка прессовщица карусельного пресса комсомолка Виктория Францевна Дашкевич, выполняющая нормы на 200-250%, одна из лучших на фабрике, 1953 год

1953 год, Новгородская обл., дер. Охрино, из архива Ольги Павловны Карелиной. Ушли в лес подальше... нагнать самогонки на праздник

Взвешивание поросят отделом свиноводства Всесоюзного научно-исследовательского института гибридизации и акклиматизации животных “Аскания-Нова”. УССР, 1953 год.

Врач А. Кривошеев и старший продавец гастрономического отдела Устинов осматривают продукты и состояние прилавка перед открытием Гастронома №1. Москва, Февраль 1953 года

В гастрономе. 1953 г

Учительница геометрии объясняет новую тему. 1953 год

Читальный зал библиотеки имени Ленина, 1953

Переезд на Полуторке, 1953

В 1953 году празднование 250-летия города не состоялось...

Схема функционирования московского Хлебозавода им. Хрущева в разрезе, 1953

1953 год

Деду сегодня 98 лет. Свой срок он получил за то, что воевал на стороне фашистов. Сегодня он живёт в Ивано-Франковской области, где ему установлен 3-х метровый памятник. Вот такие нынче "херои"....

На пляже в Ярославле. 1950-е.

Ухта. 1950-е годы.

Газеты, жерналы, книги. 1950-е

В Камергерском переулке, начало 50-х

Новогодний бал-маскарад 31 декабря 1950 года в СССР. Костюм Война и мир занял почётное первое место. Фотография из Государственного архива Пермского края.

Ёлка в Московском Кремле, 1950-е

«Выбор подарков». Автор фото Мишин-Моргенштерн Семен Михайлович. 1950-е годы.



Выкладка товара - электросамовары, вафельницы, скороварки, соковыжималки. Отдельный стенд с пылесосом «Чайка» и детали к нему.

Женские колготки появились в СССР в 1950-х годах.

ВДНХ, 1950-е

Кафе в Парке Горького, 1950-е

Игра в волейбол в одном из московских дворов, 1950-е

Качели-лодочки. Киев, 1950-е годы.

Конец 1950-х годов.

На этой фотографии из журнала "Смена" есть все: и железная дорога, и трудовой подвиг... 50-е годы

В Московском Энергетическом институте, 1950-е

На сталелитейном заводе. Нижний Тагил. 1950-е годы.

Нижний Тагил. 1950-е годы.

Птичница. Кировск. Заполярье. 1950 год.

Урок в балетной школе, 1950-е

1950-е

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Продолжение следует...