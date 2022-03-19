Чем знаменита на весь мир фарфоровая империя семьи Кузнецовых - Дулевский фарфор

Всего каких-то полтора века тому назад в России начался расцвет фарфорового производства изделий из белой глины высочайшего качества. Ценились они очень высоко и считались признаком хорошего вкуса и достатка хозяев. А производилось это чудо заводами «фарфорового короля» Матвея Кузнецова, создавшего в Подмосковье целую «фарфоровую империю». Однако пик фарфоровой лихорадки ушёл в прошлое, а традиционный русский фарфор, изготавливаемый буквально до недавнего времени превратился в объект коллекционирования. Всего каких-то полтора века тому назад в России начался расцвет фарфорового производства изделий из белой глины высочайшего качества. Ценились они очень высоко и считались признаком хорошего вкуса и достатка хозяев. А производилось это чудо заводами, создавшего в Подмосковье целую «фарфоровую империю». Однако пик фарфоровой лихорадки ушёл в прошлое, а традиционный русский фарфор, изготавливаемый буквально до недавнего времени превратился в объект коллекционирования.

Дулевские фарфоровые статуэтки.

Выпускаемые же сегодня фарфоровые статуэтки массового производства используются главным образом в качестве сувениров и подарков, утратив первоначальное свое значение как, впрочем, и ценность. Дулевские фарфоровые статуэтки.

Немного из истории русского фарфора

Что весьма любопытно, первая Порцелиновая мануфактура России была основана в 1744 году в Санкт-Петербурге при содействии дочери Петра I, Елизаветы, которая для разработки состава отечественного фарфора пригласила иностранных мастеров. Однако способ получения твёрдого фарфора из местного сырья, который является основным и по сей день, был открыт Дмитрием Виноградовым. О нем можно прочитать вот тут: Как друг Ломоносова создал русский фарфор и поплатился за это жизнью Порцелиновая мануфактура в Санкт-Петербурге

В 1765 году Порцелиновая мануфактура вышла на высокий уровень и стала называться Императорским фарфоровым заводом (в советское время завод им.

М.В.Ломоносова, в 2005 году по решению акционеров был вновь переименован в «Императорский фарфоровый завод».). Не пойдет и века как в Подмосковье будут открыты мануфактуры по производству знаменитого отечественного фарфора Ф.Я. Гарднером (фарфор Вербилок), А.Г.Поповым (горбуновский фарфор), Т.Я.Кузнецовым (дулевский фарфор). Вот об империи Кузнецова у нас и идет речь.

Фарфоровая империя Кузнецовых Дулевский фарфоровый завод.

Исторические корни Дулевского фарфора надо искать в Гжели. В Подмосковье керамику в селах производили примерно с XV века. Но ее изготовлением в тех краях не занимался только ленивый, мелкие фабрики конкурировали друг с другом. Инициатором основания Дулевского фарфорового завода был выходец из Гжели купец Терентий Кузнецов - сын Якова Кузнецова и дед Матвея Сидоровича.

Поэтому Кузнецов приходит к решению открыть мануфактуру подальше от столицы, во Владимирской губернии. С этой целью выкупается пустошь, рядом с которой расположены большие залежи торфа, его предполагают использовать как дешевое топливо.

Особый интерес у предпринимателя вызывала фабрика Сафронова, построенная как раз на тракте, ведущем из Гжели в Дулево. Вскоре заводик удалось выкупить, а вместе с ним и мастеров, которые создали узнаваемый стиль «сафроновской» росписи. Он начал строительство мануфактурных помещений на пустошах вблизи деревни Дулево, что под Москвой. В 1832 году завод начал производство фарфора, и уже через двадцать лет эта мануфактура стала ведущим предприятием России. Использовали для своих работ яркие краски. Для декора элитного фарфора применяли золото, делали гравировки агатом.

Отец и сын Кузнецовы.

Со временем все Подмосковные фарфоровые заводы оказались собственностью славноизвестного Матвея Кузнецова (1846-1911), которому в 18-летнем возрасте после скоропостижной смерти отца, пришлось брать управление группой предприятий на себя. Невзирая на столь юный возраст, Матвей не только смог удержать, но и расширил свой бизнес. Так, в 1870 году он выкупил убыточный фарфоровый завод в Твери, основал фарфоровое производство на Украине, а еще через время приобрел знаменитый в России фарфоровый завод Гарднера.

Дулевский фарфор. Автор росписи: М.А.Врубель.

Кузнецовский фарфор того времени был высочайшего качества, так как сырье и краски импортировались из Европы, весь технологический процесс проходил на французском оборудовании, а декор отличался изысканным и эксклюзивным декором. Для этого промышленник привлекал на работу именитых отечественных художников и мастеров-скульпторов, среди которых был и М.А.Врубель.

Дулевские фарфоровые статуэтки.

Особенной чертой дулевского фарфора был ослепительно белый цвет глины, сочетающийся с великолепием позолоты и блеском глазури. В свою очередь его подразделяли на фарфор для аристократии – изысканный по форме и росписи, и так называемый - «трактирный», где роспись была яркая и броская, акцентированная на народном творчестве и национальных традициях. Так, простые «агашки» и розаны были позаимствованы от керамической росписи и стали частью дулевского стиля. Изначально под эгидой завода выпускали простой, изысканный фарфор с лаконичным декором, в котором снежная белизна контрастировала с ослепительной позолотой и глазурью. Однако далеко не каждый потребитель был в состоянии оценить роскошную простоту дулевского фарфора: для привлечения покупателей требовались более яркие и броские декоративные приемы. Так родилась идея «агашек» - визитной карточки Дулевского завода: такое название получил стиль росписи, для которого характерна бесхитростность, самобытность и акцент на народные мотивы. Существуют разные версии происхождения этого термина. Так, одна из них гласит, что агашкой назывался яркий цветок, который украшал множество изделий фарфорового завода. Согласно другой теории, слово является производным от простого и распространенного деревенского имени Агафья, которое носила, пожалуй, чуть ли не каждая вторая мастерица. Так или иначе, агашки стали одним из символов Дулевского завода.

Дулевская фарфоровая статуэтка.

Нужно отметить, что не только русские мещане со средним достатком склонялись к фарфоровой посуде, расписанной в народном стиле, в такая же яркая расцветка интересовала и азиатский рынок. Поэтому до революции производство фарфора было налажено на два направления, два художественных стиля: сдержанный западноевропейский и красочный азиатский.

Одной из причин, по которой дулевский фарфор ценился во всем мире, являлось использование только самого лучшего сырья и его особый способ обработки. Глину «летовали» - в течение года выдерживали в подвалах. Это обеспечивало ей лучшую пластичность. Также в качестве топлива использовался только сухой, выдержанный торф: любой другой вид топлива считался непригодным из-за слишком высокого содержания влаги. Дулевская фарфоровая статуэтка.

Но, безусловно, главным ресурсом производства был талант мастеров, чье искусство рождало на свет настоящие шедевры.

Предания о «фарфоровом короле»

Предания о «фарфоровом короле» Российской империи, поставлявшем к царскому двору фарфоровую посуду Матвее Сидоровиче Кузнецове, ходили еще при его жизни, дошли они и до наших дней. «Фарфоровый король» Российской империи - Матвей Сидорович Кузнецов.

Как-то, будучи в Риге, довелось Матвею Сидоровичу в канун Нового года зайти в трактир поужинать. В заведении было многолюдно – студенты, по всему виду немцы, компанией отмечали приближающийся праздник. Подвыпившая молодежь, заметив пожилого человека, заказавшего себе графинчик водочки, а для закуски селедочку, начали бурно обсуждать на немецком и посмеиваться, что, мол, старик так беден, что не может позволить себе даже бокал шампанского к празднику. А нужно сказать, что по тем временам водочка была намного дешевле, нежели сейчас, а вот шампанское стоило немалых денег. Дулевские фарфоровые статуэтки.

Поняв о чем идет речь, Кузнецов, не моргнув и глазом, подозвал к себе официанта и начал давать указания, а затем протянул несколько крупных купюр. Остолбеневший официант, придя в себя, начал выполнять заказ пожилого господина. Сначала принес большой таз и поставил у ног гостя, потом притащил ящик самого дорогого шампанского и, открывая бутылку за бутылкой, начал выливать пенящееся содержимое в таз. Все посетители трактира замерли в недоумении. Дулевские фарфоровые статуэтки.

А то, то произошло дальше - ввергло в шок даже бывалых. Матвей Сидорович опустил в таз ноги и стал мыть слегка запылившиеся свои сапоги. В трактире воцарилась мертвая тишина, а «фарфоровый король» взял рюмочку с водочкой, подцепил на вилочку селедочку и продолжил трапезничать. Дулевские фарфоровые статуэтки.



Кому было знать из посетителей трактира, что перед ними владелец нескольких заводов, кавалер ряда орденов Российской империи, поставщик двора Его Императорского Величества, некоронованный король российского фарфорового производства Матвей Сидорович Кузнецов. Дулевская фарфоровая статуэтка.

Скромность и богатство — сложно сочетать в единое целое. Однако в Кузнецове это сочеталось весьма органично. Будучи из староверческой семьи, он привык жить скромно и заботиться о своих единоверцах. А став владельцем предприятий, заботился Матвей Сидорович и о рабочих, всячески стремясь облегчить их труд. На его заводах появилось электричество, электродвигатели, готовую продукцию стали вывозить по внутреннему железнодорожному пути. Дулевские фарфоровые статуэтки.

При заводах строил больницы, часовни, богадельни, стадионы, бани, школы, где рабочих учили читать и писать. А для более смышленых организовывались бухгалтерские курсы, после окончания которых рабочие переходили в разряд служащих-специалистов. Дулевские фарфоровые статуэтки.

«Фарфоровый король» к концу 19 столетия контролировал две трети фарфоро-фаянсового рынка Российской империи. Свой товар он реализовывал в Англии и Голландии, а также в их колониях. Экспортировал русский фарфор Кузнецов и в азиатские страны. Немалым спросом его продкция пользовалась и в Китае - стране, где изобрели фарфор. Поэтому совсем не удивительно, что кузнецовские изделия многократно получали золотые медали на международных выставках.

Судьба дулевского фарфорового завода после революции

Продукция дулевского завода. Продукция дулевского завода.

В 1918 г. с приходом советской власти Дулевский завод был национализирован. Но и в советскую эпоху он оставался одним из лучших в своей отрасли предприятием. Ежегодно завод выпускал свыше 75 млн. изделий - больше, чем где бы то ни было в Европе. Численность работающих превышала 6500 человек. И нужно отметить, что производство продолжало развиваться, изменив тематику, технологию и декор: по требованию времени посуда уже выпускались более простой, без вычурности, зачастую носила пропагандистский характер. К слову, фарфоровые изделия 20-х годов нынче имеет немалый спрос у коллекционеров.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.



В 40-х все достижения фарфорового производства были перечеркнуты Отечественной войной, когда все заводы были переоборудованы на оборону страны.

И лишь к 1950 году, после реконструкции, завод по объему фарфоровой продукции достиг довоенного уровня. И если в 1913 году на предприятии трудилось около трех тысяч человек, то в 60-х их количество возросло в два с лишним раза.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.



И нужно отдать должное, помимо массового производства начали создаваться шедевры русского фарфора, отмеченные многочисленными премиями и наградами.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.

Дулевские фарфоровые статуэтки. Дулевские фарфоровые статуэтки.



На сегодняшний день работы заводских скульпторов и художников украшают отечественные музеи и картинные галереи, пользуются немалым спросом у коллекционеров всего мира. После распада СССР у завода начался временный период упадка. Финансовые затруднения вынудили продать его в 2012 году в частную собственность российским предпринимателям, которые возродили лучшие традиции производства и смогли вывести его на новый уровень. Завод сегодня.