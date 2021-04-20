Красоты России. Край, где ревут изюбри

Фото и видеорепортаж о природе уникального Алтачейского заказника, его обитателях и тех, кто их охраняет.

Есть такое поверье: якобы те, кто слышал рев изюбря, живут дольше. Уж не знаю, так это или врут, сразу не проверишь, но продлевать себе жизнь мы поехали в Алачейский заказник Байкальского биосферного заповедника. Самец изюбря

Ревут изюбри во время гона, с конца сентября и до конца октября, а то и до середины ноября. Если не знать, то «песнь» оленя можно принять за рев медведя — уж больно грозно, до мурашек по коже, он иногда звучит.

«Поют» изюбри от заката до рассвета. Представьте себе: ночь, луна, звезды, и тут полная тишина внезапно взрывается мощным «му-у-у-у». Ревущему быку отвечает сначала один, потом второй, и вот уже со всех сторон несется изюбриный рев, который затихает так же внезапно, как и начался. А потом все повторяется снова и снова. Услышать рев — это полдела, хочется увидеть и самих животных. Как выяснилось, изюбри — создания ночные, именно в темноте они выходят на открытые места покормиться и пореветь, а с первыми лучами солнца возвращаются в лесную чащу и там отдыхают.

В Алтачейском заказнике самое высокое поголовье копытных в Бурятии, а потому у нас были все шансы на удачную фотоохоту.

В охоте на изюбря есть свои секреты. Во-первых, олени очень осторожны и пугливы, так что никаких лишних звуков. В этот момент я поняла, насколько шумно мы ходим, просто стадо мамонтов какое-то. Пришлось срочно учиться передвигаться по лесу максимально беззвучно, и это оказалось очень сложно, особенно в темноте без фонарика.

Во-вторых, оленей надо приманить. Для этого у Сергея Красикова, инспектора заказника, есть специальная труба, которая при должном умении издает звук, похожий на рев изюбря. В нее нужно подуть и ждать, с какой стороны ответит зверь, а если очень повезет, то бык сам придет посмотреть на соперника. Каждую осень в заказнике идет учет изюбрей. Животных считают визуально, то есть кого увидел, того и посчитал, а также по реву



Когда оба условия выполнены, остается лишь верить в удачу, ибо предугадать, где появится изюбрь и появится ли вообще, почти невозможно. Нам повезло на четвертое утро. Честно говоря, я уже перестала верить в чудо, и тут... красавец-олень с роскошными рогами вышел из леса почти рядом с нами. Если его собратьев я могла разглядеть только в бинокль, то этого я хорошо видела без какой-либо помощи.

Самец изюбря

Каждую осень в заказнике идет учет изюбрей. Животных считают визуально, то есть кого увидел, того и посчитал, а также по реву — с определенных точек инспектор имитирует голос быка и в течение 20 минут ждет ответную реакцию животных. Если олени откликаются, то нужно определить направление, примерное расстояние и нанести предполагаемые места нахождения животных на карту.

Вместе с изюбрями в заказнике живут косули. Эти грациозные козы постоянно попадались на глаза: то дорогу перебегут, то в кустах зашебуршат. В один из дней мы даже решили посчитать, сколько косуль увидим. В результате получилось не то 51, не то 52, ибо считали все вместе и результат оказался почему-то немного разным. Косули

Увидеть косулю проще, чем изюбря, ибо этих козочек выдает белая попка, так называемое «зеркало». В спокойном состоянии его почти не видно, но стоит косуле напрячься, как шерсть приподнимается и вот уже по кустам тот там то тут мелькают белые точки.

Косуля

В степной части заказника последние солнечные ванны перед долгой зимой принимают толстые тарбаганы. Пройдет еще пара недель, и они уйдут в спячку, а пока можно погреть бока на солнышке и поднабрать жирка для успешной зимовки.

Тарбаган

Для орнитологов в Алтачее тоже найдется работа. За пять дней мы насчитали 50 видов птиц! Одних можно было разглядеть только в бинокль, а другие — например, как вот это семейство бородатых куропаток — бесстрашно вышагивали по дороге перед нашей машиной. Сопровождал куропаточью демонстрацию петушок, который в последний момент вдруг пошел в атаку на машину, потом быстро понял, что весовые категории разные, и помчался догонять свой гарем. За порядком на территории заказника следят три инспектора семьи Красиковых: Сергей Гурьянович и два его сына, Сергей и Александр.

Реакция на задержание была разной. Одни молча соглашались с тем, что нарушили режим заказника, другие не совсем печатно пытались доказать свое право на нахождение в заповедной зоне, третьи цветасто крыли весь мир.

В один из дней мы выехали на дежурство вместе с ними. На сегодня основное нарушение в заказнике — это несанкционированный въезд, за который полагается штраф. Все дело в том, что на территории заказника находятся три села и их жители имеют здесь земельные участки под посевы и покосы, но для работы на них нужны документы, подтверждающие владение данными участками, которых у нарушителей как раз и не оказывалось. Реакция на задержание была разной. Одни молча соглашались с тем, что нарушили режим заказника, другие не совсем печатно пытались доказать свое право на нахождение в заповедной зоне, третьи цветасто крыли весь мир, требуя мгновенного решения всех накопившихся проблем. Терпению инспекторов я лишь тихо завидовала.

С браконьерами борьба переменная. Были и ночные погони за так называемыми лучильщиками — нарушителями, которые ночью высвечивают добычу лучом яркого света, ловили машины с убитыми животными. Несколько лет назад горе-охотник, пойманный с двумя убитыми косулями, безуспешно пытался доказать в суде, что животных ему подбросили сами инспектора в момент задержания.

За 33 года работы в заказнике Красиков-старший много чего повидал, нарушители не всегда желают добровольно сдаваться в руки правосудия. Да и сыновья уже понимают, насколько опасна работа госинспектора. Обоим пришлось столкнуться с нападением нарушителей: Александра сбили машиной, а в уазик, где сидел Сергей, браконьеры преднамеренно ударили автомобилем. К счастью, пока все обошлось без серьезных травм. В последние годы на помощь инспекторам пришла умная техника. Пять лет назад в заказнике установили антибраконьерные комплексы «Алтай-4», которые реагируют даже на малейшее количество металла (например, ключи в кармане) и, как только «видят» нарушителя, сразу через спутник посылают сообщение на телефон с указанием места, времени и скорости перемещения. Нарушители первое время долго не могли понять, откуда на их пути внезапно появляется машина инспекторов, ну а сейчас количество нарушений уменьшилось в несколько раз, ибо перехитрить умную технику очень сложно. Однако работа инспектора — это не только погони за браконьерами, но и наблюдение за животными, организация солонцов, зимних подкормок и еще много разных рутинных дел.

Наблюдать за обитателями леса помогают установленные в заказнике фотоловушки. Одну из них мы поставили вместе с Сергеем возле солонца, на который периодически приходят косули, олени и даже кабаны.

Установка фотоловушки

Для фотографов-анималистов в заказнике есть обустроенные скрадки, два из которых стоят у подкормочного поля, а один — возле солонца. Кстати, о поле. Еще в недалеком прошлом для зимней подкормки копытных заготавливали сено и веники. Однако это не давало ожидаемых результатов, и тогда пришла идея засевать для животных поля, причем не весной, а в середине лета, чтобы подросшая зелень ушла под снег и животные могли зимой, раскопав снег копытами, добыть себе пищу.

В Алтачейском заказнике сейчас несколько таких полей, засеянных подсолнечником, масленичной редькой, пшеницей, овсом и горохом. Все это делается в рамках программы «Сохраним заповедный мир Алтачея». Такая забота о животных и борьба с браконьерами принесли свой результат — за последние несколько лет количество изюбрей в заказнике увеличилось почти втрое. Сейчас их стало так много, что они даже за самок перестали драться, ибо хватает на всех.

Самка изюбря

Алтачейский заказник был организован в 1966 году как первый охотничий заказник Бурятии, а в 1984 году стал государственным заказником федерального значения. В 2011 году перешел под управление Байкальского природного биосферного заповедника.

Выбор места для организации первого заказника Бурятии был не случайным. Именно тут, на Алтачее, встречаются две природные зоны: лесная и степная, и это объясняет огромное разнообразие животного и растительного мира здешних мест.

В заказнике, помимо изюбрей, косуль, кабанов, живут лисы, зайцы, белки, соболи, манулы, волки, даурские ежи, солонгои. Белка

А еще здесь можно увидеть глухарей, тетеревов, рябчиков, бородатых куропаток, беркутов, черных аистов. Здесь обитает исчезающая краснокнижная дрофа и другие птицы и животные. Глухарь

Ну и самое главное: Алтачей — это потрясающе красивая природа. Нам очень повезло, мы увидели здесь золотую осень в лучшем ее наряде. Осень

Таких ярких красок я давно нигде не видела! Особенно завораживали сопки, на которых зеленые сосны перемешались с лисье-рыжими лиственницами — и все это в окружении золотисто-желтых осин и берез. А какие здесь закаты! Каждое мгновение неповторимо! Утром в день нашего прощания с заказником легкий морозец прихватил инеем еще не опавшую листву. Совсем скоро в Алтачее начнется длинная суровая (с морозами до –50 °С) зима, а пока солнышко отвоевало еще один осенний денек! Добавим, что приехать на экскурсию или для съемки животных в заказник можно строго по предварительной договоренности с Байкальским биосферным заповедником. Степи заказника разнообразны, здесь отмечены типчаково-ковыльные, разнотравные, полынные, луковые и ирисовые фитоценозы. Есть на степных участках деревья и кустарники – это в первую очередь вяз приземистый и разные виды караган.

ФАУНА

На территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский» к 2019 году известно о произрастании 616 видов высших сосудистых растений, из них 4 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия (астрагал молочно-белый, луносемянник даурский, надбородник безлистный, гнездоцветка клобучковая), и 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (надбородник безлистный и гнездоцветка клобучковая). Из представителей флоры мохообразных к настоящему времени известно о произрастании 140 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия. На территории заказника известно о произрастании 32 видов лишайников, в том числе 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия.

В Алтачейском заказнике обитает 41 вид млекопитающих, из них 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (ёж даурский и манул), 5 видов занесены в Красную книгу Республики Бурятия (заяц-толай, тушканчик-прыгун, манул, корсак, ёж даурский).



Фауна заказника представлена таёжными, лесостепными и степными видами.



Среди млекопитающих наиболее часто встречаются: благородный олень (изюбрь, марал), косуля сибирская, кабан, кабарга, волк, лисица, заяц-беляк, белка, реже встречается рысь, барсук, соболь и колонок, в остепенённых участках встречается монгольский сурок (тарбаган).

ЛАНДШАФТЫ

Территория представляет собой систему средневысотных гор, расчле­ненных широкими речными долинами. Абсолютные высоты местности 500–1400 м. Вершины гор большей частью широкие, плоские, со склонами средней крутизны (10–20°). В южной части наблюдается большое скопление скал-останцов высотой до 20 м. Большая часть территории покрыта лесом, а это около 70 %. На территории заказника встречаются и степи, а также земли сельхозназначения (заброшенные зарастающие сельскохозяйственные поля, пастбища и сенокосные угодья), что составляет около 30 % территории.

https://moya-planeta.ru/reports/view/buryatiya_kraj_gde_revu...

https://baikalzapovednik.ru/altacheisky