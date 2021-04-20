Красоты России. Край, где ревут изюбри

Есть такое поверье: якобы те, кто слышал рев изюбря, живут дольше. Уж не знаю, так это или врут, сразу не проверишь, но продлевать себе жизнь мы поехали в Алачейский заказник Байкальского биосферного заповедника.Самец изюбря
Ревут изюбри во время гона, с конца сентября и до конца октября, а то и до середины ноября. Если не знать, то «песнь» оленя можно принять за рев медведя — уж больно грозно, до мурашек по коже, он иногда звучит.
«Поют» изюбри от заката до рассвета. Представьте себе: ночь, луна, звезды, и тут полная тишина внезапно взрывается мощным «му-у-у-у». Ревущему быку отвечает сначала один, потом второй, и вот уже со всех сторон несется изюбриный рев, который затихает так же внезапно, как и начался. А потом все повторяется снова и снова.Услышать рев — это полдела, хочется увидеть и самих животных. Как выяснилось, изюбри — создания ночные, именно в темноте они выходят на открытые места покормиться и пореветь, а с первыми лучами солнца возвращаются в лесную чащу и там отдыхают.
В Алтачейском заказнике самое высокое поголовье копытных в Бурятии, а потому у нас были все шансы на удачную фотоохоту.
В охоте на изюбря есть свои секреты. Во-первых, олени очень осторожны и пугливы, так что никаких лишних звуков. В этот момент я поняла, насколько шумно мы ходим, просто стадо мамонтов какое-то. Пришлось срочно учиться передвигаться по лесу максимально беззвучно, и это оказалось очень сложно, особенно в темноте без фонарика.
Во-вторых, оленей надо приманить. Для этого у Сергея Красикова, инспектора заказника, есть специальная труба, которая при должном умении издает звук, похожий на рев изюбря. В нее нужно подуть и ждать, с какой стороны ответит зверь, а если очень повезет, то бык сам придет посмотреть на соперника.Каждую осень в заказнике идет учет изюбрей. Животных считают визуально, то есть кого увидел, того и посчитал, а также по реву
Когда оба условия выполнены, остается лишь верить в удачу, ибо предугадать, где появится изюбрь и появится ли вообще, почти невозможно.Нам повезло на четвертое утро. Честно говоря, я уже перестала верить в чудо, и тут... красавец-олень с роскошными рогами вышел из леса почти рядом с нами. Если его собратьев я могла разглядеть только в бинокль, то этого я хорошо видела без какой-либо помощи.Самец изюбря
Каждую осень в заказнике идет учет изюбрей. Животных считают визуально, то есть кого увидел, того и посчитал, а также по реву — с определенных точек инспектор имитирует голос быка и в течение 20 минут ждет ответную реакцию животных. Если олени откликаются, то нужно определить направление, примерное расстояние и нанести предполагаемые места нахождения животных на карту.
Вместе с изюбрями в заказнике живут косули. Эти грациозные козы постоянно попадались на глаза: то дорогу перебегут, то в кустах зашебуршат. В один из дней мы даже решили посчитать, сколько косуль увидим. В результате получилось не то 51, не то 52, ибо считали все вместе и результат оказался почему-то немного разным.Косули
Увидеть косулю проще, чем изюбря, ибо этих козочек выдает белая попка, так называемое «зеркало». В спокойном состоянии его почти не видно, но стоит косуле напрячься, как шерсть приподнимается и вот уже по кустам тот там то тут мелькают белые точки.Косуля
В степной части заказника последние солнечные ванны перед долгой зимой принимают толстые тарбаганы. Пройдет еще пара недель, и они уйдут в спячку, а пока можно погреть бока на солнышке и поднабрать жирка для успешной зимовки.Тарбаган
Для орнитологов в Алтачее тоже найдется работа. За пять дней мы насчитали 50 видов птиц! Одних можно было разглядеть только в бинокль, а другие — например, как вот это семейство бородатых куропаток — бесстрашно вышагивали по дороге перед нашей машиной.Сопровождал куропаточью демонстрацию петушок, который в последний момент вдруг пошел в атаку на машину, потом быстро понял, что весовые категории разные, и помчался догонять свой гарем.За порядком на территории заказника следят три инспектора семьи Красиковых: Сергей Гурьянович и два его сына, Сергей и Александр.
Реакция на задержание была разной. Одни молча соглашались с тем, что нарушили режим заказника, другие не совсем печатно пытались доказать свое право на нахождение в заповедной зоне, третьи цветасто крыли весь мир.
В один из дней мы выехали на дежурство вместе с ними. На сегодня основное нарушение в заказнике — это несанкционированный въезд, за который полагается штраф.Все дело в том, что на территории заказника находятся три села и их жители имеют здесь земельные участки под посевы и покосы, но для работы на них нужны документы, подтверждающие владение данными участками, которых у нарушителей как раз и не оказывалось. Реакция на задержание была разной. Одни молча соглашались с тем, что нарушили режим заказника, другие не совсем печатно пытались доказать свое право на нахождение в заповедной зоне, третьи цветасто крыли весь мир, требуя мгновенного решения всех накопившихся проблем. Терпению инспекторов я лишь тихо завидовала.
С браконьерами борьба переменная. Были и ночные погони за так называемыми лучильщиками — нарушителями, которые ночью высвечивают добычу лучом яркого света, ловили машины с убитыми животными. Несколько лет назад горе-охотник, пойманный с двумя убитыми косулями, безуспешно пытался доказать в суде, что животных ему подбросили сами инспектора в момент задержания.
За 33 года работы в заказнике Красиков-старший много чего повидал, нарушители не всегда желают добровольно сдаваться в руки правосудия. Да и сыновья уже понимают, насколько опасна работа госинспектора. Обоим пришлось столкнуться с нападением нарушителей: Александра сбили машиной, а в уазик, где сидел Сергей, браконьеры преднамеренно ударили автомобилем. К счастью, пока все обошлось без серьезных травм.В последние годы на помощь инспекторам пришла умная техника. Пять лет назад в заказнике установили антибраконьерные комплексы «Алтай-4», которые реагируют даже на малейшее количество металла (например, ключи в кармане) и, как только «видят» нарушителя, сразу через спутник посылают сообщение на телефон с указанием места, времени и скорости перемещения. Нарушители первое время долго не могли понять, откуда на их пути внезапно появляется машина инспекторов, ну а сейчас количество нарушений уменьшилось в несколько раз, ибо перехитрить умную технику очень сложно.Однако работа инспектора — это не только погони за браконьерами, но и наблюдение за животными, организация солонцов, зимних подкормок и еще много разных рутинных дел.
Наблюдать за обитателями леса помогают установленные в заказнике фотоловушки. Одну из них мы поставили вместе с Сергеем возле солонца, на который периодически приходят косули, олени и даже кабаны.Установка фотоловушки
Для фотографов-анималистов в заказнике есть обустроенные скрадки, два из которых стоят у подкормочного поля, а один — возле солонца.Кстати, о поле. Еще в недалеком прошлом для зимней подкормки копытных заготавливали сено и веники. Однако это не давало ожидаемых результатов, и тогда пришла идея засевать для животных поля, причем не весной, а в середине лета, чтобы подросшая зелень ушла под снег и животные могли зимой, раскопав снег копытами, добыть себе пищу.
В Алтачейском заказнике сейчас несколько таких полей, засеянных подсолнечником, масленичной редькой, пшеницей, овсом и горохом. Все это делается в рамках программы «Сохраним заповедный мир Алтачея».Такая забота о животных и борьба с браконьерами принесли свой результат — за последние несколько лет количество изюбрей в заказнике увеличилось почти втрое. Сейчас их стало так много, что они даже за самок перестали драться, ибо хватает на всех.Самка изюбря
Алтачейский заказник был организован в 1966 году как первый охотничий заказник Бурятии, а в 1984 году стал государственным заказником федерального значения. В 2011 году перешел под управление Байкальского природного биосферного заповедника.
Выбор места для организации первого заказника Бурятии был не случайным. Именно тут, на Алтачее, встречаются две природные зоны: лесная и степная, и это объясняет огромное разнообразие животного и растительного мира здешних мест.
В заказнике, помимо изюбрей, косуль, кабанов, живут лисы, зайцы, белки, соболи, манулы, волки, даурские ежи, солонгои.Белка
А еще здесь можно увидеть глухарей, тетеревов, рябчиков, бородатых куропаток, беркутов, черных аистов. Здесь обитает исчезающая краснокнижная дрофа и другие птицы и животные.Глухарь
Ну и самое главное: Алтачей — это потрясающе красивая природа. Нам очень повезло, мы увидели здесь золотую осень в лучшем ее наряде.Осень
Таких ярких красок я давно нигде не видела! Особенно завораживали сопки, на которых зеленые сосны перемешались с лисье-рыжими лиственницами — и все это в окружении золотисто-желтых осин и берез.А какие здесь закаты! Каждое мгновение неповторимо!Утром в день нашего прощания с заказником легкий морозец прихватил инеем еще не опавшую листву. Совсем скоро в Алтачее начнется длинная суровая (с морозами до –50 °С) зима, а пока солнышко отвоевало еще один осенний денек!Добавим, что приехать на экскурсию или для съемки животных в заказник можно строго по предварительной договоренности с Байкальским биосферным заповедником.Степи заказника разнообразны, здесь отмечены типчаково-ковыльные, разнотравные, полынные, луковые и ирисовые фитоценозы. Есть на степных участках деревья и кустарники – это в первую очередь вяз приземистый и разные виды караган.
ФАУНА
На территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский» к 2019 году известно о произрастании 616 видов высших сосудистых растений, из них 4 вида занесены в Красную книгу Республики Бурятия (астрагал молочно-белый, луносемянник даурский, надбородник безлистный, гнездоцветка клобучковая), и 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (надбородник безлистный и гнездоцветка клобучковая). Из представителей флоры мохообразных к настоящему времени известно о произрастании 140 видов, из них 1 вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия. На территории заказника известно о произрастании 32 видов лишайников, в том числе 1 вид занесен в Красную книгу Республики Бурятия.
В Алтачейском заказнике обитает 41 вид млекопитающих, из них 2 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (ёж даурский и манул), 5 видов занесены в Красную книгу Республики Бурятия (заяц-толай, тушканчик-прыгун, манул, корсак, ёж даурский).
Фауна заказника представлена таёжными, лесостепными и степными видами.
Среди млекопитающих наиболее часто встречаются: благородный олень (изюбрь, марал), косуля сибирская, кабан, кабарга, волк, лисица, заяц-беляк, белка, реже встречается рысь, барсук, соболь и колонок, в остепенённых участках встречается монгольский сурок (тарбаган).
ЛАНДШАФТЫ
Территория представляет собой систему средневысотных гор, расчлененных широкими речными долинами. Абсолютные высоты местности 500–1400 м. Вершины гор большей частью широкие, плоские, со склонами средней крутизны (10–20°). В южной части наблюдается большое скопление скал-останцов высотой до 20 м. Большая часть территории покрыта лесом, а это около 70 %. На территории заказника встречаются и степи, а также земли сельхозназначения (заброшенные зарастающие сельскохозяйственные поля, пастбища и сенокосные угодья), что составляет около 30 % территории.
https://moya-planeta.ru/reports/view/buryatiya_kraj_gde_revu...
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