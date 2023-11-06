Сколько людей потерял СССР в Великой Отечественной войне?

Великая Отечественная война стала истинным величайшим потрясением для нашего великого народа. Ценою огромных жертв победившего нацизм и защитившего собственную свободу. Но сколько же именно потерял Советский Союз в те страшные годы человек?

На самом деле, назвать даже приблизительную, а тем более точную цифру потерь не в состоянии ни один самый опытный специалист.

Тем более, что крайне сложно разобраться, что есть потеря человека в 1941-1945 гг. Если например, ребенок скончался от тифа на оккупированной гитлеровцами территории это будет военная потеря или нет? Ведь причиной гибели малыша стало резкое падение уровня медицинских услуг, вызванных боевыми действиями. Стало быть тут тоже война виновна и невинный младенец тоже оказался ее очередной жертвой…

Таким образом, цифру сию скорбную можно только примерно прикинуть...

Отмечу, что в разные годы называемая властями цифра военных потерь СССР очень «гуляла». Так, Сталин в 1949-м году упомянул самое низкое число — 7 млн жертв. При Хрущеве и Брежневе называлась цифра в 20 млн, при Горбачеве — уже те самые классические 27 млн. В эпоху Ельцине заговорили аж про невероятных 43 млн! Трудность в том, что никто не знает точное число населения СССР накануне войны — последняя перепись проводилась у нас еще в январе 1939-го года. Без учета, ясен перец, еще не присоединенных тогда Прибалтики, Молдавии, Западной Украины, Тувы.

Следующая перепись в Советском Союзе прошла уже только в 1959-м. По конспирологической версии ее дату власти оттягивали, дабы не пугать общество ужасающими цифрами потерь. Ждали пока население восстановится и подрастет.

Кстати, сравнив эти две переписи, 1939-го с 1959-м, специалисты в начале 1990-х и получили ту самую хрестоматийную цифру в 27 млн потерь. Ныне считающуюся основной. Хитрым образом при помощи компьютеров демографы рассчитали средние рождаемость, смертность той эпохи. И пришли к выводу, что без Великой Отечественной, население СССР было б в 1959-м году на те самые 26,6-27 млн больше. Не 170 и 208 млн душ, а 170 и 235 млн… Но это повторюсь, все очень приблизительные оценки. Хотя б потому что рождаемость в годы войны и сразу после нее также сильно упала, по понятным причинам…

Более менее ясны только безвозвратные потери Красной армии — около 12 млн человек. Убитыми, умершими от ран, пропавшими без вести. Достаточно вспомнить, что только за спасение Европы отжали жизни более 2,5 млн наших доблестных солдат да офицеров. Остальные жертвы людские пришлись на долю нашего мирного населения... Источник

См. наш предыдущий материал:

О наших потерях в Великую Отечественную войну