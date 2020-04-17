Весна на Камчатке. Цветы Авачи

Илья Степанов побывал на Авачинской сопке и снял весну. Вот ее-то мы и посмотрим. Далее текст и фото Ильи.

Подъем на вулкан Авачинская сопка.

Там, на Аваче, я снял едва ли не больше кадров и видео,чем за всю предшествующую неделю. Сегодня первый - про цветы...



У подножия вулкана расположены базы МЧС и "Камчатинтур"- конторы, которая организует подъемы на Авачу для всех желающих. Новости СМИ2

Нам такая помощь не понадобилась. Мы с Лехой встав пораньше, спросили у местных где начинается тропа, быстренько ее нашли и стали подниматься.



Это вид на Авачу со стороны экструзии Верблюд и перевала. Отсюда до базы всего километра три...



Земля под ногами вулканического происхождения и видимо неплохо подходит для цветов .



Названия цветов даже не буду пытаться называть - все равно что нибудь напутаю.

Да и не в названиях дело, они просто радуют глаз и этого достаточно!



База остается далеко внизу, мы уже на уровне облаков, набитая тропа ведет уверенно вверх - не заблудишься. Да и с погодой повезло - видимость отличная !



На заднем плане сосед Авачи - вулкан Корякская сопка.

Здесь я с цветами основательно подвис, Леха ушел далеко вперед.



















Неплохой все таки объектив Кэнон 24-105, почти на все случаи жизни, вот и какую никакую макросъемку позволяет сделать.











Еще местами лежит снег, а шмели и пчелы свою работу уже делают...





Альпийские цветы устилают вулкан только до определенной высоты, дальше пойдут только камни и снег.

Блог путешественника: https://fotomm.livejournal.com/58821.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekend_07_28