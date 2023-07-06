Владимир Дуров — 160 лет со дня рождения

Владимир Дуров – известнейший среди всех цирковых артистов, первый заговоривший клоун, дрессировщик, использовавший в свое работе ненасильственную дрессуру, писатель, зоопсихолог. В 1912 году основал «Уголок Дурова», в 1927 году стал первым цирковым заслуженным артистом СССР. Род Дуровых берет свое начало в 16-м веке. Представители этого славного рода прославились в разных профессиях. Они были думскими дьяками, военными. Об одной только кавалерист-девице Н.Дуровой написано несколько книг и снято множество художественных лент. Но вот уже почти две сотни лет Дуровы занимаются очень мирным, и от этого не менее благородным ремеслом – дарят зрителям веселье и радость, занимаются с «неразумными» братьями меньшими, пытаясь поднять их до человеческого уровня, а человека максимально приблизить к природе, создавая, таким образом, гармоничные отношения между ними. «Страна чудес дедушки Дурова» — это мир и согласие, в котором отлично себя чувствуют безобидные травоядные, злобные хищники и мудрый человек. И все это создал замечательный человек и великий артист Владимир Дуров.

ДЕТСТВО

Владимир Дуров родился 25 июня (7 июля) 1863 года в Москве, в дворянской семье. Отец – Леонид Дуров, служил полицейским. Через несколько лет в семье родился еще один мальчик – Анатолий. Братья рано осиротели, в 1868-м не стало их матери, а через небольшой отрезок времени скончался и отец. Братья Дуровы попали на воспитание к крестному отцу Владимира – Н.Захарову, который прочил им военную карьеру. Мальчишки оказались в своеобразном кадетском корпусе – Первой Московской гимназии.

Братьям совершенно не нравилось то, чем они занимаются, тем более, что у них уже было увлечение. Их привлекал цирк, акробатика, они любили бывать на народных гуляньях, смотреть, как выступают клоуны в балагане. Их наказывали поездкой к бабушке, проживающей во Вдовьем доме. Именно там Владимир и Анатолий познакомились и подружились с А.Куприным. Владимир Дуров в молодости

Крестный отец настаивал на продолжении учебы и военной карьере, и братья решили спасаться бегством. Так они оказались в Твери, в бродячем цирке Ринальдо, и с тех пор их биография тесно связана с цирковой ареной. Школа актерства оказалась непростой, но Владимир и его брат сумели овладеть всеми цирковыми профессиями – жонглера, акробата, клоуна. Они решили, что именно этот водоворот событий, ярмарочная суматоха, постоянная близость к народу, и есть та самая свобода души и тела, что именно там живет душа земли. Дуровы называли себя королями шутов, но не шутами королей.

КАРЬЕРА

Владимир мечтал о постройке собственного дома для зверей, он хотел, чтобы они жили в максимально комфортных для них условиях. Помимо этого, ему интересно было наблюдать за ними, прививать новые навыки, и демонстрировать их искусство почтеннейшей публике. В итоге Дуров купил дом, расположенный на улице Старая Божедомка в Москве, и в январе 1912 года открыл там «Уголок Дурова». К дому примыкал большой сад, имелась конюшня, все, как он хотел. Кстати сказать, в 1927 году эту улицу переименовали, и с тех пор она носит его имя. Дрессировщик Владимир Дуров

Именно в этом доме прошла вся жизнь известного циркового деятеля. Этот дом провожал его в гастрольные поездки и встречал после долгого отсутствия, в этих стенах Дуров писал свои научные работы, там же он и умер. Стараниями Владимира Дурова создано учреждение, аналогов которому нет во всем мире. В стенах дома организовался «Театр Крошка» с дрессированными животными, нашлось место и достаточно обширному естественнонаучному музею, научной лаборатории. Сотрудники лаборатории наблюдали за тем, как ведут себя животные, разрабатывали различные приемы дрессуры подопечных Дурова. Посетители могли прослушать лекцию о поведении и психологии различных животных.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Известный дрессировщик был женат. Счастье в своей личной жизни он нашел в браке с Анной Игнатьевной Дуровой. В юности девушка тоже работала в цирке наездницей, а после того, как вышла замуж за Дурова, выполняла роль помощницы, занималась всеми хозяйственными, бытовыми, административными делами «Уголка Дурова». После смерти мужа именно Анна возглавила дело всей жизни ее супруга. Потом управление делами Уголка перешло к младшей дочери дрессировщика – Заслуженному деятелю искусств РСФСР Анне Дуровой-Садовской. Когда в 1977 году умерла и она, «Уголок Дурова» возглавил ее племянник – Юрий Дуров, а потом руководство перешло к его дочери – Наталье Юрьевне Дуровой. С 2007 года должность художественного руководителя театра занимает правнук Владимира Дурова – Юрий Юрьевич Дуров, Народный артист РФ. Из династии Дуровых выросли четыре Народных артиста СССР – Юрий, Владимир, Наталия и Лев Дуровы. Народными артистами России стали Тереза и Юрий Дуровы, а Заслуженной артисткой РФ – Тереза Ганнибаловна Дурова.

СМЕРТЬ

Сердце прославленного дрессировщика Владимира Дурова перестало биться 3 августа 1934 года. Он умер в своем доме, в Москве. Памятник на могиле Владимира Леонидовича Дурова

Местом его упокоения стало столичное Новодевичье кладбище.

https://biographe.ru/znamenitosti/vladimir-durov

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