Но это наша, слышишь, наша кровь!

Напоминаю, что все материалы имеют месячный перерыв от событий.

Боец ЧВК "Вагнер", вступивший в ряды компании через "Проект К", обратился к хейтерам, которые критикуют "вагнеровцев" последние два месяца. "Вы забыли, как ЧВК "Вагнер" вгрызалась в каждый сантиметр на Украине и шла только вперед?

Вы не понимаете, что поливаете нас грязью и тем самым поливаете грязью погибших, ребят, которые не вернулись, тех, кто остались инвалидами. А нам даже удостоверения не выдают участников СВО. Потому что выдают МО...РФ... Но если нас снова позовет Родина, мы сразу же вернемся и ляжем костьми за наших русских людей".

Сотрудник также подчеркнул, что раздора в компании не будет, несмотря на все сложности: "мы все едины, мы все братья".

https://t.me/orchestra_w/8480

А вот и видео от конца августа подоспело - Работаем. на градуснике +50. Все как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Кошмарим ИГИЛ (запрещена в России), Алькаиду (запрещена в России) и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и за которые мы давали обещание, что справимся.

https://t.me/Prigozhin_hat/3828

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с видеообращением из Африки и объявил о возобновлении набора людей для ведения боевых действий на черном континенте.

По его словам, ЧВК продолжит выполнять поставленные задачи, чтобы, цитата, «сделать Россию ещё более великой».

Учитывая тот факт, что недавний переворот в Нигере был совершен в тесном взаимодействии российских спецслужб и консультантов ЧВК, о каком-либо разрыве связей или выводе ЧВК из российского поля говорить было крайне опрометчиво.

В результате мятежа решена одна из проблем: Пригожина и Шойгу развели по разным театрам действий, чтобы снизить пересечения по минимуму.

В итоге, ЧВК, как и обещал Пригожин ещё в мае (за полтора месяца до мятежа), к августу прошли реорганизацию и сосредоточились на выполнении новых задач.

На данный момент силы ЧВК сохраняют активное присутствие в ЦАР и Мали. В Судане миссия минимальна, в Ливии так же ограниченный контингент, а в Буркина-Фасо только разворачивается активная деятельность.

Так что видео вероятнее всего было записано в Мали. А учитывая общую направленность действий ЧВК, «вагнера» вероятнее всего сосредоточатся на наведении порядка в районе трех границ (Мали, Нигер и Буркина-Фасо). Договорённости с местными властями есть, зелёный свет — либо официально, либо полуофициально — получен.

https://t.me/rybar/51007

А уже на следующий день, после заявления Пригожина, стало известно, что подразделение "Аль-Каиды" в Мали обратилось к своим сторонникам с призывом начать "джихад" в отношении ЧВК "Вагнер" в регионе. Тоже мне, нашли с кем меряться! С вагнеровцами!

https://t.me/orchestra_w/8525

И кстати. После смены места дислокации ЧВК "Вагнер" немного изменился и шеврон компании. Теперь на символике появились колосья, ассоциирующиеся с Беларусью.

https://t.me/orchestra_w/8527

Доброе утро из Казани

Сотрудник компании, находясь в отпуске, выразил позицию по российско-турецким отношениям. ㅤ

"Сделал пакость. Пусть знают, что мы всегда рядом".

Троллить явно учился у Директора

https://t.me/orchestra_w/8493

На кладбище в Самаре, где похоронены бойцы ЧВК "Вагнер", приступили к оборудованию участка земли для дальнейшей установки пирамидок на могилах "музыкантов". В апреле здесь же была открыта стела в память о погибших "вагнерах".

По словам Евгения Пригожина, монумент будет стоять столетия, чтобы потомки помнили о подвигах бойцов "Оркестра".

https://t.me/orchestra_w/8497

26 августа под Иркутском открытие стелы в память о павших бойцах ЧВК "Вагнер". Монумент установлен в районе Александровского кладбища, рядом завершаются работы по благоустройству. ㅤ https://t.me/orchestra_w/8507

19 августа в Артемовском, Свердловская область, бойцы ЧВК "Вагнер" провели для детей Зарницу. Помимо спортивной части, были общение и фотографирование с "музыкантами". ㅤ

Ребята остались довольны. Чтобы кинуть джамбо, выстроилась очередь .

"Герои войны приехали в детский лагерь, дети были очень рады".

https://t.me/orchestra_w/8508

Кто бы что ни вякал в различных политических ток шоу, народ ЧВК Вагнер любит и помнит их подвиг в СВО, а их «марш» воспринимает как отчаянный жест требования справедливости.

Вот такими должны быть кумиры а не такие отсталые деграданты с IQ чуть меньше чем у картошки- Дани Милохина и прочей тикток лабуды

Вагнеров мы еще увидим в деле!

https://t.me/zloy_zhurnalist/6954

Бойцы « Группы Вагнер» находясь в отпуске в Геленджике. Бойцы « Группы Вагнер» находясь в отпуске в Геленджике.

https://t.me/wagner_group_pmc/38612

Сотрудники компании на отдыхе в Анапе. Сотрудники компании на отдыхе в Анапе.

https://t.me/wagner_group_pmc/38631

"Музыкант" «Группы Вагнер» с ПКМ где-то на просторах Африки.

https://t.me/wagner_group_pmc/38687

Хабаровский край Портовый Город Ванино Поддержка ЧВК "Вагнер".

https://t.me/wagner_group_pmc/38781

В Новосибирске бывшие бойцы « Группы Вагнер» организовали автопробег. Несколько десятков машин с флагами ЧВК «Вагнера» собрались возле цирка, по адресу Нарымская, 19. После 10.00 автомобили прогудели и отправились на Гусинобродское кладбище.

«В 12-30 открытие мемориала на аллее ЧВК Вагнер, почётный караул, салютная группа, в 14-00 конец мероприятия», — сказано в сообщении, которое распространили организаторы мероприятия.

Корреспондент Сиб.фм связался с президентом «Силового Единства Сибири» Валерием Фёдоровым, который ранее в Новосибирске представлял ЧВК «Вагнер» и проводил подобные мероприятия, но выяснилось, что сейчас организатор автопробега — другой человек.

«Собрались те, кто были на СВО. Они решили собраться для возложения цветов к стеле в память о погибших.

https://t.me/wagner_group_pmc/38782

В Перми прошёл автопробег в поддержку бойцов « Группы Вагнер» Также 22 августа прошел митинг представителей ЧВК «Вагнер», приуроченный ко Дню Государственного флага России. Пермяки поддержали автопробег ЧВК „Вагнер“. В колонне проехало не менее десяти автомобилей. Участники автопробега собрались у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, где провели митинг и возложили цветы.

https://t.me/wagner_group_pmc/38787

Аналогичный автопробег в поддержку "Оркестра" состоялся сегодня и во Владивостоке. ㅤ https://t.me/orchestra_w/8518

Вооружённые силы Мали (FAMA) и «Группа Вагнера» продолжает освобождать территорию страны, которую захватили террористические группировки. Военнослужащие ВС Мали (FAMA) и «Группа Вагнера» продолжают продвижение по тем территориям, которые подконтрольны боевиками, в этот раз был освобождён населённый пункт Бир, где уничтожили боевиков из радикального движения «Азавад» (ранее ответвление «Исламского государства» в регионе Мали), а также продвигаясь далее, захватили несколько укрепленных пунктов противника.

https://t.me/grey_zone/20156

Боец одного из штурмовых отрядов «Группы Вагнера» где-то в Мали между рейдами на группы международных террористов.

https://t.me/grey_zone/20162

Культ павших

Бойцы ЧВК «Вагнер» регулярно сталкиваются с гибелью своих боевых товарищей. Как справедливо заметил Евгений Пригожин, «война так придумана». А потому за годы существования организации среди «вагнеровцев» сложился полноценный культ павших. И шеврон «Груз-200» — один из его символов.

Тела погибших «музыкантов» в обязательном порядке возвращают с поля боя, их гробы оборачивают в знамя ЧВК «Вагнер» (в том числе и противник при обмене), руководство организации добивается того, чтобы похороны проходили со всеми воинскими почестями, на домах бойцов, отдавших свою жизнь за Россию, появляются особые мемориальные таблички.

В Горячем Ключе даже была построена специальная часовня памяти павших «вагнеровцев», куда всегда могут прийти родственники и действующие бойцы, чтобы помолиться. Там же стоят памятники, изображающие подвиги погибших в Сирии Цуркану и Заболотного, а также пока неизвестных общественности героев.

А потому «Груз-200 — мы вместе» — это не ещё один шеврон для красивых фотографий с передовой, а, в первую очередь, дань уважения погибшим бойцам ЧВК «Вагнер», которые отдали свою жизнь ради общего дела, защищая свою страну, и их жертва не будет напрасной. Каждый погибший не забывается, а как будто продолжает оставаться в рядах организации. И культ павших, наряду с патриотизмом, очень важная составляющая идеологии ЧВК «Вагнер».

https://t.me/wagner_group_pmc/38831

Из памяти не стереть... Нельзя заставить забыть подвиг ГЕРОЕВ!!! Ребята навсегда останутся ГЕРОЯМИ! Этого не забыть никогда! Память не стереть!

СЛАВА БОЙЦАМ ЧВК ВАГНЕР!!!

https://t.me/wagner_group_pmc/38809

Многие, наверное, видели видео, как мужчина пришёл почтить память павших бойцов «Группы Вагнера» на кладбище в селе Николаевка, что в Самарской области, а обнаружил то, что могилы разровняли с землёй и убрали кресты. Фактически получился пустырь с засыпанный гравием. После допроверки информации, основываюсь на том выводе, что на данном месте будет такая же «площадка», как была уже сделана ранее на некоторых участках кладбищ, где были захоронены «музыканты». Пример подобного вы можете увидеть на второй и третьей фотографии, а на первой же, проект, якобы, как будет на том кладбище о котором идёт речь. В будущем бы, конечно, хотелось, чтобы местные власти были чуть более расчётливы, и на месте реконструкции ставили стенд с паспортом строящегося или реконструирующегося объекта, дабы избежать подобных эксцессов. Ну и со строительной фирмой всё же тоже предварительно провести инструктаж, что кресты, венки и прочие ритуальные атрибуты как мусор бросать не нужно, так как там всё таки имена, фамилии и фотографии павших в боях за Родину.

https://t.me/grey_zone/20254

Один из двух бойцов «Группы Вагнера, которые стали известны в результате видео с Евгением Пригожиным, погиб в бою при отражении атаки противника под Бахмутом. 25 мая 2023 года, появилось видео, где Евгений Пригожин говорит, что оставляет в помощь военнослужащим Армии России двух бойцов – Бибера и Долика. Они стали героями добрых шуток и мемов, тем самым демонстрируя, что для участия в таких масштабных сражениях, как битва за Бахмут, не обязательно обладать внешностью из Голливудских боевиков.

И к сожалению, один из них погиб в бою несколько недель назад под Бахмутом. Боец с позывным Бибер, что на видео в кадре справа (по левую руку), являлся командиром штурмового отделения «Группы Вагнера», имел внутренние награды, такие как «Окопный крест» и медаль «За участие в Бахмутской мясорубке».

Бибер был возрастным и опытным бойцом, простым русским мужиком, который в прошлом прошёл войну в Чечне и принимал участие в штурме Грозного.

https://t.me/grey_zone/20263 Здесь каждый миг уже раздет до зоркости,

Здесь разжигают тысячи костров.

Здесь даже кровь на пальцах — бутафорская.

Но это наша, слышишь, наша кровь!

https://t.me/wagner_group_pmc/38965

Достижения всех целей и решения всех поставленных задач! Не терять самообладания , ни терять веры и надежды! В первую очередь не потерять самого себя! Мы вместе ,а значит сильны! Единство и сплоченность , вот залог нашей победы!

Слава России!

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