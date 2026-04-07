10 дорог, которые откроют вам всю красоту России

Путешествовать по России можно бесконечно — ее красота и разнообразие пейзажей неисчерпаемы. При этом лучшим способом проникнуться духом уникальных мест остается старый добрый пеший поход. В самых прекрасных уголках страны проложены маршруты, где в помощь путникам есть указатели, путеводители и проводники.

Давайте посмотрим 10 красивейших пешеходных маршрутов по России. Осталось только купить рюкзак — и в путь! Кроноцкий заповедник, Камчатка (© Игорь Шпиленок)

Водопады, прекрасные озера, огромные вулканы, мощные гейзеры — вся эта неимоверная красота находится на территории Кроноцкого заповедника. Долина гейзеров была признана одним из Семи чудес России, это одно из крупнейших гейзерных полей мира и единственное в Евразии. А могучий вулкан Кроноцкий — вылитая Фудзияма.

В заповеднике масса интересного и необычного, а потому там множество пешеходных маршрутов. Один из самых известных начинается с базы у подножия вулкана Карымский. Потом туристы несколько дней идут к Долине гейзеров через водопады и озера. Дивы Дивногорья (© divnogor, doner.livejournal)

Меловые исполины Дивногорья напоминают то ли духов камня, то ли стражников, охраняющих степное плато в Воронежской области, где речушка Тихая Сосна впадает в могучий Дон. Место таинственное и известно издревле. Местные жители называют столбы Дивами (возможно, от слова «дэвы» — духи, а может быть, просто что-то чудное, невиданное).

На этом чудеса не кончаются: прямо в меловых Дивах в середине 17-го века были выдолблены удивительные каменные монастыри и церкви. Куршская коса (© aranin, Антон Агарков, Игорь Корнев)

По Куршской косе (Балтийское море) путешествуют только пешком и во многих местах по специальным настилам — это сделано для того, чтобы не тревожить странствующие пески. Здесь несколько пешеходных маршрутов — через величественный Королевский бор, удивительный Танцующий лес, где сосны имеют причудливую форму, к высоте Миллера, к озеру Лебедь, по местным старым маякам. Можно обойти их все за несколько дней. Наедине со сказкой Кижей (© Олег Семененко, nodima.livejournal)

«Несравненная сказка куполов» — так называют самую знаменитую церковь Кижей — Преображенскую. Выстроенная в начале 18-го века без единого гвоздя, она похожа на песню в дереве. Туда возят экскурсии, но на острове стоит остаться на весь день и обойти его пешком — для этого есть дороги и указатели. Луга под бескрайним небом, старинные избы и мельницы — это северная Русь в миниатюре. Если повезет, можно попасть на один из праздников, которые во множестве проводит местный музей. Зачарованные Ергаки (© vilenia.livejournal, ergaki-park)

Ергаки — очень своеобразный край, где высятся утесы-исполины и растут дремучие леса. Пейзажи экзотические и немного нереальные, кажется, где-то тут стоит избушка Бабы-яги. Ергаки — природный парк в Западном Саяне. Неповторимость им придает множество озер с чистейшей водой и причудливые скалистые пики, которые за свою необычную форму получили названия Зуб Дракона, Птица, Парабола (на фото).

Основные пути для знакомства с Ергаками пролегают через озера Радужное и Светлое, в окрестностях которых находятся оборудованные для туристов палаточные лагеря. Вокруг Байкала (© vk.me, fanatbaikala, vk.me)

Нет в России другого столь же прославленного озера, как Байкал. Огромный, величавый и неповторимый — это о нем сочиняли песни и сказания. Удивительная прозрачность его изумрудно-зеленоватых вод и суровая красота берегов производят неизгладимое впечатление.

Для начинающих подойдет небольшой (15 км), но живописный маршрут Листвянка — Большие Коты. Тропа временами проходит по обрывистым берегам, но она оборудована лестницами и небольшими мостами. Желающие могут продолжить путешествие, и на берегах Байкала их ожидают водопады, хрустальные горные реки, древние петроглифы и редкие животные. Здесь замечательная рыбалка и дайвинг. Для любителей высоты есть красивейшие горные маршруты по хребтам Прибайкалья. Через горы Кавказа к Черному морю (© Максим Евдокимов, kovinov, vk.me)

Кавказский заповедник расположен на горных склонах Западного Кавказа в Краснодарском крае, в Республике Адыгея и Карачаево-Черкесии. Здесь действует несколько пешеходных маршрутов на любой вкус: хочешь — выбирай заснеженные горы, хочешь — изумрудные долины. Здесь можно увидеть горные речки и водопады, древние захоронения и Черное море. Один из самых «людных» маршрутов — это пешеходная часть знаменитой «тридцатки», Всесоюзного туристического маршрута № 30. От поселка Лагонаки он идет через хребет Каменное море к приюту Фишт — своеобразному туристическому городу высоко в горах, а далее — к морю. Пешком по Соловецким островам (© all-karelia, Михаил Воробьев)

Соловки — это настоящий памятник человеческому духу, святые и трагические места. Северная природа и гармонирующие с ней строгие постройки Соловецкого монастыря красивы особой, возвышенной красотой. Чтобы проникнуться этими местами (где, кстати, снимался «Остров» Павла Лунгина), недостаточно обычной экскурсии — лучше всего обойти их пешком. Пешеходный маршрут длиной в 4-5 дней проходит по Большому Соловецкому острову, с него на лодках можно путешествовать на другие острова архипелага, в том числе Валаам. Красноярские Столбы (© Александр Акимов)

Красноярские Столбы находятся в отрогах Восточных Саян. Посреди дремучей тайги (туристам не советуют сходить с троп, есть риск встретиться с самим Михайло Потапычем) возвышаются древние скалы самых необычных форм, многие из которых напоминают живых существ: Дед, Волчий лоб, Жаба, Слоник. Вокруг Столбов даже сложилось субкультура «столбистов», которые лазят на скалы без страховки. На однодневном маршруте «Природа — великий скульптор» можно любоваться самыми легендарными скалами Столбов и красивейшими видами тайги. К подножию горы Белухи, Алтай (© vk.me, altai-tour, Dmitriy A.Mottle)

Алтай — это незабываемая по красоте горная страна. «Мне казалось, я вижу живого Бога, со всею Его силою, красотою, и мне стало стыдно, что я, бедный смертный, мечтал передать его образ», — писал об этих местах геолог Петр Чихарев.

Маршруты к подножию самой высокой и прекрасной горы Алтая Белухи и к сказочным Кучерлинский озерам наиболее популярны. Эти места называют таинственной страной Беловодье и очень часто — русской Шамбалой. Говорят, они наполнены потрясающей энергетикой, и сюда часто приезжают медитировать и искать места силы. Маршрут займет не меньше недели. Недели тишины, величия гор и наслаждения потрясающей природой.

Конечно, это далеко не все удивительные маршруты огромной страны! А только маленькая часть. Но и эта часть впечатляет.