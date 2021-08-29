Какие «подарки» России забрали себе союзные республики СССР

«Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически… Нужно возместить, так или иначе, своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством “великодержавной” нации».

Так писал Ленин в статье «К вопросу о национальностях, или об “автономизации”» (декабрь 1922 года).

В то время, когда сейчас «потомков рабовладельцев» в США заставили вставать на колени перед «потомками рабов», нечто подобное было и у нас – тоже самое заставляли проделывать русских перед «угнетёнными народами». Русские в СССР должны были вечно платить и каяться за свой «великодержавный шовинизм».

Советская власть, провозгласив «право на самоопределение» всех народов, кроме русского, кроила карту бывшей Российской империи на национальные республики. В основу перекройки было положено негласное правило: отдавать республикам те территории, на которых титульная народность республики не только составляет большинство, но и живёт компактным меньшинством, а также жила когда-то. Кроме того, считалось необходимым придавать каждой республике большой промышленный район или город, населённый в основном русскими.

Так, Донбасс, Харьков и Криворожский бассейн оказались в составе Украины, Казань стала столицей Татарской АССР, Уфа – столицей Башкирской АССР, Верхнеудинск (переименованный в Улан-Удэ) – столицей Бурят-Монгольской АССР, Усть-Сысольск (Сыктывкар) – столицей Коми АССР и т.

д.

В состав Казахской АССР (с 1936 года – ССР) были включены земли Уральского и Сибирского казачьих войск, населённые русскими с XVI-XVIII веков, - ещё до того, как в окрестностях появились казахи.

Но поставить русских в положение людей второго сорта на их исторической родине, - этого, как оказалось, было мало. Ленин, как мы видели, ориентировал на то, чтобы за счёт русских поднимать отсталую экономику национальных окраин.

Весь советский период производилась перекачка средств из бюджета РСФСР в бюджеты союзных республик. Своего расцвета такая политика достигла в горбачёвскую «перестройку».

Так, в 1990 году на 1 рубль продукции, произведённой в Грузии, приходилось 4 рубля дотаций из общесоюзного бюджета, на 1 рубль продукции Туркмении – 2 рубля дотаций, в Эстонии – 1:2,3, в Латвии – 1:1,7, в Литве – 1:1,8 (ау, прибалты, очнитесь!), в Азербайджане – 1:2, в Армении – 1:3, в Казахстане – 1:1,8, Узбекистане – 1:2,6, в Таджикистане – 1:3. России на каждый рубль произведённой продукции оставлялось только 67 копеек.

На все эти перекачиваемые средства в союзных республиках Прибалтики, Закавказья, Средней Азии строились современные заводы, жилые кварталы, больницы, учебные заведения, дороги, инфраструктура, флоты и т.д.

Но это был только один из механизмов ограбления России в пользу национальных окраин.

Другим было - принудительное распределение кадров специалистов с высшим и средним техническим образованием из центра в союзные республики, которые без русских технарей, врачей и гуманитариев не смогли бы поднять уровень своей жизни и образованности.

После распада СССР в 1992 году Ельцин согласился, что Россия не станет претендовать на ту долю общесоюзной собственности, которая была создана в бывших союзных республиках, а теперь независимых государствах, на средства РФ. Так, Украина стала собственником части Черноморского флота, страны Балтии – собственниками советского рыболовного флота, и все республики без исключения – собственниками предприятий союзного значения.

Первоначальными соглашениями доля РФ в международных финансовых обязательствах СССР была определена в 61,2%. Но под давлением западных держав, Ельцин согласился взвалить на РФ обязательства по уплате всего международного долга СССР в обмен на шаткое «правопреемство СССР в международных организациях и в отношении собственности СССР за рубежом», а также в обмен на возможность получения внешних долгов зарубежных стран Советскому Союзу. Последнее, как мы знаем, не дало никаких выгод РФ, которая списала все долги развивающихся стран в отношении СССР и продолжает безвозмездное кредитование этих недееспособных плательщиков.

И кто же перед кем тогда должен каяться?!

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43814232160/Kakie-p...