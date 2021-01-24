Московский "мирный протест" - бесноватые





23 января. Москва.



Первые задержания на Пушкинской площади начались ещё около 12:30. Через час свинтили блогера/фотографа/урбаниста/бизнесмена Илью Варламова по кличке Одуван, но вскоре отпустили. В дальнейшем гостеприимные автозаки приняли двух главных претендентов(-ок) на пустующий трон "лидера российской оппозиции" - генерального продюсера YouTube-канала "Навальный LIVE" Любовь Соболь и супругу гульфикфюрера Юлию Навальную, а также личного фотографа Навального Евгения Фельдмана, лидера полувиртуального "Альянса врачей" (личного окулиста и предполагаемую любовницу Навального) Анастасию Васильеву, кинорежиссёра Василия Сигарева (муж актрисы-активистки Яны Трояновой), актёра Данила Стеклова (внук народного артиста Владимира Стеклова).















Анастасия Васильева:





Илья Яшин, забежавший на минутку для фотосессии:













Столкновения произошли после 14:00. Радикалы бросились на одного из полицейских, упавшего на парапет; коллеги силовика вступились за товарища. Драки, сопровождавшиеся давкой, возникали в разных точках. Митингующие кидали в омоновцев яйца, бутылки, железные банки с краской. Разобрали ограждения и шли с ними на правоохранителей. Отсекали двух-трёх полицейских и кучей набрасывались на них, молотя руками и ногами. Полезли на фонари, держа в руках фотки Навального, туалетный ёршик и синие трусы. На фонарь забрался и рисковый антинавальнист с плакатом "Кесарю — кесарево. Навальному — анальное. Депортировать Навального"; агрессивные борцуны сбросили парня на асфальт и едва не забили насмерть.



Толпа скандировала "Свободу!", "Позор!", "Россия без Путина!", "Навальный!", "Навальный — наш президент", "Ёршик! Ёршик!". Звучали истошные призывы "идти на Красную площадь", "брать Кремль". Что касается Пушкинской площади, к 16:00 она была зачищена. Далее - перекрытие движения транспорта и жёсткое столкновение на Страстном бульваре, игра в футбол шлемом омоновца, хлопки петард, выход на проезжую часть у Трубной площади, дымовые шашки и газ на Цветном бульваре, новые ожесточённые стычки и новое винтилово.



RT: "Напротив цирка на Цветном бульваре протестующие напали на служебный автомобиль с номерами АМР. Разбили стекло и ранили водителя. Он держался за глаз, и ему потребовалась медицинская помощь. Скорее всего, что-то тяжёлое там. Он с трудом уехал, держа один глаз фактически рукой". РИА Новости: "Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли". Источник ТАСС уточнил, что машина принадлежит центральному аппарату ФСБ, и атаковали её сразу несколько десятков бесноватых. Мирный протест во всей красе.





































Данные МВД говорят о 4 тысячах митингующих в Москве. Либеральный Znak.com оценил количество в 5-7 тысяч. При этом британское агентство Reuters сообщило западной аудитории, что в Москве сегодня протестовали не менее 40 тысяч человек. Что ж мелочиться-то? 70 мильонов просмотров, триллиард протестующих... Специально для Reuters: общее число участников по всей стране находится в пределах 35-40 тысяч. Но! Дело не в численности. Неожиданной стала крайняя степень агрессии. Умелые ручонки на глазах превращают радикализм в ультрарадикализм.



В Москве более 800 задержанных. Из них более семидесяти - школота. Полицейские связывались с родителями и передавали с рук на руки. "Сейчас вернулись домой вместе с мамой мальчики 9 и 12 лет, это самые маленькие участники московских митингов, они говорят, что они просто катались, увидели много людей, решили посмотреть. За мальчиками приехала мама, они были напуганы", - рассказала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.



Кстати, надо отметить, что вещающие о "гневе униженных и оскорблённых" безбожно лгут. Среди задержанных практически нет работяг, людей физического труда. Нет малоимущих. Массовку составляют вполне упакованные субъекты вне зависимости от возраста. Плюс острие в виде изначально заточенных на насилие боевиков с отчётливым свидомитским душком.



Портрет Навального спроецировали на здание посольства РФ в Киеве:





На незаконной акции в Москве различные травмы получили десятки сотрудников правоохранительных органов. Следственный комитет Российской Федерации объявил о проведении доследственных проверок по фактам нападений на силовиков. Поздно вечером вышел пресс-релиз ГСУ СКР по г. Москве: "По результатам проведённых доследственных проверок следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото и видео материалов, с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка. В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц причастных к их совершению. Вместе с тем, следствием продолжается проведение ряда доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии в городе Москве".



Многие борцуны сядут. Тем временем правая рука Навального Леонид Волков анонсировал (из своего дома в Люксембурге) новые акции в следующие выходные. А Евгений Чичваркин передаёт привет будущим сидельцам из Дубая (люксовый курорт Мадинат Джумейра):







Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич: "Общественная палата РФ констатирует, что у людей, ведущих подрывную деятельность в нашей стране, есть не только финансовая поддержка, но и организационная — со стороны внешних игроков, спецслужб. Они слушают разговоры силовиков, знают заранее обо всех действиях полицейских. Мы вынуждены признать, что подготовка у их координаторов лучше, чем у наших правоохранителей, в том числе и в технической оснащённости. Во всяком случае, такие сигналы поступают от наших экспертов. Напомню, как раз вчера в рамках круглого стола в ОП РФ я говорил, что в соцсетях фиксируются факты внешнего вмешательства в российскую избирательную кампанию: прямо с начала января через спланированные большие пиар-кампании с использованием новейших социальных технологий на площадках новых медиа. Всё то, что происходит в политической сфере в течение этого года, безусловно, связано с выборами. Сегодня — это репетиция, это первый акт этой пьесы, сценарий которой пишется на ходу за пределами нашей страны".



Писатель Дмитрий Петровский: "То в Москве какой-то молодец ударит омоновца ногой с вертухи и сразу скроется в толпе, то в Питере какой-нибудь охламон нокаутирует стража порядка, а то вот водителю машины ФСБ выбили глаз. Собственно, это примета последних лет, идущая пунктиром сквозь все «арабские вёсны» и прочие «цветные протесты», а начиная с американских BLM-погромов она стала чётким и практически легализованным трендом. «Насилие работает». Разгромите магазины, сожгите машины, избейте как можно больше полицейских и попавшихся под руку мирных граждан — и вас услышат. Вам уступят. И, может быть, даже грозные полисмены опустятся перед вами на колени. Этот тренд исподволь, но очень навязчиво транслируется из всех утюгов, которые у нас (наконец-то) начали причислять к иноагентам. И неважно, сколько людей потом сядут по всевозможным статьям, неважно, что в странах, где на колени среди стражей порядка вставать пока немодно, можно и обратку получить. Насилие работает — убеждает CNN, убеждает «Радио Свобода», убеждает Twitter посольства США. Ну ок. Только тогда не обижайтесь на ответное насилие".



Политолог Дмитрий Евстафьев: "1. Нужна была кровь. Её пока нет тьфу-тьфу. А её очень ждали. Более того, она уже была на некоторых платформах анонсирована. Вся мизансцена повисла в воздухе. Но есть ощущение вседозволенности. Это плохо. Футбол шлемом омоновца — опасный символ. 2. Организаторы — не навальнисты. Они бы это не потянули, кишка тонка и оргресурса нет. Навальнисты — Ярославль, Нижний, Чита. А вот в Москве, в Питере и, как минимум, во Владике это куда более серьёзные силы, может быть коалиции. Но это волки. И эти волки не про политику. Эти волки про политику и деньги. 3. Это не условный «Госдеп». «Госдеп» ещё будет, не волнуйтесь. Он пока только ещё очухивается. Это всё изнутри. И деньги были изнутри. И деньги были большие. Судя по тем телегам и СМИ, которые заряжали. И конструировали это люди с опытом именно коммерческих войн, когда надо не свалить оппонента, а заставить ощутить свою слабость. 4. Репетиция? Не знаю. На репетиции светят третий состав боёвки, который не жалко. И если это — третий состав, то кто же первый? ЧВК? Либо же уверены, что всех отпустят и всё будет, как всегда. Если так будет, если отпустят, то всё очень скверно".



Журналист Андрей Медведев: "Прекрасная Россия Будущего — это место, где за выражение альтернативной точки зрения забивают ногами. На Пушкинской противник Навального залез с плакатом на фонарь. Его сдёрнули вниз, с размаху на асфальт, дальше на него навалилась толпа. Демократия — это тоталитарная диктатура демократов. А либерализм — это ГУЛАГ для всех нелибералов. И эти люди что-то бурчат про кровавый режим... Впрочем, про борцов с режимом, за всё хорошее и светлое будущее и так всё было понятно. Одесса, 2 мая. Вот там также забивали насмерть антимайдановцев. Русских людей, которые рискнули сказать то, что думают".



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о "непропорциональном применении силы". Посольство Соединённых Штатов в России: "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав".









https://general-ivanov1.livejournal.com/746918.html?utm_refe...