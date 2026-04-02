О тупике на фронте

Военкор Котенок выдал аналитический материал, который помогает многое понять.

О том, что фронт на Украинском ТВД находится в тупике, я указывал (вот тут) уже не раз. Такое положение оформилось еще в прошлом году, который прошел под знаком битвы за Покровск (Красноармейск). Она вылилась в полуторагодичную череду непрерывных взаимных ударов тактического характера и отползанием противника на запад.

К началу этого года Покровская агломерация была освобождена, и продвижение ВС РФ на ряде участков замедлилось в виду попыток контратак противника. Но не только это стало причиной относительной стагнации фронта. Виной всему — тотальное превосходство технических средств контроля и дистанционного поражения над действиями живой силы.

В реальности это приводит к тому, что любой подвод/подход резервов на лбс и попытка их накопления для наступательных действий, связанных с прорывом обороны противника, становятся, мягко говоря, проблематичными, а в большинстве случае и невозможными от слова «совсем». Вдумайтесь в это цифры — 80-90% потерь л/с происходит еще на рубеже выдвижения к лбс. Т.е., 8 или 9 бойцов погибают в пути, так и не вступив в бой с противником, даже не увидев его. Большинство потерь — от fpv-дронов, дронов-ждунов, которыми украинские формирования насыщаются в массовом порядке. Свирепствуют коптеры линейки «Баба Яга», накрывая сбросами группы на открытом пространстве и в укрытии.

Итог: кратно возросшее число потерь, замершая линия фронта. За последние 2 года стороны перешли к тактике действий малыми группами, объясняя это, в первую очередь, соображениями скрытности. С одной стороны, это правильно для рассредоточения живой силы и минимизации потерь.

С другой, малый формат поставил крест на том, что так ждут от войск наверху и в СМИ — масштабных наступательных действий и сокрушения врага. Для оперативных и стратегических прорывов не хватает средств, а их накопление тут же вызывает ракетно-дроновые удары. Это и есть тупик. Возникло противоречие в освещении войны в официальных mass media, ожидании громких побед/освобождений [СМИ транслировали нарративы о коллапсе и скором крахе противника, который так и не наступил] и реальности. Фронт превратился к зону локальных, т.е. исключительно тактических передвижений сторон с накатами и откатами по сотне с лишим метров в день. Таким макаром можно воевать хоть сто лет, и это не преувеличение. Системы ИИ Пентагона подсчитали, что при сохранили темпов и тенденций на Украинском ТВД ВС РФ понадобится почти 100 лет для выхода на западные границы Украины, о чем и было должно Трампу. Отсюда его настойчивые заявления о необходимости прекращения войны, которая мало что приносит сторонам кроме больших потерь. В целом, это утверждение оказалось недалеким от истины. Использование малых групп выглядит примерно так: двойки и тройки штурмовиков умудряются под прикрытием тумана, марева, ненастья, ночью быстро пробраться к переднему краю, выжив при этом, говоря навоязом, инфильтроваться в систему обороны противника, занять позицию в окопе/блиндаже/разрушенном здании, подвале, замаскироваться, избежав попадания в зону внимания операторов БпЛА противника. Затаились. Ждут приказа. Совершают стремительные вылазки на поверхность, чтобы затем затаиться вновь. Не от хорошей жизни у нас появились бойцы, которые месяцами действуют таким образом в отрыве от основных сил, обозначая наше присутствие/контроль на том или ином направлении, участке фронта, в населенном пункте. Они выживают, благодаря сбросам с дронов, доставляющих воду, продукты, боеприпасы, средства связи. Физический контакт с ними практически исключен в виду активных действий «малой авиации» врага. Тех, кому повезет, освобождают из изоляции с продвижением наших военных или выводят в тыл, представляют к высоким наградам, как, например, Сергея Ярашева, который месяц передавал координаты командованию прямо с позиций противника, наводя дроны и огонь артиллерии. Ярашеву присвоено звание Героя России. Число таких подвигов исчисляется десятками, если не сотнями.

2. Подобная практика несколько расслабила ряд командиров тактического и оперативного звена, которые докладывали наверх о взятии и контроле над тем или иным населенным пунктом. Теперь такие донесения называют «кредитными докладами». Одиночки-камикадзе, сидящие в серой зоне и на участках, обозначенных как контролируемые противником, воюют за целое подразделение или в/ч. Благодаря им, наверх идут бодрые "ура"-рапорта/отчеты о боевой работе. А кто скажет, что она не ведется? Они же выполняют и демонстрацию флага, т.н. флаговтыки под фото- и видеозапись, чтобы потом доложить о взятии населенного пункта. Такие случаи не единичны. Все довольны — отцы-командиры, которым «успехи» позволяют подавать документы о награждениях, высокое командование, которому не портят статистику, и которое отчитывается о победах на самый верх. Думаю, что в этом же контексте стоит рассматривать и дважды взятие Купянска, о чем исправно докладывали Президенту, банально подставляя его. А в реальности сейчас Купянск — как минимум, большая «серая зона», над которой максимально активны Силы беспилотных систем противника. Мы тоже там есть — и на земле, и в воздухе, но… в меньшей степени. Это если ближе к реальности.

Другим недостатком применения тактики малых групп стала их уязвленность. Автономные действия двоек-троек подразумевают очень серьезную подготовку личного состава практически на уровне спецподразделений, скажем, военной разведки. Штурмовик должен, собственно, уметь в штурм/оборону, быть сапером/минером, снайпером, пулеметчиком, гранатометчиком, связистом, медиком и т.д. Ещё он должен уметь сам себе оказать помощь в случае ранения и продолжить выполнение боевой задачи. Помоги себе сам — помочь ему некому, и эвакуационной группы не дождаться. При тяжелом ранении одного из штурмовиков группа окажется небоеспособной как боевая единица: один или двое тяжелого не вынесут из «серой зоны» (киллзоны) под контролем fpv противника.

А уж о подготовке на уровне спецназа и говорить не приходится. Практика печальна, и это не голословные утверждения. Мой хороший знакомый пропал без вести в составе целой штурмовой группы под Артемовкой (Софиевкой) в ДНР. Заключив контракт с МО в последних числах октября 2025 г., на передовой он оказался 17 ноября. О какой боевой подготовке за неделю гражданского 48-летнего человека можно вести речь? О подготовке — нет, о её имитации — да. Такие факты массовы. Суровая правда войны — работа в составе двоек или троек зачастую — дорога в один конец.

К слову, подобное было исключено в бытность самой эффективной силовой структуры РФ новейшего времени — ЧВК «Вагнер». Основные тактические схемы «оркестра» предполагали действия «пятерками» как основной низовой тактической единицы, которой при необходимости придавались спецы для усиления. О боевом опыте «вагнеров» написано немало, в но в какой степени эти знания, полученные кровью, передаются и используются в ВС РФ, большой вопрос.

Технологии умерщвления людей совершенствуются с каждым месяцем, а средства защиты явно уступают в этом соревновании, не поспевая ограждать личный состав от поражений.

К сожалению, наша бронетехника, которая, как мы знали, самая лучшая и надежная в мире, оказалась не готова к боевым действиям такого характера и такой интенсивности. Речь о БМП, БТРах, бронемашинах, в целом технике доставки живой силы на передний край, эвакуационной медтехнике и танках. Война на Украине спустила нас с небес на землю и открыла глаза на очень многое. Порой возникает впечатление, что конкретные уроки и наработки СВО не то что не волнуют, но даже не интересуют иных представителей отечественной промышленности в тылу.

3. Танки в ходе СВО превратились в подвижные огневые точки, которые поддерживают пехоту на безопасном расстоянии, работая исключительно с ЗОПов (закрытых огневых позиций), т.к. при стрельбе прямой наводкой, т.е. в зоне прямой видимости врага, ответ можно ждать уже не через минуты, а секунды. На первый план выходит защищенность брони от fpv противника. С этим есть проблемы. В среднем при наличии КДЗ, «мангала» и иных доводок танк может выдержать 2-3 fpv-попадания, чем сохранит жизни экипажу, позволит ему выбраться из пораженной машины. Тут не до жиру, быть бы живу. К слову, у противника, который оснащен в последнее время преимущественно бронетехникой западного производства, процент живучести даже повыше и за счет самого бронирования, и за счет «обвесов». Мы все время сравнивали ТТХ нашей и американской брони, подчеркивая наши преимущества. А на деле оказалось, что две БМП «Брэдли» огнем своих скорострельных пушек могут «ослепить» и обездвижить отечественный Т-72. Броня «Брэдли», особенно с допами в виде титановых плит, держит не только fpv. Её задняя аппарель прикрывает и помогает высадке/эвакуации десанта с минного поля, под огнем противника и т.д. Это лишь пару штрихов из общей картины.

Более того, выражу, возможно, крамольную мысль — наш ВПК оказался во многом не готов к ведению боевых действий нынешнего характера, и это в первую очередь можно отнести к бронетехнике, самоходной и буксируемой артиллерии. Более того, за 4 года войны предприятия-мастодонты ВПК так и не смогли предложить военным, кроме «мангалов», прорывные решения в деле защиты брони от ударов fpv-дронов, её живучести, выносливости в условиях переднего края. Ребрендинг боевых машин 70-80 гг. прошлого столетия, как правило, не отвечает вызовам времени. Бронемашины не прикрывают личный состав, а превращаются в братские могилы для пехоты. К примеру, десантные отделения наших БМП не пригодны для перевозки личного состава, а дополнительные топливные баки в кормовых люках выступают в роли крышек гроба при попадании боеприпаса. Линейка боевых машин десанта (БМД) с алюминиевыми корпусами вообще оказалась не пригодной к современному бою, и это не исправили попытки модернизации.

Но говорить об этих и других проколах у нас почему-то как-то не принято и возбраняется. Когда общественники, волонтеры, военкоры и сами военные пытаются поднять проблемы, то получают угрозы в свой адрес и даже обвинения в попытках дискредитации армии. Проще промолчать, спокойнее и целее будешь. Бред, да и только.

О том, что происходит на фронте, можно писать очень многое. Но суть ясна — без реформации Вооруженных сил, системы подготовки мобрезерва и всей системы боевой подготовки, без кардинальной реформы Военно-промышленного комплекса и экстренного перехода на выпуск образцов техники и вооружений, нужных сражающейся армии, с победами будет туго. И это без скидок на то, что боевые действия на Украине могут быть приостановлены путем гипотетических переговоров.

Пока, по крайней мере, противник не выказывает желания уступать, постоянно заявляя о расширении географии ракетно-дроновых ударов вглубь России и о том, что не отступит от своей главной цели — нанесения нам поражения.

Значит, будет воевать. Значит, преобразования и реформы неизбежны, поскольку без них мы рискуем потерять даже то, что имеем.

https://t.me/voenkorKotenok/71384

https://t.me/voenkorKotenok/71387

https://t.me/voenkorKotenok/71393

Вот и уважаемый военкор (настоящий!) Юрий Котенок пишет о том, что мы в стратегическом, оперативном и даже, скорее всего, тактическом тупике на СВО. Юрий выкатил 3 поста, которые стоит почитать, чтобы понять, что реально происходит на СВО.

Он написал все то, что в шахматах, по сути, называется патовой ситуацией. Да-да, у Ирана нет патовой ситуации, а у нас есть, потому что Иран понимает, что война - путь обмана и на ней правил нет, наши же действия подчинены правилам и никто не собирается от них отходить. Причины уже писали - слишком много элит так и ли иначе завязаны на Запад.

Так что, мы будем играть по правилам и надо исходить из этого. А если исходить из этого, то каждый день войны будет приближать наше стратегическое поражение без видимого поражения на фронте. Например, на фронте за вчера и сегодня, скорее всего, погибло сколько-то бойцов, сгорело сколько-то дорогостоящей техники, но это не повлияло на фронт и возможно, мы где-то даже продвинулись. Но вот вчерашние и сегодняшние удары по северным портам - это очень большой шаг противника к стратегическому поражению России. И сейчас все вопрошают: почему не были защищены порты? В такой войне нельзя всё защитить. С любой защитой до этих портов дотянулись бы. В такой войне надо бить так, чтобы противнику было страшно отвечать или наносить удары. Например, за такое можно было бы снести Майдан и все, что рядом, а также нанести пару мощных ударов по военным объектам в Прибалтике. Это сработает, другое - нет.

Но и это не выход и не шаги к победе. Победить полноценно в этой войне текущими средствами и методами уже невозможно.

Знаете, у медиков есть понятие "терапевтическое окно" - это когда пациента можно еще вытянуть терапевтическими средствами. Для нас окно уже закрыто.

Теперь у нас три пути, о чем, кстати не написал Юрий Котенок.

Первый путь - зафиксировать ситуацию по ЛБС.

Второй - дальше с серьезными потерями и бессмысленно дорого дойти до границ ДНР.

Третий - начать действовать как Иран и начать бить по всем странам, кто помогает Украине.

Кто-то писал, что надо мобилизовать 1,5 -2 млн человек и ударить со всех направлений. Сразу отвечу - не уверен, что у нас есть 1,5 млн комплектов одежды, брони, обуви, оружия и БК, раций и т.д. Не уверен, что даже если было бы, то это помогло бы. Но уверен, что мобилизация любого количества меньше - просто увеличит на это количество наших могил без реальных результатов. Не потому что я не верю в ВС РФ и в гениальных генералов, а потому что сама война сейчас такая и толпа просто будет уничтожена копеечными дронами. Да и я уверен, исходя из понимания управления, что вторая мобилизация создаст крайние риски уничтожения государства в принципе.

Так вот, мы понимаем, что третий вариант - не вариант для сегодняшней политической системы, так как партнеры в США...

Остается два варианта. Из которых, я считаю, опять же исходя из написанного Юрием, правильный - первый: завершить конфликт по ЛБС. Я бы, наверное, склонился бы ко второму, но не выбрал его, потому что у нас нет времени - к 2029 году Европа будет готова атаковать нас гораздо мощнее.

Так что вариант один, после которого трехлетка активной работы по укреплению экономики, обороны. Но главное - социума, то есть создание условий для максимально комфортной жизни русских в России. И если это сделать, то мы победим через три года без единого выстрела.

Захвати души и мысли народа и он сам перейдет на твою сторону, принеся тебе и территории. - Я так считаю...

*Роман Алёхин.

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛЕХИНЫМ РОМАНОМ ЮРЬЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛЕХИНА РОМАНА ЮРЬЕВИЧА 18+

https://t.me/Alekhin_Telega/15761

Почему фронт встал? Командир БАРС-13 сказал правду. Дополнения с фронта На фоне затяжных боёв всё чаще звучит вопрос: почему фронт встал? Не то чтобы боев нет, но и продвижения нет. Командир отряда БАРС-13 Алексей Кабанов, недавно вернувшийся с передовой объяснил, в чём причина.

"На самом деле война сейчас идёт именно технологическая. К сожалению, мы в данный момент пока отстаём от противника", - говорит Кабанов.

Он поясняет, что отставание это даже не техническое, а, своего рода, ментальное. То есть дроны у нас есть, их много.

Но отношение к ним совершенно другое.

"Тот же самый FPV-дрон, они его воспринимают не как летательный аппарат, а как боеприпас. То есть у них это поставлено на поток. Они работают с этим, они эту тему развивают на большом уровне, на государственном. У нас FPV - это летательный аппарат", - объясняет командир.

Разница колоссальная. В представлении нашего командования, если дали десять FPV - нужно поразить десять целей. То, что половина не долетит из-за РЭБ, никого не волнует. Если не поразил - значит, неэффективен. У противника же FPV - боеприпас. Дали десять, из десяти одна цель поражена? Отлично, молодец, держи следующую поставку.

"Просто именно отношение. Мы воспринимаем до сих пор БПЛА как чудо из чудес. А они воспринимают это как просто инструмент для ведения боевых действий", - резюмирует Кабанов.

Отсюда и все остальные проблемы. Военный подчёркивает: нам нужны "Мавики" - качественные дроны для разведки. Противник получает их официально, на государственном уровне, а мы - через "серые" пути. При этом всё, что поступает, нужно дорабатывать, прошивать, приспосабливать. И делают это не государственные структуры, а волонтёры и энтузиасты. Потому что у нас до сих пор FPV - летательный аппарат, за который нужно отчитываться, а не расходник, который можно применять массово.

"Сейчас противник использует очень усиленно "Маквики", уже четвёртый пошёл, у них там и прошивка есть, и всё, у них характеристики лучше, чем у "Мавика" третьего. К сожалению, мы пока топчемся на третьих "Мавиках", и то ремонтируем то, что нам удается найти, упавшее, сбитое, сами опять таки же, своими силами. "Мавики" четвёртые - у нас нет пока прошивок для того чтобы их нормально эксплуатировать. Давайте я вам скажу правду. Это очень серьёзная проблема", - говорит Кабанов.

И пока отношение к беспилотникам не изменится, пока они не станут для нас не "чудом", а расходным материалом - инструментом, которого не жалко и который нужно уметь применять массово, фронт, скорее всего, так и останется стоять на месте. Потому что современная война - это война дронов. И здесь нам пока есть чему учиться у противника. В противном случае пока враг теряет лишь технику, мы будет терять людей.

"Только за счёт дронов мы сейчас увеличиваем так называемую серую зону, где невозможно понять, чья это территория. То есть вроде мы туда зашли, но, сами понимаете, для того чтобы захватить какой-то плацдарм, нужно обеспечить логистику. При превосходстве противника в малом небе невозможно обеспечить логистику, потому что вся логистика, она либо с помощью бойцов, которые километры могут за день пройти, потому что невозможно пройти постоянно под контролем. Либо также с помощью применения беспилотных летательных аппаратов. Как летательных, так и наземных. Но в данный момент у нас недостаток этого, поэтому мы восполняем всё пехотой", - отметил Кабанов.

Раз за четыре с лишним года отставание по БПЛА никуда не делось, трудно предположить, что произойдет чудо и все изменится на пятом...

https://tsargrad.tv/news/pochemu-front-vstal-komandir-ne-jul...