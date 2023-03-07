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Москва в объективе

Погуляем еще по заснеженной Москве. Пешеходный Третьяковский (Лужков) мост.Москва в объективеОдин из пешеходных мостов через Водоотводный канал.
Официальное название (по титулу ГБУ «Гормост») – Третьяковский.
В народе именуется также Лужковым и Поцелуевым мостом.Москва в объективеСоединяет Болотную пл. с Кадашёвской наб.. Со стороны Болотной пл. мост выходит к памятнику И. Е. Репину, с противоположной стороны — к Лаврушинскому переулку.Москва в объективеМост открыт в середине 1994 г. (инженер А. О. Хомский, архитекторы Т. В. Астафьев и Г. И. Копанс) и выглядит как однопролётная арка. По официальной версии второе название моста связано с Царицыным лугом, а не с бывшим мэром Москвы Ю. М. Лужковым – одним из старых названий местности, где сейчас расположена Болотная площадь.Москва в объективеФото Виктор ТихомировМосква в объективеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеМосква в объективеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеМосква в объективеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеМосква в объективеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеМосква в объективеАтмосфера на АрбатеМосква в объективеАтмосфера на АрбатеМосква в объективеАтмосфера на АрбатеМосква в объективеАтмосфера на АрбатеМосква в объективеАтмосфера на АрбатеМосква в объективеАтмосферный дворик на Пречистенке, 32Москва в объективе"Байкальский" лёд на канале им. 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