Москва в объективе

Погуляем еще по заснеженной Москве. Пешеходный Третьяковский (Лужков) мост.Один из пешеходных мостов через Водоотводный канал.
Официальное название (по титулу ГБУ «Гормост») – Третьяковский.
В народе именуется также Лужковым и Поцелуевым мостом.Соединяет Болотную пл. с Кадашёвской наб.. Со стороны Болотной пл. мост выходит к памятнику И. Е. Репину, с противоположной стороны — к Лаврушинскому переулку.Мост открыт в середине 1994 г. (инженер А. О. Хомский, архитекторы Т. В. Астафьев и Г. И. Копанс) и выглядит как однопролётная арка. По официальной версии второе название моста связано с Царицыным лугом, а не с бывшим мэром Москвы Ю. М. Лужковым – одним из старых названий местности, где сейчас расположена Болотная площадь.Фото Виктор ТихомировАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеАнсамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулкеАтмосфера на АрбатеАтмосфера на АрбатеАтмосфера на АрбатеАтмосфера на АрбатеАтмосфера на АрбатеАтмосферный дворик на Пречистенке, 32"Байкальский" лёд на канале им. МосквыБольшая ДмитровкаВ ГУМе в феврале весна!В ГУМе сегодня весна!В ГУМе сегодня весна!В переулках вдоль СретенкиВ переулках вдоль СретенкиВ переулках вдоль СретенкиВ переулках вдоль СретенкиВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня. Павильон Космос. Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег ПанферовВечерняя Лубянская площадь.Вечерняя Лубянская площадь.Вечерняя Лубянская площадь.Вечерняя МоскваВолшебные шарики в парке ЗарядьеВолшебные шарики в парке ЗарядьеВолшебные шарики в парке ЗарядьеВолшебные шарики в парке ЗарядьеВолшебные шарики в парке ЗарядьеВолшебные шарики в парке ЗарядьеВот такую скульптуру из снега заметили в парке СокольникиВсё приходящее, а душа вечнаДворик на Пречистенке, 32.Дворик на Пречистенке, 32.Дворик на Пречистенке, 32.Дворик на Пречистенке, 32.Дом Вильямсов на ТимирязевкеДом Вильямсов на ТимирязевкеДом Вильямсов на ТимирязевкеДом Вильямсов на ТимирязевкеИзмайловский КремльИзмайловский КремльИзмайловский КремльКультурно-развлекательный комплекс в древнерусском фольклорном стиле. Он стал одной из самых ярких достопримечательностей Москвы.Измайловский остров. Городок им. БауманаИзмайловский остров. Городок им. БауманаИзмайловский остров. Городок им. БауманаКафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.Коломенский дворец.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Новодевичий монастырь. 2023г.Сквер у Новодевичьего монастыря (парк «Новодевичьи пруды»).Новоспасский монастырь, Москва, Таганка.Парящий мост и высотка на Котельнической в сумеркахХрам Св. Владимира в Старых Садех и вид из его дворика на улицу Забелина с башнями Ивановского монастыряХрам Св. Владимира в Старых Садех и вид из его дворика на улицу Забелина с башнями Ивановского монастыряЦерковь Климента Папы РимскогоПаровозное депо Подмосковная, метро Сокол.Первый снег на Цветном бульвареСокольникиСокольникиСокольникиКрасавица лосиха в Лосином островеКрасавица лосиха в Лосином островеКрасавица лосиха в Лосином островеМолодые пятнистые олени на просторах Лосиного островаЛедовые скульптуры в парке Музеон.Ледовые скульптуры в парке Музеон.Ледовые скульптуры в парке Музеон.Ледовые скульптуры в парке Музеон.Ледовые скульптуры в парке Музеон.Третьяковский презд украшенИ на сегодня завершаем прогулку
Москва в объективе
Погуляем еще по заснеженной Москве. Пешеходный Третьяковский (Лужков) мост.Один из пешеходных мостов через Водоотводный канал.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии