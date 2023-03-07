Москва в объективе

Погуляем еще по заснеженной Москве. Пешеходный Третьяковский (Лужков) мост. Один из пешеходных мостов через Водоотводный канал.

Официальное название (по титулу ГБУ «Гормост») – Третьяковский.

В народе именуется также Лужковым и Поцелуевым мостом. Соединяет Болотную пл. с Кадашёвской наб.. Со стороны Болотной пл. мост выходит к памятнику И. Е. Репину, с противоположной стороны — к Лаврушинскому переулку. Мост открыт в середине 1994 г. (инженер А. О. Хомский, архитекторы Т. В. Астафьев и Г. И. Копанс) и выглядит как однопролётная арка. По официальной версии второе название моста связано с Царицыным лугом, а не с бывшим мэром Москвы Ю. М. Лужковым – одним из старых названий местности, где сейчас расположена Болотная площадь. Фото Виктор Тихомиров Ансамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулке Ансамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулке Ансамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулке Ансамбль жилых домов Константинопольского патриаршего подворья в Крапивенском переулке Атмосфера на Арбате Атмосфера на Арбате Атмосфера на Арбате Атмосфера на Арбате Атмосфера на Арбате Атмосферный дворик на Пречистенке, 32 "Байкальский" лёд на канале им. Москвы Большая Дмитровка В ГУМе в феврале весна! В ГУМе сегодня весна! В ГУМе сегодня весна! В переулках вдоль Сретенки В переулках вдоль Сретенки В переулках вдоль Сретенки В переулках вдоль Сретенки ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня. Павильон Космос. Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов ВДНХ и Останкинская телебашня Фото Олег Панферов Вечерняя Лубянская площадь. Вечерняя Лубянская площадь. Вечерняя Лубянская площадь. Вечерняя Москва Волшебные шарики в парке Зарядье Волшебные шарики в парке Зарядье Волшебные шарики в парке Зарядье Волшебные шарики в парке Зарядье Волшебные шарики в парке Зарядье Волшебные шарики в парке Зарядье Вот такую скульптуру из снега заметили в парке Сокольники Всё приходящее, а душа вечна Дворик на Пречистенке, 32. Дворик на Пречистенке, 32. Дворик на Пречистенке, 32. Дворик на Пречистенке, 32. Дом Вильямсов на Тимирязевке Дом Вильямсов на Тимирязевке Дом Вильямсов на Тимирязевке Дом Вильямсов на Тимирязевке Измайловский Кремль Измайловский Кремль Измайловский Кремль Культурно-развлекательный комплекс в древнерусском фольклорном стиле. Он стал одной из самых ярких достопримечательностей Москвы. Измайловский остров. Городок им. Баумана Измайловский остров. Городок им. Баумана Измайловский остров. Городок им. Баумана Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Коломенский дворец. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Новодевичий монастырь. 2023г. Сквер у Новодевичьего монастыря (парк «Новодевичьи пруды»). Новоспасский монастырь, Москва, Таганка. Парящий мост и высотка на Котельнической в сумерках Храм Св. Владимира в Старых Садех и вид из его дворика на улицу Забелина с башнями Ивановского монастыря Храм Св. Владимира в Старых Садех и вид из его дворика на улицу Забелина с башнями Ивановского монастыря Церковь Климента Папы Римского Паровозное депо Подмосковная, метро Сокол. Первый снег на Цветном бульваре Сокольники Сокольники Сокольники Красавица лосиха в Лосином острове Красавица лосиха в Лосином острове Красавица лосиха в Лосином острове Молодые пятнистые олени на просторах Лосиного острова Ледовые скульптуры в парке Музеон. Ледовые скульптуры в парке Музеон. Ледовые скульптуры в парке Музеон. Ледовые скульптуры в парке Музеон. Ледовые скульптуры в парке Музеон. Третьяковский презд украшен И на сегодня завершаем прогулку