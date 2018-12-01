Экраноплан А-90 "Орлёнок" в Тушино. Почему музей ВМФ не пускает посетителей внутрь?

Я очень люблю почти любые технические музеи и достаточно часто их посещаю, но редко решаю обозреть в блоге или вообще где-либо, потому что музеем мало кого можно удивить (особенно известным и популярным). Разве что музей какой-то совсем необычный или сильно меня впечатливший. Сегодняшний репортаж - другой. Сегодня я хочу показать изнутри один из экспонатов музея ВМФ в московском Тушино, в который почему-то не пускают посетителей. Как вы уже могли догадаться из заголовка, речь пойдёт об экраноплане А-90 "Орлёнок".

Что же с "Орлёнком", который с 2007 года находится в московском музее ВМФ? Что мешает музею добавить возможность осмотра этого прекрасного агрегата в программу развлечений для туристов наряду с посещением подлодки? Казалось бы, давно построен мостик к двери, - но экраноплан закрыт для посетителей. Может быть, дело в плохой внутренней сохранности? - ведь этот Орлёнок, будучи одним из пяти выпущенных экземпляров (и всего двух сохранившихся на сегодняшний день), до своего появления в Москве достаточно длительное время лежал без дела где-то в Каспийске, как сейчас там лежит прекрасная Лунь (того же проекта, что Спасатель, но боевая).

Единственный способ узнать, как чувствует себя Орлёнок изнутри, - зайти внутрь, отодвинув перегородку, установленную поперёк мостика, и открыв дверь ручкой от балкона, пока охрана не видит (примечание: описаны обстоятельства входа на момент осмотра некоторое время назад, - всё могло поменяться). Надеюсь, когда-нибудь охранники простят меня за это ужасное преступление, ведь любопытство - не порок?

Под катом - результат посещения. 2. Ещё один экспонат музея - десантный катер "Скат" - также закрыт для осмотра изнутри. Орлёнок на заднем плане

3. Внутрь "Ската" не пускают потому, что он требует ремонта - сохранность очень плохая, это видно как снаружи, так и сквозь стёкла иллюминаторов 4. Но хотя бы снаружи уж можно было покрасить, подлатать. 5. Впрочем, вот и цель визита, прекрасный Орлёнок. Немного зелёный снаружи - хоть отмыли бы его. Если нужна помощь волонтёров - я готова! 6. Табличка с характеристиками, - также информацию об экраноплане (на разных языках) можно найти на вики 7. Дожидаемся, пока никто не смотрит, подходим к двери и заходим внутрь экраноплана. Самое интересное - кабина. Сразу идём к ней. 8. Сохранность и насыщенное наполнение кабины приятно радуют 9. Мне кажется, волонтёры и инженеры подмосковного авиамузея Монино оказались бы в восторге, приняв на восстановление агрегат в такой целости 10. Потому как они берутся за восстановление гораздо менее уцелевших экземпляров - и успешно справляются 11. Но Орлёнок не передан музею авиации, потому как стоял на вооружении флота (сорри за рюкзак, попавший в кадр,- заметила уже дома, что забыла убрать) 12. Экраноплан - это гибрид корабля и самолёта. Орлёнок - больше самолёт, чем корабль, потому как в авиарежиме способен подниматься на высоту до 3000 метров 13. Однако, он находится в музее флота, где за более чем 10 лет не смогли организовать возможность полноценного осмотра уникального изделия 14. Впрочем, он по крайней мере не брошен на причале, как когда-то был брошен в том же Тушино несчастный Буран 15. Я видела самолёты на свалках - первым делом из них пропадают элементы панелей управления. Здесь почти всё целёхонько 16. Почти все приборы имеют особенность - их шкалы светятся в темноте. Особенно хорошо подзаряжаются УФ-фонариком 17. Позади кабины, помимо люка в полу, через который в неё осуществляется вход, находятся три двери 18. Слева от дверей - еще любопытные приборы 19. Радиостанция или что-то для внутренней связи 20. Хорошо, что это музейный экспонат, и нажатие на кнопки не включит ничего лишнего 21. За центральной дверцей находится позиция пулемётчиков. Орлёнок - транспортно-десантный военный экраноплан, ему нужно было уметь обороняться. Башня крутится. 22. За дверцей слева - уютное помещения с мягкими стенами. Экипаж экраноплана состоял из 9 человек, - я затрудняюсь назвать, чьё это рабочее место 23. За правой дверцей - различная аппаратура и лючок к позиции пулемётчиков, через который - вероятно - можно было потеребить бойца за пятку 24. Место позади пилотов, к сожалению, выглядит разукомплектованным. Впрочем, если восстановить приборы возможности нет, - стол можно было бы закрыть какой-то панелью, дабы не смущать посетителей. Может, именно поэтому сюда никого не пускают? 25. Пустые дыры вместо различных показометров, радиокомпас и радиостанция 26. Приятная аппаратура, жёсткие линии и строгий дизайн 27. Шкала радиопеленгатора 28. Пыльная, но тоже светится 29. Спустимся через люк из отсека кабины и посмотрим, что находится под ней 30. Как много жгутов кабелей! 31. Под кабиной размещается аппаратура локаторов и радаров. Места мало, всё очень плотненько и тесно 32. Без сверхширокоугольного объектива я бы ничего здесь не сфоткала 33. Если постараться, можно доползти до неприметной дверки перед самым носом экраноплана 34. Справа и слева находятся двигатели, впереди за дверкой - локатор 35. Вот она - бортовая РЛС. Снаружи защищена радиопрозрачным колпаком, визуально формирующим пухлый нос экраноплана 36. Вид назад, к возможности распрямиться 37. Не стали трогать, даже прикасаться, - мало ли что? 38. Есть возможность засунуть голову к двигателям 39. Их два, полностью симметричных, - но полноценно осмотреть авиадвигатель можно только тогда, когда он отдельно от своего самолёта 40. Выходим из тесноты и отправляемся осматривать оставшиеся помещения 41. Транспортная функция экраноплана заключалась в возможности перевозки до 200 морских пехотинцев или двух единиц боевой техники. И если пехотинцы могли бы зайти через пассажирскую дверь (устроив огромную очередь), то у техники так не вышло бы. Поэтому была предусмотрена возможность бокового откидывания всей кабины целиком, а техника заезжала самостоятельно по таким вот раскладным трапам 42. Основной объем экраноплана занимает транспортный отсек размером с два вагона 43. Обстановка вокруг - как будто залез в трюм корабля 44. Пассажирские (или аварийные?) двери примерно в середине длины экраноплана, красные ящики с аварийным имуществом 45. Вспышка делает всё очень сияющим 46. Возле хвоста на уютной полочке покоится бортовой самописец. Кажется, что здесь ему и место, - но я всё же думаю, что это дань музейности

47. Можно открыть его и заглянуть внутрь 48. Внутри - магнитная лента. Закрываем сразу же обратно, чтобы не пылилась. 49. Еще немного контрольной аппаратуры напротив 50. В хвостовом отсеке есть возможность подняться наверх - к третьему двигателю. Там оказалось очень тесно и не очень интересно 51. Зато по сторонам от лесенки - множество агрегатов, обеспечивавших функционирование экраноплана 52. Здесь хотя бы достаточно просторно, чтобы развернуться и всё осмотреть 53. На полу установлено что-то вроде компрессоров, но это не точно 54. Красивая серебристая дверь в грузовой отсек - а незаметную дверцу под лестницей с предыдущих фоток вы заметили? 55. Она такая незаметная, потому что за ней - туалет. Или гальюн. Не знаю, применяется здесь авиационная или корабельная терминология. 56. Ну а в завершении осмотра обратим внимание на якорь. Потому что экраноплан - это всё же отчасти корабль.

Ну так что, какие мысли?

Почему внутрь экраноплана нельзя заходить посетителям музея? Ведь он в достаточно хорошем состоянии, практически целый и очень крутой.

Впрочем, теперь вы и так знаете, что находится внутри. Благодарю вас за внимание!