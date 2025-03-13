Подвиг экипажа танка Степана Горобца

Даже самые страшные для Красной Армии первые месяцы Великой Отечественной войны явили нам большое количество подвигов советских солдат и офицеров. Подвиги эти навсегда будут вписаны в историю нашей страны. Если говорить о танкистах, то немалая доля заслуги в их подвигах была заключена и в их боевых машинах.

К примеру, известный бой командира танковой роты старшего лейтенанта Колобанова закончился уничтожением немецкой танковой колонны из 22-х вражеских машин не только из-за профессионального выбора места для засады и слаженной работы всего экипажа танка, но и благодаря выдающимся характеристикам тяжелого танка КВ-1, который не подвел свой экипаж в том бою. Все, что ему смогли сделать немцы, — это разбить приборы наблюдения и заклинить механизм поворота башни.

Но далеко не все бои решались только превосходством огневой мощи и рекордного бронирования советских танков тех лет. Как справедливо отмечал польский писатель Станислав Ежи Лец:

«Часто одной смелости мало, нужна еще и наглость».

В годы войны этот афоризм не раз себя оправдывал. От военной наглости русских солдат и нетипичности их действий и поведения в боевых условиях у солдат и офицеров Вермахта часто происходил, как бы сейчас сказали, «разрыв шаблона». Уже после войны в мемуарах многие офицеры сокрушались, что не могут понять, как противник мог атаковать пехотный батальон на марше из засады силами всего пятерых солдат или как можно атаковать противника в городе силами всего одного танка. Именно последнее в октябре 1941 года совершил экипаж танка Т-34 Степана Горобца, который в одиночку ворвался в Калинин (теперь Тверь).

Жизнь Героя Советского Союза Степана Горобца оказалась неразрывно связана с Тверской областью, именно здесь, при обороне Калинина, танковый экипаж под его руководством совершил успешный одиночный танковый прорыв через весь город. Здесь же на этой земле, во время наступательных боев под Ржевом данный танкист сложил свою голову в 1942 году.

Степан Христофорович Горобец родился в небольшом селе Долинское 8 февраля 1913 года. Он вырос в Кировоградской области, по национальности был украинцем. Обыкновенный советский парень из крестьянской семьи перед войной трудился машинистом газодувной турбины на азотно-туковом заводе. Войну он встретил обыкновенным старшим сержантом, танкистом, только что окончившим учебку. Принимал участие в боях с сентября 1941 года. К моменту совершения танкового рейда, который сделал его имя бессмертным, весь боевой опыт Горобца составлял всего один месяц. Бой, который произошел 17 октября 1941 года, позднее назовут образцом настоящей смелости, военной наглости и находчивости.

17 октября 1941 года перед 21-й отдельной танковой бригадой была поставлена непростая задача: осуществить глубокий рейд в тыл противника по маршруту Большое Селище — Лебедево, разгромив силы немцев в Кривцево, Никулино, Мамулино, а также овладеть городом Калинин, освободив его от захватчиков. Бригаде нужно было осуществить разведку боем, прорвавшись через город и объединившись с частями, занявшими оборону на Московском шоссе. Танковый батальон бригады под командованием майора Агибалова выходит на Волоколамское шоссе. В авангарде батальона идут два средних танка Т-34: танк старшего сержанта Горобца и его командира взвода Киреева. Их задача выявлять и подавлять обнаруженные огневые точки гитлеровцев. На шоссе два наших танка настигают немецкую колонну из автомашин с пехотой и бронетехники. Немцы, заметив советские танки, успевают развернуть противотанковые орудия и завязывают бой. В ходе боя танк Т-34 Киреева был подбит и сполз с шоссе в кювет, а танк Горобца сумел проскочить вперед и раздавить позиции немецких орудий, после чего, не сбавляя скорости, он входит в деревню Ефремово, где вступает в бой с отходящей колонной. Обстреляв на ходу танки немцев, раздавив три грузовых автомобиля, танк под номером «03» пролетел по деревне и снова вышел на шоссе, путь на Калинин был открыт. 17 октября 1941 года перед 21-й отдельной танковой бригадой была поставлена непростая задача: осуществить глубокий рейд в тыл противника по маршруту Большое Селище — Лебедево, разгромив силы немцев в Кривцево, Никулино, Мамулино, а также овладеть городом Калинин, освободив его от захватчиков. Бригаде нужно было осуществить разведку боем, прорвавшись через город и объединившись с частями, занявшими оборону на Московском шоссе. Танковый батальон бригады под командованием майора Агибалова выходит на Волоколамское шоссе. В авангарде батальона идут два средних танка Т-34: танк старшего сержанта Горобца и его командира взвода Киреева. Их задача выявлять и подавлять обнаруженные огневые точки гитлеровцев. На шоссе два наших танка настигают немецкую колонну из автомашин с пехотой и бронетехники. Немцы, заметив советские танки, успевают развернуть противотанковые орудия и завязывают бой. В ходе боя танк Т-34 Киреева был подбит и сполз с шоссе в кювет, а танк Горобца сумел проскочить вперед и раздавить позиции немецких орудий, после чего, не сбавляя скорости, он входит в деревню Ефремово, где вступает в бой с отходящей колонной. Обстреляв на ходу танки немцев, раздавив три грузовых автомобиля, танк под номером «03» пролетел по деревне и снова вышел на шоссе, путь на Калинин был открыт.

Однако в это же время танковый батальон Агибалова, идущий вслед за авангардом из двух Т-34, попадает под авиаудар юнкерсов противника, несколько танков подбиты и командир останавливает продвижение колонны. В то же время на танке старшего сержанта Горобца после боя в деревне вышла из строя рация, связи с ним нет. Оторвавшись от основной колонны батальона более чем на 500 метров, экипаж танка не знает, что колонна уже остановилась. Не зная о том, что остался один, старший сержант продолжает выполнение поставленной задачи, продолжает разведку боем в направлении Калинина. На шоссе к городу Т-34 нагоняет колонну немецких мотоциклистов и уничтожает ее.

Просто представьте себе ситуацию: оборонительные бои за Калинин к тому моменту уже завершены, немцы смогли занять город и закрепились в нем. Они оттеснили советские войска и заняли оборону вокруг города. Поставленная перед советской танковой бригадой задача — проведение разведки боем — это фактически танковый рейд в немецком тылу от Волоколамского до Московского шоссе. Прорваться в тыл, наделать там шуму, постараться отбить у противника Калинин и соединиться с другими советскими частями на другом участке фронта. Однако вместо танковой колонны к городу идет единственный танк — «тройка» старшего сержанта Степана Горобца.

Как следует из воспоминаний Фёдора Литовченко, на пути экипаж встретил женщину с ребёнком, которые бежали из оккупации. Танкисты остановились и стали расспрашивать беженцев о ситуации в городе:

- Эта женщина не поверила своим глазам, думала, что мы немцы, а русских и не думала здесь встретить. А когда убедилась, что мы действительно советские танкисты, запричитала: «Куда же вы, сыночки, едете? В Калинине полно немцев!».

На ближних подступах к городу экипаж увидел вражеский аэродром, на котором находилось, по воспоминанию танкистов, больше 30 самолётов. «Осколочным заряжай! Огонь!» - скомандовал Горобец. Аэродром загорелся, несколько немецких самолётов были взорваны, у немцев началась паника. Подбитый немецкий самолет на аэродроме.

Выехав из деревни Лебедево, с правой стороны от шоссе экипаж танка выявил немецкий аэродром, на котором размещались самолеты и бензозаправщики. Танк Горобца вступил здесь в бой, уничтожив огнем два самолета Ju-87 и подорвав топливную цистерну. Через некоторое время немцы опомнились, они начали разворачивать зенитки, для того чтобы открыть огонь по танку прямой наводкой. В это же время старший сержант, понимая, что его атака не поддерживается другими танками его батальона, которые уже должны были догнать оторвавшийся авангард и просто разметать обнаруженный аэродром, принимает нестандартное, смелое и в какой-то мере наглое решение. Радиостанция на танке молчит, о судьбе колонны батальона Горобец ничего не знает, как не знает и то, на какое расстояние оторвался от основных сил. В этих условиях, когда немцы уже бьют по танку из зенитных орудий, командир машины решает выйти из боя и прорываться в Калинин уже в одиночку. Уйдя из-под обстрела немецких зениток, наш танк на пути к Калинину снова встречает колонну немецких войск. Тридцатьчетверка таранит три немецких автомобиля и расстреливает разбегающуюся пехоту. Не снижая скорости, средний танк врывается в занятый противником город. В Калинине на улице Лермонтова танк поворачивает налево и проносится со стрельбой по улице Тракторной, а потом по 1-й Залинейной улице. В районе парка Текстильщиков Т-34 совершает поворот направо под виадук и заезжает во двор «Пролетарки»: горят цеха завода №510 и хлопчатобумажного комбината, здесь оборону держали местные рабочие. В этот момент Горобец замечает, что на его боевую машину наводится немецкое противотанковое орудие, но отреагировать не успевает. Немцы стреляют первыми, в танке начинается пожар.

Несмотря на пламя механик-водитель танка Т-34 Федор Литовченко ведет машину на таран и давит противотанковое орудие гусеницами, в это время три других члена экипажа борются с пожаром, применяя огнетушители, ватники, вещмешки и другие подручные средства. Благодаря их слаженным действиям пожар удалось потушить, а огневая позиция противника была уничтожена. Однако от прямого попадания в башню танка заклинило орудие, из оружия в грозной машине остаются лишь пулеметы.

Далее танк Горобца следует по улице Большевиков, затем проезжает по правому берегу реки Тьмаки мимо расположенного здесь женского монастыря. Танкисты сходу форсируют речку по ветхому мосту, рискуя обрушить 30-тонную машину в реку, но все обошлось и они вышли на левый берег реки. Танк с номером три на броне входит в створ Головинского вала, откуда пытается выйти на улицу Софьи Перовской, но встречается с неожиданным препятствием. Здесь установлены глубоко врытые в землю рельсы, привет от оборонявших город рабочих. Рискуя быть обнаруженными противником, танкистам приходится использовать свою боевую машину как тягач, расшатывая установленные рельсы. В итоге их удалось сдвинуть в сторону, освободив проезд. После этого танк выходит на трамвайные пути, идущие по широкой улице.

Танк продолжает свой путь по занятому противником городу, но теперь он черный, закопченный от недавнего пожара. На нем уже практически не видно ни звезды, ни номера танка. Немцы даже не реагируют на танк, принимая его за свой. В этот момент с левой стороны улицы экипаж танка видит колонну трофейных грузовиков, ГАЗиков и ЗИСов с пехотой, машины перекрашены, в них сидят немцы. Помня о том, что стрельба из орудия невозможна, Степан Горобец приказывает механику-водителю давить колонну. Совершив резкий поворот, танк врезается в грузовые машины, а стрелок-радист Иван Пастушин поливает немцев из пулемета. Тогда немцы начинают спешно радировать о ворвавшихся в город советских танках, не зная, что в город вошла одна единственная тридцатьчетверка.

- Я позже общался с мехводом Фёдором Литовченко, он вспоминал, что металл от перемолотой колонны забился в сочленения гусениц. Танку было очень тяжело идти. Пришлось останавливаться возле нынешней площади Победы и выбивать кувалдой металл из гусениц (Воспоминания подполковника в отставке Владимира Митрофанова. "Твериград. Новости Твери и Тверской области") Выезжая на улицу Советскую, Т-34 встречает немецкий танк. Воспользовавшись эффектом внезапности, Горобец обходит врага и таранит немца в борт, сбрасывая его с улицы на тротуар. После удара тридцачетверка заглохла. Немцы, высунувшись из люков своей машины, орут «рус, сдавайся», а экипаж советского танка пытается завести двигатель. Удалось это не с первого раза, но в этот момент появилась и очень хорошая новость: заряжающий Григорий Коломиец смог оживить орудие. Оставив протараненный танк противника позади себя, Т-34 выскакивает на площадь Ленина. Здесь взору танкистов открывается полукруглое здание, на котором установлены огромные фашистские флаги, а у входа разместились часовые. Здание не осталось без внимания, танк обстрелял его фугасными снарядами, в здании начался пожар. Выполнив очередную задачу, танк движется дальше и встречается с импровизированной баррикадой. На улице немцы перевернули трамвай, из-за которого в танк летят гранаты. Тридцатьчетверка сумела обойти это препятствие по груде камней (завал от обрушившегося жилого дома), оттолкнув трамвай с засевшими за ним немцами, и продолжает движение дальше по улице Вагжанова к Московскому шоссе.

Здесь Степан Горобец обнаружил замаскированную артбатарею немцев, орудия которой были развернуты в сторону Москвы. Танк врывается на позиции с тылу, тараном уничтожает орудия и блиндажи, утюжит окопы и выходит на Московское шоссе, вырвавшись из города. Через несколько километров возле горящего элеватора танк начинают сильно обстреливать почти со всех сторон. Здесь находились позиции одного из полков 5-й стрелковой дивизии. Машину Горобца сначала приняли за немцев, но вовремя разобрались с принадлежностью и прекратили огонь по танку, встречая танкистов криками «Ура!»

До Калинина доехали только восемь танков, а ворвался в Калинин лишь один – под номером «03». Он был укомплектован экипажем в таком составе: Степан Горобец – командир танка, Фёдор Литовченко – механик-водитель, Григорий Коломиец – башнёр и Иван Пастушен – стрелок-радист.

Позднее с экипажем Т-34 встретился лично генерал-майор Хоменко, командующий 30-й армией. Не дожидаясь наградных документов, он снял со своего кителя орден Красного Знамени и вручил его старшему сержанту Степану Горобцу. Уже потом Горобец смог дослужиться до звания младшего лейтенанта, был награжден орденом Ленина. Что характерно, орден Красного Знамени в наградных документах официально не фигурировал, так как проходил за генералом Хоменко. Позднее, 5 мая 1942 года, за проявленное в боях мужество и героизм младшему лейтенанту Степану Христофоровичу Горобцу было присвоено звание Героя Советского Союза... но уже посмертно.

Во время наступления 8 февраля 1942 года в бою у села Петелино в Ржевском районе Калининской (теперь уже Тверской) области, действуя в боевых порядках наступающей пехоты, экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Степана Горобца сумел уничтожить 3 орудия противника, подавить более 20 пулеметных точек и 12 минометов врага, уничтожить до 70 солдат и офицеров противника. В этом бою в день своего 29-летия Степан Горобец был убит. Его похоронили в деревне Братково Старицкого района Тверской области, в братской могиле недалеко от церкви в 10 метрах от шоссе Старица-Берново, на Пушкинском кольце.

В боях за освобождение Ржева Степан Христофорович командовал танком уже в звании младшего лейтенанта. У деревни Петельня его экипаж штурмом взял высоту, уничтожив три пушки, более двадцати пулемётных точек и двенадцать миномётов врага. За это Горобца наградили орденом Ленина. Всего же на счету его экипажа семь подбитых и уничтоженных танков. Погиб Горобец, участвуя в пешем наступлении, без своей «тридцатьчетвёрки». Другие члены экипажа прошли всю войну. Все четыре танкиста получили звание «Герой Советского Союза». Горобец - посмертно.

Памятник, установленный в городе Тверь в 2011 году в честь экипажа танка Т-34, 21-го танкового полка под командованием младшего лейтенанта Степана Горобца.

За несколько дней до гибели Горобца башнёр сержант Григорий Коломиец был ранен. А механик-водитель танка старший сержант Федор Литовченко и стрелок-радист красноармеец Иван Пастушин прошли всю войну и дожили до победы. Впоследствии они втроем встречались друг с другом на местах былых сражений, в том числе и в памятном для них городе Калинине.

Уже потом стало известно, что в последние дни войны под Берлином в Потсдаме был найден архив немецкого генерального штаба сухопутных сил. В этом архиве среди прочих документов был обнаружен приказ командующего 9-й немецкой армией генерал-полковника Штрауса от 2 ноября 1941 года. От имени фюрера по данному приказу награждался железным крестом первой степени полковник фон Кестнер — комендант оккупированного Калинина. Награда была вручена «за доблесть, мужество и энергичное руководство гарнизоном при ликвидации танкового отряда Советов, который, воспользовавшись снегопадом, смог прорваться в город».

Справедливости ради стоит отметить, что к Калинину смогли прорваться 8 танков 21-й бригады, которые проскочили к городу под постоянными бомбежками. Однако, достигнув южных окраин города, уцелевшие машины двинулись на Покровское по Тургиновскому шоссе, танк старшего сержанта Горобца был единственным, который прошел с боем через весь город.

После войны память Горобца и его танкистов была увековечена. Одна из улиц Твери в настоящее время носит имя командира легендарной тридцатьчетверки с бортовым номером «03». На доме №54 по улице Советской в Твери была установлена мемориальная доска в память о легендарном танковом экипаже. А спустя 70 лет после описываемых событий, в ноябре 2011 года в городе был открыт памятник в память о подвиге экипажа среднего танка Т-34 из состава 1-го отдельного танкового батальона 21-ой танковой бригады 30-й армии Калининского фронта. Здесь же у памятника героям-танкистам в 100-летний юбилей Степана Горобца был организован мемориальный митинг. Также именем героя-танкиста была названа одна из улиц в его родном селе.