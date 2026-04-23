Хвостатые бойцы

В разбитом доме, средь руин,

Где ветер свищет в голых рамах,

Живёт негласный господин —

Котёнок, рыжий и упрямый.

Его нашёл боец в пыли,

Худого, жалкого беднягу,

И крохи хлеба сберегли

Тому, кто вновь обрёл отвагу.

Теперь он талисман для всех,

Кто делит с ним и кров, и ужин.

Его мурлыкающий смех

Солдатам в час затишья нужен.

Он лечит раны тишиной,

Свернувшись нежно калачом,

И каждый воин, как родной,

Считает котика врачом.

И в этом мире из огня,

Где жизнь хрупка, как дым летучий,

Он лучик солнечного дня,

Пробившийся сквозь злые тучи.

Боец СВО из Ленобласти готов отдать миллион за возвращение кота-спасителя Верный пушистый товарищ, не раз выручавший бойцов на передовой, пропал при загадочных обстоятельствах.

Военнослужащий Александр из Славянки прошел через самые тяжелые испытания бок о бок с котом по кличке Космос. На фронте этот четвероногий друг стал настоящим ангелом-хранителем для нашего бойца. Однажды его отчаянное мяуканье за секунды до вражеского обстрела заставило группу покинуть укрытие, тем самым, избежав неминуемой гибели.

Этим летом, когда Александр был в командировке, Космос бесследно исчез. В комнате обнаружили открытую форточку, но боец уверен — столь умное и преданное животное не могло бы просто сбежать. Он убежден, что кота кто-то забрал.

Теперь военнослужащий объявляет о вознаграждении в размере одного миллиона рублей тому, кто поможет вернуть его боевого товарища. Для Александра Космос — не просто питомец, а настоящий спаситель, за возвращение которого он готов отдать свои сбережения.

Остается надеяться, что справедливость восторжествует, и четвероногий герой, спасший жизнь русскому воину, будет найден и возвращен в семью.



Я бы еще накидала, но и так уже сотня.