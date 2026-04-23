Мы из Советского Союза

Хвостатые бойцы

 

 

В разбитом доме, средь руин,
Где ветер свищет в голых рамах,
Живёт негласный господин —
Котёнок, рыжий и упрямый.

Его нашёл боец в пыли,
Худого, жалкого беднягу,
И крохи хлеба сберегли
Тому, кто вновь обрёл отвагу.

Теперь он талисман для всех,
Кто делит с ним и кров, и ужин.
Его мурлыкающий смех
Солдатам в час затишья нужен.

 

Он лечит раны тишиной,
Свернувшись нежно калачом,
И каждый воин, как родной,
Считает котика врачом.

И в этом мире из огня,
Где жизнь хрупка, как дым летучий,
Он лучик солнечного дня,
Пробившийся сквозь злые тучи. 

 

 

Боец СВО из Ленобласти готов отдать миллион за возвращение кота-спасителяВерный пушистый товарищ, не раз выручавший бойцов на передовой, пропал при загадочных обстоятельствах. 
Военнослужащий Александр из Славянки прошел через самые тяжелые испытания бок о бок с котом по кличке Космос. На фронте этот четвероногий друг стал настоящим ангелом-хранителем для нашего бойца. Однажды его отчаянное мяуканье за секунды до вражеского обстрела заставило группу покинуть укрытие, тем самым, избежав неминуемой гибели.
Этим летом, когда Александр был в командировке, Космос бесследно исчез. В комнате обнаружили открытую форточку, но боец уверен — столь умное и преданное животное не могло бы просто сбежать. Он убежден, что кота кто-то забрал.
Теперь военнослужащий объявляет о вознаграждении в размере одного миллиона рублей тому, кто поможет вернуть его боевого товарища. Для Александра Космос — не просто питомец, а настоящий спаситель, за возвращение которого он готов отдать свои сбережения.


Остается надеяться, что справедливость восторжествует, и четвероногий герой, спасший жизнь русскому воину, будет найден и возвращен в семью.


Я бы еще накидала, но и так уже сотня.

