Традиционно ставлю тему про украшение ГУМа новогодними ёлками. Я обязательно в последнюю декаду посещаю ГУМ именно из-за ёлок.

Самые необычные новогодние елки столицы по традиции представлены в ГУМе на Красной площади. Вот уже в 16-й раз для москвичей и гостей столицы их наряжают друзья и партнеры Главного Универсального Магазина. Новости СМИ2

Елки-модницы, наряженные по последним дизайнерским трендам, елки-арт-объекты, елки-клумбы: они такие яркие и непохожие друг на друга, они все — необыкновенные. По традиции в ГУМе на Красной площади представлены самые оригинальные новогодние елки столицы. Если честно, то мне не все понравились. Впрочем судите сами. Я их вам всем предоставлю. Сфотографировала практически все. Правда пришлось несколько елок из-за нечеткого кадра удалить. Но большая часть тут присутствует.

Это, скажем так, первое фото. Это не ёлка, но растение живое. Не буду заморачиваться, а поставлю так, как идут кадры. И да. Фотографировала я на телефон. На основаниях ёлок есть надписи от фирм, которые представляют ту или иную ёлку. Уж больно поварята мне понравились, поэтому второе фото вблизи Извините за смазанность, но другого кадра нет. Я в основном фотографировала по 1 разу. Какие-то дурацкие картонки повесили, но считается дизайнерской придумкой. Ну вот еще журнальная нелепость... Это хоть традиционно! Ёлочка в витрине Столько блеска, что телефон растерялся: где фокус ставить? А вот эту елку просто не смогла обойти и некоторые игрушки сфотографировала отдельно Тут хоть к ним подойти можно... и серпантин... и конфеты, как нам родители наряжали Но идем дальше фарфоровая красавица Э то с Гастрономом №1 Сладкая ёлка А это настоящие леденцы на елке. Ёлка на курьих ножках. Ёлка с люстрами А это настоящие хлопковаые коробочки Кстати, пряники тоже настоящие, съедобные. А это центральная елка, которую традиционно устанавливают на месте фонтана, а вокруг нее прилавки с продаваемыми елочными украшениями. Ну и несколько штук со второго этажа Ну и через второй этаж выходим к ёлке на Красной площади Замечательные фонари Ну и как всегда деревья возле ГУМа покрыти шариками И на этом все.