Традиционно ставлю тему про украшение ГУМа новогодними ёлками. Я обязательно в последнюю декаду посещаю ГУМ именно из-за ёлок.
Самые необычные новогодние елки столицы по традиции представлены в ГУМе на Красной площади. Вот уже в 16-й раз для москвичей и гостей столицы их наряжают друзья и партнеры Главного Универсального Магазина.
Елки-модницы, наряженные по последним дизайнерским трендам, елки-арт-объекты, елки-клумбы: они такие яркие и непохожие друг на друга, они все — необыкновенные. По традиции в ГУМе на Красной площади представлены самые оригинальные новогодние елки столицы. Если честно, то мне не все понравились. Впрочем судите сами. Я их вам всем предоставлю. Сфотографировала практически все. Правда пришлось несколько елок из-за нечеткого кадра удалить. Но большая часть тут присутствует.
Это, скажем так, первое фото. Это не ёлка, но растение живое.Не буду заморачиваться, а поставлю так, как идут кадры. И да. Фотографировала я на телефон.На основаниях ёлок есть надписи от фирм, которые представляют ту или иную ёлку.Уж больно поварята мне понравились, поэтому второе фото вблизиИзвините за смазанность, но другого кадра нет. Я в основном фотографировала по 1 разу.Какие-то дурацкие картонки повесили, но считается дизайнерской придумкой.Ну вот еще журнальная нелепость...Это хоть традиционно!Ёлочка в витринеСтолько блеска, что телефон растерялся: где фокус ставить?А вот эту елку просто не смогла обойти и некоторые игрушки сфотографировала отдельноТут хоть к ним подойти можно...и серпантин...и конфеты, как нам родители наряжалиНо идем дальшефарфоровая красавицаЭ то с Гастрономом №1Сладкая ёлкаА это настоящие леденцы на елке.Ёлка на курьих ножках.Ёлка с люстрамиА это настоящие хлопковаые коробочкиКстати, пряники тоже настоящие, съедобные.А это центральная елка, которую традиционно устанавливают на месте фонтана, а вокруг нее прилавки с продаваемыми елочными украшениями.Ну и несколько штук со второго этажаНу и через второй этаж выходим к ёлке на Красной площадиЗамечательные фонариНу и как всегда деревья возле ГУМа покрыти шарикамиИ на этом все.
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