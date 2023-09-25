Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.75

Итоги "контрнаступа" в одном фото...

Памятникопад продолжается. В селе Михновцы Полтавской области Украины уничтожили бюст советского биолога и селекционера Ивана Мичурина.

"Демонтировали бюст российскому коммунистическому биологу Ивану Мичурину", - с гордостью сказал представитель Украинского института национальной памяти в данном регионе Олег Пустовгар.

Главный по нациопамяти не подозревает, что главный памятник Мичурина - выведенные им сорта яблок, груш, вишен и черешен - продаются на каждом украинском базаре

https://t.me/Varjag2007/72905

Ну, тут ни отнять, ни прибавить. Все по делу

Работа армейской авиации в лице Ка-52 и Ми-28Н ВКС в зоне проведения СВО. Работа армейской авиации в лице Ка-52 и Ми-28Н ВКС в зоне проведения СВО.

https://t.me/boris_rozhin/95462

Последствия авгувстовских прилетов по арсеналу ВСУ в Хмельницкой области.

Кратеры хорошо видно из космоса, что говорит о силе детонации боеприпасов, которые накрыли наши военные. Хорошая работа разведчиков и ВКС РФ.

https://t.me/boris_rozhin/95487

Случайные случайности. Обострения в прессе с странными смертями офицеров в странных местах, обычно начинаются после ударов ВКС РФ по бункерам и располагам НАТО на Украине. Последний раз удачно прилетело в Чернигове. (Это вам не Мариуполь, когда Макрон на трубке висел)

https://t.me/boris_rozhin/95502

У наших парней очередной ценный трофей. Бойцы бригады «Царские волки» перехватили вот такую украинскую «птичку» на Херсонском направлении. Они мастерски посадили вражеский БПЛА на дно бывшего Каховского водохранилища, практически не повредив аппарат — все важные детали, включая двигатель, остались невредимыми.

Ранее «Царские волки» затрофеили британско-французскую ракету Storm Shadow.

https://t.me/boris_rozhin/95513

В Мариуполе патриоты наказали укрождуна, который оскорбил Россию и российских правоохранителей Пьяный парень спел проукраинский рэп, в котором использовал оскорбительные слова в адрес РФ, за что его заставили извиняться. Кстати, судя по видео, никто его не бил. Он упал, отсюда и кровь. Сразу же с перепугу протрезвел. Думается, что это его действительно научит, что не стоит злить людей. А мужики местные молодцы! Учиться у них надо!

https://t.me/c/1524001401/13145

В новом репортаже РИА Новости с Запорожского направления есть несколько любопытных деталей отражения атак ВСУ. Например, бойцы 71 гвардейского мотострелкового полка рассказывают, что сжигали БМП «Брэдли» из РПГ: только на их участке было уничтожено 6 машин этого типа и один танк «Леопард». Характерно и то, что стоящая в обороне рота 71 мсп 42 мсд полностью состоит из мобилизованных, призванных осенью прошлого года. При этом в кадре — хорошо оснащенные и экипированные военнослужащие, которые спокойно рассказывают о боевых буднях одного из самых горячих участков фронта. Хорошая иллюстрация, что при должной подготовке и организации даже вчерашний гражданский человек в относительно сжатый срок может стать матерым бойцом, который вместе с сослуживцами будет успешно отражать непрекращающийся натиск волн западной бронетехники и живой силы противника.

https://t.me/rybar/50973

В сети появилось фото Искандера , который «посетил» выставку военных дронов в Чернигове

https://t.me/zloy_zhurnalist/6957

Уничтоженный украинский самоходный миномет М1064 на базе М113

https://t.me/boris_rozhin/95522

Читатель канала Росич на одном из направлений

https://t.me/rosich_ru/47384

Читатели Росича в зоне проведения СВО

https://t.me/rosich_ru/47386

Работа расчета 82-мм миномета в приграничье. Фото @aurora_323

https://t.me/ok_spn/26193

Всем привет от танкистов 6ТП

https://t.me/rsotmdivision/10244

Про отстранение Суровикина

Новость по официальному отстранению Суровикина от должности — уже как пару дней далеко не новость для осведомлённых лиц.

По факту, официальный указ ничего не поменял: Суровикин был отстранён сразу после мятежа Пригожина.

Содержали экс-главкома ВКС России сперва в Лефортово на допросах, а потом на более комфортных условиях (с супругой общался по телефону спокойно на отвлеченные темы без раскрытия места пребывания).

По отсутствию его активности мировым и украинским СМИ всё было понятно и так: строились самые невероятные предположения, ничуть не комплиментарные для ВС РФ.

К сожалению, в российских реалиях наверху не очень понимают (или же, наоборот, прекрасно понимают), что есть командиры-символы. И какими бы они ни были и как бы они кому-то не не нравились, подобные решения вызовут общественный резонанс.

Но у нас всё по-прежнему: если за что-то критикуют, значит, критикуемый уж точно прав. Проверено расследованиями Лёши Навального.

Плохо в данной ситуации то, что командиры, пользующиеся поддержкой у военнослужащих, уходят в отставку, их отстраняют или же отправляют в бессрочный отпуск. Исключения бывают: тот же Теплинский. Или Лапин (хоть его фигура для многих и спорная).

Поэтому отстранение Суровикина — не обязательно приговор, а, возможно, временная мера.

По крайней мере, хочется в это верить.

https://t.me/rybar/51025

Фото очередного уничтоженного и сгоревшего американского бронетранспортера M1132 Stryker с минным тралом LWMR где-то на Ореховском участке Запорожского направления. Машины этого типа стоят на вооружении 82 одшбр ВСУ из тактической группы «Марун»: изначально она стояла в резерве, но на фоне неудач и больших потерь других бригад противник принял решение ввести ее в бой.

На данный момент это как минимум шестой документированный случай поражения «Страйкеров»: первый на счету «Ланцета», а второй, третий и четвертый уничтожены минами и ПТРК. Еще на один американский БТР претендует экипаж Ка-52 армейской авиации.

https://t.me/rybar/51032

Рабочие моменты в нашей деятельности. Ищем - Корректируем - Уничтожаем!

https://t.me/rusich_army/10500

Без подписи.

https://t.me/rosich_ru/47460

Самый лучший Командующий, всегда рядом с нами! Мы гордимся, что служим в ВДВ и что нами руководит настоящий Командир, который с нами хоть в огонь, хоть в пекло!

СЛАВА ВДВ!

https://t.me/rusich_army/10511

Странная смерть ещё одного генерала НАТО. После американца разбился француз СМИ сообщили о трагической гибели генерала французской армии Жан-Луи Жоржелена. Это бывший начальник Штаба обороны (Генерального штаба) Вооружённых сил Франции. Но есть одна деталь, которая вызывает подозрение.

По информации французской прессы, генерал Жан-Луи Жоржелен, бывший начальник Генштаба ВС Франции, руководивший реконструкцией собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара, скончался в пятницу вечером после падения в Пиренеях. Об этом сообщили в жандармерии. По официальной версии, он сорвался с горы вниз и разбился насмерть.

Но есть нюанс, на который у себя в телеграм-канале обратил внимание журналист Сергей Мардан: "Очередной случай необъяснимого стремления генералов блока НАТО к одиночным опасным путешествиям".

Он напомнил о другом похожем инциденте, когда в штате Мэриленд погиб генерал ВС США Энтони Поттс. Любопытный момент: 1 марта 2022 года, то есть спустя менее чем неделю после начала военной спецоперации России на Украине, именно Поттс был назначен на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи.

Его смерть и по сей день вызывает удивление. Генерал, имеющий опыт управления вертолётом, якобы погиб во время пилотирования самолёта Piper PA-28 Cherokee 25 июля 2023 года. Во время полёта что-то пошло не так - и он рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. Такова официальная версия.

Но неофициальная… Неофициальная заставляет задуматься о том, что как-то неспроста уже как минимум два генерала из стран блока НАТО вдруг в одиночку куда-то направляются и случайно (ну совершенно случайно) погибают.

https://t.me/tsargradtv/54301

О страхе На фото: в центре - Депутат, справа - Мустанг.

Очень часто меня спрашивают о том, бывает ли мне страшно. И я отвечаю: "Конечно бывает!" Только страх этот очень странный. Не панический, не удушающий... Он - обречённый. Я, разумеется, понимаю, в какие смертельные "неприятности" можно влипнуть, мотаясь по прифронтовой полосе и по "нулям", но ездить туда все равно нужно. К тому же те люди, бойцы, с которыми я общаюсь, - живут в окопах неделями и месяцами, а смерть все время находится рядом с ними. Поэтому-то и превращается мой страх в какой-то ледяной комок за грудиной. А в голове крутится только одна мысль: "Если „удачно“ прилетит - я даже почувствовать ничего не успею..." Ну и, конечно же, бороться с такими настроениями помогают парни, которые постоянно рядом и с которыми мы уже давно стали братьями. Закат, Мустанг, Спартак, Депутат... "Здесь нет имён, здесь только позывные". И эти позывные останутся в моей памяти навсегда.

Военкор Царьграда Альгирдас Микульскис

https://t.me/tsargradtv/54451

Начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов назначен врио главнокомандующего ВКС России, сообщают источники "Известий". Ранее Воздушно-космические силы РФ возглавлял генерал Сергей Суровикин. Вместе с ним в отставку уходят его заместитель генерал Андрей Юдин и командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал Николай Гостев.

https://t.me/izvestia/140573

"Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов", – заявил собеседник агентства РИА Новости. Афзалов ранее уже занимал должность врио главкома ВКС, пока Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне проведения спецоперации.

Еще один уничтоженный возле села Работино американский бронетранспортер M1132 "Stryker" с катковым минным тралом. Машина была поражена "Ланцетом" в крышу 19 августа.

https://t.me/orchestra_w/8533

Военнослужащие подразделения СпН, а также «Тигр-М СпН» в том числе с модулем «Арбалет».

https://t.me/ok_spn/26245

Наемники из Бразилии в рядах ВСУ

https://t.me/ok_spn/26244

Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении

https://t.me/boris_rozhin/95615

Залетевший не туда Ми-8. Машина при попытке улететь подверглась обстрелу.

Дерьмо случается.

https://t.me/boris_rozhin/95669

По нашему Ми-8, который пропал пару недель назад, у меня следующая информация.

Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересёк ленточку. Возможно была "радиоигра" со стороны хохлов, возможно отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно.

Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно.

Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку.

Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина.

Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолёте на земле.

Бортовой и правак предположительно 200, командир 300.

И я очень попрошу всех адекватных, пока не будет доказано обратное, никаких других версий не распространять, ибо других версий и быть не может.

Прекрасно представляю, что хохлы с командиром сейчас жёстко работают, поэтому картинку нам хохлы могут показать любую. Мы это уже проходили.

Прошу всех кому не пох..., помочь вытащить экипаж.

Деньги, если нужно, соберем.

Хохлов на обмен тоже найдём.

https://t.me/fighter_bomber/13741

«Кулаки» в зоне СВО «Кулаки» в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/47493

Моменты СВО, которые удалось запечатлеть за последние дни Моменты СВО, которые удалось запечатлеть за последние дни

https://t.me/Ratnik2nd/4556

Именные танки из зоны проведения СВО Именные танки из зоны проведения СВО

https://t.me/boris_rozhin/95710

"Мы постоянно работаем на свой страх и риск"

Награжденные танкисты экипажа "Алеша" рассказали Владимиру Путину о своем подвиге. Их наградили на месте открытия памятника в честь 80-летия Курской битвы. Леваков (позывной «Ласка») в неравном бою был командиром танка. На момент начала СВО он являлся офицером запаса. У одного из экипажа дед принмал участие в боях на Курской дуге. Достойный потомок!

— Мы постоянно работаем на свой страх и риск. Командир 127-й дивизии ставил нас на самые жесткие участки... Мое подразделение находилось в резерве командира дивизии, поэтому самые сложные участки доставались именно нам — что касается именно работы танковой техники, — объясняет командир 2-й танковой роты, старший лейтенант Расим Баксиков. Именно он в том бою управлял боевой машиной, заменив раненого незадолго до начала боя механика-водителя. Баксиков (позывной «Монолит») — кадровый военный, выпускник Казанского танкового училища.

— Я знаю, что вы неоднократно садились за рычаги управления, на место механика-водителя. А у вас сколько в подчинении танков? — снова спрашивает Путин.

— На данный момент — девять, — отвечает Баксиков.

— И тем не менее вы садились на достаточно рядовую позицию и сами управляли танком... — отмечает президент.

— Да, — подтверждает Расим.

— Почему?

— Нужно показывать своим подчиненным, что даже если ты боишься — а туда страшно ходить на самом деле — нужно что-то делать с этим страхом и в любом случае выполнять свою работу, — объясняет Баксиков.

— То есть просто показывали это личным примером? — говорит Владимир Путин.

— Да.

— Это в лучших традициях российского офицера.

— Была бы шашка! — шутит Баксиков. Все смеются. — Но шашку нам не выдают, — уточняет он.

— Передвигались вы, конечно, здорово. Это было видно со стороны, — продолжает глава государства. — Но и вы работали, конечно, блестяще, потому что точность была просто филигранной, — говорит он, обратившись к наводчику-оператору танка Алексею Неустроеву (позывной «Алеша»). Неустроев — мобилизованный, уроженец Республики Якутия.

— Сколько танков уничтожили? — интересуется Путин в продолжение беседы.

— Два танка и шесть или восемь бронемашин. Мы добивали колонну и зачищали опорный пункт противника, там тоже еще бронемашины стояли, — отвечает Леваков.

Его слова дополняет ефрейтор Илья Гаврилов:

— Задача первоначальная была — зачистить опорный пункт, поддержать огнем. Но получилось так, что противник начал штурмовые действия.

— Артиллерия отработала, свою задачу выполнила? — уточняет Путин.

— Все молодцы, — отвечают ему.

— Если бы не артиллерия, все могло бы сложиться по-другому. Вот что значит современный общевойсковой бой: мы друг без друга не можем вообще, — уточняет Расим Баксиков. Члены экипажа Алеша

https://t.me/izvestia/140715

https://aif.ru/society/army/odin_protiv_vosmi_vladimir_putin...

А это тот самый "голос за кадром" и"водитель" дрона. Президент также вручил медаль за отвагу ефрейтору Илье Гаврилову, который грамотно используя беспилотник обнаружил врага и точно скорректировал огонь российской артиллерии.

«Ваш лексикон для внутренней аудитории не очень мешает. Особенно в этой ситуации! Можно работать комментатором!» - отметил Путин. "Будете комментатором", - спрашивает после встречи журналист.

https://t.me/proofzzz/13504

Украинская пропаганда в очередной раз сломалась — русский солдат, несмотря на год в украинском плену, держится перед перевоспитанием На канале украинской пропагандистки не так давно вышло видео о пленных русских солдатах, которые по сценарной задумке должны были «каяться». А даже, если они «неправильно» расскажут, то все их истинные мысли прочитает шарлатан-физиогномист.

Однако захваченный в плен Денис смог удивить своим ответом публику, из-за чего отрезки ролика разлетелись по Сети. Русский солдат заявляет, что остается патриотом своей страны, несмотря на «промывку» (https://t.me/readovkanews/60604)мозгов заточенным бойцам. Денис гордо говорит, что никогда не примет чужую сторону и не будет клеветать на свое Отечество, даже находясь под давлением.

Наш военнослужащий правдиво высказывает пропагандистке, что все эти «легионы» из граждан России в составе ВСУ — предатели Родины, пекущиеся только за свои задницы. Русский парень на фронте был старшим разведчиком-оператором, его ранили и захватили. Сейчас он находится в плену уже больше года, и, по его словам, на обмен уже ушло около 10 запросов, но Украина не хочет отдавать его на Родину.

Украинская пропаганда в очередной раз сломалась — русский солдат, несмотря на год в украинском плену, уклоняется от перевоспитания

https://t.me/readovkanews/64813

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/boris_rozhin/95826

Наши читатели (канала Росич) из военной разведки в зоне проведения СВО

https://t.me/rosich_ru/47648

На украине памятник «Родина-мать» свиньи зачем-то одели в смирительную рубашку

https://t.me/wagner_group_pmc/38974

Так, на войне все решает случай. Закон «малые причины – великие последствия» имеет здесь большую силу, чем где бы то ни было. Все зависит от секунд и миллиметров.

https://t.me/wagner_group_pmc/38980



Обломки украинских самолётов которые накануне столкнулись в Житомирской области. Трое пилотов погибли. Сами себя сбивают.

https://t.me/boris_rozhin/95961

Вчера в небе над Житомирской областью столкнулись два украинских истребителя МиГ-29, об этом сообщали местные СМИ, практически сразу удалившие новость об инциденте. Как минимум, среди экипажей "винищувачей" есть погибшие, это подтверждают в соцсетях. Одним из долетавшихся пилотов оказался известный в Твиттере лётчик под ником Juice_Fighter, ждавший своей очереди на F-16. Отлетался.

https://t.me/milinfolive/105585

Архангел Спецназа (https://t.me/rusich_army/10552) выложил кадры с корпусом неустановленного украинского беспилотника, посаженного российскими морпехами, у берегов Крыма, вероятно, где-то в районе Тендровской косы. Беспилотник был сбит утром 25 августа, то есть он обеспечивал визуальное наблюдение за ходом вчерашнего налёта (https://t.me/rybar/51135) дронов на полуостров, который стал самым массовым за последние месяцы.

Такая активность украинских БЛА прямо у Крыма становится всё более частой. Во время удара по ЗРК С-300 один из БЛА ВСУ находился (https://t.me/rybar/51054) примерно в том же районе, что и упавший в воду беспилотник. Судя по размерам, это что-то, сопоставимое с «Байрактаром», но хвост отличается от турецкого БЛА.

Стоит отметить, что количество разведывательных БЛА в воздухе выросло во много раз. Практически ежедневно в небе над одной Одесской областью патрулируют не менее трех «Байрактаров», а также один-два Tekever AR3/5, что подтверждает подготовку к новым атакам на полуостров.

https://t.me/rybar/51186

Экипировка нашего товарища после кассетного обстрела. Товарищ жив и здоров, передает привет.

https://t.me/rusich_army/10575?single

А наши призраки уже на охоте. Ожидайте видео с новыми «героями» и их бесславной кончиной.

https://t.me/rusich_army/10577

Подразделения РЭБ ВС РФ, в районе Энергодара, успешно посадили Британский военный октокоптер Malloy Aeronautics, переданный англичанами в ВСУ.

БЛА нёс около 10 кг взрывчатки

https://t.me/boris_rozhin/95991

Вот вам настоящего воина в ленту, по национальности узбека. Три командировки за спиной. Соледар, Бахмут. Сейчас четвертей раз отправляется добровольцем, но уже в составе МО. У человека пятеро детей и это его война тоже.

https://t.me/belarusian_silovik/20444

Читатели канала "Росич" из ВДВ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/47688

По сети разлетелся ролик, в котором спасающий раненного воина второй просит разговаривать. И раненый начинает читать свои стихи:

«Мы не умрем, мы никогда не умираем, в сердце праведный огонь, его раздуем в пламя и бросим во врагов… Наших солдат не сломить».

https://t.me/rabotaembrat/6667

Добрый, позитивный парень с несгибаемым стержнем внутри. Он один из немногих, кто остался жив в одном из тяжёлых боëв. Он занимался эвакуацией раненых, в тот момент когда вражеский дрон вычислил и сбросил на него боеприпас. Алексею перебило обе ноги.

Он находился вместе с ранеными, когда дрон сбросил гранату в их окоп. Будучи единственным в бронежилете, он накрыл гранату собой, и чудом остался жив.

Оставшиеся в живых свои думали, что Алексей погиб и оставили его.

У Леши был всего один жгут, который он наложил себе на более повреждённую ногу, но из-за ранения руки толком не смог перетянуть. За 11 часов было потеряно много крови.

Лёшу чуть живым нашел Владимир - боец из другого подразделения, незнакомый человек... Привёл в чувства и со словами "Брат, я тебя вытащу" тащил до пункта эвакуации около 5 км. Чтоб Алексей не потерял сознание Владимир просил его разговаривать, но совсем не ожидал что Лёша начнёт читать стихи.

О том бое, можно написать целую книгу. Главное, он жив и идёт на поправку.

https://t.me/rabotaembrat/6668

Кинолог минно-розыскного подразделения с позывным «Японец» вместе со своим четвероногим другом выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Заявки на обнаружение взрывоопасных предметов саперам поступают постоянно – как в черте городской застройки, так и за ее пределами. И в этой работе собака может принести гораздо больше пользы, чем современная техника. Своего напарника – черную овчарку по кличке Лем – «Японец» считает не просто питомцем, а самым близким другом. «Любые его движения я уже знаю, как он ведет себя, как он показывает», – говорит военнослужащий. На вопрос, зависит ли жизнь сапера от его служебной собаки, «Японец» с уверенностью отвечает: «Безусловно. Всё тут взаимосвязано». На счету кинологического расчета только с апреля прошлого года более 30 обезвреженных мин, снарядов и других трудноизвлекаемых взрывоопасных предметов.

https://t.me/mod_russia/29762

Что служит одним из главных атрибутов любой "располаги" русских бойцов? Состоящие на довольствии собаки и коты! Где бы я ни был - от Сирии до Донбасса - они сопровождают солдатский быт буквально везде. Их любят, за ними ухаживают... Потому что эти звери напоминают о далеком доме, о семьях, да и просто греют души. Русские души, в которые любовь к лохматым "малым сим" впечатана на уровне генетического кода.

Здесь, в пункте временной дислокации одного из батальонов добровольческой Георгиевской бригады, все обстоит традиционно - кане-корсо Альфу, дворняг Жулю со Шкодой и кота Саню привезли со старого ПВД на Херсонщине, суровую мелкую Бусинку пригрели уже на месте.

К сожалению запечатлеть удалось только троих - на момент съемки полосатый Саня отбывал бессрочный наряд по столовой, а предприимчивый рыжий Шкода отправился перекусить к минометчикам.

Военкор Царьграда Альгирдас Микульскис

https://t.me/tsargradtv/54507

Боевой кот Симба. Спасён бойцами ЧВК "Вагнер" в пгт. Зайцево. "Характер, видимо, у нас такой. Везде, где есть живность, когда появится русский человек – он ее и пригреет, и накормит. Сам жрать не будет – а с собачкой или кошечкой поделится" (с) Кирилл Романовский.

https://t.me/c/1524001401/13212

Вот такая "сосиска" по кличке "Мина" живёт у тульских десантников на передовой. Настоящий талисман подразделения.

https://t.me/HersonEnot/1711

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