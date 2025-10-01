Территория Героев...(185)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Командир бригады Антон Станкевич, удостоенный высшего звания Героя России, поблагодарил личный состав за труд и подвиги:
«Это честь для меня как для командира, что я командую таким прославленным подразделением».
«Ни у кого не должно возникать вопросов, что наша армия самая лучшая, наши летчики самые достойные», – уверен командир звена эскадрильи Иван Власенко, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны.
«Разумеется, эту награду, как и все остальные, я разделяю со своими подчиненными», – отметил командир штурмового отряда Зоригто Ангархаев, награжденный медалью «Золотая Звезда».
«Большое спасибо хочу сказать своей семье, своим родителям, что верили в меня, поддерживают постоянно», – поделился командир парашютно-десантного батальона Игорь Лазарев, удостоенный звания Героя России.
Также он поблагодарил семьи бойцов, которые поддерживают своих защитников и верят в них, тем самым помогая выполнению боевых задач.
Лейтенант Морозов АлександрВ окрестностях одного из населенных пунктов штурмовое подразделение под командованием лейтенанта Александра Морозова выполняло боевую задачу по захвату опорного пункта противника.
В ходе продвижения разведывательное подразделение доложило Морозову об обнаружении опорного пункта противника, усиленного танками и артиллерией. Оценив ситуацию, Александр принял решение занять более выгодные и защищенные позиции.
Офицер с помощью дрона-разведчика обнаружил цели и оперативно передал координаты для нанесения артиллеристского удара по противнику. После артиллерийского обстрела позиций ВСУ, подразделения приступили к штурму опорного пункта.
В результате стремительного и слаженного штурма, рота под командованием Александра ворвалась на позиции противника и захватила ключевой опорный пункт.
Благодаря решительным действиям и грамотному командованию Александра Морозова боевая задача была выполнена, что обеспечило возможность для дальнейшего наступления группировки войск.
Ефрейтор Токарев ПавелЕфрейтор Павел Токарев выполнял боевые задачи в составе группы разведки на одном из тактических направлений.
В ходе проведения разведывательных мероприятий Токарев выявил замаскированный командный пункт с огневыми позициями противника.
После проведения точных расчетов координат местоположения выявленного командного пункта, Токарев передал артиллеристам данные о координатах противника. Это позволило осуществить прицельный артиллерийский удар, в результате которого были успешно уничтожены замаскированные позиции врага.
Профессиональные и решительные действия ефрейтора Павла Токарева позволили российским штурмовикам продвинуться вперед, занять наиболее выгодные позиции и закрепиться на них.
Гвардии ефрейтор Носиков ЕвгенийГвардии ефрейтор Евгений Носиков в составе группы охраны обеспечивал безопасность имущества, техники и личного состава взвода обеспечения.
Во время несения боевого дежурства Носиков обнаружил приближающийся к позиции вражеский тяжелый БПЛА. Он немедленно сообщил о цели командованию по радиосвязи, что позволило оперативно навести на беспилотник средства ПВО. Благодаря своевременной информации расчет зенитного ракетного комплекса успешно перехватил и уничтожил воздушную угрозу.
Действия гвардии ефрейтора Евгения Носикова предотвратили поражение объектов тактическим барражирующим боеприпасом, запущенным противником, что обеспечило защиту военных подразделений, гражданской инфраструктуры и мирного населения.
Старший сержант Шлейков АндрейВ ходе ведения наступательных действий на позиции противника штурмовая группа, в составе которой действовал старший сержант Андрей Шлейков, попала под минометный обстрел украинских боевиков.
В ходе вражеского обстрела один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и был не в состоянии выбраться из зоны поражения огня противника. Андрей, обнаружив раненого товарища, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки FPV-дронов, оказал ему первую помощь на поле боя. После чего вынес его на себе в безопасное место, передал группе эвакуации и продолжил выполнение боевой задачи.
Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Андрея Шлейкова была спасена жизнь российского военнослужащего.
Гвардии младший сержант Черкасов АндрейГвардии младший сержант Андрей Черкасов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.
В ходе боя за обозначенные позиции Андрей получил задачу от командира подразделения пробраться к противнику с фланга.
Пока основная группа активными действиями отвлекала противника на себя, Черкасов незаметно преодолел открытый участок местности и зашел с фланга к позициям врага.
Используя ручные гранаты, гвардии младший сержант подавил огневые точки противника, откуда велась стрельба по российским военнослужащим.
Далее, двигаясь по траншее и ведя огонь из личного стрелкового оружия, он уничтожил двух боевиков, после чего основная группа российских штурмовиков выдвинулась к опорному пункту, зачистила и заняла его.
В ходе боя Андрей получил пулевое ранение в руку. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он остался удерживать освобожденный рубеж до подхода основных сил.
Благодаря самоотверженности и мужеству гвардии младшего сержанта Андрея Черкасова штурмовая группа захватила опорный пункт противника, что способствовало дальнейшему продвижению наших подразделений.
Ефрейтор Новиков СергейЕфрейтор Сергей Новиков в ходе специальной военной операции выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществляет контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.
Находясь на передовых позициях, Сергей в условиях активного воздействия вражеской артиллерии управлял разведывательным БПЛА во время наступательных действий российских подразделений.
Ведя разведку местности, Новиков обнаружил скопление вражеской техники и пехоты противника, готовящихся вступить в бой с российскими подразделениями. Быстро сориентировавшись в обстановке, Сергей передал точные координаты артиллерийскому расчету, после удара которого бронетехника и личный состав противника были уничтожены.
Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Сергея Новикова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск.
Гвардии лейтенант Холев ИванПодразделение под командованием гвардии лейтенанта Ивана Холева, действуя на важном стратегическом направлении, обеспечивало бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между командным пунктом батальона и маневренным группами РЭБ, которые осуществляли противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам в ходе ведения наступательных действий российскими штурмовыми группами.
В результате артиллерийского обстрела противника с применением кассетных боеприпасов аппаратура связи была повреждена.
Несмотря на вражеское огневое воздействие, Иван, оценив обстановку, принял решение отправить двух военнослужащих для устранения повреждений. При этом офицер постоянно наблюдал и корректировал их с учётом обстановки посредством БПЛА. Военнослужащие, продвигаясь вдоль линии связи и поддерживая связь с офицером, получали корректировку своего движения с воздуха. В кратчайший срок они обнаружили и устранили обрыв кабеля.
Восстановление работоспособности аппаратуры связи позволило маневренным группам РЭБ возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнять поставленные боевые задачи.
Грамотные и оперативные действия гвардии лейтенанта Ивана Холева способствовали восстановлению линии связи и привело к улучшению координации прикрытия от атак вражеских БПЛА и успешному продвижению наших штурмовых групп.
Ефрейтор Сабирзянов КамильЕфрейтор Камиль Сабирзянов, действуя в составе эвакуационной группы на одном из участков линии боевого соприкосновения, выполнял задачу по оказанию первой помощи раненным российским военнослужащим на поле боя и их последующей доставки в точку эвакуации.
В ходе боя, противник открыл артиллерийский огонь по ведущим наступление российским штурмовым подразделениям, в результате чего несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Несмотря на продолжающийся обстрел, Сабирзянов скрытно выдвинулся к одному из раненых бойцов, оказал ему первую помощь и вынес на себе в безопасное место. До окончания обстрела Камиль продолжал оставаться рядом с раненым, обеспечивая ему медицинскую поддержку и контролируя его стабильное состояние. После артобстрела он доставил раненного в точку эвакуации для последующей его доставки в полевой госпиталь.
Благодаря грамотным, решительным и своевременным действиям ефрейтора Камиля Сабирзянова удалось сохранить жизнь и здоровье военнослужащего.
Гвардии ефрейтор Цыганов ДмитрийГвардии ефрейтор Дмитрий Цыганов выполнял боевую задачу по охране зенитной ракетной батареи от ударных беспилотников противника.
В ходе движения зенитной ракетной батареи к стартовой позиции Дмитрий в воздушном пространстве заметил вражеский дрон-камикадзе, летящий в сторону зенитного ракетного комплекса.
Он немедленно доложил о воздушной цели командиру батареи по радиосвязи и открыл по ней огонь из личного стрелкового оружия. Прицельными выстрелами Дмитрий уничтожил дрон.
После этого зенитная ракетная батарея произвела своевременное перемещение техники на запасную стартовую позицию, где вскоре была обнаружена и взята на сопровождение управляемая авиационная бомба украинских боевиков.
Воздушная цель была успешно поражена, что не допустило нанесения удара по прикрываемым подразделениям.
Благодаря быстрым и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Цыганова была сохранена техника зенитной ракетной батареи.
Рядовой Климович ДмитрийРядовой Дмитрий Климович, неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, обнаружил FPV-дрон, приближающийся к позициям российских войск.
После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Климович получил задачу уничтожить БПЛА противника.
Заняв выгодную позицию, Дмитрий открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по вражескому дрону.
Благодаря профессионализму и мужеству рядового Дмитрия Климовича вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.
Рядовой Азов АзатНомер расчёта взвода огневой поддержки мотострелкового батальона рядовой Азат Азов выполнял боевую задачу по ротации личного состава на передовых оборонительных позициях.
Во время продвижения к заданным позициям первая группа попала под миномётный обстрел и атаку вражеского FPV-дрона. Два военнослужащих получили осколочные ранения ног и не могли продолжать движение.
Азов, находившийся во второй группе, немедленно сориентировал боевых товарищей, указал направление к ближайшим естественным укрытиям и дал команду рассредоточиться, чтобы снизить риск новых потерь. После этого он самостоятельно выдвинулся к месту поражения первой группы.
Пока часть личного состава контролировала обстановку и прикрывала сектор, Азат подполз к раненым и оказал первую помощь, помог наложить повязки, остановил кровотечение и вынес одного из них в безопасное место.
Убедившись, что состояние раненых стабильно, он передал по радиостанции координаты места и вызвал эвакуационную группу. После чего группы продолжили движение и добрались до заданных рубежей.
Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Азата Азова были спасены жизни товарищей, организована их эвакуация, а также проведена ротация и сохранена боеготовность подразделения на занимаемом рубеже.
Старший лейтенант Артюшенко ДаниилСтарший лейтенант Даниил Артюшенко в должности командира штурмового подразделения выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков.
Штурмовой отряд под командованием Артюшенко выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. В условиях активного артиллерийского и минометного обстрела наших позиций со стороны противника Даниил грамотно проложил маршрут движения штурмовых групп с учетом рельефа местности. Двигаясь скрытно по заданному маршруту, штурмовая группа достигла позиций противника без потерь и начала штурм. В ходе боя группа старшего лейтенанта Артюшенко выбила противника с занимаемых позиций, уничтожив до 15 боевиков и две единицы автомобильной техники.
Благодаря грамотно спланированной старшим лейтенантом Даниилом Артюшенко операции был создан плацдарм для успешного освобождения населенного пункта.
Гвардии лейтенант Коврисов АлексейШтурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Алексея Коврисова выполняло задачу по захвату района местности в лесополосе.
В ходе штурма, продвижение группы было замедлено из-за плотного огня противника. Алексей, проявляя мужество и решительность, уничтожил двух пулеметчиков противника с помощью наступательной гранаты. Это позволило продолжить наступление и успешно овладеть заданным рубежом.
Во время отражения контратаки противника Коврисов обнаружил скрытое перемещение боевиков и своевременно отдал приказ, об уничтожении противника.
Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего лейтенанта Алексея Коврисова, боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.
Лейтенант Платонов ПавелЛейтенант Павел Платонов выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции в должности командира танкового взвода.
В ходе освобождения одного из населенных пунктов Платонову была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Павел в составе экипажа танка выдвинулся на закрытую огневую позиции для прикрытия штурмового отряда. Подвергаясь систематическим минометным обстрелам со стороны противника, он грамотно руководил действиями экипажа, вел корректировку огня. В ходе выполнения боевой задачи, экипажу Платонова удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта.
Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями.
Гвардии рядовой Цепелев РусланВ ходе выполнения задач на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии рядовой Руслан Цепелев будучи механиком-водителем танка Т-90 доставлял штурмовые группы на броне к опорным пунктам противника.
Прибыв в район назначения, экипаж танка занял позицию для высадки пехоты, но, не успев закрепиться, столкнулся с массированной атакой со стороны противника. Быстро оценив ситуацию, командир танка отдал приказ экипажу установить дымовую завесу и произвести стрельбу из танковой пушки по боевикам ВСУ, а Цепелеву маневрировать в ходе движения с целью доставки штурмовых групп на запасные позиции.
Слаженные действия экипажа, а также храбрые и самоотверженные действия Руслана Цепелева позволили своевременно нанести поражение опорным пунктам ВСУ, достичь запасных позиций, а штурмовым группам выйти во фланг противника и уничтожить его живую силу.
Ефрейтор Верещак РостиславЕфрейтор Ростислав Верещак нес боевое дежурство на наблюдательном пункте на одном из участков линии боевого соприкосновения.
Во время дежурства Ростислав Верещак своевременно обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, приближающуюся к замаскированным позициям российских войск.
Ростислав незамедлительно доложил об обнаружении противника вышестоящему командованию, занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам.
Уверенно действуя и несмотря на начавшийся минометный обстрел, Ростислав сумел сковать движение врага, заставив их завязнуть в бою.
В ходе боя, умело используя стрелковое оружие, Ростислав уничтожил большую часть диверсионной группы противника. Понеся потери, противник отступил.
Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Ростислава Верещака было не допущено проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в боевые порядки российских подразделений.
Гвардии старший сержант Дзюбенко ВиталийВ ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и техники противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии старший сержант Виталий Дзюбенко командовал расчетом 122-мм гаубицы Д-30.
В ходе боя Дзюбенко получил по радиосвязи информацию, что противник обнаружил его огневую позицию и направил к артиллерийскому орудию рой fpv-дронов. Виталий незамедлительно принял решение и отдал команду расчету о передислокации гаубицы. Во время перемещения на новый огневой рубеж Дзюбенко, проявив хладнокровие, отдал команду личному составу занять оборонительные позиции и уничтожить fpv-дроны противника. После успешного отражения атаки БПЛА и нейтрализации воздушной угрозы, расчет гаубицы Д-30 занял новую скрытную позицию.
Благодаря умелому командованию и грамотным действиям старшего сержанта Дзюбенко расчету гаубицы Д-30 удалось своевременно отбить атаку FPV-дронов противника, избежать потерь среди личного состава и сменить позицию для дальнейшего выполнения боевых задач по поддержке наступающих штурмовых групп пехоты.
Ефрейтор Закирзянов ЭдуардЕфрейтор Эдуард Закирзянов выполнял задачи по охране и обороне позиций российских войск на одном из участков линии боевого соприкосновения.
В ходе движения в своей зоне ответственности Закирзянов заметил диверсионно-разведывательную группу противника, перемещавшуюся по лесополосе с целью атаки подразделений российских войск.
Эдуард незамедлительно по средствам радиосвязи сообщил об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.
Уверенно действуя в зоне своей ответственности, Эдуард сумел сковать движение вражеских диверсантов, заставив их завязнуть в бою на открытой местности.
В ходе боя, умело используя стрелковое оружие и грамотно выбирая позиции для стрельбы, ефрейтор уничтожил большую часть диверсионной группы противника. По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.
Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Эдуарда Закирзянова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской диверсионно-разведывательной группы и не допустить захвата наших позиций.
Гвардии старший лейтенант Марков НиколайГвардии старший лейтенант Николай Марков выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности командира танкового взвода.
Экипаж танка «Т-72Б3М» под командованием старшего лейтенанта Макарова получил боевую задачу уничтожить живую силу противника с закрытой огневой позиции в одном из районов Донецкой Народной Республики.
Прибыв в назначенный район и заняв наиболее выгодную позицию с учетом рельефа местности, Николай точно и своевременно отдавал целеуказания экипажу боевой машины, корректируя огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, что позволило поразить назначенные цели с минимальным расходом боеприпасов. В результате его умелого руководства было уничтожено до 20 человек личного состава противника, а также три бронемашины ВСУ.
Высокий профессионализм гвардии старшего лейтенанта Николая Маркова, а также точные целеуказания, отданные экипажу танка, и их своевременная корректура сыграли ключевую роль в успешном наступлении штурмовых подразделений российских войск. Благодаря этому, подразделения продвинулись на данном участке без потерь, выбив противника с занимаемых позиций.
Ефрейтор Зленко МаксимЕфрейтор Максим Зленко выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.
При передвижении в ночное время ефрейтор Зленко обнаружил замаскированный командный пункт противника.
Заняв выгодную позицию и используя штатные приборы разведки, Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага.
Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесён артиллерийский удар.
Во время удара Зленко корректировал огонь российских артиллеристов для ведения эффективного огневого поражения противника.
Благодаря профессионализму и точным расчетам ефрейтора Максима Зленко был уничтожен командный пункт с личным составом противника, что впоследствии позволило российским штурмовикам занять данные позиции и закрепиться на них.
Гвардии ефрейтор Мешков АлександрГвардии ефрейтор Александр Мешков выполнял боевую задачу по доставке на бронеавтомобиле штурмовой группы на передовые позиции в непосредственной близости с линией боевого соприкосновения.
Во время выполнения боевой задачи бронемашина подверглась интенсивному минометному обстрелу и атакам FPV-дронов.
Несмотря на это, Александр продолжил движение и доставил личный состав штурмовой группы в заданный район.
После высадки штурмовиков, возвращаясь в исходный район, Александр заметил российский бронетранспортер, который получил повреждение от вражеского артиллерийского удара.
Оценив обстановку, он принял решение об эвакуации экипажа, который находился в бронетранспортере, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны противника.
Во время эвакуации Мешков заметил и уничтожил из личного оружия приближающийся дрон врага, после чего завершил погрузку раненых товарищей в бронеавтомобиль, и доставил их в безопасный район для оказания им медицинской помощи.
Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки и мужеству гвардии ефрейтора Александра Мешкова поставленная боевая задача была выполнена, а также спасены жизни российских военнослужащих.
Сержант Леснов ВикторСержант Виктор Леснов в составе разведывательной группы выполнял боевую задачу по выявлению огневых точек, мест расположения вооружения, бронетехники, личного состава и опорных пунктов противника. Корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил фиксацию огневого поражения.
Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск, Леснов обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ с пулемётным расчётом.
Действуя быстро и точно, Виктор определил координаты целей противника и передал разведданные на командный пункт артиллерийского подразделения.
По полученным координатам российская артбатарея нанесла удар, уничтожив противника.
Благодаря профессионализму сержанта Виктора Леснова удалось выявить и нанести огневое поражение замаскированному, хорошо оборудованному опорному пункту националистов, что дало возможность штурмовым подразделениям успешно продвинуться вперёд и закрепиться на важном участке боевого соприкосновения.
Рядовой Алисултанов ГаджиЗаряжающий артиллерийского орудия рядовой Гаджи Алисултанов выполнял в составе расчета боевую задачу по огневой поддержке наступающих российских мотострелковых подразделений на одном из важных тактических направлений.
Во время активной боевой работы Гаджи услышал звук приближающегося тяжёлого беспилотника противника, о чем доложил командиру расчета.
По команде командира личный состав укрылся в блиндаже, а Алисултанов со своим товарищем занял специально оборудованную позицию и начал визуальный поиск вражеского дрона в воздухе.
Через непродолжительное время Гаджи обнаружил две цели и меткими выстрелами из личного стрелкового оружия уничтожил тяжелые беспилотники противника.
Сразу после этого расчет орудия переместился на запасную позицию, продолжил вести огонь по прикрытию российских подразделений и уничтожать прибывающие подкрепления врага.
Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Гаджи Алисултанова удалось сохранить жизни личного состава расчета артиллерийской установки и продолжить выполнять задачи по уничтожению противника.
Ефрейтор Кучинский ГеннадийЕфрейтор Геннадий Кучинский в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию опорного пункта, захваченного у украинских боевиков.
Противник предпринял попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковали российских мотострелков.
Находясь на передовой, Геннадий своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступили в бой.
Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться и обойти обороняющихся с фланга.
Находясь под интенсивным минометным огнем, Кучинский продолжал вести огонь по противнику.
Грамотные и профессиональные действия ефрейтора Кучинского позволили отразить атаку украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.
Гвардии младший сержант Злодеев АлександрГвардии младший сержант Александр Злодеев в ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений СВО находясь на посту воздушного наблюдения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), получил по радиосвязи информацию об артиллерийском обстреле по району дислокации соседнего подразделения.
Осознавая потенциальную угрозу для жизни своих сослуживцев, Злодеев приказал личному составу скрытно вести воздушное наблюдение, а сам выдвинулся в соседнее подразделение на помощь раненым военнослужащим, возглавив небольшую группу. Прибыв на место, он организовал оказание первой помощи раненным и их быструю эвакуацию с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Оказав первую помощь и организовав эвакуацию сослуживцев, Александр вернулся с личным составом на пост воздушного наблюдения и продолжил несение боевого дежурства.
Благодаря боевому опыту, мужеству и решительным действиям гвардии младшего сержанта Александра Злодеева, удалось спасти жизни троих его сослуживцев.
Младший лейтенант Касеинов МаратМотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков на важном тактическом направлении.
Украинские националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку силами двух штурмовых групп атаковать позицию российских мотострелков.
Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя оперативно руководил подразделением.
Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ.
Ветеран СВО Павел ТойминцевВетеран СВО из Татарстана Павел Тойминцев.
Он родился в Якутии, но детство провёл в Мамадыше. Служил в десантных войсках, а когда страна позвала — ушёл на фронт. Получил ранение, контузию, но выстоял. Теперь Павел Тойминцев — не просто ветеран СВО, а кавалер Георгиевского креста и отец семейства.
Павел рос в семье старательным и целеустремленным. Окончил школу, служил в воздушно-десантных войсках в Уссурийске.
Когда в стране объявили частичную мобилизацию, в сентябре 2022 года он отправился выполнять свой долг перед Родиной в зону специальной военной операции. С октября того же года служил на Запорожском направлении старшим стрелком, старшим минометчиком.
В апреле получил тяжелое ранение и контузию. Сначала лечился в больнице города Нерюнгри, затем в военном госпитале Белогорска Амурской области. В январе 2024 года был признан негодным к военной службе и вернулся к мирной жизни.
Сегодня он живет в Набережных Челнах со своей спутницей жизни. В прошлом году в их семье появилась девочка.
Павел Тойминцев награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени за проявленную храбрость на поле боя.
Младший лейтенант Соктоев ТимурСоктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России!
Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации.
Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил 🇷🇺 российский флаг и флаг ВДВ над освобожденной Суджей. Легендарная операция «Труба» вписана в мировую военную летопись.
Мы уже писали о нём в 22 выпуске, тогда он был рядовым.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Кастуев Тимур Бексултанович героически погиб 8 августа 2024 года, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Родился он 28 июня 1978 года и проживал в городе Владикавказ Республики Северная Осетия — Алания.
Тимур проявил доблесть и мужество в боях на территории проведения СВО, отдав жизнь за Родину в возрасте 46 лет.
Покой героя охраняет Воинский мемориал «Аллея Мужества» на Восточном кладбище города Владикавказа.
https://t.me/geroisvorf/3035село Шеметово, Московская область
16 августа 2025 года, округ простится с участником специальной военной операции — Дементьевым Ильёй Серафимовичем.
Старший лейтенант Горбачев ВладимирГорбачев Владимир, командир штурмового взвода, погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Ему было 33 года.
Владимир родился в Волгограде и вырос в Урюпинске Волгоградской области. Окончил среднюю школу № 5 и Военно‑технический университет, получив профессиональное военное образование.
В 2023 году подписал контракт и отправился защищать интересы России. Службу проходил с полной отдачей и верностью присяге.
Погиб в селе Марьинка, Синельниковского района Днепропетровской области. Офицер пал смертью храбрых при исполнении боевого долга.
После него остались мать и брат.
Гвардии младший сержант Шидеев АлексейШидеев Алексей Юрьевич — гвардии младший сержант, наводчик мотострелковой бригады, участник Специальной военной операции на Украине.
Родился 09.02.1983 в селе Кудара‑Сомон, Республика Бурятия.
В 1989 году пошёл в первый класс Кударинской средней школы, где пользовался уважением одноклассников и учителей. Отличался доброжелательностью, отзывчивостью и готовностью помочь. По окончании школы поступил в Кяхтинскую автомобильную школу ДОСААФ.
В апреле 2001 года был призван на срочную военную службу, которую проходил в мотострелковых войсках в городе Кемерово. После демобилизации с 2003 года работал водителем‑экспедитором в Улан‑Удэ.
В октябре 2022 года, в рамках частичной мобилизации, вновь был призван в Вооружённые Силы Российской Федерации. Служил в должности наводчика мотострелковой бригады.
10 января 2024 года, в районе лесополосы Башмак, подразделение, в котором находился Алексей Юрьевич, попало под артиллерийский обстрел.
За проявленные храбрость, стойкость и мужество в июне 2024 года награждён медалью Жукова.
Гвардии младший сержант Шидеев Алексей Юрьевич погиб при исполнении воинского долга, до конца выполняя возложенные на него обязанности.
У него остались отец, мать, брат, супруга и сын.
Старший сержант Нуриев ВалерийНуриев Валерий Сергеевич, уроженец города Кяхта Республики Бурятия, родился 07.12.1985.
В 1992 году он пошёл в первый класс Киранской начальной школы, где проявил способность, дисциплинированность и активность. После 11 классов в 2002‑м поступил в Кяхтинское медучилище и получил специальность юриста.
В 2004 году был призван в ВС РФ, служил в ВДВ, первый контракт заключил в Ульяновске.
Возвратившись в 2008‑м в Кяхту, встретил супругу.
В июне 2018 года заключил контракт с в/ч 69647, в январе 2024 перевёлся в в/ч 45105, стал начальником радиостанции в звании старшего сержанта.
Участвовал в СВО с самого начала.
29.07.2025 старший сержант Нуриев Валерий Сергеевич погиб при исполнении служебных обязанностей в районе н.п. Мирный Суджанского района Курской области — атака FPV‑дрона нанесла ранения, несовместимые с жизнью.
После него остались супруга, сыновья,, сестра, брат (также на СВО), родные и друзья.
Военнослужащий Денисов АнатолийДенисов Анатолий Владистович — уроженец города Ялуторовска Тюменской области, участник Специальной военной операции на Украине.
Родился 14.11.1971 в большой семье.
С юных лет отличался трудолюбием, ответственностью и готовностью прийти на помощь. В годы зрелости проявил качества, присущие настоящему защитнику Отечества. Добровольно или по призыву отправившись на фронт, он до конца оставался верен присяге и боевому долгу.
В ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции отдал свою жизнь за мир и безопасность Родины.
Военнослужащий Михайлов МаксимМаксим Михайлов, 28-летний военнослужащий из села Берёзовка Пермского края, погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне Специальной военной операции.
Максим родился 31 июля 1996 года.
В 2013 году он окончил Березовскую среднюю школу №2, а затем поступил в Кунгурский центр образования №1.
Через год, взяв академический отпуск, он отправился на срочную службу в армию, где подписал контракт с Национальной гвардией Российской Федерации и продолжил военную службу по контракту.
Находясь в служебной командировке на СВО, Максим трагически погиб, оставив после себя любящую семью.
Военнослужащий Злобов ДмитрийГранатомётчик
12.06.1990 - 01.08.2024
Дмитрий Злобов, уроженец города Новозыбкова Брянской области, вырос и учился в родном городе, окончил 9 классов школы №3, а затем продолжил образование в Новозыбковском педагогическом колледже по специальности «Информатика». Дмитрий был известен как человек, стремящийся к знаниям и обладающий твёрдым характером.
Осенью 2022 года, в ходе частичной мобилизации, Дмитрий был призван в ряды вооружённых сил и отправился на передовую в зону специальной военной операции. Он стал гранатомётчиком, выполняя опасные и ответственные боевые задачи на передовой.
Дмитрий Злобов героически погиб, выполняя боевое задание на Торецком направлении.
Рядовой Горожанцев ИльяГорожанцев Илья Евгеньевич
Старший стрелок
Екатеринбург
01.08.1998 - 01.07.2024
Погиб: Посёлок Сокол
Орден Мужества посмертно.
Военнослужащий Кожевников ИльяПермь
Кожевников Илья, 28-летний воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи», героически погиб в зоне проведения Специальной военной операции.
Илья родился 1 августа 1996 года.
Он выступал на позиции вратаря и был известен как светлый, добрый и трудолюбивый человек, который внёс значительный вклад в развитие команды.
Военнослужащий Соклаков ВячеславСоклаков Вячеслав Владимирович
30.06.1983 - 02.08.2024
Вячеслав Соклаков, уроженец Абакана, Республика Хакасия, погиб в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Вячеслав вырос в большой и дружной семье. Окончив 9 классов школы №11, он сразу начал работать, активно помогал родителям и увлекался спортом.
В детстве Вячеслав часто ездил в посёлок Кузедеево Кемеровской области к бабушке, где вместе с младшим братом помогал по хозяйству.
С женой Вячеслав познакомился в гостях у друзей.У них родилось трое детей, и Вячеслав был прекрасным отцом: заботливым, терпеливым, с «золотыми руками». Он воспитывал детей с большой любовью, помогая им во всём.
Сын Вячеслава, заключив контракт 27 августа 2023 года и отправившись на СВО, благодарил отца за его воспитание и подготовку, которые помогли ему в армии. Вдохновлённый примером сына и чувствуя долг перед Родиной, Вячеслав принял решение отправиться на СВО, подписав контракт 11 декабря 2023 года.
Несмотря на три ранения, он продолжал выполнять свой долг и погиб 2 августа 2024 года.
Вячеслава Соклакова похоронили с воинскими почестями на абаканском кладбище в воинском секторе.
Военнослужащий Лазаренко ВладимирКомандир танковой роты
Лазаренко Владимир Георгиевич, 49-летний житель рабочего посёлка Тыреть 1-я, Заларинского района, Иркутской области, героически погиб 26 июня 2024 года в ходе выполнения боевого задания в зоне Специальной военной операции. Владимир родился 1 августа 1974 года в селе Моисеевка. Он окончил местную школу, завершив обучение в 11 классов.
После службы в армии Владимир начал карьеру в милиции, работая в Тулуне с 1993 по 1995 годы. Затем он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, где служил командиром танковой роты в селе Песчанка Забайкальского края. В этот период он вступил в брак, и у него родился сын.
После окончания контракта Владимир вернулся в Моисеевку, где помогал родителям по хозяйству. С 2010 года он проживал со своей второй супругой в посёлке Солерудник, воспитывая шестерых приёмных детей, отдавая всю свою любовь и заботу семье.
В ноябре 2023 года Владимир вновь заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
Сержант Федоренко ДмитрийФедоренко Дмитрий Борисович
Челябинск
30.04.1970 - 31.07.2023
Посмертный орден Мужества
Похоронен: г.Челябинск, Преображенское кладбище Аллея Славы
Был героем до войны, воспитывал чужих детей как своих, любил свою семью и отправился ее защищать чтобы молодые парни увидели жизнь
Военнослужащий Маяков ГлебГлеб Викторович Маяков, родился 10 ноября 1999 года в городе Петровске (Саратовская область).
Получил основное общее образование в школе № 8, после чего решил связать свою жизнь с точными науками и машиностроением.
В 2017 году Глеб поступил в Саратовский колледж имени Ю.А. Гагарина, где успешно освоил профессию токаря станков с ЧПУ. Стремление к знаниям и развитию привело его в 2021 году в Саратовский государственный технический университет.
Студенческая жизнь Глеба была наполнена не только учёбой, но и активной общественной деятельностью, спортом и научными проектами. Однако, желание служить и защищать свою страну привело его к решению заключить контракт на прохождение военной службы в январе 2022 года.
2 августа 2024 года, в ходе выполнения боевого задания, Глеб погиб.
Гвардии младший сержант Бондаренко АбубакарБондаренко Абубакар Магомедович
Заместитель командира взвода-командир арудия самоходно-артиллерийского взвода
Каспийск, Дагестан
01.08.1999 - 05.04.2023
Кавалер двух Орденов Мужества
Рядовой Александров АнтонАлександров Антон Михайлович
Водитель ДШБ
Казань
02.08.1992 - 12.01.2024
Первая медаль была вручена за «спасение погибавших», две недели под шквалом вражеского огня вытаскивал раненых бойцов, вторая награда «орден Мужества» был вручен посмертно, получил смертельное ранение при взятии населённого пункта Веселое.
Военнослужащий Талбунин Юрий1 августа 2024 года в ходе выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции погиб 25-летний Юрий Талбунин, уроженец села Номоконово Шилкинского района Забайкальского края.
Юрий Андреевич Талбунин родился 11 ноября 1998 года. До 16 лет Юрий жил с родителями, после чего переехал к дяде в Могойтуй.
Юрий окончил девять классов и затем трудился на различных работах. С 2018 по 2020 год он работал разнорабочим в кафе «Багульник», затем мясником в кафе «Одон». Позже устроился в дорожную службу в поселке Забайкальск. В феврале 2024 года отработал вахту в Новой Чаре в компании ООО «Партнёры Ноябрьск» при Удоканской меди, где трудился грузчиком-экспедитором.
В конце июня 2024 года Юрий Талбунин подписал контракт с Министерством обороны РФ сроком на один год и отправился на службу в зону проведения специальной военной операции.
Младший сержант Телегин РусланРазведчик - пулеметчик
Донецк
02.08.2000 - 28.12.2022
Погиб при выполнении боевой задачи
Военнослужащий Лоскутов ДенисЛоскутов Денис Александрович, уроженец г. Оханск Пермского края (город Оханск входит в состав Оханского муниципального округа Пермского края), родился в 1981 году.
В период спецоперации выполнял задачи в составе Вооружённых Сил Российской Федерации и погиб в результате боевых действий.
Военнослужащий Передерий АлександрПередерий Александр, уроженец Брасовского района Брянской области, погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения Специальной военной операции на Украине.
Военнослужащий Мичков АлександрМичков Александр Валерьевич погиб 16.03.2025 года в ходе проведения Специальной военной операции на Украине.
Он проживал в Пермском крае, Кунгурском муниципальном округе в деревне Парашино.
Младший сержант Главатый СергейГлаватый Сергей Александрович
Штурмовик, мотострелок
30.11.1964 - 31.07.2024
Погиб: Донецк, Новомихайловка
С самого начала специальной военной операции Сергей Александрович несколько раз подавал документы на военную службу по контракту, он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Но каждый раз ему отказывали в виду возраста и состояния здоровья.
У каждого свой путь в исполнении долга защиты Родины. Свой путь прошёл и Сергей Александрович. В составе штурмовой роты 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, в звании младшего сержанта принимал участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса.
Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении…
Военнослужащий Фетисов АлександрФетисов Александр Николаевич, житель посёлка Локоть Брасовского района Брянской области, отдал свою жизнь в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции.
Он проявил мужество и героизм, до конца оставшись верным присяге и долгу перед Отечеством.
Военнослужащий Александров АлександрАлександров Александр (35 лет), уроженец села Дракино Лискинского района, погиб в зоне Специальной военной операции на Украине.
Доброволец Целых СергейЦелых Сергей Юрьевич — воин‑доброволец, участник Специальной военной операции на Украине.
Родился в 1980 году, проживал в посёлке Ленино, Республики Крым.
Обладал высшим военным образованием и офицерским званием. Однако, стремясь как можно скорее оказаться на передовой, добровольно пошёл служить рядовым, чтобы избежать бюрократических задержек при восстановлении в офицерской должности. Он говорил, что его опыт и знания нужны на фронте именно сейчас. Этот шаг стал примером мужества и личной ответственности.
3 августа 2023 года Сергей Юрьевич погиб при выполнении боевой задачи в районе села Работино Запорожской области.
За проявленные отвагу и самоотверженность представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно).
Доброволец Юдин АндрейЮдин Андрей Александрович — доброволец, участник Специальной военной операции на Украине.
Родился 12.10.1982 в городе Верхотурье, Свердловской области.
В 1989 году пошёл в первый класс Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» города Верхотурья. С ранних лет проявлял активность и любознательность, участвовал в школьных и районных мероприятиях, занимался баскетболом и лыжным спортом. В 1997 году окончил школу.
После выпуска поступил в Серовское железнодорожное училище. В 2000 году, в день своего 18‑летия, был призван в Вооружённые Силы Российской Федерации и проходил службу в автомобильных войсках в городе Чебаркуль. После демобилизации работал в охране, в том числе в Росгвардии. Создал семью, воспитал двоих детей.
В июле 2023 года добровольно отправился в зону боевых действий в рамках СВО. Служил по контракту, выполняя задачи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины.
03.08.2024 в Донецкой Народной Республике погиб в бою.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён Орденом Мужества (посмертно).
Рядовой Селезнев ВладимирСелезнев Владимир Иванович
Гранатометчик
Селезнев Владимир Иванович родился в г. Старый Оскол, Белгородская область, 8 февраля 1992 года
Учился в школе 14 города Старый Оскол.
Служил в армии, работал сварщиком в городе Старый Оскол.
Мобилизован 20.10.2022, проходил службу, в ДНР, г Горловка, 34494 132 бригада, 109 полк
Погиб 1 августа 2024 года в Южные шахты.
Орден мужества.
Военнослужащий Искужин ИльфатИскужин Ильфат Кимович, уроженец деревни Абзаково, родился 05.03.1977.
В 1994 году окончил полное среднее образование, завершив 11 классов Абзаковской средней школы.
Сразу после школы, с 1995 по 1997 год, проходил службу в составе Вооружённых Сил Российской Федерации на должности водителя. После демобилизации продолжил гражданскую жизнь, устроившись в ООО «УралТаш» распиловщиком камня.
В октябре 2022 года принял волевое решение вступить в состав специальной военной операции на территории Украины, став участником батальона имени М. М. Шаймуратова.
С честью и самоотверженностью исполнял свой долг до 02.08.2023, когда погиб при выполнении боевой задачи.
Военнослужащий Степанов ВадимСтепанов Вадим Сергеевич (рожд. 30.08.1994) родом из посёлка Монды, Тункинского района, Республики Бурятия.
После окончания школы в 2011 году поступил в Бурятский государственный университет на специальность «Документоведение и архивоведение». В 2012 году призван на срочную службу; в 2018 году заключил контракт с войсковой частью № 24776 (114‑й гвардейский мотострелковый полк) в Уссурийске.
В 2022 году добровольно подписал контракт для участия в Специальной военной операции на Украине, служил командиром штурмового взвода.
За личное мужество получил медали «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции», посмертно орден Мужества.
Он оставил после себя супругу, мать и пять дочерей.
В Курске увековечена память о прапорщике полиции Вячеславе Гаврилове – сотруднике Росгвардии, погибшем при спасении граждан во время июльского удара ВСУ по городскому пляжу.

Мемориальная доска с именем героя появилась на фасаде его родной средней школы №36.
Мемориальная доска с именем героя появилась на фасаде его родной средней школы №36.
