Территория Героев...(185)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Командир бригады Антон Станкевич, удостоенный высшего звания Героя России, поблагодарил личный состав за труд и подвиги:

«Это честь для меня как для командира, что я командую таким прославленным подразделением».

https://t.me/mod_russia/57001

«Ни у кого не должно возникать вопросов, что наша армия самая лучшая, наши летчики самые достойные», – уверен командир звена эскадрильи Иван Власенко, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны.

https://t.me/mod_russia/57002

«Разумеется, эту награду, как и все остальные, я разделяю со своими подчиненными», – отметил командир штурмового отряда Зоригто Ангархаев, награжденный медалью «Золотая Звезда».

https://t.me/mod_russia/57003

«Большое спасибо хочу сказать своей семье, своим родителям, что верили в меня, поддерживают постоянно», – поделился командир парашютно-десантного батальона Игорь Лазарев, удостоенный звания Героя России.

Также он поблагодарил семьи бойцов, которые поддерживают своих защитников и верят в них, тем самым помогая выполнению боевых задач.

https://t.me/mod_russia/57004

Лейтенант Морозов Александр В окрестностях одного из населенных пунктов штурмовое подразделение под командованием лейтенанта Александра Морозова выполняло боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе продвижения разведывательное подразделение доложило Морозову об обнаружении опорного пункта противника, усиленного танками и артиллерией. Оценив ситуацию, Александр принял решение занять более выгодные и защищенные позиции.

Офицер с помощью дрона-разведчика обнаружил цели и оперативно передал координаты для нанесения артиллеристского удара по противнику. После артиллерийского обстрела позиций ВСУ, подразделения приступили к штурму опорного пункта.

В результате стремительного и слаженного штурма, рота под командованием Александра ворвалась на позиции противника и захватила ключевой опорный пункт.

Благодаря решительным действиям и грамотному командованию Александра Морозова боевая задача была выполнена, что обеспечило возможность для дальнейшего наступления группировки войск.

https://t.me/rabotaembrat/10414

Ефрейтор Токарев Павел Ефрейтор Павел Токарев выполнял боевые задачи в составе группы разведки на одном из тактических направлений.

В ходе проведения разведывательных мероприятий Токарев выявил замаскированный командный пункт с огневыми позициями противника.

После проведения точных расчетов координат местоположения выявленного командного пункта, Токарев передал артиллеристам данные о координатах противника. Это позволило осуществить прицельный артиллерийский удар, в результате которого были успешно уничтожены замаскированные позиции врага.

Профессиональные и решительные действия ефрейтора Павла Токарева позволили российским штурмовикам продвинуться вперед, занять наиболее выгодные позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10403

Гвардии ефрейтор Носиков Евгений Гвардии ефрейтор Евгений Носиков в составе группы охраны обеспечивал безопасность имущества, техники и личного состава взвода обеспечения.

Во время несения боевого дежурства Носиков обнаружил приближающийся к позиции вражеский тяжелый БПЛА. Он немедленно сообщил о цели командованию по радиосвязи, что позволило оперативно навести на беспилотник средства ПВО. Благодаря своевременной информации расчет зенитного ракетного комплекса успешно перехватил и уничтожил воздушную угрозу.

Действия гвардии ефрейтора Евгения Носикова предотвратили поражение объектов тактическим барражирующим боеприпасом, запущенным противником, что обеспечило защиту военных подразделений, гражданской инфраструктуры и мирного населения.

https://t.me/rabotaembrat/10404

Старший сержант Шлейков Андрей В ходе ведения наступательных действий на позиции противника штурмовая группа, в составе которой действовал старший сержант Андрей Шлейков, попала под минометный обстрел украинских боевиков.

В ходе вражеского обстрела один из российских военнослужащих получил осколочное ранение и был не в состоянии выбраться из зоны поражения огня противника. Андрей, обнаружив раненого товарища, несмотря на продолжающийся обстрел и атаки FPV-дронов, оказал ему первую помощь на поле боя. После чего вынес его на себе в безопасное место, передал группе эвакуации и продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря мужественным и решительным действиям старшего сержанта Андрея Шлейкова была спасена жизнь российского военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/10442

Гвардии младший сержант Черкасов Андрей Гвардии младший сержант Андрей Черкасов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату укреплённого опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

В ходе боя за обозначенные позиции Андрей получил задачу от командира подразделения пробраться к противнику с фланга.

Пока основная группа активными действиями отвлекала противника на себя, Черкасов незаметно преодолел открытый участок местности и зашел с фланга к позициям врага.

Используя ручные гранаты, гвардии младший сержант подавил огневые точки противника, откуда велась стрельба по российским военнослужащим.

Далее, двигаясь по траншее и ведя огонь из личного стрелкового оружия, он уничтожил двух боевиков, после чего основная группа российских штурмовиков выдвинулась к опорному пункту, зачистила и заняла его.

В ходе боя Андрей получил пулевое ранение в руку. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он остался удерживать освобожденный рубеж до подхода основных сил.

Благодаря самоотверженности и мужеству гвардии младшего сержанта Андрея Черкасова штурмовая группа захватила опорный пункт противника, что способствовало дальнейшему продвижению наших подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10399

Ефрейтор Новиков Сергей Ефрейтор Сергей Новиков в ходе специальной военной операции выполняет задачи по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, осуществляет контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

Находясь на передовых позициях, Сергей в условиях активного воздействия вражеской артиллерии управлял разведывательным БПЛА во время наступательных действий российских подразделений.

Ведя разведку местности, Новиков обнаружил скопление вражеской техники и пехоты противника, готовящихся вступить в бой с российскими подразделениями. Быстро сориентировавшись в обстановке, Сергей передал точные координаты артиллерийскому расчету, после удара которого бронетехника и личный состав противника были уничтожены.

Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Сергея Новикова оборона противника была ослаблена, что способствовало успешному продвижению наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/10435

Гвардии лейтенант Холев Иван Подразделение под командованием гвардии лейтенанта Ивана Холева, действуя на важном стратегическом направлении, обеспечивало бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией между командным пунктом батальона и маневренным группами РЭБ, которые осуществляли противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам в ходе ведения наступательных действий российскими штурмовыми группами.

В результате артиллерийского обстрела противника с применением кассетных боеприпасов аппаратура связи была повреждена.

Несмотря на вражеское огневое воздействие, Иван, оценив обстановку, принял решение отправить двух военнослужащих для устранения повреждений. При этом офицер постоянно наблюдал и корректировал их с учётом обстановки посредством БПЛА. Военнослужащие, продвигаясь вдоль линии связи и поддерживая связь с офицером, получали корректировку своего движения с воздуха. В кратчайший срок они обнаружили и устранили обрыв кабеля.

Восстановление работоспособности аппаратуры связи позволило маневренным группам РЭБ возобновить полноценное взаимодействие с управлением батальона и оперативно выполнять поставленные боевые задачи.

Грамотные и оперативные действия гвардии лейтенанта Ивана Холева способствовали восстановлению линии связи и привело к улучшению координации прикрытия от атак вражеских БПЛА и успешному продвижению наших штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/10395

Ефрейтор Сабирзянов Камиль Ефрейтор Камиль Сабирзянов, действуя в составе эвакуационной группы на одном из участков линии боевого соприкосновения, выполнял задачу по оказанию первой помощи раненным российским военнослужащим на поле боя и их последующей доставки в точку эвакуации.

В ходе боя, противник открыл артиллерийский огонь по ведущим наступление российским штурмовым подразделениям, в результате чего несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Сабирзянов скрытно выдвинулся к одному из раненых бойцов, оказал ему первую помощь и вынес на себе в безопасное место. До окончания обстрела Камиль продолжал оставаться рядом с раненым, обеспечивая ему медицинскую поддержку и контролируя его стабильное состояние. После артобстрела он доставил раненного в точку эвакуации для последующей его доставки в полевой госпиталь.

Благодаря грамотным, решительным и своевременным действиям ефрейтора Камиля Сабирзянова удалось сохранить жизнь и здоровье военнослужащего.

https://t.me/rabotaembrat/10430

Гвардии ефрейтор Цыганов Дмитрий Гвардии ефрейтор Дмитрий Цыганов выполнял боевую задачу по охране зенитной ракетной батареи от ударных беспилотников противника.

В ходе движения зенитной ракетной батареи к стартовой позиции Дмитрий в воздушном пространстве заметил вражеский дрон-камикадзе, летящий в сторону зенитного ракетного комплекса.

Он немедленно доложил о воздушной цели командиру батареи по радиосвязи и открыл по ней огонь из личного стрелкового оружия. Прицельными выстрелами Дмитрий уничтожил дрон.

После этого зенитная ракетная батарея произвела своевременное перемещение техники на запасную стартовую позицию, где вскоре была обнаружена и взята на сопровождение управляемая авиационная бомба украинских боевиков.

Воздушная цель была успешно поражена, что не допустило нанесения удара по прикрываемым подразделениям.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Дмитрия Цыганова была сохранена техника зенитной ракетной батареи.

https://t.me/rabotaembrat/10401

Рядовой Климович Дмитрий Рядовой Дмитрий Климович, неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, обнаружил FPV-дрон, приближающийся к позициям российских войск.

После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Климович получил задачу уничтожить БПЛА противника.

Заняв выгодную позицию, Дмитрий открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по вражескому дрону.

Благодаря профессионализму и мужеству рядового Дмитрия Климовича вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.

https://t.me/rabotaembrat/10436

Рядовой Азов Азат Номер расчёта взвода огневой поддержки мотострелкового батальона рядовой Азат Азов выполнял боевую задачу по ротации личного состава на передовых оборонительных позициях.

Во время продвижения к заданным позициям первая группа попала под миномётный обстрел и атаку вражеского FPV-дрона. Два военнослужащих получили осколочные ранения ног и не могли продолжать движение.

Азов, находившийся во второй группе, немедленно сориентировал боевых товарищей, указал направление к ближайшим естественным укрытиям и дал команду рассредоточиться, чтобы снизить риск новых потерь. После этого он самостоятельно выдвинулся к месту поражения первой группы.

Пока часть личного состава контролировала обстановку и прикрывала сектор, Азат подполз к раненым и оказал первую помощь, помог наложить повязки, остановил кровотечение и вынес одного из них в безопасное место.

Убедившись, что состояние раненых стабильно, он передал по радиостанции координаты места и вызвал эвакуационную группу. После чего группы продолжили движение и добрались до заданных рубежей.

Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Азата Азова были спасены жизни товарищей, организована их эвакуация, а также проведена ротация и сохранена боеготовность подразделения на занимаемом рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/10396

Старший лейтенант Артюшенко Даниил Старший лейтенант Даниил Артюшенко в должности командира штурмового подразделения выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков.

Штурмовой отряд под командованием Артюшенко выполнял боевую задачу по захвату позиций противника. В условиях активного артиллерийского и минометного обстрела наших позиций со стороны противника Даниил грамотно проложил маршрут движения штурмовых групп с учетом рельефа местности. Двигаясь скрытно по заданному маршруту, штурмовая группа достигла позиций противника без потерь и начала штурм. В ходе боя группа старшего лейтенанта Артюшенко выбила противника с занимаемых позиций, уничтожив до 15 боевиков и две единицы автомобильной техники.

Благодаря грамотно спланированной старшим лейтенантом Даниилом Артюшенко операции был создан плацдарм для успешного освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/10437

Гвардии лейтенант Коврисов Алексей Штурмовое подразделение под командованием гвардии лейтенанта Алексея Коврисова выполняло задачу по захвату района местности в лесополосе.

В ходе штурма, продвижение группы было замедлено из-за плотного огня противника. Алексей, проявляя мужество и решительность, уничтожил двух пулеметчиков противника с помощью наступательной гранаты. Это позволило продолжить наступление и успешно овладеть заданным рубежом.

Во время отражения контратаки противника Коврисов обнаружил скрытое перемещение боевиков и своевременно отдал приказ, об уничтожении противника.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего лейтенанта Алексея Коврисова, боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10413

Лейтенант Платонов Павел Лейтенант Павел Платонов выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции в должности командира танкового взвода.

В ходе освобождения одного из населенных пунктов Платонову была поставлена задача по оказанию огневой поддержки штурмовых подразделений. Павел в составе экипажа танка выдвинулся на закрытую огневую позиции для прикрытия штурмового отряда. Подвергаясь систематическим минометным обстрелам со стороны противника, он грамотно руководил действиями экипажа, вел корректировку огня. В ходе выполнения боевой задачи, экипажу Платонова удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта.

Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/10438

Гвардии рядовой Цепелев Руслан В ходе выполнения задач на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии рядовой Руслан Цепелев будучи механиком-водителем танка Т-90 доставлял штурмовые группы на броне к опорным пунктам противника.

Прибыв в район назначения, экипаж танка занял позицию для высадки пехоты, но, не успев закрепиться, столкнулся с массированной атакой со стороны противника. Быстро оценив ситуацию, командир танка отдал приказ экипажу установить дымовую завесу и произвести стрельбу из танковой пушки по боевикам ВСУ, а Цепелеву маневрировать в ходе движения с целью доставки штурмовых групп на запасные позиции.

Слаженные действия экипажа, а также храбрые и самоотверженные действия Руслана Цепелева позволили своевременно нанести поражение опорным пунктам ВСУ, достичь запасных позиций, а штурмовым группам выйти во фланг противника и уничтожить его живую силу.

https://t.me/rabotaembrat/10409

Ефрейтор Верещак Ростислав Ефрейтор Ростислав Верещак нес боевое дежурство на наблюдательном пункте на одном из участков линии боевого соприкосновения.

Во время дежурства Ростислав Верещак своевременно обнаружил диверсионно-разведывательную группу врага, приближающуюся к замаскированным позициям российских войск.

Ростислав незамедлительно доложил об обнаружении противника вышестоящему командованию, занял выгодную позицию и открыл огонь по боевикам.

Уверенно действуя и несмотря на начавшийся минометный обстрел, Ростислав сумел сковать движение врага, заставив их завязнуть в бою.

В ходе боя, умело используя стрелковое оружие, Ростислав уничтожил большую часть диверсионной группы противника. Понеся потери, противник отступил.

Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Ростислава Верещака было не допущено проникновения диверсионно-разведывательной группы противника в боевые порядки российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10421

Гвардии старший сержант Дзюбенко Виталий В ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и техники противника на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции гвардии старший сержант Виталий Дзюбенко командовал расчетом 122-мм гаубицы Д-30.

В ходе боя Дзюбенко получил по радиосвязи информацию, что противник обнаружил его огневую позицию и направил к артиллерийскому орудию рой fpv-дронов. Виталий незамедлительно принял решение и отдал команду расчету о передислокации гаубицы. Во время перемещения на новый огневой рубеж Дзюбенко, проявив хладнокровие, отдал команду личному составу занять оборонительные позиции и уничтожить fpv-дроны противника. После успешного отражения атаки БПЛА и нейтрализации воздушной угрозы, расчет гаубицы Д-30 занял новую скрытную позицию.

Благодаря умелому командованию и грамотным действиям старшего сержанта Дзюбенко расчету гаубицы Д-30 удалось своевременно отбить атаку FPV-дронов противника, избежать потерь среди личного состава и сменить позицию для дальнейшего выполнения боевых задач по поддержке наступающих штурмовых групп пехоты.

https://t.me/rabotaembrat/10410

Ефрейтор Закирзянов Эдуард Ефрейтор Эдуард Закирзянов выполнял задачи по охране и обороне позиций российских войск на одном из участков линии боевого соприкосновения.

В ходе движения в своей зоне ответственности Закирзянов заметил диверсионно-разведывательную группу противника, перемещавшуюся по лесополосе с целью атаки подразделений российских войск.

Эдуард незамедлительно по средствам радиосвязи сообщил об обнаружении противника, после чего, заняв выгодную позицию, одним из первых вступил в бой с вражеской ДРГ.

Уверенно действуя в зоне своей ответственности, Эдуард сумел сковать движение вражеских диверсантов, заставив их завязнуть в бою на открытой местности.

В ходе боя, умело используя стрелковое оружие и грамотно выбирая позиции для стрельбы, ефрейтор уничтожил большую часть диверсионной группы противника. По итогам боя понесшие потери вражеские диверсанты отступили.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Эдуарда Закирзянова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской диверсионно-разведывательной группы и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/10443

Гвардии старший лейтенант Марков Николай Гвардии старший лейтенант Николай Марков выполняет боевые задачи специальной военной операции в должности командира танкового взвода.

Экипаж танка «Т-72Б3М» под командованием старшего лейтенанта Макарова получил боевую задачу уничтожить живую силу противника с закрытой огневой позиции в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Прибыв в назначенный район и заняв наиболее выгодную позицию с учетом рельефа местности, Николай точно и своевременно отдавал целеуказания экипажу боевой машины, корректируя огонь с помощью беспилотного летательного аппарата, что позволило поразить назначенные цели с минимальным расходом боеприпасов. В результате его умелого руководства было уничтожено до 20 человек личного состава противника, а также три бронемашины ВСУ.

Высокий профессионализм гвардии старшего лейтенанта Николая Маркова, а также точные целеуказания, отданные экипажу танка, и их своевременная корректура сыграли ключевую роль в успешном наступлении штурмовых подразделений российских войск. Благодаря этому, подразделения продвинулись на данном участке без потерь, выбив противника с занимаемых позиций.

https://t.me/rabotaembrat/10426

Ефрейтор Зленко Максим Ефрейтор Максим Зленко выполнял задачи в составе разведывательной группы вблизи линии боевого соприкосновения.

При передвижении в ночное время ефрейтор Зленко обнаружил замаскированный командный пункт противника.

Заняв выгодную позицию и используя штатные приборы разведки, Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага.

Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию. По обнаруженным вражеским целям был нанесён артиллерийский удар.

Во время удара Зленко корректировал огонь российских артиллеристов для ведения эффективного огневого поражения противника.

Благодаря профессионализму и точным расчетам ефрейтора Максима Зленко был уничтожен командный пункт с личным составом противника, что впоследствии позволило российским штурмовикам занять данные позиции и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/10450

Гвардии ефрейтор Мешков Александр Гвардии ефрейтор Александр Мешков выполнял боевую задачу по доставке на бронеавтомобиле штурмовой группы на передовые позиции в непосредственной близости с линией боевого соприкосновения.

Во время выполнения боевой задачи бронемашина подверглась интенсивному минометному обстрелу и атакам FPV-дронов.

Несмотря на это, Александр продолжил движение и доставил личный состав штурмовой группы в заданный район.

После высадки штурмовиков, возвращаясь в исходный район, Александр заметил российский бронетранспортер, который получил повреждение от вражеского артиллерийского удара.

Оценив обстановку, он принял решение об эвакуации экипажа, который находился в бронетранспортере, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны противника.

Во время эвакуации Мешков заметил и уничтожил из личного оружия приближающийся дрон врага, после чего завершил погрузку раненых товарищей в бронеавтомобиль, и доставил их в безопасный район для оказания им медицинской помощи.

Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки и мужеству гвардии ефрейтора Александра Мешкова поставленная боевая задача была выполнена, а также спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10422

Сержант Леснов Виктор Сержант Виктор Леснов в составе разведывательной группы выполнял боевую задачу по выявлению огневых точек, мест расположения вооружения, бронетехники, личного состава и опорных пунктов противника. Корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил фиксацию огневого поражения.

Находясь вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск, Леснов обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ с пулемётным расчётом.

Действуя быстро и точно, Виктор определил координаты целей противника и передал разведданные на командный пункт артиллерийского подразделения.

По полученным координатам российская артбатарея нанесла удар, уничтожив противника.

Благодаря профессионализму сержанта Виктора Леснова удалось выявить и нанести огневое поражение замаскированному, хорошо оборудованному опорному пункту националистов, что дало возможность штурмовым подразделениям успешно продвинуться вперёд и закрепиться на важном участке боевого соприкосновения.

https://t.me/rabotaembrat/10429

Рядовой Алисултанов Гаджи Заряжающий артиллерийского орудия рядовой Гаджи Алисултанов выполнял в составе расчета боевую задачу по огневой поддержке наступающих российских мотострелковых подразделений на одном из важных тактических направлений.

Во время активной боевой работы Гаджи услышал звук приближающегося тяжёлого беспилотника противника, о чем доложил командиру расчета.

По команде командира личный состав укрылся в блиндаже, а Алисултанов со своим товарищем занял специально оборудованную позицию и начал визуальный поиск вражеского дрона в воздухе.

Через непродолжительное время Гаджи обнаружил две цели и меткими выстрелами из личного стрелкового оружия уничтожил тяжелые беспилотники противника.

Сразу после этого расчет орудия переместился на запасную позицию, продолжил вести огонь по прикрытию российских подразделений и уничтожать прибывающие подкрепления врага.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Гаджи Алисултанова удалось сохранить жизни личного состава расчета артиллерийской установки и продолжить выполнять задачи по уничтожению противника.

https://t.me/rabotaembrat/10451

Ефрейтор Кучинский Геннадий Ефрейтор Геннадий Кучинский в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию опорного пункта, захваченного у украинских боевиков.

Противник предпринял попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковали российских мотострелков.

Находясь на передовой, Геннадий своевременно обнаружил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступили в бой.

Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться и обойти обороняющихся с фланга.

Находясь под интенсивным минометным огнем, Кучинский продолжал вести огонь по противнику.

Грамотные и профессиональные действия ефрейтора Кучинского позволили отразить атаку украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/10455

Гвардии младший сержант Злодеев Александр Гвардии младший сержант Александр Злодеев в ходе выполнения боевых задач на одном из тактических направлений СВО находясь на посту воздушного наблюдения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), получил по радиосвязи информацию об артиллерийском обстреле по району дислокации соседнего подразделения.

Осознавая потенциальную угрозу для жизни своих сослуживцев, Злодеев приказал личному составу скрытно вести воздушное наблюдение, а сам выдвинулся в соседнее подразделение на помощь раненым военнослужащим, возглавив небольшую группу. Прибыв на место, он организовал оказание первой помощи раненным и их быструю эвакуацию с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Оказав первую помощь и организовав эвакуацию сослуживцев, Александр вернулся с личным составом на пост воздушного наблюдения и продолжил несение боевого дежурства.

Благодаря боевому опыту, мужеству и решительным действиям гвардии младшего сержанта Александра Злодеева, удалось спасти жизни троих его сослуживцев.

https://t.me/rabotaembrat/10458

Младший лейтенант Касеинов Марат Мотострелковое подразделение под командованием младшего лейтенанта Марата Касеинова действуя в обороне, выполняло боевую задачу по удержанию позиций российских войск и недопущению прорыва украинских боевиков на важном тактическом направлении.

Украинские националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку силами двух штурмовых групп атаковать позицию российских мотострелков.

Касеинов, находясь на переднем крае, оперативно выявил замысел и направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил секторы стрельбы, а в ходе боя оперативно руководил подразделением.

Грамотные действия младшего лейтенанта Марата Касеинова и его подчиненных в обороне позволили отразить атаки украинских боевиков и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения, а также нанести ему серьёзное поражение в личном составе, уничтожив до десятка военнослужащих ВСУ.

https://t.me/rabotaembrat/10456

Ветеран СВО Павел Тойминцев Ветеран СВО из Татарстана Павел Тойминцев.

Он родился в Якутии, но детство провёл в Мамадыше. Служил в десантных войсках, а когда страна позвала — ушёл на фронт. Получил ранение, контузию, но выстоял. Теперь Павел Тойминцев — не просто ветеран СВО, а кавалер Георгиевского креста и отец семейства.

Павел рос в семье старательным и целеустремленным. Окончил школу, служил в воздушно-десантных войсках в Уссурийске.

Когда в стране объявили частичную мобилизацию, в сентябре 2022 года он отправился выполнять свой долг перед Родиной в зону специальной военной операции. С октября того же года служил на Запорожском направлении старшим стрелком, старшим минометчиком.

В апреле получил тяжелое ранение и контузию. Сначала лечился в больнице города Нерюнгри, затем в военном госпитале Белогорска Амурской области. В январе 2024 года был признан негодным к военной службе и вернулся к мирной жизни.

Сегодня он живет в Набережных Челнах со своей спутницей жизни. В прошлом году в их семье появилась девочка.

Павел Тойминцев награжден знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени за проявленную храбрость на поле боя.

https://t.me/specnazAlpha/41313

Младший лейтенант Соктоев Тимур Соктоев Тимур Алдарович удостоен высшей награды - звезды Героя России!

Замкомандира 1-й штурмовой роты, младший лейтенант Тимур исполняет воинский долг с первых дней спецоперации.

Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил 🇷🇺 российский флаг и флаг ВДВ над освобожденной Суджей. Легендарная операция «Труба» вписана в мировую военную летопись.

Мы уже писали о нём в 22 выпуске, тогда он был рядовым.

https://t.me/zapiski_bb/2824 Уроженец Иркутской области Владимир Ионинский рассказал о своей работе в группе эвакуации. В ее составе обычно трое бойцов: двое несут раненого, третий следит за небом, на случай, если прилетит вражеская «птичка».

Зачастую, группа несколько километров идет за раненым пешком, а потом обратно. И здесь очень выручают мобильные переноски и тележки, которые на фронт поставляют волонтеры. Владимир очень им благодарен. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1703 Стрелок штурмового отделения 90-й гвардейской танковой дивизии Дмитрий Чекменев удостоен медали «За отвагу». Награду ему вручил командир дивизии Герой России генерал-майор Александр Нилов, который отметил мужество бойцов, применявших на сложнейшем участке нестандартные способы ведения боя. В итоге, враг не выдержал натиска и бежал. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1709 Уже второй медалью награжден за выполнение боевых задач в зоне СВО старший наводчик минометного расчета Андрей Мингалев. На этот раз — медалью «За храбрость». Он признается: всегда радостно, когда вознаграждаются труды и усилия для продвижения фронта. Бойцы всегда работают с полной самоотдачей, в сложных условиях, рискуя собой. И это — их вклад в нашу Победу.

https://t.me/heroesofZ/1710 Данил Смирнов, артиллерист 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, награжден медалью Минобороны России «За боевые отличия» за успешное выполнения боевых задач в зоне проведения СВО. Его расчет уничтожил большое скопление противников и предотвратил наступление на наши позиции.

«Для меня эта награда — это большая честь», — говорит Данил. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1745 Два брата служат в одном экипаже танка Т-90М «Прорыв». Сергей Карканица и Евгений Димитров, бойцы 239-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, с детства вместе. Вдвоем и ушли на фронт. Теперь один из них — командир танка, а другой — наводчик-оператор. В этом видео они рассказывают, как устроилась их субординация. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1711