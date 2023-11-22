Замечательные музеи Подмосковья

Музей "Калачная" Музей возрождает старинный городской калачный промысел. Главный объект музейного показа – воссозданный по старинным руководствам процесс выпекания калачей. Он представляет собой полный цикл – от приготовления хмелевой закваски, «смеси мук», творения и разделки теста на ледяном столе – до выпекания и поедания калачей по особым правилам, начиная с «зажаристой губы» и заканчивая тёплым «мякишем животка». Процесс калачного производства происходит в стенах образцово отреставрированного памятника середины XIX века в реконструированной по старинным чертежам двухподовой калачной печи, топившейся березовыми дровами без коры для придания калачам особой белизны. Билет: от 500р ул. Зайцева, 14, Коломна

Дом-музей К.И.Чуковского в Переделкино. Внутренняя обстановка дома, в котором Корней Чуковский жил с 1938 года, после его кончины была сохранена дочерью писателя Лидией Корнеевной и его внучкой Еленой Цезаревной Чуковскими. Фотографии, графика, живопись, собрание книг напоминают о связях Чуковского с крупнейшими представителями русской культуры первой четверти ХХ века - И.Репиным, А.Блоком, В.Маяковским, Л.Андреевым, Б.Григорьевым, А.Солженицыным. Экспонаты музея: мантия Доктора литературы Оксфорда, подарки детей и взрослых, В гостиной можно увидеть кувшин, который стал моделью для художника, оформлявшего первое издание "Мойдодыра", и черный дисковый телефон, по которому Чуковскому "звонил слон". Знаменитое "чудо-дерево" можно увидеть в саду рядом с домом. На территории музея сохранена костровая площадка, и традиционно осенью и весной здесь проходят "Костры", как это было во времена писателя Дом-музей К.И.Чуковского в Переделкино.



Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока-усадьба Шахматово Усадьба связана с именем русского поэта Александра Блока и его тестя, химика Дмитрия Менделеева. Блок жил здесь с детства, счет написанным тут стихотворениям идет на сотни. Именно тут поэт встретил свою супругу, дочь Дмитрия Менделеева — Любу. Гулять по тенистым аллеям и любоваться вдохновлявшими поэта пейзажами можно и сейчас. Для посещения доступна не только зона роскошного лесопарка с прудом, но и все здания. Государственный мемориальный музей-заповедник был создан в 1981 году. В советское время и до создания музея разоренная усадьба служила местом паломничества поклонников творчества поэта. Главный дом восстановлен только в 2001, с этих пор там проводятся экскурсии и массовые мероприятия. Билет от 80р. Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Гудино

Музей военной формы одежды Посещение музея будет интересным для всех любителей военной истории. Музейную коллекцию начали собирать еще в дореволюционное время. Среди ее экспонатов можно найти военные одежды древних ратников, мундиры российской и иностранных армий разных исторических периодов. Экспозиция музея делится на несколько тематических выставок. Одна из них рассказывает о развитии русского военного костюма с XIV по XX столетие. Другая выставка посвящена мундирам Великой Отечественной войны. Здесь можно найти форму всех родов войск, походную амуницию, знамена и штандарты участников Парада Победы. Здесь же находятся и два кителя, принадлежавших Сталину. Один из них (парадный) был забракован лично вождем. В отделе, рассказывающем о зарубежной военной форме, имеются костюмы, использовавшиеся в армиях фашистской Германии, Японии, Кубы, Китая и других иностранных государств.

ул. Беляева, 52, Щёлково

Дом-музей С.В. Герасимова Неподалеку от Лужецкой обители на северо-западе Можайска стоит живописный бревенчатый дом. Эта усадьба с огромными окнами — мастерская знаменитого русского и советского художника Сергея Герасимова. И единственная постройка в городе, имеющая и историческую и архитектурную ценность. Мемориальный музей в студии художника открыт к его 100-летнему юбилею, в 1985 г. Главный фасад дома с верандой и панорамными окнами «смотрит» на северную сторону — на Москву-реку, которую не единожды воспевал прославленный живописец. Основу экспозиции составляют личные вещи, мебель, документы, фото, и, конечно, картины мастера с любимыми подмосковными видами. В музее выставлены портреты родственников и друзей Герасимова, а также картины его учеников: Гелия Коржева, братьев Сергея и Алексея Ткачевых, Петра Оссовского, Ивана Сорокина.

Билет от 150р

ул. Герасимова, 5, Можайск

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова Мелихово Имение Мелихово было куплено Антоном Павловичем Чеховым в начале 90-х годов XIX века. Отъезжая на лечение в Крым в начале ХХ века, он продал усадьбу. После продажи Мелихово приходит в запустение. Музей, посвящённый Чехову, был основан в Мелихове в 1940 году. Собирать коллекцию и экспозиции помогала сестра писателя — Мария Павловна Чехова. Сейчас коллекция достопримечательности включает более 20 тысяч экспонатов. В стенах музея можно узнать о том, как работал деятель, увидеть картины его друзей — Левитана, Поленова и других. Билет от 200р

Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово

Флигель "Чайка" в усадьбе А.П. Чехова "Мелихово" Жемчужиной усадьбы Мелихово является флигель, выстроенный А.П. Чеховым в 1894 году. Здесь, по уверению самого писателя, им была написана «Чайка». Этот небольшой домик с ажурной резьбой, затейливым балконом, украшен высокой двускатной тесовой крышей. Он стоит в центре сада. Изначально флигель предназначался для гостей. И в нем месяцами жили приезжавшие родные, останавливались друзья и знакомые. Флигель так полюбился Чехову, что он постоянно работал в нем летом, а в 1897 году перебрался туда окончательно. В этом крошечном домике всего 20 квадратных метров жилой площади и холодные сени. Но планировка комнат так продумана, что домик кажется просторным и очень уютным. И его экспозиция хранит много интересных предметов.

Музейная фабрика пастилы Музейная фабрика пастилы - живой и необычный музей, расположенный в усадьбе купцов Чуприковых. Он открылся в 2011 году, и за этот небольшой срок успел стать одной из самых известных достопримечательностей Коломны. Экспозиция музея демонстрируется в театрализованном формате и знакомит посетителей с историей и процессом изготовления пастилы, а также купеческим бытом тех времён и нюансами трудовых взаимоотношений между хозяевами и наёмными работниками. Вместе с харизматичными экскурсоводами посетители пройдут по дому Чуприковых от гостиной до уютной веранды, побывают в хранилище яблок и рабочих помещениях, в хозяйственном дворе и в саду, а также узнают о том, как делается и каких видов бывает пастила. В увлекательном формате посетителям демонстрируют в действии приспособления, использовавшиеся для обработки яблок и изготовления из них пастилы: помывочный аппарат, сердцевыниматель, пастильную сушильную печь и многое др.

Билет: от 650р. Полянская ул., 4, Коломна

Музей-заповедник П.И. Чайковского П.И. Чайковский прожил в этом доме последние полтора года. Здесь он написал гениальную Шестую симфонию. В октябре 1893 года Чайковский уехал из Клина в Петербург, чтобы представить слушателям свою новую работу. Обратно композитор уже не вернулся. Эскизы последней симфонии Чайковского стали частью музейного собрания, которое насчитывает более двухсот тысяч единиц хранения. В основе его фонда предоставлены: письма и дневники, музыкальные автографы, библиотека композитора, альбомы с фотографиями. Идея создания музея в Клину принадлежала его брату М.И. Чайковскому. Ему удалось создать новый для того времени тип музея, где был сохранён и архив Чайковского, и вся бытовая обстановка последних лет жизни. На протяжении многих лет формировался облик музея как памятника мировой музыкальной культуры. В этом Модесту Ильичу помогали родственники композитора, его друзья и ученики. Билет от 250р, ул. Чайковского, 48, Клин, Московская обл.

Музей Зои Космодемьянской Маленькое село Петрищево в Рузском районе Московской области известно каждому. Здесь прошли последние дни Зои Космодемьянской — героической 18-летней девушки, трагически погибшей от рук фашистских захватчиков. Сила духа комсомолки, которую враги схватили при выполнении боевой задачи, стала символом сути советского человека, готового отдать жизнь за любимую Родину. Первоначальная экспозиция, посвящённая героической партизанке, появилась в сельской избе-читальне в 1948 году. Были приведены в порядок место казни Зои и изба, где разведчица провела последнюю ночь после пыток. В 1956 году в Петрищево для экспозиции о жизни и подвиге Зои Космодемьянской строится здание музея. На многие годы он становится важным центром для воспитания патриотизма у молодёжи. В июне 2020 года у музея появился новый дом. Он возведён как часть музейного комплекса «Зоя». Билет от 200р, Московская обл., 89, стр. 2, д. Петрищево

Дом-музей П. А. Кропоткина Располагается в небольшом деревянном доме, построенном в 1896–1898 гг. В мае 1918 г. в доме поселился учёный, путешественник, теоретик анархизма князь П. А. Кропоткин с супругой. После смерти Кропоткина в 1921 г. его жена бережно сохраняла обстановку мемориальных комнат. В сентябре 2014 г. в доме открылась мемориальная экспозиция, посвящённая жизни и деятельности П.А. Кропоткина. Среди обстановки дома особый интерес представляют подлинные печи и камин конца XIX века. Уникальными экспонатами являются бюст Петра Алексеевича работы скульптора И. Гинзбурга и подлинная посмертная маска Кропоткина. Также сохранились : документы, рисунки, карты повествуют о семье и учебе , плакаты, стенды и витрины На 2 этаже находится реконструкция первоначальной краеведческой экспозиции, в создании которой принимал участие П.А. Кропоткин. Здесь же представлена обширная и поражающая своим многообразием частная коллекция минералов и окаменелостей.

Билет: от 100р, Кропоткинская ул., 95, Дмитров

Бородинский музей Бородинский музей - мемориал двух Отечественных войн, старейший в мире музей из созданных на полях сражений (1839 год). На территории музея-заповедника в 110 кв. км расположены более 200 памятников и памятных мест, в том числе памятники на местах командных пунктов М.И. Кутузова и Наполеона, монументы на местах расположения русских войск, Спасо-Бородинский монастырь и церковь в селе Бородино.

В музее развернуты пять постоянно действующих экспозиций, где представлены личные вещи полководцев, оружие, военный костюм, трофеи и находки с мест сражения, портреты и батальные произведения. В фондах музея хранятся богатейшие коллекции археологии, печатной графики 1-й половины XIX века, редкой книги. Билет: от 50р, Московская обл., Можайский р-н, с. Бородино

Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" «Новый Иерусалим» — один из самых современных музеев Подмосковья, в котором мультимедийные технологии дополняют исторические артефакты. В его богатую коллекцию входят археологические и этнографические материалы, рукописи, редкие книги, нумизматика, оружие, иконы, живопись, графика и многое другое. Наряду с постоянными экспозициями в музее регулярно проходят временные выставки. В последние годы здесь были представлены работы Айвазовского, Шишкина, Левитана, Пикассо, Кустодиева, Дюрера, Фаберже и многих других мастеров. Билет: от 300р , Ново-Иерусалимская наб., 1, Истра

Дом-музей семьи А.И. Морозова Дом выстроен в стиле позднего московского модерна, одноэтажный с подвалом и мансардой на поперечной оси. Материалы: дерево и кирпич. (левое крыло — деревянное, средняя и правая части — кирпичные). Планировка коридорного типа с двусторонним расположением изолированных комнат. Отдельная комната-молельная в мезонине. Особенность расстекловки: мелкую клеточную у окон и аналогичный рисунок дверных полотен. Имеются световые фонари. До начала 1980-х в доме Морозовых размещался детский сад Глуховского хлопчатобумажного комбината.

Дом самодеятельного творчества.

Делее дом был заброшен.

В 2002 году дому присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2007 году дом был передан в казну Ногинского муниципального района.

В 2016 году началось восстановление. Гордость музея — сохранившиеся изразцовые печи и камины, русская печь. Не менее ценны в доме предметы дореволюционной купеческой мебели, которая пережила целую эпоху. В музейной коллекции представлены более тысячи экспонатов, которым больше 150 лет. А также коллекция редчайших фотографий, исторических книг и уникальных документов. У каждой вещи — своя история появления. В 2019 году в музее проходила благотворительная акция «Подари музею экспонат». Много местных жителей и гостей города откликнулись. Среди подарков сундуки, шкатулки, глиняные крынки, а также скатерти, салфетки и многое другое. Билет: 1000р, Краснослободская ул., 5, Ногинск

Ой, что-то меня опять понесло. На сегодня закончу. Но как-нибудь подберу еще порцию красоты.