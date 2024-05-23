Территория Героев...(135)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Виталий Сергеевич Красный родился в городе Перевальске (Украинская ССР, ныне - Луганская Народная Республика) в 1988-м году. В четыре года его семья переехала в город Тольятти (Самарская область). Поступил в Тольяттинскую среднюю общеобразовательную школу № 3, в которой стал членом Клуба юных речников и моряков. После окончания школы обучился профессии токаря, благодаря чему стал работать на Тольяттинском химическом заводе «Куйбышевазот». Позже сменил предприятие на мясоперерабатывающую фабрику.

После событий на Украине в 2014-м году Виталий Сергеевич не остался в стороне и вошёл в ряды народного ополчения. Следующие два года он участвовал в боевых действиях против ВСУ.

В 2016-м году Виталий Сергеевич подписал контракт с Минобороны РФ и был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в Центральный военный округ. Службу в российской армии начал во 2-й гвардейской общевойсковой армии в посёлке Рощинском Самарской области. Позже был переведён в 3-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназа ГУ ГШ ВС РФ в городе Тольятти, став командиром отделения группы спецназа.

В военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от вооруженных сил Украины участвует с первых дней, успешно командуя своим личным составом, мужественно и самоотверженно выполняя все поставленные боевые задачи. Во время проведения спецоперации Красный лично уничтожил 8 БМП-2, 2 БТР-80, 3 тяжёлых танка и несколько сотен живой силы врага, в том числе иностранных наёмников. Вместе с группой ему удалось взять в плен 18 офицеров, захватить военную технику и образцы западного вооружения в количестве 12-ти единиц.

В одном из эпизодов в ходе боевых действий у линии боевого соприкосновения гвардии старшим сержантом Красным был своевременно замечен выстрел вражеского танка, что помогло емуспасти своего раненного подчиненного. Прикрыв собой товарища, Виталий получил порцию осколков от снаряда и контузию. Несмотря на полученные раны и сильную боль, он продолжил вести оборонительный огонь, тем самым обеспечив отход своего отряда спецназа. Также Виталий Сергеевич, взяв раненого боевого товарища на плечи, доставил его в укрытие. После чего он отправился вновь на исходную позицию и стал оттуда вести корректировку огня артиллерии, тем самым обеспечив преимущество российским войскам. После боя Красный был доставлен в военный госпиталь. Пройдя там лечение и реабилитацию, Виталий Сергеевич вновь вернулся на фронт, где продолжил сражаться с националистами.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему сержанту Виталию Сергеевичу Красному присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-vitalij-krasnyj Денис Юрьевич Чернавин родился 9 апреля в 1978-м году в административном центре Рязанской области - городе Рязань. Он вырос в семье военного. В 1988-м году отца перевели в одну из частей города Уфа в Республике Башкортостан. Денис Юрьевич учился в средней общеобразовательной школе №128 в Уфе, которую окончил в 1996-м году с золотой медалью.

После школы он поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 1999-м году училище было расформировано. Дениса Юрьевича перевели в Сызранское высшее военное авиационное училище, которое он окончил в 2000-м году с красным дипломом. После он был направлен в 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации в город Торжок (это - Тверская область). Также Денис Юрьевич проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в городе Липецке и далее в лётной инспекции Главного штаба ВКС РФ в городе Москва.

В 2014-м году был направлен в ВУНЦ ВВС Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в городе Воронеже, где обучался до 2016-го года.

После академии Денис Юрьевич был назначен на должность заместителя командира 337-го отдельного вертолётного полка 14-й армии ВВС и ПВО на аэродроме Толмачево в Новосибирске. В 2020-м году он участвовал в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, где возглавлял авиационную группировку российских войск.

В военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой Народной и Луганской Народной Республик от вооружённых сил Украины (ВСУ) участвует с первых дней и успешно выполняет все поставленные боевые задачи. В 2023-м году был переведён в Восточный военный округ, где был назначен командиром 319-го отдельного вертолётного Краснознамённого полка имени В.И. Ленина 11-й армии ВВС и ПВО в селе Черниговка Приморского края.

4 июля 2023-го года в течение четырёх дней экипаж вертолёта подполковника Чернавина совершал боевые вылеты вглубь линии соприкосновения, нанося удары высокоточным оружием и неуправляемыми ракетами по колоннам и сосредоточениям живой силы врага. Двигаясь на предельно малой высоте, чтобы не попасть под системы ПВО противника, российские лётчики уничтожили пять тяжёлых танков, семь бронемашин, три БМП, два БТР и более 50-ти националистов.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Денису Юрьевичу Чернавину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-chernavin Филипп Александрович Евсеев родился 1 марта в 1984-м году в селе Кюндяе (это - Сунтарский улус в Республике Саха (Якутия)). Поступил в среднею школу им. Б. Н. Егорова в родном селе. После окончания шестого класса, семья Филиппа Александровича переехала в районный центр. С седьмого класса он учился в Сунтарской средней школе им. А.П. Павлова, которую окончил в 2001-м году. Дальше Филипп Александрович получил специальность слесаря-водителя в профессионально-техническом училище №23 Сунтарского районного центра.

После обучения получил повестку в армию, где служил в одной из танковых частей Хабаровского края, став механиком-водителем танка. В 2021-м году устроился в администрацию села Сунтар на должность водителя.

С осени 2022-го года принимает участие в военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно выполняя все поставленные боевые задачи в составе своего подразделения.

Вновь был призван в ряды российской армии в процессе проведения частичной мобилизации. Филиппа Александровича зачислили в список личного состава танковой роты 218-го танкового полка 127-й Краснознамённой ордена Кутузова мотострелковой дивизии в посёлке Липовцы Приморского края. Здесь он был назначен на должность механика-водителя танкового взвода.

6 июня 2023-го года рота, в составе которой находился ефрейтор Евсеев, проводила зачистку села Новодаровка в Запорожской области. Во время проведения данной операции, вражеские войска применили артиллерию, а также различную военную технику в попытке прорвать российскую оборону. Танковый экипаж Евсеева (позывной «Алёша») в это время осуществлял поддержку огнём мотострелкам. Командиром экипажа в лесополосе была замечена колонна тяжёлой и лёгкой бронированной техники противника. Было принято решение немедленно вступить в бой и уничтожить обнаруженные цели. Без промедления экипаж начал свою атаку и в течение 30 минут враг был разбит. Сражаясь с превосходящими силами националистов, российским танкистам удалось поразить всего 8 единиц военной техники ВСУ, из них 2 танка Т-72Б, одну американскую БТР М113 и 5 бронированных машин International M1224 MaxxPro, а также вывести из боя более 100 украинских военнослужащих. Одержав победу в сражении, экипаж отправился на перезарядку боекомплекта. В это время занявший их место другой экипаж танка попал под обстрел вражеской артиллерии, в результате чего был лишён возможности самостоятельно передвигаться. Экипаж Евсеева тут же был отправлена подмогу своим товарищам. Взяв на буксир неисправный танк, российские танкисты передислоцировались в безопасную зону.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Филиппу Александровичу Евсееву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Высшую государственную награду ефрейтор Евсеев получил лично от Президента Российской Федерации в августе 2023-го года. Сам герой заявил, что этой медали достоен каждый, кто участвует в специальной военной операции.

https://kontingent.press/post/geroi-z-filipp-evseev Отряд, в составе которого находится Ришат Хамидуллин, вел наблюдение за действиями противника. Находясь на выгодной наблюдательной позиции, военнослужащий обнаружил разведывательный БпЛА националистов. Благодаря слаженным действиям отряда дрон ВСУ был сбит.

Понимая, что информация в беспилотнике имеет важное значение для разведки позиций противника, Ришат принял решение организовать изъятие информации. Возглавив группу, он под огнем противника добрался до беспилотника, благодаря опыту и навыкам оперативно извлек записывающее устройство и под прикрытием группы доставил его на свои позиции.

Полученные данные позволили артиллеристам нанести точные удары по позициям ВСУ.

https://t.me/mod_russia/38784

Рядовой Сергей Тринадцатый Министр обороны Российской Федерации вручил медаль «Золотая Звезда» военнослужащему, рядовому Сергею Тринадцатому, проявившему мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Сергей Тринадцатый, рассказал подробности боестолкновения с украинскими боевиками, которое продолжалось пять с половиной часов!

По его словам, перед подразделением стояла задача по зачистке лесопосадки. Отряд выдвинулся к месту назначения около 4 часов утра.

"Там оказалось, что противник уже готовил диверсию на наше подразделение, у нас завязался бой, противник вызвал подкрепление, подкрепление к нему подошло довольно оперативно", - сказал боец ВС РФ.

Военнослужащий отметил слаженную работу минометных и артиллерийских расчетов, а также операторов БПЛА, которые "смело отогнали" неприятеля. Он добавил, что боевики были разделены на три группы, которые пытались обойти подразделение российских войск с флангов.

"Бой длился пять с половиной часов. В ходе боя я принял командование на себя, мы продолжали удерживать рубеж, на поле боя мы никого не оставили, всех своих мы забрали", - заключил Сергей.

https://dzen.ru/a/ZjYgOBFonwO0fXC4

Старший лейтенант Фоменко Всеволод В ходе специальной военной операции начальник расчета батареи старший лейтенант Всеволод Фоменко вместе со своим расчетом выполнял задачи по прикрытию российских подразделений от средств воздушного нападения противника.

Противник предпринял попытку атаковать силами двух беспилотных летательных аппаратов объекты инфраструктуры, находящиеся в зоне ответственности старшего лейтенанта Фоменко. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Всеволод оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.

Благодаря грамотным и умелым действиям старшего лейтенанта Фоменко, а также слаженности и профессионализму его расчета все обнаруженные воздушные объекты врага были уничтожены. Решительные действия старшего лейтенанта Всеволода Фоменко обеспечили воздушное прикрытие важных объектов.

https://t.me/rabotaembrat/8166

Рядовой Акулов Евгений Евгений Акулов продолжает героически сражаться, мы о нём писали ЗДЕСЬ

В ходе боевых действий на важном тактическом направлении экипаж российского танка в составе которого действовал рядовой Евгений Акулов, подвергся огневому воздействию со стороны противника и потерял ход.

Враг предпринимал многочисленные атаки с применением FPV-дронов в попытке уничтожить российскую бронетехнику.

Механик-водитель танкового взвода рядовой Евгений Акулов в течении двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона.

Благодаря грамотным действиям рядового Акулова удалось избежать уничтожения боевой машины до прибытия эвакуационной группы, после чего танк был эвакуирован в пункт ремонта для дальнейшего восстановления и возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/8187

Гвардии лейтенант Татаринов Дмитрий Командир взвода-старший офицер на батарее реактивного артиллерийского подразделения гвардии лейтенант Дмитрий Татаринов выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, подавлению огневых позиций противника, разрушению его опорных пунктов, укрытой живой силы и техники.

В ходе проведения воздушной разведки был обнаружен замаскированный ротный опорный пункт украинских боевиков.

Получив огневую задачу на поражение противника, гвардии лейтенант Татаринов оперативно произвел расчеты для ведения стрельбы и организовал грамотное управление огнем своего подразделения. В результате удара реактивной артиллерийской батареи было уничтожено до взвода пехоты противника и подавлено 8 огневых точек.

https://t.me/rabotaembrat/8188

Гвардии младший сержант Федотов Юрий В ходе ведения наступательных действий расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса гвардии младшего сержанта Юрия Федотова получил задачу обеспечить огневую поддержку мотострелкового подразделения на фланге.

Скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия, боевая машина выдвинулась на указанный рубеж.

Постоянно ведя наблюдение, командир машины-оператор Юрий Федотов обнаружил пулеметные расчеты противника на долговременных укрепленных позициях, которые не позволяли штурмовым группам российских подразделений приблизиться к опорному пункту украинских боевиков.

Выбрав выгодную огневую позицию, несмотря на массированный вражеский обстрел, гвардии младший сержант Юрий Федотов точными выстрелами управляемыми ракетами с фугасной боевой частью уничтожил огневые точки противника.

Отточенные навыки, мастерство и скорость принятия решения командира машины-оператора гвардии младшего сержанта Юрия Федотова обеспечили успешное продвижение российских штурмовых подразделений и закрепление на сложном участке ведения наступления.

https://t.me/rabotaembrat/8177

Лейтенант Мамедов Роман В ходе ведения оборонительных боев взвод под управлением лейтенанта Романа Мамедова получил задачу выдвинуться на танкоопасное направление и не допустить прорыва бронетехники противника в глубину обороны российских войск.

Оценив обстановку и проведя разведку местности, Роман Мамедов грамотно и оперативно распределил расчеты на наиболее выгодных позициях для ведения огня. Благодаря оперативности и скрытности подразделению удалось незамеченными занять рубежи и замаскировать свои позиции, а также подготовить запасные позиции.

Противник перешел в наступление при поддержке бронетехники. Взвод Романа Мамедова на протяжении нескольких дней уничтожал бронетехнику и пехоту боевиков нанося значительные потери наступающим подразделениям украинских боевиков.

После того как противник несколько раз потерпел неудачу по позициям противотанкистов начала вести огонь артиллерия. Лейтенант Мамедов организовал отход на запасные позиции. Замыкая движение, Роман продолжал вести наблюдение и обнаружил БПЛА противника, ведущий разведку. Точным огнем из стрелкового оружия Роман Мамедов уничтожил дрон и продолжил движение.

Благодаря грамотным и мужественным действиям лейтенанта Романа Мамедова противнику были нанесены значительные потери в живой силе и технике и не допущен прорыва обороны на значимом тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8178

Сержант Быков Никита Командир отделения управления взвода связи сержант Никита Быков выполнял задачу по восстановлению поврежденных проводных линий связи между подразделениями на одном из участков фронта.

В ходе выполнения задачи Никита оказался под минометным обстрелом со стороны противника. Несмотря на угрозу собственной жизни, Никита продолжил восстанавливать поврежденные линии связи. Смелые и самоотверженные действия Быкова позволили оперативно восстановить связь между подразделениями, что способствовало эффективному управлению подразделениями в бою и успешному отражению атак.

Прибыв на позиции подразделения, Никита вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Заметив российского военнослужащего, получившего тяжелое ранение от разорвавшегося неподалеку артиллерийского снаряда, Никита Быков, рискуя жизнью, вытащил пострадавшего из зоны поражения вражеской артиллерии в безопасное место и оказал ему первую помощь, чем спас жизнь.

https://t.me/rabotaembrat/8167

Гвардии рядовой Аминов Рудфальт Гвардии рядовой Рудфальт Аминов выполнял задачи по снабжению боеприпасами штурмовых групп российских Вооруженных Сил, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

В ходе очередного выезда колонна, в составе которой гвардии рядовой Аминов осуществлял доставку боеприпасов, подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами, значительная часть колонны будет уничтожена, Рудфальт, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Рудфальта Аминова, а также проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделениям, находящимся на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/8173

Гвардии младший сержант Монгуш Юрий Гвардии младший сержант Юрий Монгуш, командуя группой российских военнослужащих, выполнял боевую задачу по обнаружению позиций противника, выявлению путей передвижения его живой силы и техники, корректировке огня российских артиллерийских и танковых расчетов.

За счёт грамотной разведки местности и скрытным действиям, подразделению Юрия Монгуша удалось форсировать дамбу и выйти на точку, где требовалось развернуть наблюдательный пункт.

Соблюдая требования маскировки, Юрий Монгуш более суток вел непрерывное наблюдение, обнаруживал цели противника, определял дальности до них и их расположение относительно ориентиров. Своевременно докладывал на пункт управления информацию о их количестве и местоположении, а при огневом воздействии корректировал огонь российских артиллерийских подразделений.

Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии младшего сержанта Юрия Монгуша удалось выполнить поставленную задачу, сорвать ротацию и уничтожить две боевые бронированные машины и до десяти украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8180

Гвардии младший сержант Соловьёв Сергей Гвардии младший сержант Сергей Соловьев в составе штурмовой группы выполнял задачи по вытеснению противника с занимаемых позиций.

Украинские боевики, стремясь не допустить прорыва обороны, атаковали наступающих штурмовиков силами артиллерии и минометов.

Несмотря на непрекращающиеся минометные обстрелы, действуя смело и решительно, Сергей Соловьев пробрался в опорный пункт противника и, продвигаясь по траншеям, уничтожил часть боевиков.

По итогам боя, противник, понеся потери, отступил.

Гвардии младший сержант Соловьев приступил к эвакуации раненых с передовой. При погрузке раненых произошло нападение диверсионно-разведывательной противника. В ходе скоротечного стрелкового боя Сергей, быстро сориентировавшись в ситуации, прицельным огнем уничтожил часть боевиков и сковал действия диверсантов. Понимая бесполезность сопротивления, боевики спешно отступили.

Смелые и решительные действия гвардии младшего сержанта позволили спасти жизни 8 раненым военнослужащим ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/8174

Гвардии ефрейтор Данзырык Самбажык Гвардии ефрейтор Самбажык Данзырык в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск.

После артиллерийского обстрела со стороны противника часть оборудования, обеспечивающего связь, было повреждено.

Несмотря на непрекращающиеся артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, Самбажык выдвинулся вперед для устранения обрывов линий связи и восстановления поврежденных изделий.

После того, как связь была восстановлена, передовые подразделения смогли возобновить взаимодействие и продвинуться вперед, заняв более выгодные рубежи.

В последующие дни наступления гвардии ефрейтор Самбажык Данзырык неоднократно действовал на переднем крае, поддерживая работоспособность средств связи, что позволяло штурмовым подразделениям взаимодействовать с артиллерией и успешно выполнять поставленные задачи.

https://t.me/rabotaembrat/8183

Гвардии младший сержант Чунчуков Александр Артиллерийский расчет, в составе которого выполняет боевые задачи гвардии младший сержант Александр Чунчуков, получил задачу нанести артиллерийский удар по обнаруженному разведывательным БпЛА месту скопления украинских боевиков.

Расчет не теряя времени начал вести огонь, постоянно корректируемый оператором БПЛА по средствам связи.

Противник вступил в контрбатарейную борьбу. Несмотря на близкие разрывы вражеских снарядов расчет продолжал вести огонь по противнику. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от позиций расчета. Было повреждено прицельное приспособление. Несмотря на продолжающийся обстрел, гвардии младший сержант Чунчуков оперативно добрался до места хранения ремонтного комплекта и заменил поврежденную деталь, что позволило продолжить ведение прицельного огня по противнику.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Александра Чунчукова противник потерял до 40 человек и 3 единицы автомобильного транспорта в результате чего была сорвана попытка наступления на одном из значимых тактических рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/8181

Сержант Коваль Александр Командир отделения управления взвода связи сержант Александр Коваль выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи и обмену информацией между батальонной тактической группой российских войск и вышестоящим штабом.

Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских войск. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков осколками снаряда были повреждено оборудование узла связи. Оценив обстановку, сержант Коваль, рискуя жизнью, приступил к ремонту аппаратуры.

Находясь под обстрелом, Александр точно определил характер повреждений и оперативно осуществил ремонт вышедших из строя блоков.

Смелые и решительные действия сержанта Коваля позволили оперативно восстановить связь и обеспечили устойчивое и непрерывное управление войсками, что способствовало отражению атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/8191

Младший сержант Давыдов Марк Оператор расчета взвода воздушной разведки мотострелкового подразделения младший сержант Марк Давыдов, действуя на важном тактическом направлении, проводил воздушную разведку местности, осуществлял поиск мест расположения живой силы и техники украинских боевиков, а также корректировал огонь российских артиллерийских расчетов.

В ходе ведения воздушной разведки управляя беспилотным летательным аппаратом, Давыдов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники противника, сосредоточенной для наступления на позиции российских войск. Передав на командный пункт координаты целей, Марк осуществил корректировку работы артиллерийских подразделений и обеспечил объективный контроль огневого поражения объектов врага.

В результате артиллерийского удара были уничтожены две боевые машины пехоты западного производства и боевая бронированная машина, и часть личного состава противника. Готовящаяся атака противника была сорвана.

https://t.me/rabotaembrat/8192

Гвардии прапорщик Санчат Радион В ходе специальной военной операции гвардии прапорщик Радион Санчат выполнял задачи по оказании медицинской помощи раненым бойцам.

Действуя в составе подразделения, Радион участвовал в прикрытии группы российских войск при освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе боя гвардии прапорщик Санчат, находясь под плотным огнем противника, оценивая тяжести ранения, оказывал неотложную помощь бойцам прямо на поле боя, после чего производил эвакуацию раненых в безопасное место.

Радион лично вынес из-под огня противника в безопасное место пять раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь».

После боя гвардии прапорщик Радион Санчат, погрузив раненых на автомобиль, доставил их в полевой госпиталь, где им была оказана дальнейшая квалифицированная медицинская помощь.

https://t.me/rabotaembrat/8182

Военнослужащий Афанасьев Константин «Эвакуация раненых проходит при непосредственном боевом контакте с противником под обстрелами. Наши ребята рискуют своими жизнями, чтоб вытащить своих товарищей. Перед боем выдвигаемся с носилками группой по четыре человека. После поступления сообщения по рации, что есть раненые, которые сами не могут покинуть поле боя, мы начинаем спасать ребят», – рассказал Константин Афанасьев. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38830

Доброволец Житник Павел Участнику СВО из Узбекистана, наводчику минометного расчета оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Павлу Житнику угрожает депортация на родину и уголовный срок, об этом он сам рассказал РИА Новости.

Еще в 2018-м он приехал в ДНР как доброволец, воевал в "Пятнашке", затем перевелся в "Каскад", в его составе участвовал в боях в Мариуполе (награжден медалью за его освобождение), также воевал на так называемом Временском выступе, основном направлении летнего контрнаступления ВСУ в 2023-м, был серьезно ранен вражеским дроном-камикадзе (справка, подтверждающая это, есть в распоряжении РИА Новости).

Павел обращался за получением гражданства, однако получил отказ из-за того, что "Каскад", в котором он служил на момент обращения, не являлся подразделением Вооруженных сил России. Подписать новый контракт не может, так как не долечил ранение, а на процедуру получения ВНЖ уйдет минимум полгода. В Узбекистане по статье за наемничество ему грозит "чистыми" до 10 лет тюрьмы.

https://t.me/rian_ru/243477 «Баронесса» — так старший сержант Мухаммад Мухамедов называет свою боевую машину, танк Т-90М «Прорыв». У него самого позывной — «Барон».

«Мечтаю встретить вражескую натовскую технику. Abrams, или Leopard, или Challenger, или AMX — не важно. Главное, чтобы с ним выйти раз на раз!»

9 мая Мухаммад стал участником Парада Победы в Москве. Он поделился с нами впечатлениями. И конечно, рассказал, за что получил орден Мужества и другие награды. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/969 Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал нам о чудесах, которые случаются на фронте.

Он был одним из тех участников спецоперации, которые на День Победы шли по Красной площади. Кстати, Мударис воюет в одном батальоне с легендарным экипажем «Алеши».

Дома героя ждут мама и невеста. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/38890 Во время Парада Победы в отдельной коробке по Красной площади впервые прошли участники СВО. Все они прибыли в Москву прямо с фронта, а в День Победы надели свои боевые награды и встали в единый строй.

Впечатления героев — на нашем канале! Истории каждого из них мы обязательно расскажем отдельно. Смотрите по ссылке!

https://t.me/mod_russia/38554

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Лейтенант Дурнев Эдуард Погиб 15 мая 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Запорожском фронте

Погиб 15 мая 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Запорожском фронте Командир 2-й мотострелковой роты, 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии. Эдуард родился 20 августа 1999 года в поселке Октябрьский Яшалтинского района. После окончания Октябрьской школы решил связать свою судьбу с военной службой, поступив в Московское высшее общевойсковое командное военное училище. По окончанию училища был направлен на службу в 42-ю мотострелковую дивизию, 58-й общевойсковой армии (в/ч 65384), где занял должность командира 2-й мотострелковой роты. Позднее был направлен в зону проведения специальной военной операции на территории Украины. Принимал непосредственное участие в защите нашей Родины от фашизма с первых дней СВО. За все время пребывания в зоне боевых действий был дважды ранен и дважды возвращался обратно к своим товарищам на стражу Отечества от недруга. Погиб 15 мая 2023 года на поле боя. Награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/6840 Подполковник Кулаков Александр Подполковник Александр Кулаков погиб в результате ракетной атаки на Крым. Кулаков командовал радиотехническим батальоном на горе Ай-Петри войсковой части 85683. Алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, подполковником Вооруженных сил Российской Федерации Кулаковым Александром Александровичем, который ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб.

Мужество и отвага Александра Александровича вызывают гордость у всех, кто его знал. В июне 2022 года Александр Кулаков был награжден медалью «За мужество и доблесть». Награду он получил в должности майора, командуя батальоном на Ай-Петри. https://www.politnavigator.net/podtverdilis-plokhie-novosti-iz-kryma.html Доброволец Белуга Алексей Алексей Белуга отправился добровольцем в зону СВО в сентябре 2022 года. Погиб во время артобстрела в апреле 2024 года. До СВО работал в строительной сфере. Боец похоронен с воинскими почестями https://t.me/geroirossii/6841

Военнослужащий Георгиев Павлос Павлос Арсенович Георгиев родился 11 июля 1989 года в городе Кызыле. Воспитывали Павлоса с младенчества папа и бабушка. Большая семья Георгиевых, а у Павлоса есть дядя и тётя, очень нежно относились к мальчику.

Павлос окончил школу в городе Ессентуки Ставропольского края, после школы получил профессию электрика. Семья уговорила его вновь вернуться в Кызыл, здесь было проще найти работу, и помогла устроиться Павлосу на предприятие, которое занимается добычей антрацита подземным способом.

Похоронили героя с воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/Zi8nEvQg4nLzKlu9

Доброволец Алексеев Вячеслав Вячеслав Алексеев из города Магнитогорск, в Челябинской области.

Боец ЧВК «Вагнер»

1978 года рождения.

Вячеслав Алексеев погиб в 44 года при выполнении боевой задачи в ходе СВО на Украине.

Прощание состоялось 28 января 2023-ого года.

https://dzen.ru/a/Y9XNfG7ym0I2tjrA

Доброволец Лядов Роман Лядов Роман Александрович (25.12.1975).

Родился в городе Дзержинск Горьковской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы. Служил в подразделении ОМОН МВД РФ.

Прапорщик полиции в отставке. 25.01.2018-22.05.2018 был зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель (охранная служба).

Приезжал на Донбасс в качестве волонтера, оказывая гуманитарную помощь от лица нижегородского отделения «Народного Фронта», проводил автопробеги в поддержку специальной военной операции. Впоследствии пошел как доброволец в полк «Ахмат» (по другим данным отряд «Шторм Z»).

Участник специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, по демилитаризации и денацификации Украины.

Оператор-наводчик БМП погиб 20 августа 2022 при исполнении воинского долга.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Военнослужащий Костоев Залимхан Житель деревни Пуляева Тайшетского района Иркутской области

Залимхан Исропилович Костоев

погиб 5 мая в зоне проведения специальной военной операции.

Залимхан Исропилович родился 6 июня 1980 года в Ярославской области. Позже переехал в Тайшетский район, жил в деревне Пуляева, окончил Борисовскую школу.

С 1998 по 2000 год отслужил в армии. После работал в психоневрологическом интернате.

Увлекался рыбалкой, охотой, воспитывал двоих замечательных детей.

Источник

Доброволец Воронин Сергей Воронин Сергей Владимирович

(29.11.1970).

Был осужден.

На 53 году жизни в мае 2023 убыл из ИК-3 города Краснотурьинск в составе отряда «Шторм Z» на фронт СВОДУ.

Погиб 18 июня 2023 г.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Ефрейтор Волков Даниил Ефрейтор Даниил Волков

погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Даниил Владимирович родился в городе Инта. Служил по контракту в должности механика-водителя-санитара отделения сбора и эвакуации раненых.

https://komiinform.ru/news/240195/

Доброволец Архипов Руслан Архипов Руслан Вячеславович

(1984) из Татарстана.

Под позывным «Ной» отправился на СВОДУ в составе 3 отряда «Шторм» 72 отдельной мотострелковой бригады, был при батальоне «Алга».

Погиб в мае 2023 г.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Доброволец Козлов Александр Козлов Александр Васильевич

(25.08.1980) из Иркутска.

В 1995 окончил 8 классов школы. Работал разнорабочим.

В 1998 переехал жить в село Андрюшино. В феврале 2023 подписал контракт с МОРФ о службе в составе подразделения Шторм Z.

Погиб в зоне СВОДУ 6 июня 2023 при контрнаступлении у п.Калиновка в ЛНР.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Доброволец Иванов Андрей Иванов Андрей Владимирович

(1.10.1972) из г.Набережные Челны.

На 51 году жизни ушёл в сентябре 2022 добровольцем на СВОДУ.

Погиб 7 января 2023 в Артемовске ДНР.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Доброволец Попов Геннадий Попов Геннадий Алексеевич

(4.02.1988) из села Тыайа Кобяйского улуса Якутии.

Работал таксистом, сапожником.

Отправился на СВОДУ в составе отряда «Шторм Z».

Погиб 7 июля 2023 возле Запорожья.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Доброволец Лебедев Александр Доброволец отряда «Шторм-Z»

Александр Анатольевич Лебедев

из Тулуна 30 мая погиб в спецоперации на Украине.

В ноябре 1990 года Тулунским районным военным комиссариатом был призван на срочную службу. Служил пулеметчиком-разведчиком, дальномерщиком, аккумуляторщиком и мастером. В декабре 1992 года уволен в запас и начал свой трудовой путь.

В апреле 2023 года Александр Лебедев вступил в добровольческий отряд «Шторм-Z», в его составе отправился в зону СВО.

Погиб 30 мая 2023 года.

Дома у мужчины остались жена и трое детей.

https://ircity.ru/text/society/2023/06/20/72414455/

Доброволец Михасёнок Владимир Михасёнок Владимир Вячеславович

(25.05.1976). Родился в Ташкенте Узбекской ССР.

Закончил 11 классов школы и поступил в Ташкентский железнодорожный техникум. Окончил учебу, но по специальности не работал в связи с тем, что в 1994 семья переехала в Новороссийск РФ.

Военную службу по призыву проходил в Москве, по окончании срочной служил по контракту. В 1997 был уволен в запас и переехал в п. Октябрьский Белгородской области. Работал в МЧС начальником пожарно-спасательной части № 29 поселка Октябрьский ФГКУ «1 ОФПС по Белгородской области» до 2018 г.

Приговорён на 9 лет 6 месяцев ИК строгого режима. В январе 2023 принял решение уйти добровольцем на Донбасс. Подписал контракт с отрядом «Шторм Z», был направлен в район боевых действий в Артёмовск прапорщиком.

Погиб 30 мая 2023 в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Военнослужащий Слободянюк Василий В Бодайбо Иркутской области 29 марта 2023 года простились с

Василием Слободянюком,

погибшим в спецоперации на Украине.

Он попал под артиллерийский обстрел и получил осколочное ранение.

В спецоперации мужчина принимал участие в качестве снайпера.

Семье Василия Слободянюка в марте передали государственную награду — орден Мужества.

https://ircity.ru/text/society/2023/06/16/72403910/

Доброволец Глущенко Сергей Глущенко Сергей Олегович

(5.10.1996) из Белгорода.

Учился в СШ № 13, увлекался футболом, поэтому родители отдали его в МБУДО ДЮСШР № 1. После окончания 9 классов СШ №13 поступил в техникум № 5. В 2012 переехали в село Ближняя Игуменка Белгородского района.

В 2023 подписал контракт с МОРФ на 6 месяцев, 20.05.2023 был зачислен в отряд «Шторм».

Проходил подготовку возле Луганска, затем их расформировали по разным подразделениям. Попал в штурмовики. Через некоторое время переведен в артиллерию и назначен начальником позиции в составе штурмового подразделения «Север Z» (артиллерия), позывной «Жужик», номер жетона АБ 178131, 114 отдельная гвардейская мотострелковая Енакиевско-Дунайская бригада ВС РФ (ранее 11 отдельный гвардейский мотострелковый Енакиевско-Дунайский полк Народной милиции ДНР).

Погиб 18 июня 2023 в г. Соледар Артемовского района ДНР.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Доброволец Никитин Иван Никитин Иван Викторович

родился в п. Чульман 26 июня 1983 года.

В 1991 году пошёл в школу № 20, которую окончил в 2000 году.

После окончания школы в 2000 г. проходил срочную службу в Хабаровском крае, во время службы окончил школу прапорщиков.

В 2002 году Иван был откомандирован в Чукотский Автономный округ г. Билибино на атомную электростанцию. Прослужил там до её закрытия. Потом работал водителем в Адинистрации г. Билибино. Затем поваром в кафе.

В мае 2021 года вернулся в родной Чульман. В Билибино остались две дочки 16 и 9 лет. Устроился на работу поваром на участок, а позже водителем в ООО УК «Колмар».

Когда объявили мобилизацию сам обратился в военкомат и подписал контракт на год.

26 сентября убыл в в/ч Екатеринославки. После прохождения подготовки 2 ноября был отправлен командиром стрелкового взвода стрелковой роты срелковой части 21720.

Погиб 15 ноября 2022 при выполнении задач в ходе военных действий на территории ЛНР и ДНР.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155523692314068

Доброволец Кулаков Вячеслав Кулаков Вячеслав Сергеевич

(16.03.1988). Родился в г. Феодосии в Крыму.

В том же году семья переехала в Белгород. По окончании 9 класса школы поступил в Профессиональное училище № 23 с.Дмитриевка Яковлевского района Белгородской области.

В апреле 2023 пошел добровольцем в зону СВОДУ, попал в штурмовую роту «Шторм Z».

13 июня 2023 в жестоком кровопролитном бою в поселке Житловка Кременского района ЛНР получил смертельные осколочные ранения.

10 августа похоронен в п. Разумное Белгородского района.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители

Военнослужащий Кучирвей Сергей Уроженец Черемховского района Иркутской области

Сергей Кучирвей

погиб 24 марта 2023 года при выполнении боевых задач в спецоперации на Украине.

Сергей Кучирвей был призван на спецоперацию в рамках частичной военной мобилизации осенью 2022 года.

Ему было 29 лет.

Сергей Кучирвей окончил нижнеиретскую школу, был старшим из братьев в многодетной семье. До мобилизации работал на разрезе «Иретский».

Посмертно представлен к государственной награде — ордену Мужества.

https://ircity.ru/text/society/2023/06/16/72403598/

Доброволец Мишин Сергей Мишин Сергей Александрович

(14.06.1972) из г.Ливны Орловской области.

После окончания средней школы №7 поступил работать на завод «Ливгидромаш» помощником токаря. Оттуда его призвали в ряды Вооруженных сил в танковые войска. Отслужив срочную, вернулся на родной завод, где работали его родители. Увлекался резьбой по дереву, плотницким делом.

После начала СВОДУ на 51 году жизни пошел на контракт, механик–водитель командирского танка 27 мотострелковой бригады.

25 декабря 2022 в с.Новосёловское Луганской Народной Республики в ходе ожесточённых боёв с украинскими нацистами героически погиб.

Указом президента РФ награждён Орденом мужества посмертно.

21.02.2023 в Ливенской гимназии состоялось открытие мемориальной доски памяти выпускника.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители Андрей Владимирович Кулаков погиб 29 апреля в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей родился 30 октября 1986 года.

Осенью 2022 года, когда в нашей стране была объявлена частичная мобилизация, он не попал в ряды призванных.

Вскоре Андрей отправился в зону спецоперации в составе ЧВК «Вагнер».

У мужчины осталось трое детей.

Источник

Старший лейтенант Санаужинов Сергей Санаужинов Сергей Александрович

(13.02.1969) из г.Искитим Новосибирской области.

Старший лейтенант Росгвардии с позывным «Слон»

погиб на СВОДУ на 53 году жизни 2 января 2023 г.

https://yadocent.livejournal.com/tag/павшие%20освободители Иван Александрович Клочков родился в 1997 году в городе Спасск-Дальний Приморского края. Рос весёлым и озорным ребёнком, очень любил футбол. Иван закончил девять классов в Спасской средней школе № 3. Он всегда активно участвовал в школьных спортивных состязаниях. После девяти классов стал студентом Владивостокского судостроительного колледжа. Получив специальность в дальневосточной столице, молодой человек вернулся в родной город и трудился на Спасском цементном заводе с перерывом на срочную военную службу.

Повзрослев, Иван по-прежнему оставался верен любимому спорту - играл за футбольную команду «Цементник». В 2019 году Клочков женился, в 2020 году у него родилась дочь.

Когда в 2022 году началась специальная военная операция на Украине, Иван, не раздумывая, подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону военных действий.

В 2023 году ефрейтор Клочков героически погиб, выполняя боевую задачу.

Указом президента Российской Федерации Клочков Иван Александрович посмертнаграждён орденом Мужества.

В мае 2024 года на здании школы № 3 Спасска-Дальнего, где учился Иван, установили мемориальную доску.

https://kontingent.press/post/geroi-z-ivan-klochkov Никита Андреевич Ушаков родился 28 июля 1996 года в селе Раздолье Армизонского района Тюменской области. После школы в 2014 году призван из Салехарда на срочную службу в 106-м учебном центром ПВО в Оренбурге.

После срочной службы в армии Никита он продолжил военную карьеру и в 2015 годпоступил в Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске. По окончании военного вуза в 2020 году Никита Ушаков был направлен в 136-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Уманско-Берлинскую Краснознамённую, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаду, дислоцирующуюся в Буйнакске (Дагестан).

С началом специальной военной операции Никита Ушаков отправился на линию боевого соприкосновения в числе первых - он командовал зенитной ракетно-артиллерийской батареей зенитного дивизиона. В августе 2022 года награждён медалью Жукова.

12 июля 2023 года гвардии старший лейтенант Ушаков погиб, выполняя боевую задачу. Рискуя жизнью, во время шквального артобстрела он вывел в безопасное место одного за другим троих своих боевых товарищей, но сам спастись не успел.

25 июля 2023 года на малой родине в селе Раздолье гвардейца Никиту Ушакова похоронили с воинскими почестями.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации гвардии старший лейтенант Ушаков Никита Андреевич награждён орденом Мужества (посмертно).

4 ноября 2023 года в День народного единства в память о Никите Ушакове в Армизонской школе открыли «Парту Героя». Она будет напоминать ребятам о мужестве и верности своей стране.

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikita-ushakov Иван Сергеевич Шамшеев родился 5 августа в 1999-м году в городе Калининграде. Среднее образование получал в Калининградской СОШ, которую окончил в 2017-м году.

Затем Иван Сергеевич поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В 2022-м году продолжил службу в 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригаде спецназа ГУ ГШ ВС РФ в городе Тольятти Самарской области. Иван Сергеевич был назначен на должность командира группы спецназа.

В августе 2022-го года гвардии лейтенант Шамшеев уже принимал участие в военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой Народной и Луганской Народной Республик от вооружённых сил Украины (ВСУ), мужественно и самоотверженно выполняя все поставленные боевые задачи в составе своего подразделения.

Осенью 2022-го года военнослужащие во главе с Шамшеевым совместно с разведбатом успешно проводили мероприятия по поиску и ликвидации украинских подразделений. 30 октября того же года отряду спецназа был отдан приказ встретить группу разведчиков, возвращающихся с территории, подконтрольной ВСУ, и сопроводить их к основным силам подразделения.

Подразделение Шамшеева, двигаясь в намеченном направлении к оставленным позициям, заметили около 100 украинских военнослужащих с поддержкой боевой военной техники, готовых начать наступление. Вражеские силы, заметив отряд спецназа, открыли огонь из стрелкового оружия. Несмотря на превосходящие силы противника, Иван Сергеевич, находясь впереди строя, упреждающим огнём предоставил время и возможность своему личному составу для манёвра. Это позволило отрядуне попасть под вражеский огонь, а также занять более выгодные позиции и перейти в контрнаступление. С первых минут сражения командир группы спецназа вывел из боя более 10 единиц живой силы врага, применив почти весь свой боезапас. Понимая, что противник превосходит числом, Шамшеев отдал приказ подчинённым уходить в безопасную зону. Сам Иван Сергеевич остался сдерживать националистов, прикрывая огнём своих боевых товарищей. Далее Шамшееву доложили по рации, что группа находится в безопасности, и командиру тоже пора уходить с сектора вражеского обстрела. Удостоверившись, что личному составу ничего не угрожает, Иван Сергеевич начал двигаться в сторону безопасных позиций. В этот момент его смертельно ранили. Своими героическими действиями он сберёг жизни боевых товарищей.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Ивану Сергеевичу Шамшееву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Высшую государственную награду вручили отцу погибшего героя.

https://kontingent.press/post/geroi-z-ivan-shamsheev Денис Геннадьевич Дементьев родился 3 февраля в 1982-м году в городе Пскове. В юности увлекался спортом, в частности боксом. В 2003-м году подписал контракт с Министерством Обороны Российской Федерации. Свою службу начал в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Вскоре получил титул чемпиона ВДВ и звание Мастера спорта России по боксу. Принимал участие в военной операции на Северном Кавказе.

Позже поступил в Великолукскую государственную академию физической культуры, которую окончил в 2021-м году. Денис Геннадьевич был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка с присвоением звания гвардии лейтенанта.

12 апреля 2022-го года Денис Геннадьевич отправился в зону боевых действий на Донбасс, где принял участие в военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от вооружённых сил Украины (ВСУ), командуя своим подразделением и успешно выполняя все поставленные боевые задачи.

21 августа 2022-го года взвод гвардии лейтенанта Дементьева находился в районе села Благодатного (Донецкая Народная Республика). Задача стояла - отбить населённый пункт у противника. В ходе боестолкновения командир группы лично обезвредил две пулемётные точки, применив против них несколько осколочных гранат, тем самым уничтожив восемь украинских националистов. После чего, штурмуя вражескую огневую точку, первым ворвался в дом, где находились трое бойцов ВСУ. Двое из них были уничтожены Денисом Геннадьевичем во время сопротивления. С последним ему пришлось вступить в рукопашный бой, после чего противник был взят в плен. Во время данного сражения отряду Дементьева удалось выбить противника из опорного пункта и уничтожить свыше 40 украинских военнослужащих.

2 сентября 2022-го года превосходящие силы ВСУ при поддержке танков и БМП атаковали взвод Дениса Геннадьевича Дементьева. Три украинских бронемашины пехоты были уничтожены российскими десантниками при помощи мин и ПТРК, что помогло ненадолго сдержать вражеское наступление. Когда войска противника оказались в зоне досягаемости артиллерии, офицер передал их координаты по рации и продолжил дальнейшую корректировку огня. В результате артудара ВСУ лишились двух танков, одного БМП, а также 25 человек. Потеряв значительную часть своей наступательной мощи, противник вернулся на начальные позиции.

2 октября 2022-го года взвод 104-го гвардейского полка ВДВ осуществлял оборону опорных пунктов от украинских националистов в районе села Костромка в Херсонской области. Командир Дементьев, командуя действиями своих подчинённых, не давал возможности противнику подойти вплотную и окружить подразделение, а также успешно руководил артиллерийским огнём, перенаправляя его на участки, где была большая концентрация вражеских сил. В попытке разбить российскую оборону ВСУ отправили на прорыв два танка Т-72. Прикрываясь дымовой завесой, противник решил подойти вплотную и разбить неприступный строй десантников. Но командир отряда предугадал действия ВСУ. Подпустив вражеские силы на расстояние нескольких десятков метров, он произвёл выстрел из РПГ-30, попав в один из танков. Сразу за ним личный состав взвода выполнил несколько прямых выстрелов из гранатомётов, в результате чего танк был уничтожен. В этом бою украинцы потеряли три танка Т-72, пять БМП и до 30 единиц живой силы.

4 февраля 2023-го года отряд российских десантников вместе с командиром взвода Дементьевым был внезапно атакован превосходящими силами противника. Офицер своевременно организовал круговую оборону и отдал приказ контратаковать врага. Во время боя он по радиосвязи производил корректировку артиллерийского огня, а также лично уничтожил восьмерых. Когда отряду удалось выйти из окружения, Дениса Геннадьевича смертельно ранили, после чего он скончался.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Денису Геннадьевичу Дементьеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-denis-dementev Николай Михайлович Васильев родился 20 июня в 1978-ом году в административном центре Ахтубинского Астраханской области - городе Ахтубинске. Поступил в Ахтубинскую среднюю общеобразовательную школу № 4, которую окончил в 1995-м году.

В 1995-м году Николай Михайлович поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. В 2000-м году, окончив военное училище, получил распределение в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию ВДВ в городе Пскове.

В 2001-м и 2004-м годах участвовал в КТО на Северном Кавказе, проводимой Россией. В 2016-м году отправился в Сирийскую Арабскую Республику для оказания помощи в проведении военной операции Российской Федерации против международных террористов. Демобилизовался в запас в 2019-м году, достигнув минимальной выслуги лет за военную службу.

Начавшаяся военная спецоперация России по защите ДНР и ЛНР от вооруженных Сил Украины (ВСУ) потребовала проведения частичной мобилизации, которая началась в сентябре 2022-го года. Николая Васильева как опытного боевого офицера вновь призвали - в туже дивизию, в которой он служил до увольнения в запас. Там его назначили на должность заместителя командира батальона по воздушнодесантной подготовке в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский Ордена Кутузова 3-й степени имени Александра Невского полк.

11 января 2023-го года батальонно-тактическая группа (БТГр) российских десантников вела бои за город Кременная на Северодонецком направлении (ЛНР). Гвардии майором Васильевым был получен приказ провести рекогносцировку местности для успешного продвижения основных сил батальона и нейтрализации возможного противника. Им были сформированы два разведывательных отряда по 12 человек в каждом, один из которых Николай Михайлович возглавил лично. Скрытно перемещаясь вглубь обороны противника, разведгруппой были достигнуты все поставленные задачи. На территории, подконтрольной националистам, отряд обнаружил и зафиксировал местоположение огневых точек, военную технику и маршруты передвижения противника в пешем порядке и на машинах. Также им удалось разведать пути снабжения группировки войск ВСУ.Проведя полную рекогносцировку, десантники отправились на свои исходные позиции к основным силам батальона. Во время отхода они заметили вражеские силы в количестве 40 человек, за которыми следовали 2 БМП и 4 бронемашины прикрытия. Гвардии майор Васильев отдал приказ подчиненным о готовности к сражению. В ходе боя с превосходящими силами противника команди понял, что ситуация складывается не в пользу российских десантников, поэтому необходимо принять сложное решение. Николай Михайлович отдал приказ личному составу: немедленно отходить на безопасные рубежи обороны. Но с ним должны были остаться еще трое военнослужащих для успешного прикрытия отступающих товарищей. В этом бою он лично уничтожил 7 человек противника. Сам же получил два ранения - одно в руку, другое в ногу, после чего потерял возможность самостоятельно передвигаться. Оставшиеся с ним десантники тоже были ранены. Несмотря на это, Николай Михайлович даже не думал выходить из боя и оставлять своих подчинённых. Поняв, что он не сможет добраться сам до основных сил БТГр, Васильев приказал трем своим бойца уходить, а сам остался прикрывать их отход. Поставив на кон свою жизнь, офицер стал вести прицельный огонь по противнику, дав уйти своим раненым товарищам. Несмотря на еще два огнестрельных ранения в ногу, ему удалось уничтожить еще трех националистов, после чего Васильев скончался.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Николаю Михайловичу Васильеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В мае 2023-го года «Золотую Звезду» вручили родственникам погибшего героя.

https://kontingent.press/post/geroi-z-nikolaj-vasilev

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