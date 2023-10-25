Некоторые парадные Санкт-Петербурга

Прекрасная парадная Парадная расположилась в доходном доме В. М. Корзинина. С 1905 по 1911 год работала фабрика кинематографических лент "Омниум-кино", которая выпускала самые популярные в то время документальные ленты. Сейчас здесь находится коворкинг «Ясная поляна». В холлах и на лестнице представлены работы современных петербургских мастеров – Александра Дашевского, Владимира Абиха, Константина Андреева, Михаила Бунтина.

Необычная парадная в одном из домов на набережной канала Грибоедова В этой парадной живет архитектор Владимир Горбунов, и именно он решил украсить парадную Сикстинской Мадонной. На этом этаже также имеются полка для обмена книгами и коробочка для пожертвований в благодарность за фото- и видеосъемку. Поговаривают, что в Дрезденской Галерее хранится лишь копия Мадонны, в то время как оригинал находится в одной из петербургских парадных…

Удивительной красоты парадная. В прошлом в это был доходный дом страхового общества «Саламандра» (в 1881 году). Так же в здании был родильный дом, отделение скорой помощи, а также центр по лечению гемофилии. Попасть сюда очень просто, когда зайдёте нужно открыть правую дверь. Похоже на обычное офисное здание, расположенное по адресу: Гороховая, 6.

Прекрасная парадная в особняке Слепцова Адрес: Большая Конюшенная, 9

Доступная парадная в бывшем особняке В.Ф. Салтыковой! Особняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда. Сейчас здесь находится бизнес-центр с различными организациями, магазинами, салоном красоты, фотостудией и т.д. Располагается на наб. реки Мойки, 69.

Остатки былой роскоши парадная на Каменноостровском проспекте, 48

Парадная Доходного Дома Г.А. Бернштейна Этот дом в стиле модерн был построен в 1905 г. В оформлении парадной:

лепнина

керамика на стенах,

филенчатые полотна дверей,

витражи,

цветочные рисунки напольной плитки.

Место действительно потрясающее. Войти можно с жильцами или гидом.

Доходный дом А. В. Дехтеринского 1881-1882 гг. Доходный дом А. В. Дехтеринского - это здание, выполненное в стиле эклектики . Дом был построен архитектором Александром Гольмом. Владелец дома, Александр Дехтеринский, был купцом, владел в Апраксином дворе лавкой с инструментами. Однако, несмотря на то что он копил на этот шикарный дом долгие годы, ему довелось пожить в нем недолго. Через несколько лет после новоселья он умер. Интерьер парадного в этом доме - целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь, который появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского». В советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д.

Ну и последняя на сегодня великолепная парадная в здании Банка Санкт- Петербург.

Вас будет сопровождать чугунная лестница на протяжении всего подъема, а так же там можно увидеть роскошную большую люстру.

Особняк А.Ф. Гейденрейх Изначально дом был предназначен для жены архитектора, но сейчас является собственностью банка, так что свободен для посещения в его рабочие часы. Чайковского, 32

Ромашка. Ну и последняя на сегодня - парадная «Ромашка» в Петербурге (Ломоносова, 14). Я уже не раз показывала ее, но она того стоит. Говорят, в день из-за популярности ее посещают 600-700 человек.

Безусловно это небольшая часть. Может быть сделаю еще материал на эту тему.