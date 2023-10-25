Некоторые парадные Санкт-Петербурга

Прекрасная параднаяПарадная расположилась в доходном доме В. М. Корзинина. С 1905 по 1911 год работала фабрика кинематографических лент "Омниум-кино", которая выпускала самые популярные в то время документальные ленты.Сейчас здесь находится коворкинг «Ясная поляна». В холлах и на лестнице представлены работы современных петербургских мастеров – Александра Дашевского, Владимира Абиха, Константина Андреева, Михаила Бунтина.
Необычная парадная в одном из домов на набережной канала ГрибоедоваВ этой парадной живет архитектор Владимир Горбунов, и именно он решил украсить парадную Сикстинской Мадонной. На этом этаже также имеются полка для обмена книгами и коробочка для пожертвований в благодарность за фото- и видеосъемку. Поговаривают, что в Дрезденской Галерее хранится лишь копия Мадонны, в то время как оригинал находится в одной из петербургских парадных…
Удивительной красоты парадная.В прошлом в это был доходный дом страхового общества «Саламандра» (в 1881 году).Так же в здании был родильный дом, отделение скорой помощи, а также центр по лечению гемофилии.Попасть сюда очень просто, когда зайдёте нужно открыть правую дверь. Похоже на обычное офисное здание, расположенное по адресу: Гороховая, 6.
Прекрасная парадная в особняке СлепцоваАдрес: Большая Конюшенная, 9
Доступная парадная в бывшем особняке В.Ф. Салтыковой!Особняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда.Сейчас здесь находится бизнес-центр с различными организациями, магазинами, салоном красоты, фотостудией и т.д. Располагается на наб. реки Мойки, 69.
Остатки былой роскошипарадная на Каменноостровском проспекте, 48
Парадная Доходного Дома Г.А. БернштейнаЭтот дом в стиле модерн был построен в 1905 г. В оформлении парадной:
лепнина
керамика на стенах,
филенчатые полотна дверей,
витражи,
цветочные рисунки напольной плитки.
Место действительно потрясающее. Войти можно с жильцами или гидом.
Доходный дом А. В. Дехтеринского1881-1882 гг.Доходный дом А. В. Дехтеринского - это здание, выполненное в стиле эклектики . Дом был построен архитектором Александром Гольмом.Владелец дома, Александр Дехтеринский, был купцом, владел в Апраксином дворе лавкой с инструментами. Однако, несмотря на то что он копил на этот шикарный дом долгие годы, ему довелось пожить в нем недолго. Через несколько лет после новоселья он умер.Интерьер парадного в этом доме - целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь, который появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского».В советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д.
Ну и последняя на сегодня великолепная парадная в здании Банка Санкт- Петербург.
Вас будет сопровождать чугунная лестница на протяжении всего подъема, а так же там можно увидеть роскошную большую люстру.
Особняк А.Ф. ГейденрейхИзначально дом был предназначен для жены архитектора, но сейчас является собственностью банка, так что свободен для посещения в его рабочие часы.Чайковского, 32
Ромашка.Ну и последняя на сегодня - парадная «Ромашка» в Петербурге (Ломоносова, 14). Я уже не раз показывала ее, но она того стоит. Говорят, в день из-за популярности ее посещают 600-700 человек.
Безусловно это небольшая часть. Может быть сделаю еще материал на эту тему.
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