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Некоторые парадные Санкт-Петербурга

Прекрасная параднаяНекоторые парадные Санкт-ПетербургаПарадная расположилась в доходном доме В. М. Корзинина. С 1905 по 1911 год работала фабрика кинематографических лент "Омниум-кино", которая выпускала самые популярные в то время документальные ленты.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаСейчас здесь находится коворкинг «Ясная поляна». В холлах и на лестнице представлены работы современных петербургских мастеров – Александра Дашевского, Владимира Абиха, Константина Андреева, Михаила Бунтина. 

Необычная парадная в одном из домов на набережной канала ГрибоедоваНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаВ этой парадной живет архитектор Владимир Горбунов, и именно он решил украсить парадную Сикстинской Мадонной. Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНа этом этаже также имеются полка для обмена книгами и коробочка для пожертвований в благодарность за фото- и видеосъемку. Поговаривают, что в Дрезденской Галерее хранится лишь копия Мадонны, в то время как оригинал находится в одной из петербургских парадных…

Удивительной красоты парадная.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаВ прошлом в это был доходный дом страхового общества «Саламандра» (в 1881 году).Некоторые парадные Санкт-ПетербургаТак же в здании был родильный дом, отделение скорой помощи, а также центр по лечению гемофилии.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаПопасть сюда очень просто, когда зайдёте нужно открыть правую дверь. Похоже на обычное офисное здание, расположенное по адресу: Гороховая, 6.
Прекрасная парадная в особняке СлепцоваНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаАдрес: Большая Конюшенная, 9

Доступная парадная в бывшем особняке В.Ф. Салтыковой!Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаОсобняк Салтыковой был построен в 1840-е годы по проекту архитектора Боссе Гаральда.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаСейчас здесь находится бизнес-центр с различными организациями, магазинами, салоном красоты, фотостудией и т.д. Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаРасполагается на наб. реки Мойки, 69.

Остатки былой роскошиНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-Петербургапарадная на Каменноостровском проспекте, 48

Парадная Доходного Дома Г.А. БернштейнаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаЭтот дом в стиле модерн был построен в 1905 г. Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаВ оформлении парадной: 
лепнина
керамика на стенах,
филенчатые полотна дверей, 
витражи, 
цветочные рисунки напольной плитки.  
Место действительно потрясающее. Войти можно с жильцами или гидом.

Доходный дом А. В. ДехтеринскогоНекоторые парадные Санкт-Петербурга1881-1882 гг.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаДоходный дом А. В. Дехтеринского - это здание, выполненное в стиле эклектики . Дом был построен архитектором Александром Гольмом.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаВладелец дома, Александр Дехтеринский, был купцом, владел в Апраксином дворе лавкой с инструментами. Однако, несмотря на то что он копил на этот шикарный дом долгие годы, ему довелось пожить в нем недолго. Через несколько лет после новоселья он умер.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаИнтерьер парадного в этом доме - целый пласт бытовой истории дореволюционного времени. Стены и потолки украшены лепниной, арками, медальонами с буквой «Д» и нишами. В последних когда-то располагались статуи, до наших дней не сохранившиеся. На одном из лестничных пролётов на перилах установлен газовый фонарь, который появился здесь при съёмках фильма «Три женщины Достоевского».Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаВ советские годы огромные квартиры были коммунальными, в них жили в основном представители интеллигенции – преподаватели, врачи и т.д.

Ну и последняя на сегодня великолепная парадная в здании Банка Санкт- Петербург.Некоторые парадные Санкт-Петербурга
Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаВас будет сопровождать чугунная лестница на протяжении всего подъема, а так же там можно увидеть роскошную большую люстру.

Особняк А.Ф. ГейденрейхНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаИзначально дом был предназначен для жены архитектора, но сейчас является собственностью банка, так что свободен для посещения в его рабочие часы.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаЧайковского, 32
Ромашка.Некоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНекоторые парадные Санкт-ПетербургаНу и последняя на сегодня - парадная «Ромашка» в Петербурге (Ломоносова, 14). Я уже не раз показывала ее, но она того стоит. Говорят, в день из-за популярности ее посещают 600-700 человек. 
Безусловно это небольшая часть. Может быть сделаю еще материал на эту тему.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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