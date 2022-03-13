Территория Героев...(3)

Выпуск 1

Выпуск 2

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Майор Павел Слизько

Начальник штаба парашютно-десантного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько 24 февраля десантировался посадочным способом на стратегически важный объект вооруженных сил Украины.

Батальон, в составе которого находился майор, подвергся массированному огневому воздействию превосходящих сил противника. Слизько своим личным примером воодушевлял не имеющий боевого опыта рядовой и сержантский состав. Во время контратаки противника он первым занял позицию и непрерывным огнем из своего стрелкового оружия сконцентрировал на себе его внимание, обеспечив прикрытие своих сослуживцев, закреплявшихся в это время на заданном рубеже обороны.

В ходе боестолкновения 26 февраля проявил смелость и отвагу, лично руководил контратакой в ходе которой получил пулевое ранение правого плеча, однако поле боя не оставил. Награжден медалью «За отвагу».

https://t.me/sashakots/29759

Танковый экипаж отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса в составе:

старший сержант Дмитрий Гарбуз,

ефрейтор Артем Кабаев,

рядовой Тахир Урунов

28 февраля 2022 года экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза сопровождал боевые подразделения и подразделения обеспечения на марше.

Во время движения колоны обеспечения в районе населённого пункта Баштановка на колонну совершили налет три вертолета противника и открыли шквальный огонь.

Экипаж старшего сержанта Дмитрия Гарбуза быстро сориентировался в обстановке, стремительно совершил маневр и занял удобную огневую позицию. Танкисты, неожиданно для противника, начали вести прицельный огонь по низколетящим боевым машинам противника. Точным огнем был подбит один из атакующих вертолетов. После попадания еще стреляющий вражеский вертолет начал падать. Неуправляемые снаряды, которыми велся огонь по колонне российских войск, попали во вторую вражескую боевую машину.

Благодаря решительным, смелым и умелым действиям экипажа одним выстрелом уничтожено два вертолета противника (прицельно ударил по одному вертолёту, падая, тот подстрелил второй), а третья боевая машина спешно ретировалась.

Находчивость и мужество экипажа позволили сохранить жизни российских бойцов и так необходимые для успешного выполнения задачи материальные запасы бригады.

https://vk.com/wall687291795_1689

Старший лейтенант Константин Салихов



В ходе боя 1 марта блестяще проявил себя и командир разведывательной группы специального назначения старший лейтенант Константин Салихов. В районе населенного пункта Комаровка движение одного из подразделений батальонно-тактической группы было остановлено прицельным снайперским огнем националистов. Дождавшись темного времени суток, командир разведывательной группы старший лейтенант Константин Салихов выдвинулся на разведку позиции вражеского стрелка. Благодаря великолепным навыкам использования технических средств разведки в короткое время позиция снайпера противника была обнаружена. Российский разведчик вступил в снайперскую дуэль. Используя ложные цели и грамотную смену позиций, старший лейтенант Салихов уничтожил вражеского стрелка точным огнем. После подтверждения уничтожения снайпера националистов колона смогла продолжить безопасное движение и выйти на обозначенный рубеж без потерь.





https://matveychev-oleg.livejournal.com/12919680.html



https://matveychev-oleg.livejournal.com/12893795.html



https://matveychev-oleg.livejournal.com/12926951.html

Шойгу вручил госнаграды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции: «Вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию» - прапорщику Екатерине Ивановой и лейтенанту Марии Мирошниченко, которые во время спасения раненных солдат и офицеров под огнем националистов получили осколочные ранения.

Лейтенант Мария Мирошниченко



28 февраля в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем Мария в бою спасла жизнь четырем военным и получила осколочное ранение. https://t.me/sashakots/29763



https://matveychev-oleg.livejournal.com/12890899.html



https://t.me/sskarnaukhov/18711



https://t.me/sskarnaukhov/18712



https://t.me/sskarnaukhov/18713



https://t.me/sskarnaukhov/18714



http://думиничи-вести.рф/news/specialnaya_voennaya_operaciya/geroi_z_sergey_gubarev

Младший сержант Видельский Игорь



Младший сержант Игорь Видельский вместе с подразделением столкнулся с превосходящими силами противника — во время боя он действовал решительно и смело, атака была отбита. Игорь получил ранение и сейчас находится в госпитале. Сергей Шойгу вручил медаль "За отвагу" Игорю Видельскому. https://t.me/sashakots/29770

https://t.me/sskarnaukhov/18583 Старший лейтенант Евгений Коробов

Следуя по заданному маршруту группа под руководством старшего лейтенанта Евгения Коробова сопровождала тыловую колонну материальных средств и продуктов питания. Однако в пути они оказались в тщательно подготовленной украинскими националистами засаде. "Старший лейтенант быстро среагировал. Он организовал оборону колонны силами подчиненной ему группы, а потом вступил в бой с противником, который превосходил многократно по своей численности", – отметили в военном ведомстве. Однако даже неравные силы не смогли помешать группе Коробова выиграть бой. В результате они уничтожили три единицы военной техники противника, два минометных расчета, а также не менее 15 националистов. Другие украинские военные, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя. После этого Евгений Коробов организовал круговую оборону колонны с запасами и восстановление поврежденной техники. Благодаря его мужественным действиям движение войск было продолжено, а также сохранены материальные средства и продукты питания, перевозимые в колонне. Гвардии лейтенант Андрей Клюшников

Не меньший героизм проявил и гвардии лейтенант Андрей Клюшников, который принимает участие в спецоперации по защите Донбасса с первого дня. "Во время очередной попытки отбить аэродром, который заняли российские десантники, украинские националисты открыли по нему массированный артиллерийский огонь", – подчеркнули в Минобороны. Атака врага привела к повреждению части техники и линий связи. Осознавая, что потеря контакта с вышестоящим штабом и подчиненными батальонными тактическими группами чревата тяжелыми последствиями, Андрей Клюшников вместе со своим взводом начал действовать. Под плотным огнем лейтенант и его солдаты начали восстанавливать поврежденное оборудование. Он делал это до тех пор, пока не потерял сознание. Однако его гвардия продолжила выполнять его команду, в результате связь была восстановлена, что позволило продолжить оборону стратегически важного объекта. Подполковник Денис Литвинов

Мужественно выполнил боевую задачу и подполковник Денис Литвинов – заместитель командира штурмового авиационного полка. Он вылетел в составе пары штурмовиков Су-25, чтобы уничтожить опорный пункт националистов. "После поражения российскими летчиками вражеского опорного пункта противник начал обстреливать второй самолет ракетой переносного зенитного ракетного комплекса. В результате у воздушного судна вышел из строя левый двигатель, произошла потеря управления", – отметили в российском военном ведомстве. Однако Денис Литвинов не стал мешкать, он перестроился за подбитый Су-25 и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление. Но в этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета. Подполковник понимал, что второго удара его напарник может не выдержать, поэтому он принял единственное правильное решение – прикрыть его своим самолетом. Штурмовик сумел отстрелить инфракрасные ловушки, которые увели ракету врага вниз. Из-за полного отказа навигационного оборудования подполковник, несмотря на минимальный остаток топлива, продолжил полет рядом с подбитым товарищем и визуально контролировал выпуск шасси и работу механизации при его заходе на посадку. Так Денис Литвинов спас жизнь боевому товарищу и сохранил авиационную технику. https://news.myseldon.com/ru/news/index/268465022 Прапорщик Арсалан Мункуев Прапорщик Арсалан Мункуев едва не погиб, пытаясь эвакуировать подбитую, но не выведенную из строя технику. Спасал танк и машину разминирования, но наехал на противотанковую мину противника. К счастью, Арсалан выжил, сейчас он в госпитале. Там его наградили медалью «За отвагу». Старший лейтенант Магомед Махачев

На Украине погиб уроженец Дагестанского села Хотода Шамильского района, старший лейтенант Магомед Махачев.

«..При проведении Российской Федерацией специальной военной операции на территории Херсонской области Украины, взвод, руководимый старшим лейтенантом Магомедом Махачевым, попал под массированный минометный обстрел со стороны противника. Благодаря грамотным и умелым действиям командира взвода удалось сохранить жизнь личному составу и отвести взвод в безопасное укрытие, но при этом сам получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью», – указано в сообщении Командования Южного военного округа.

Указом Президента РФ Владимира Путина командир взвода мотострелкового батальона отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Махачев награждён орденом Мужества (посмертно).







"Он успел увести в укрытие свой взвод, но при этом получил такие тяжёлые миноосколочные ранения" Дядя офицера из Дагестана, героически погибшего во время спецоперации на Украине, рассказал о своём племяннике Магомеде. Магомед Махачев рос в большой семье, был младшим из восьмерых детей — ему полагалось содержать родителей. Отец, учитель, умер три года назад, осталась 80-летняя мать — за ней и ухаживал вместе с женой. Военную профессию выбрал сам, хотя все и уговаривали передумать, бросить службу он не мог. Облачился в зелёное и поехал в Буйнакск, а потом в Крым — командиром взвода. В последний раз родные связывались с ним в шесть утра 24 февраля. Он позвонил старшему брату, сказал, что собирается на Украину, обещал в скором времени выйти на связь. На этом всё: выяснилось, что взвод попал под обстрел. Махачев успел спасти своих, но сам погиб. На родине остались два маленьких сына, ремонт, друзья и незаконченная жизнь. https://vk.com/wall-48144384_436792

https://t.me/atodoneck/9594 Настоящая российская элита выглядит именно так

Лучшие люди нации — не те, кто умеет креативно пилить госбюджет, а кто, готов положить жизнь свою за Родину. Так было всегда в России и так будет всегда. И теперь святой долг тех, кто считается творцами, воспеть их подвиги. Тем более что не надо ничего выдумывать, никаких рэмбо и суперменов — готовые истории реального мужества: "В ходе боя танк под командованием российского офицера был атакован расчетом американского переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", в результате чего Антон Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два украинских танка". Имена и лица всех наших героев должны быть известны каждому в стране — они должны быть на плакатах вдоль дорог, на телепередачах и в Рунете, о них должны говорить на уроках. Каждый подвиг должен быть известен и жить в поколениях, как подвиги в Великой Отечественной войне. Им должен быть почёт и уважение, как ветеранам 1945 года. В Минобороны рассказали о героических поступках военнослужащих на Украине В Министерстве обороны России рассказали о героических поступках военнослужащих, которые они совершили в ходе специальной военной операции на Украине. Один из героев, к сожалению, погиб. Остальные продолжают нести службу RG.RU Когда-то Растеряев написал о таких ребятах: "не снимают про них сериалов

Ведь они не в формате каналов,

И не пишет про них Интернет -

Их совсем, вроде как бы, и нет..." Так вот, с этим пора покончить. Вместо напомаженных шалав мужского и женского рода на наших экранах должны быть сюжеты и фильмы, песни про этих героев, настоящей элите. Если же какие-то творцы не захотят про них снимать и сочинять, то не нужны такие творцы. https://russkiy-malchik.livejournal.com/1071715.html

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !