Анархизм нежизнеспособен. На примере CHAZ

Сразу скажу, что для более фундаментального ознакомления с темой рекомендую обратиться к ставшей уже классической академической работе Александра Тарасова «Мать беспорядка»

Там он разбирает, почему анархизм не работает и невозможен на примере Парижской Коммуны, с несколькими десятками ссылок на источники (за эту работу его люто ненавидят все анархисты, ругаются, истерят, но возразить против фактов ничего не могут).

А я так, коротко и по верхам.

Итак, на территории Сиэтла три недели (с 8 июня по 1 июля 2020 года) действовала мечта всех анархистов – «автономная зона» Капитолийского холма, или CHAZ.

На этой территории не действовали законы, полиция туда не заходила, налоги не собирались и так далее. То есть мы можем уверенно констатировать, что все условия для проведения анархистского эксперимента были созданы.

И что же мы увидели?

1. Экономическая жизнь в этой зоне была парализована. Собравшаяся тусовка выживала исключительно за счёт внешней поддержки, и постоянно попрошайничала в стиле «Пришлите нам веганской еды, потому что нас бомжи обворовали, хнык-хнык».

2. Хотя отдельные активисты пытались высаживать на клумбах какое-то подобие огородов, но я сильно сомневаюсь, что они смогли бы дожить до урожая, а уж тем более за счёт этого урожая потом прожить год до следующего.

В любом случае, если бы зону не разогнала полиция, то жизнь в ней бы постепенно деградировала и примитивизировалась. Потому что ни шить одежду, ни вырабатывать электричество, ни создавать или хотя бы ремонтировать смартфоны самостоятельно такая зона не способна. Поэтому она стремительно скатилась бы к натуральному хозяйству.

Кто смотрел снятый несколько лет назад фильм про Махно, должен помнить его спор с промышленником относительно крупного товарного производства. И помнить, что этот спор Махно вчистую проиграл и был вынужден это признать.

И при этом местные жители всё больше болели бы, потому что самостоятельно производить лекарства они также не способны.

3. Но есть и более важные вещи. Например, тот факт, что никакой демократии, народовластия или «свободные личности совместно решают» не получилось.

Потому что почти сразу в зоне нарисовались конкретные пацаны с пушками, предводитель которых сказал «Анархия – это замечательно. Я здесь власть».

И никакого «свободные анархистские анархисты дадут отпор попыткам установить диктатуру» не получилось. Ни активного сопротивления, ни пассивного бойкота не получилось. Все молча сглотнули.

Как и предсказывалось мной более десяти лет назад в тогда ещё сугубо теоретическом разборе, при возникновении анархии на определённых территориях там сразу же устанавливается квазигосударственность, основанная на бандитизме и насилии. Человечество за тысячи лет это сотни раз проходило, всегда заканчивается одинаково.

4. За три недели на территории анархического эксперимента (или, как говорил батька Ангел, «экскремента») было несколько перестрелок с жертвами.

В последней перестрелке убили шестнадцатилетнего подростка, и ещё один четырнадцатилетний находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Именно после этого случая власти приняли решение, что так больше продолжаться не может и отдали приказ на разгон балагана.

5. Никакого сопротивления организованной силе анархистский сброд оказать не смог (хотя оружие, включая автоматическое, у автономщиков было). Никогда не может. Во времена Парижской Коммуны точно также слили версальцам, которых было существенно меньше (но у тех была командная вертикаль и дисциплина).

В общем, короткий и бесславный эксперимент в Сиэтле в очередной раз показал, что анархизм нежизнеспособен. Можете начинать плакать, истерить и ругаться.

P.S:

Отдельный привет ручному клоуну Ходорковского Ильюше Пономарёву с его бредом про вооружённые автономные общины, который он втирает доверчивым подросткам из «Автономного сопротивления» и прочих аналогичных групп.

Александр Роджерс, специально для News Front

https://news-front.info/2020/07/03/aleksandr-rodzhers-anarhizm-chaz/