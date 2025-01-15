Деньги - таджикам. А русские сами справятся?

Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко
Россия выделит 3,5 миллиарда рублей на строительство русского драматического театра в Таджикистане. Это предусмотрено межгосударственным соглашением, которое правительство России внесло на ратификацию в Госдуму 10 декабря 2024 года.
Кроме того, российская сторона обеспечит функционирование театра: расходы на капремонт, постановки, зарплаты, переподготовку кадров и другое. Бремя содержания театра возьмёт на себя российская казна - по 140 миллионов ежегодно.
В сети, к слову, уже подсчитали, что это примерно 70 тысяч ФПВ-дронов или 18 тысяч "Мавиков", жизненно необходимых парням на фронте.
Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу соглашение, заключённое с властями Таджикистана. Документ содержит условия строительства и эксплуатации театра драмы имени Владимира Маяковского. Впрочем, ранее кабинет министров уже выделил 3,5 миллиарда рублей на возведение данного театра, а также 4 миллиарда рублей на создание центра для подготовки и обучения одарённых детей из Таджикистана...
Кроме того, на строительство и оснащение школ с русским языком обучения в Таджикистане было выделено 5,7 миллиарда рублей. Кошелек для них безразмерный. А лди на фронт копейки собирают...
А последствия могут быть очень тяжёлыми. Не стоит этого отрицать.
https://t.me/tsargradtv/97697
Не, ну а что хотите?
Ведь в Министерстве иностранных дел Таджикистана тамошнего президента Рахмона называют «основателем мира».
Это не шутка и не фейк. Интересно, а есть какое-нибудь обоснование? Может наши в это поверили, раз купают их в деньгах.
https://t.me/mnogonazi/21297
А на сегодняшний день Администрация подмосковных Мытищ выдала жилищный сертификат выходцам из Таджикистана. И похваляется этим!
Многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, растившая семь детей в однушке, получила возможность улучшить свои жилищные условия.
Таджик Рамазон в соцсетях не забывает умереть за свой таджикский флаг, а жилье получает в России, логично.
А славянские семье у нас уже в Мытищах закончились?
Пидарасы, бл... - пишут на сайте вагнеровцев!
Пока Тахмина Самадова судорожно удаляет страницы в социальных сетях (нам в бот сообщили, что была ещё одна под другими именем и фамилией, там тоже велись определённые заработки. К сожалению, проверить мы не можем, поэтому информацию давать не будем), мы зашли к её мужу, а там прекрасное. У наших новых добродетельных сограждан легендой является Ахмад Шах Масуд — афганский командир таджикского происхождения, воевавший против СССР во время афганской войны. Ну разве не лапочки? Может им ещё один сертификат за активную гражданскую позицию выдать? - спрашивают с ТГ-канала "Русские юристы"
Рамазон Рахимов уже осторожно удалил со своей страницы пост, где он «умрёт и порвёт» за флаг Таджикистана. Выглядит не очень для счастливого обладателя квартиры за счёт российских налогоплательщиков, понимаем. Вот ещё один репост с его страницы где российских полицейских называют нацистами и фашистами. Беги быстрее удаляй, Рамазон.
https://t.me/mnogonazi/21563
Глава города Юлия Купецкая выделила мигрантской семье новую квартиру.Сказать, что местные русские семьи были в ах*е - ничего не сказать. - пишет h"Злой Журналист"
Однако, Купецкая решила парировать обрушившийся на нее гнев коренных жителей и заявила, что данная семья является гражданами России, живут в Мытищах уже 14 лет, сами порядочные люди занимающиеся благотворительностью, а родственники так вообще герои труда и участники СВО.
А теперь по порядку:
▪️То что они являются несколько лет гражданами РФ - ни о чем не говорит. Все мы знаем, сколько центров по выдаче документов и сертификатов прикрыли за последнее время и как мигранты получают эти документы.
▪️Благотворительность - мать и жена Тахмина Самадова помогает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мусульманам и своим соотечественникам из Таджикистана! Какую пользу для России в этом видит Купецкая - БОЛЬШОЙ ВОПРОС.
▪️Та же Тахмина имеет бизнес и продает контрафактную обувь, что подтверждают её соцсети. На ней этот бизнес естественно не числится - иначе бы никаких льгот и квартир!
▪️Муж - Рамазон Рахимов. Почему у них с женой разные фамилии и общие ли у них 7 детей или накопили на стороне - тоже вопрос.
Также Рамазон со своими «братьями» оскорблял наших правоохранителей нацистами и фашистами в соцсетях - примерный и законопослушный гражданин заслуживающий льгот и подарков!!!
А еще он же рассказывал, что порвет за свой флаг…естественно, не российский
▪️Родственники… причем тут родственники и кем они являются - совершенно неважная информация для получения квартиры! Разве нет?
Да, честь и хвала если братья являются участниками СВО.
Но причем здесь это?!
▪️Стоит еще отметить, что Юлия даже подчеркнула, что семья мигрантов имеет ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ образование (религиозное).
Так же разгневанные люди призывают правоохранительные органы проверить, за счёт чего Купецкая отдыхала на Мальдивах, где по заявлению СМИ оставила свыше 10 млн руб при официальном доходе ~ 3.5 млн руб в год.
В общем очень много вопросов и очень мало ответов!
Царьград , в итоге, задает вопрос:
Внимание, вопрос… даже три. Мы зачем вообще дали паспорта людям, готовым кого-то рвать за флаг отнюдь не России? Зачем раздаем им льготное жильё? А г-жа Купецкая в курсе бедственного положения многодетных русских семей в Мытищах? Если нет, пусть почитает комментарии. Всё на скринах.
У нас всё… А, нет. Ещё одно. А точно такие, как Купецкая, должны занимать те должности, которые они сейчас занимают? Вот теперь всё!
А Рыбарь подводит черту:
За последние несколько лет мы так много раз говорили о несостоятельности нашей миграционной политики, которая привела к засилью нелегалов, укреплению этнических общин с самоуправлением, коррупции и внутриполитической нестабильности.
И жилищный вопрос – это один из ярких примеров сложившейся проблемы. Если промониторить все выданные сертификаты в том же Подмосковье за последние десять лет, можно будет увидеть много «интересных ситуаций», где новоиспеченным гражданам выдают их пачками, а семьи, которые из поколения в поколение проживают в России, годами стоят в очереди.
Безусловно, новые законодательные меры, которые принимают на уровне государства, — это позитивные изменения, которые позволят хоть как-то взять контроль над ситуацией. Но этого мало. Пока мигрантские общины обладают властью, а лоббисты продвигают их интересы, все необходимые решения будут встречать противодействие и саботироваться.
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