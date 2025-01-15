Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко

Проекты, нацеленные на помощь так называемым братским республикам, следует реализовать, когда свои задачи решены целиком и полностью. Пока же ничего подобного не происходит. Вот вам конкретный пример: деньги - таджикам, а русские сами справятся?

Бюджет трясут - Пинчук сформулировал жёстко.

Россия выделит 3,5 миллиарда рублей на строительство русского драматического театра в Таджикистане. Это предусмотрено межгосударственным соглашением, которое правительство России внесло на ратификацию в Госдуму 10 декабря 2024 года.

Кроме того, российская сторона обеспечит функционирование театра: расходы на капремонт, постановки, зарплаты, переподготовку кадров и другое. Бремя содержания театра возьмёт на себя российская казна - по 140 миллионов ежегодно.

В сети, к слову, уже подсчитали, что это примерно 70 тысяч ФПВ-дронов или 18 тысяч "Мавиков", жизненно необходимых парням на фронте.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу соглашение, заключённое с властями Таджикистана. Документ содержит условия строительства и эксплуатации театра драмы имени Владимира Маяковского. Впрочем, ранее кабинет министров уже выделил 3,5 миллиарда рублей на возведение данного театра, а также 4 миллиарда рублей на создание центра для подготовки и обучения одарённых детей из Таджикистана...

Кроме того, на строительство и оснащение школ с русским языком обучения в Таджикистане было выделено 5,7 миллиарда рублей. Кошелек для них безразмерный. А лди на фронт копейки собирают...

Полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук пояснил, почему подобные расходы из бюджета вызывают у людей стойкое неприятие и чем, по своей сути, являются:

Эти деньги выделяются из государственного бюджета. Бюджет формируется за счёт налогов и доходов собственного населения. То есть вы должны своему населению в таком случае объяснить, что вы все свои обязательства перед этим населением выполнили, и вот у нас ещё немножко денег осталось после этого, и мы их сейчас потратим на какие-то дружественные проекты. А если у вас у населения куча проблем - даже не буду перечислять их все, их очень много, и отдельно нужно выделить проблемы фронта, на которые сбрасываются всем миром, российским, русским, о чём и Владимир Путин говорил, когда благодарил население за поддержку фронта, и в это же время выделяете деньги на подобные очень сомнительные проекты, то это ответственность даже не только политическая, но юридическая должна наступать. А прокуратуре и прочим контролирующим органам очень бы рекомендовал проверить подобные проекты на признаки коррупции.

Почему именно "подобные проекты"? Да потому что театр - не единственный, подчеркнул Пинчук:

Если внимательно посмотреть бюджетирование, то это далеко не единственный проект, на который выделяются эти безумные деньги за пределами России - на проекты, якобы продвигающие некую мягкую силу. Никакой мягкой силы здесь нет. Мягкая сила - это когда в Таджикистане, в таджикском театре за таджикские деньги идёт спектакль о величии России. Вот что такое мягкая сила. А это издевательство над своим населением. И история, конечно же, далеко не про какие-то российские ценности. Просто хотелось бы в таком случае узнать, а вы о каких ценностях вообще говорите? Ну, что именно вы такое продвигаете и кто вам дал вообще право тратить на это деньги своего народа? Как те же депутаты и все остальные будут смотреть в глаза своим избирателям, которые приходят к ним со своими проблемами, сломанными коммуникациями, лифтами, или тем более солдатам, которые приходят с фронта и спрашивают: а где всё? И в это же время вы строите таджикский театр? Подумайте о последствиях.

А последствия могут быть очень тяжёлыми. Не стоит этого отрицать.

https://t.me/tsargradtv/97697

Не, ну а что хотите?

Ведь в Министерстве иностранных дел Таджикистана тамошнего президента Рахмона называют «основателем мира».

Это не шутка и не фейк. Интересно, а есть какое-нибудь обоснование? Может наши в это поверили, раз купают их в деньгах.

https://t.me/mnogonazi/21297

А на сегодняшний день Администрация подмосковных Мытищ выдала жилищный сертификат выходцам из Таджикистана. И похваляется этим!

Многодетная семья Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова, растившая семь детей в однушке, получила возможность улучшить свои жилищные условия.

Таджик Рамазон в соцсетях не забывает умереть за свой таджикский флаг, а жилье получает в России, логично.



А славянские семье у нас уже в Мытищах закончились?

Пидарасы, бл... - пишут на сайте вагнеровцев!

Пока Тахмина Самадова судорожно удаляет страницы в социальных сетях (нам в бот сообщили, что была ещё одна под другими именем и фамилией, там тоже велись определённые заработки. К сожалению, проверить мы не можем, поэтому информацию давать не будем), мы зашли к её мужу, а там прекрасное. У наших новых добродетельных сограждан легендой является Ахмад Шах Масуд — афганский командир таджикского происхождения, воевавший против СССР во время афганской войны. Ну разве не лапочки? Может им ещё один сертификат за активную гражданскую позицию выдать? - спрашивают с ТГ-канала "Русские юристы"

Рамазон Рахимов уже осторожно удалил со своей страницы пост, где он «умрёт и порвёт» за флаг Таджикистана. Выглядит не очень для счастливого обладателя квартиры за счёт российских налогоплательщиков, понимаем. Вот ещё один репост с его страницы где российских полицейских называют нацистами и фашистами. Беги быстрее удаляй, Рамазон.

https://t.me/mnogonazi/21563

Глава города Юлия Купецкая выделила мигрантской семье новую квартиру. Сказать, что местные русские семьи были в ах*е - ничего не сказать. - пишет h"Злой Журналист"

Однако, Купецкая решила парировать обрушившийся на нее гнев коренных жителей и заявила, что данная семья является гражданами России, живут в Мытищах уже 14 лет, сами порядочные люди занимающиеся благотворительностью, а родственники так вообще герои труда и участники СВО.

А теперь по порядку:

▪️То что они являются несколько лет гражданами РФ - ни о чем не говорит. Все мы знаем, сколько центров по выдаче документов и сертификатов прикрыли за последнее время и как мигранты получают эти документы.

▪️Благотворительность - мать и жена Тахмина Самадова помогает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мусульманам и своим соотечественникам из Таджикистана! Какую пользу для России в этом видит Купецкая - БОЛЬШОЙ ВОПРОС.

▪️Та же Тахмина имеет бизнес и продает контрафактную обувь, что подтверждают её соцсети. На ней этот бизнес естественно не числится - иначе бы никаких льгот и квартир!

▪️Муж - Рамазон Рахимов. Почему у них с женой разные фамилии и общие ли у них 7 детей или накопили на стороне - тоже вопрос.

Также Рамазон со своими «братьями» оскорблял наших правоохранителей нацистами и фашистами в соцсетях - примерный и законопослушный гражданин заслуживающий льгот и подарков!!!

А еще он же рассказывал, что порвет за свой флаг…естественно, не российский

▪️Родственники… причем тут родственники и кем они являются - совершенно неважная информация для получения квартиры! Разве нет?

Да, честь и хвала если братья являются участниками СВО.

Но причем здесь это?!

▪️Стоит еще отметить, что Юлия даже подчеркнула, что семья мигрантов имеет ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ образование (религиозное).

Так же разгневанные люди призывают правоохранительные органы проверить, за счёт чего Купецкая отдыхала на Мальдивах, где по заявлению СМИ оставила свыше 10 млн руб при официальном доходе ~ 3.5 млн руб в год.

В общем очень много вопросов и очень мало ответов!

Царьград , в итоге, задает вопрос:

Внимание, вопрос… даже три. Мы зачем вообще дали паспорта людям, готовым кого-то рвать за флаг отнюдь не России? Зачем раздаем им льготное жильё? А г-жа Купецкая в курсе бедственного положения многодетных русских семей в Мытищах? Если нет, пусть почитает комментарии. Всё на скринах.

У нас всё… А, нет. Ещё одно. А точно такие, как Купецкая, должны занимать те должности, которые они сейчас занимают? Вот теперь всё!

А Рыбарь подводит черту:

За последние несколько лет мы так много раз говорили о несостоятельности нашей миграционной политики, которая привела к засилью нелегалов, укреплению этнических общин с самоуправлением, коррупции и внутриполитической нестабильности.

И жилищный вопрос – это один из ярких примеров сложившейся проблемы. Если промониторить все выданные сертификаты в том же Подмосковье за последние десять лет, можно будет увидеть много «интересных ситуаций», где новоиспеченным гражданам выдают их пачками, а семьи, которые из поколения в поколение проживают в России, годами стоят в очереди.



Безусловно, новые законодательные меры, которые принимают на уровне государства, — это позитивные изменения, которые позволят хоть как-то взять контроль над ситуацией. Но этого мало. Пока мигрантские общины обладают властью, а лоббисты продвигают их интересы, все необходимые решения будут встречать противодействие и саботироваться.