Как я начал курить сигары (шутливое воспоминание)

Однажды летом, давным - давно, когда я был ещё юн и беззаботен, моя матушка собралась в далекий путь, отдохнуть и навестить наших друзей в маленьком городке Арсеньев, затерянном на бескрайних просторах Дальнего Востока.

Она улетела, махнув серебряным крылом Аэрофлота и мы остались одни: я и вся компания девчонок и ребят, которые ко мне приходили.

"Вот оно, это сладкое слово - Свобода", выдохнул я и после работы, все собирались ко мне... навсегда (ну, или по крайней мере на последующие две недели).

Приезжает мой друг и одноклассник бывший, лишь год как мы школу окончили. Работал он во МХАТе осветителем, и привозит две коробки кубинских сигар. И говорит: "К нам на гастроли голландцы приехали и нам в подарок всучили сигары, а Петрович не курящий мне свою коробку отдал".

А надо сказать, что во всём мире сигары, как подарок - дороги и престижны, но голландцы почему-то не знали или забыли о нашей дружбе с Фиделем, и в то время сигары у нас в стране продавались в каждом табачном киоске и стоили от 45 копеек за штуку, а пачка сигарет около 50 копеек, так что всё равно дороговато.

Открыли мы коробку, склонились над ней и сидим вдыхаем аромат ... вроде бы и не аромат вовсе, а просто воняют.

Тут мой друг, Сашка, и говорит: " А знаешь, я где-то читал, что сигары перед курением надо вымочить в коньяке..

."

Я ему:

- "Так в чём же дело?"

Короче, сбегал он напротив в магазин, купил бутылку коньяка, а как вымачивать мы и представления не имеем. Это только потом мы узнали, что отрезанный кончик сигары Черчилль окунал в рюмку с коньяком, дабы раздражение на губах приглушить и вообще-то это моветон, но легенды живучи в народе и про коньяк и про скрутку сигар на бедре знойной мулатки... )))

А тогда, по молодости и наивности, сказано-сделано: коньяк, значит коньяк и не долго думая, мы напихали в бутылку через горлышко сигар и сидим ждём...

Сигары намокли, разбухли и вылезать обратно не хотят... горлышко-то у бутылки узкое. Что делать (извечный русский вопрос)? Разливаем коньяк по фужерам , а бутылку разбиваем.

Но сигары курить, ну просто невозможно - с них коньяк просто капает. Решили высушить. На сковородке, в открытой духовке, сушили их почти сутки, переворачивая каждые полчаса. Всё боялись, вдруг сожжём.

Запах такой стоял во всём доме - участковый приходил, на предмет самогоноварения интересовался.

Мы ему всё показали, объяснили, он над нами поржал, "хлопнул" с нами коньячку (мы ещё сбегали).

Наконец сигары подсохли настолько, что стали "тянуться" и мы все, кто был у меня в это время, ритуально расселись и ... закурили.

Сашка, пару раз глубоко затянулся, слегка позеленел, глазки выпучил и говорит:

- "Шурик, ну их на... хрен, это какая-то буржуйская инквизиция, сам кури, если хочешь".

Надо признаться, что мне тоже с трудом в начале давалось сигарокурение, но не выбрасывать же добро! Две коробки, 50 сигар, по 45 копеек за штуку, в 81 году, это были деньги. К концу второй коробки распробовал я их, вот уже 39 лет я курю эти "вонючие", большие и самые крепкие в мире сигары.

И с каждой новой я сначала знакомлюсь: бережно и аккуратно достаю её из хьюмидора заботливо, в одном мне известном месте обрезаю кончик "шапочку".

Мой товарищ - ювелир, специально для этого сделал и подарил мне полностью золотую гильотинку (всю украшенную гравировкой, тонкую и изящную). Срезаю специальным, потайным лезвием (на той-же гильотинке) этикетку-поясок с сигары. После этого я беру сигару пальцами и начинаю мягко, чуть заметно разминать-прощупывать, знакомясь с её влажностью и скруткой.

И как только понимаю, что "пора", включаю зажигалку, подношу кончик сигары к пламени, не касаясь огня, я поджигаю сигару, делая круговые движения пальцами, чтобы поджечь сигару равномерно.

Делаю первую, неглубокую, пробную затяжку и выдыхаю через нос, чтобы я понять и ощутить весь аромат и букет присущий только этой сигаре....

Каждый сорт сигар имеет свой вкус, аромат, крепость, да и в каждой сигаре, даже если они из одной коробки, можно уловить индивидуальные нотки и "подружиться" с ней на весь период курения.

И если любишь и понимаешь это, то, от сорока минут, до полутора часов кайфа и блаженства тебе обеспечены.

В это время на душе становится спокойно и размеренно, ты тихо и со значением беседуешь и не хочется громко говорить и размахивать руками, и улыбка на твоём лице становится мягкой и доброй.

И я никогда не перейду на безвкусную сигарету, к которой не притрагивались заботливые и любящие руки кубинцев...