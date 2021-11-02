Малый ледниковый период 1312-1791 гг. в Европе. И сегодня.

Трёхвековой период, ограниченный 950-1250 годами, называют также периодом Средневекового климатического оптимума. Зимы в Европе (включая Русь) были сравнительно мягкими, другие сезоны тёплыми, так что природа южной части континента скорее напоминала тропический пояс.

Проблемы с Гольфстримом

Приятный умеренный климат господствовал в Северо-Восточной Руси, а процветающий Новгород вообще не воспринимался как северный город. Да что говорить, если открывшие огромный северный остров викинги назвали его Гренландией (Зелёной землёй) из-за обилия зелёной растительности. Сегодня такое название воспринимается в покрытой снегами Гренландии как издевательство. Можно сказать, что в бытовом плане человечество расслабилось. Одежда при таком климате европейцам требовалась лёгкая, про отопление в жилищах особо не думали, или, точнее, оно имелось только в больших домах, в которых проживали состоятельные особы. Уровень сельского хозяйства был совершенно примитивным, но в тёплом климате для прокорма существующего населения еды хватало.

Естественно, что такая расслабленность вела к падению нравов, на которое истинно верующие священники реагировали разоблачительными проповедями и грозили Божьими карами.

Первой такой карой считались татаро-монголы. Но они, пограбив Восточную Европу, Западную практически не тронули. Зато все почувствовали, когда погода стала меняться.

Причиной похолодания, известного как малый ледниковый период и ударившего именно по Европе, судя по всему, стало замедление омывающего берега континента тёплого течения Гольфстрим, наблюдавшееся на рубеже XIII-XIV веков.

Также определённую роль могли сыграть извержения вулканов в других частях света. Но главное значение имело изменение цикла солнечной активности в сторону показателей, известных как минимум Маундера.

Оказывается был такой ученый Маундер, который открыл 11-летний цикл активности солнца, и еще открыл более длительные циклы. Грубо говоря, в течение 11 лет число черных пятен на солнце то увеличивается, то уменьшается. Но максимумы и минимумы тоже не постоянны, они медленно меняются то вверх, то вниз.

В конце концов периодически возникает период времени, когда черных пятен на солнце очень мало и свет от него уменьшается по интенсивности до минимума. Этот минимум назвали минимумом Маундера. Например, такой минимум был в 17 веке и длился около 50 лет. Картина Абрахама Хондиуса «Замерзшая Темза», написанная им в 1677 году в разгар минимума Маундера.

В те времена в Европе замерзали реки и была холодная зима, а Москва река лежала подо льдом аж целых полгода. Такой период называют малым ледниковым периодом. И вот сейчас якобы ученые научились вычислять периоды активности солнца с высокой точностью. На картине показана зима в Гааге в 17 веке.

В Атлантике в этот период установилась штормовая погода. А ведь норманны к тому времени уже основали первые поселения в Америке. Теперь, из-за бурь, пресеклись не только плавания через океан, но и забылся сам факт открытия Нового Света.

С этими же штормами связаны легенды о двух лежащих на западе архипелагах — Острове Дев и Острове Семи Городов. По мнению средневековых авторов, они погибли в результате погодных катаклизмов, хотя речь, скорее всего, шла об Антильских островах, которых, возможно, достигали те же викинги и которые, как известно, никуда не делись. На глобусе 1492 г. немецкого картографа Мартина Бехайма далеко к западу от Канарских островов обозначен большой остров, а подпись под сто изображением гласит: «В 734 г. от Рождества Христова, после того как всю Испанию уже завоевали африканские язычники, на вышеописанном острове Антилия, названном Семь Городов, поселились архиепископ из Порту в Португалии с шестью епископами и другие христиане, мужчины и женщины, кои бежали из Испании на корабле вместе со своим скотом и скарбом. Примерно в 1414 г там побывал последний корабль из Испании».

В общем, из-за малого ледникового периода наметившаяся эпоха Великих географических открытий задержалась на два столетия.

Ещё одно прямое следствие малого ледникового периода — окончательное изгнание крестоносцев с Ближнего Востока. Отношения между Южной Европой и христианскими владениями в Святой земле поддерживались благодаря плаваниям по Средиземному морю. Теперь из-за штормов плавания стали более опасными, и в 1291 году пала последняя крепость крестоносцев — Акра. Но ухудшение судоходства было мелочью по сравнению с голодом.

Под гнётом голода

Увязывая все бедствия с Божьими карами, современники зафиксировали, что в 1307 году король Франции Филипп IV Красивый начал громить орден тамплиеров. Папа Клеменс V поддерживает Филиппа IV, отказываясь от поддержки тамплиеров, тем самым обеспечивая их уничтожение. Фото: Mary Evans Picture Library/Globallookpress

Если раньше выпадавший во Франции или Италии зимой снег воспринимался скорее как забавная экзотика, то теперь он лежал в течение всего зимнего сезона. Фруктовые сады и виноградники, характерные для Северной Франции и Германии, Англии и даже Шотландии, вымерзали на корню.

В 1314 году магистр ордена тамплиеров Жак де Моле был сожжён на костре, согласно легенде пообещав в течение года призвать на суд Божий своих гонителей — короля Франции Филиппа IV и папу Климента V. Сожжение магистра тамплиеров

В указанный срок они действительно скончались, а в Европе началась череда неурожайных лет, приведшая к великому голоду. По разным подсчётам, к северу от Пиренеев и Альп и к западу от Польши от голода умерли от одной десятой до одной четвёртой части городского населения. Счёт шёл на миллионы жертв, что являлось настоящей демографической катастрофой. Появился каннибализм, обнищавшие и оголодавшие люди сбивались в разбойничьи ватаги. Картина Питера Брейгеля Старшего, написанная в период с 1561 по 1563 год. Триумф смерти. Старинная гравюра. Каннибализм.

В Англии упоминали, как при проезде через один из городов для короля Эдуарда II не смогли найти вообще ни крошки хлеба ни за какие деньги. От предложенной ему похлёбки из дубовой коры король отказался.

Западную Европу Великий голод терзал до 1322 года, а в целом общее похолодание имело долговременный характер, заставляя европейцев искать более интенсивные формы земледелия, работать над отоплением своих жилищ и вообще побольше думать о теплосбережении. Маас Дирк (1656-1715) Eisvergnuegen vor den Mauern einer Stadt (Ледовые развлечения зв городскими стенами)

Резко повысились спрос и цены на мех, что, конечно, было выгодно для поставлявших этот товар русских купцов. Русь вообще, равно как и Литва, Балканы, остатки Византийской империи, пострадала не слишком сильно. Но именно из Восточной Европы пришла чума, собравшая обильную жатву среди западноевропейцев.

Натиск «чёрной смерти»

Влияние климата на эту болезнь, прозванную «чёрной смертью», напрямую не прослеживается. Зато очевидно влияние других факторов — голода, а также болезней вроде проказы и оспы, что привело к общему ослаблению иммунной системы людей Средневековья. Осаждение генуэзской крепости

Зародилась эта самая известная эпидемия чумы в степях возле Аральского моря. Затем с монголами попала в Крым, где воины хана Джа-нибека осаждали генуэзскую крепость, забрасывая в неё катапультой зачумлённые трупы. Из Кафы пандемия пошла в Византию и далее в Европу.

В Европе только начиналась Столетняя война, так что чума наложилась на военные бедствия. В Англию британцы завезли чумную палочку вместе с французскими трофеями, например, на модных платьях, которые дарили своим красоткам. Чума в древнем городе. Михаэль Свертс. Около 1650–1652 годов. Los Angeles County Museum of Art

Вообще из всех европейских стран чума обошла только Чехию и Финляндию. Руси и Европе тоже досталось.

Ненадолго прекратившись, эпидемия повторилась в Европе в 1361 году, потом в 1369-м и потом ещё несколько раз, постепенно затухая. Похороны жертв черной смерти в Турне. Миниатюра из рукописи Жиля Ле Мюизи «Antiquitates Flandriae». 1349–1352 годы Святой Себастьян молится за жертв Юстиниановой чумы. Йос Лиферинкс. 1497–1499 годы. The Walters Art Museum Алтарь святого Роха. Питер Пауль Рубенс. 1626 год. St-Martinuskerk, Aalst

Эта катастрофа, по разным подсчётам, унесла от 20 до 50 миллионов жизней, оставив след в множестве классических произведений. Но вопрос о смысле посланного человечеству испытания оставался открытым.

Передышка с Ренессансом

В 1370-х годах истерзанная природными катаклизмами Европа, казалось, получила возможность вздохнуть с облегчением. Климат несколько потеплел, хотя летние месяцы обычно были холодноватыми и дождливыми. Жюль Эжен Леневё. Жанна д'Арк при осаде Орлеана 1429 года

Период, на который пришёлся пик Столетней войны с явлением Орлеанской девы и начавшейся у англичан полосы неудач, снова характеризовался резким ухудшением климата. Хроники отмечают, что когда в 1437 году французский король Карл VII победителем вступал в Париж, по улицам французской столицы бегали волки, пытавшиеся найти себе местечко потеплее на городских улицах. Впрочем, уже в следующем десятилетии столь аномальные морозы стали редкостью.

Комфортнее всего чувствовали себя аграрии Италии и Испании, где подъём сельского хозяйства потянул за собой всю экономику. Стоит ли удивляться, что именно в Италии начался культурный взлёт, известный под именем Ренессанса (Возрождения)? И снова причину следует искать в природных явлениях, прежде всего ускорившемся течении Гольфстрима.

При возможности думать не только о физическом выживании случился ещё один феномен — эпоха Великих географических открытий. Колумб нашёл Новый Свет, Васко да Гама проложил путь в Индию, Магеллан совершил первое кругосветное плаванье. Прокладывание новых торговых маршрутов, в свою очередь, дало дополнительный толчок экономике.

Но бедствия малого ледникового периода ещё не закончились.

И вновь холод

Проблема заключалась в том, что ритм этой природной эпохи оказался очень коварным. Относительно тёплые циклы по 30-50 лет сменялись чуть более длинными или короткими периодами похолоданий, с сопутствующими неурожаями и голодными годами.

Очередной такой неблагоприятный цикл начался в 1560-х годах и, разумеется, по роковому совпадению наложился на военно-политические потрясения, вызванные религиозными войнами.

Многие измученные бедствиями европейцы переезжали в Новый Свет, привозя с собой болезни, которые с большим, чем военные походы, эффектом истребляли миллионы индейцев. Америка, кстати, за это насилие отплатила (правда, не тем, кому следовало). 19 февраля 1600 года на территории современного Перу произошло извержение вулкана Уайнапутина. Выброшенный в атмосферу пепел буквально окутал земной шар пеленой, отражавшей тепловое излучение Солнца. Слой пепла Уайнапутины, обнаруженный в районе города Мокегуа

А Солнце как раз вступило в затянувшийся на 200 лет цикл снижения своей активности.

Больше всего этот климатический катаклизм ударил по России. И, как водится, совпал с катаклизмами политическими.

Неурожаи 1601-1603 годов привели к страшному голоду, для ликвидации которого царь Борис Годунов пожертвовал всеми государственными запасами хлеба. Массовый голод, охвативший большую часть европейской территории Русского царства в смутное время при Борисе Годунове и продолжавшийся с 1601 по 1603 годы.

Но бедствие оказалось настолько масштабным, что привело к мощному народному восстанию Хлопка Косолапа. Бунт подавили, однако народ видел причину кары Господней в царе, который действительно добрался до власти не самым чистым путём. Это создало предпосылки к появлению Лжедмитрия и последующим бедствиям Смутного времени, едва не поставившим крест на России как независимом государстве. Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля

Россия смогла из этой ямы выбраться. Европе ещё предстояло испить свою чашу бедствий.

Тридцатилетняя война 1618-1648 годов буквально опустошила Европу, и прежде всего Германию, причём и на этот раз миллионы людей умерли не в результате боевых действий, а из-за голода.

Бедствия от неурожаев могли бы оказаться ещё большими, если бы не прорыв, связанный с внедрением в европейское сельское хозяйство картофеля. Этот морозоустойчивый овощ стал для миллионов бедняков настоящим спасением. В России, кстати, картофель начал внедряться только во времена Петра Великого. Я об этом ставила тему.

«Великий мороз» и «год без лета»

XVIII век принято считать временем постепенного «умирания» малого ледникового периода. Но умирал он своеобразно. Зима 1708/09 годов зафиксирована в воспоминаниях современников под именем «Великого мороза», поскольку была самой холодной за последние 500 лет. «Le lagon gelé en 1708», Габриэле Белла — часть лагуны, замёрзшей в 1708 году, Венеция, Италия

Звери замерзали в лесу. Адриатическое море покрылось льдом. Но был и хороший (для России) момент — «Великий мороз» внёс свою лепту если не в гибель, то в ослабление армии Карла XII, разгромленной при Полтаве.

По Франции холода сильно ударили в 1740-х годах — так что только в Париже умерло около 20 тысяч человек. Морозными выдались и зимы 1775-1783 годов, совпавшие, кстати, с очередной войной против Англии, где союзниками французов были сражавшиеся за независимость американские колонисты. «Зима в долине Фордж». Художник Уильям Т. Трего. Историческое общество долины Фордж.

В XIX веке малый ледниковый период, наконец, закончился, и климат стабилизировался до относительно тёплых погодных значений, хотя и здесь случались определённые отклонения от пресловутой температурной нормы.

Считается, что в период наполеоновских войн морозная погода как-то особо благоволила к России. Зимой 1808/09 годов толстый лёд покрыл Ботнический залив, что позволило русской армии вторгнуться на территорию Швеции и вынудить её подписать мир, расширивший империю Романовых за счёт Финляндии. Особо ожесточённые дискуссии кипят вокруг вопроса о том, насколько аномально холодной была зима 1812 года. Наполеон, как известно, покинул Москву 20 октября, и из его примерно 400-тысячной Великой армии выжил примерно лишь каждый десятый. Большинство погибших пали жертвой пресловутого «генерала Мороза», что даёт основание поклонникам Бонапарта говорить о роковом стечении обстоятельств, принижая достижения победившей его русской армии.

А первый мирный год — 1816-й — и вовсе запомнился современникам как «год без лета» с постоянными холодными дождями и даже выпадением снега. Причиной этого катаклизма, вероятно, стало очередное извержение вулкана, в данном случае — вулкана Тамбора в Индонезии.

Так что тем, кто сегодня сетует на погоду, которая «сошла с ума», следует почаще обращаться к событиям прошлого, когда наблюдались не менее странные климатические катаклизмы. Причём без всяких парниковых эффектов.

А теперь новости сегодняшнего дня. По последним спутниковым данным, Гольфстрим больше не существует. Вся система морских течений Северной Атлантики является ключевым элементом теплового регулирования планеты, позволяя Ирландии и Англии быть свободными ото льда, а Скандинавским странам не быть слишком холодными.

Это то, что защищало весь мир от нового ледникового периода - термохалинная система циркуляции - в настоящее время в ряде мест умерла и умирает на других участках. Так что - привет Греточке Тунберг. А заодно климатическому саммиту 2021 года. Планета вот-вот отключит "отопление". Последствия нарушений в работе "теплообменников планеты" могут быть самыми плачевными. Особенно для тех, кто к ним - к "теплообменникам" - ближе всего.

Впрочем, в НАСА ее — студеную климатическую катастрофу — вообще не ждут. Полагают, что глобальное потепление окажется, в итоге, сильнее. И средняя температура на Земле все равно повысится.

https://ufospace.net/news-2021-10-11-1?utm_referrer=mirtesen...

https://kohnvict.wordpress.com/2016/03/19/%D0%BC%D0%B8%D0%BD...

https://www.gazeta.ru/science/2015/07/16_a_7641753.shtml

https://fan-project.livejournal.com/1144482.html

https://rrepetitor.ru/dates/1601-1603-golod-v-rossii/

https://www.grozny-inform.ru/news/society/94237/

https://www.kp.ru/daily/26818.4/3854904/