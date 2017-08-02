Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями

Полное название этой уникальной книги — «Атлас Российской, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями, сочинённый по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою великия сея империи, старанием и трудами Императорской академии наук»

Первый Атлас Российской империи 1745 г., созданный известным картографом Делилем и математиком Эйлером. С 1721 г. по Указу Петра I началось планомерное изучение российских земель. 30 картографов выполняли инструментальную съемку местности, определяли координаты населенных пунктов. Неизведанные просторы страны изучали Великая Северная и Камчатская экспедиции. Результатом двадцатилетнего труда исследователей стали 19 карт разных регионов России. В 1745 г. Российская академия наук выпустила «Атлас Всероссийской империи» на русском языке, где впервые была введена таблица условных знаков. Атлас состоит из цельногравированных карт, вручную раскрашенных

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