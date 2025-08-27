Москва на холсте

Вид на Кремль от Софийской набережной» была написана художником Петром Верещагиным в 1879 году. Петр Верещагин написал картину «Москва. Вид на Кремль от Софийской набережной» в 1879 году. На этом полотне он запечатлел вид с Каменного моста на обновленный Кремль. Набережную реки реконструировали и построили здание Большого Кремлевского дворца.

Новый проект кремлёвского комплекса с несгораемыми конструкциями из чугуна и железа разработал Константин Тон.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914 Саврасов А. К.Вид на Московский Кремль. Весна 1873 Аполлинарий Васнецов. Москва при Иване Грозном "Красная площадь" 1902 Суриков Василий (1848-1916) Вид Москвы,1908 Василий Иванович Суриков – Вид на Кремль, 1913. Ж. Делабарт. Вид на Москву с балкона Кремлевского дворца в сторону Москворецкого моста. 1797Н. Неизвестный художник. 1820-е П. Леребур. Вид на Московский Кремль. 1842. Раскрашенный дагеротип. Из собрания Библиотеки конгресса США Старая Москва на полотнах Александра Стародубова Старая Москва на полотнах Александра Стародубова Сыромятники у въезда на Костомаровский мост. 1963 год. Ксения Купецио. Вид из окна. Май. Никита Алексеев Площадь Крестьянской заставы после грозы. 1950 год. Юлия Разумовская Москва. Район Переяславских улиц. 1960 год. Лев Шепелев Поздняя осень. Александр Колотилов Зимнее настроение. Олег Журавлев Мартовское солнце. Андрей Дареев «Москва. Кутузовский проспект», 1974 г. Рыбченков Борис Федорович (1899-1994) Желтый дом 1985 г. Сергей Оссовский Весна на ВДНХ 2017 г. Владимир Спиридонов Москва на картинах Екатерины Штуц Екатерина Штуц владеет разными жанрами живописи: на её выставках представлены городской и деревенский пейзажи, натюрморты, портреты. Её московские пейзажи наполнены нежной и мягкой лиричностью. Картины интересны и по цвету, и по колориту, разные времена года — разная палитра. Москва на картинах Екатерины Штуц «Москва. Большая Ордынка» (автор работы - Денис Глазков) «Дворик на Пятницкой» (автор работы: Михаил Колесников) «Суета на Таганке» (автор работы: Светлана Костина) «Кузнецкий мост в дождь» (художник Екатерина Штуц) «Тверской бульвар. Зеленый бульвар у Никитских Ворот» (художник Алексей Шалаев) «Сретенский бульвар» (художник Владимир Орлов)

