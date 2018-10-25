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«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке

«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем ВостокеХолдинговая компания «Якутуголь» — одно из крупнейших угледобывающих предприятий в России и один из немногих в нашей стране производителей твёрдого коксующегося угля. Компания ведёт добычу уже более полувека и сейчас занимается разработкой нового месторождения — Эльги, запасы которого оцениваются в 2,2 миллиарда тонн.

1. История ХК «Якутуголь» началась в марте 1966 года с создания треста, в состав которого вошли несколько шахт и небольших угольных разрезов. В то же время велась разведка Нерюнгринского месторождения — по оценкам государственной комиссии по запасам полезных ископаемых СССР, один только пласт «Мощный» на тот момент содержал 450 миллионов тонн. В 1974 году на месте нынешнего разреза «Нерюнгринский» был вбит первый колышек, и началась новая эра в развитии угольной промышленности Якутии. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке2. Сегодня разрез «Нерюнгринский» — основной производственный актив ХК «Якутуголь», на долю которого приходится более 90% общей добычи угольной компании. Добыча ведётся с пласта «Мощный»: его площадь составляет 16 квадратных километров, максимальная глубина залегания — 320 метров. В октябре 2017 года отсюда отгрузили юбилейную 350-миллионную тонну угля. Объём вскрышной породы, вывезенной на отвалы, составил 1,9 миллиарда кубических метров. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке3. Забой — часть угольного пласта, с которого ведётся добыча. На Нерюнгринском разрезе уголь добывают открытым способом: карьер разбивается на уступы, с рабочей поверхности которых вынимается горная масса, чтобы добраться до пласта полезного ископаемого. Одна из особенностей разреза — низкий коэффициент вскрыши, то есть уголь здесь залегает на небольшой глубине, что требует меньших затрат на удаление пустой вскрышной породы.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке4. Горную массу погружают в 220-тонные карьерные самосвалы с помощью мощных экскаваторов. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке5. Так выглядит отгрузка «от первого лица» — из кабины машиниста экскаватора.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке6. Парк горной техники на разрезе «Нерюнгринский» постоянно пополняется. Сейчас на вскрышных работах активно используются новые экскаваторы ЭКГ-18 производства Уралмашзавода.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке7. Зубья ковша экскаватора считаются расходным материалом. Из-за физического износа их меняют примерно раз в месяц.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке8. Ёмкость ковша экскаваторов ЭКГ-18 составляет 18 кубических метров. Также на службе в разрезе «Нерюнгринский» много лет состоит гигантский Marion-301 с объёмом ковша в 40 кубометров.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке9. Проектная мощность угольного разреза составляет 13 миллионов тонн в год, а программа развития горных работ рассчитана до 2034 года.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке10. С момента сдачи разреза в эксплуатацию в 1979 году работы ведутся 24 часа в сутки 7 дней в неделю, не прекращаясь даже в 50-градусный мороз. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке11. В среднем за смену из разреза вывозят 30–40 тысяч кубических метров пустой породы.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке12. Движение самосвалов по извилистому серпантину.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке13. Всеми передвижениями горной техники на разрезе управляют диспетчеры и горные мастера. В любой момент можно получить информацию о местоположении, скорости движения, статусе работ и даже температуре в тормозных колодках.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке14. Самосвал в среднем от места погрузки (забоя) до места разгрузки (отвала) проезжает около 3,5 км.
Каждую смену из-под ковша одного экскаватора ЭКГ-18 выезжают 120 гружёных самосвалов.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке15. Самосвалы сбрасывают вскрышную породу в отвал. За время эксплуатации разреза в окрестностях Нерюнгри выросли целые искусственные горы. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке16. Чтобы вскрыть новые угольные горизонты, нужно проводить взрывные работы. Для этого специалисты закладывают взрывчатку в специальные отверстия.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке17. Углубления под взрывчатку делают буровыми машинами. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке18. После того, как взрывчатка заложена, запускается детонатор. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке19. Шагающие экскаваторы. Они могут двигаться к месту работы самостоятельно со скоростью 60–80 метров в час. В их основании лежит плита, которая позволяет снизить давление на грунт. Машина покоится на платформе только в неподвижном состоянии, чтобы сделать шаг используются опорные башмаки. В движении вес переносится на них, а платформа приподнимается вместе со всем корпусом машины.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке20. Так выглядит пласт угля. Горняки добираются до него после того, как убирают вскрышную породу.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке21. Несмотря на то, что погрузку угля нельзя назвать непыльным делом, занимаются этим белые экскаваторы.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке22. При этом техника, которая работает на добыче, остаётся довольно чистой — горняки постоянно следят за её состоянием.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке23. Один из горных мастеров. Всего на разрезе «Якутугля» работает 575 человек.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке24. Гигантский самосвал БелАЗ в сравнении с КамАЗом.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке25. Карьерные самосвалы БезАЗ неизменно входят в рейтинг самых больших грузовиков в мире. Рядом с человеком такая машина выглядит как дом.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке26. За почти 40-летнюю историю здесь добыли более 350 миллионов тонн угля. Сейчас разрез занимает площадь более 37 квадратных километров. Для сравнения: это примерно треть подмосковного города Химки.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке27. Природа Южной Якутии: вид на реку Гонам. Она протекает через два региона: Якутию и Хабаровский край. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке28. Ещё один актив компании «Мечел» — Эльгинское месторождение. Оно находится в более чем 400 километрах от города Нерюнгри. Удобней всего добираться до месторождения по воздуху. Дорога по земле (Тында — Улак — Эльга) занимает почти сутки.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке29. Река Нуям. Здесь можно увидеть, как на поверхность выходит вечная мерзлота.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке30. В далёких от цивилизации нетронутых лесах встречаются дикие звери.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке31. В основном в якутской тайге растёт даурская лиственница, которая неплохо приспособилась к суровым условиям. Ещё здесь много кедров, елей, берёз и пихт.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке32. Для освоения Эльгинского месторождения горно-металлургический холдинг «Мечел» построил 321-километровую железнодорожную ветку, которая обеспечила транспортное сообщение с Байкало-Амурской магистралью. Также силами ГМК было возведено 76 мостов. Это единственный в России инфраструктурный проект подобного масштаба, реализованный частным инвестором.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке33. Эльга — одно из богатейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Такая марка используется в сфере производства стали и пользуется большим спросом не только в России: её активно покупают в Китае, Южной Корее и Японии. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке34. Освоение месторождения началось в 2007 году, после того как компания «Мечел» приобрела лицензию на разработку. Ещё четыре года ушло на проектирование и строительство инфраструктурных объектов.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке35. В августе 2011-го угольный разрез ввели в эксплуатацию, а уже к концу года на Эльге добыли первые 200 тысяч тонн угля. С тех пор объёмы добычи ежегодно растут. В 2018 году они превысили 5 миллионов тонн.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке36. Эльгинское месторождение — одно из самых перспективных в России. Его дальнейшее развитие входит в число приоритетных угольных проектов страны до 2030 года.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке37. Компания «Мечел» уже инвестировала в Эльгинский проект свыше 100 миллиардов рублей.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке38. Чтобы довести уголь до уровня первоклассного продукта, в 2012 году на месторождении запустили обогатительную установку.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке39. Южно-якутский уголь ценится из-за высокого качества, но имеет высокую зольность, поэтому прежде чем стать сырьём для изготовления металлургического кокса, «чёрное золото» проходит процесс обогащения.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке40. В процессе обработки чистый уголь отделяется от различных примесей. Обогащение проводится в тяжёлых средах, где материалы разделяются по плотности в смеси воды и порошка магнетита.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке41. Плотность чистого угля составляет 1400 кг/м3, а пустой породы — 1800-2000 кг/м3. Если смешать суспензию плотностью 1400 кг/м3 с углём, то мелкие частицы потонут, а чистая порода всплывёт на поверхность. После обогащения в тяжёлых средах получается несколько конечных продуктов: концентрат, промпродукт и отходы. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке42. В компании «Эльгауголь» работают 1650 человек, более тысячи из них трудятся на месторождении вахтовым методом. Для основателей Эльги здесь построили посёлок с магазином, столовой, медпунктом и библиотекой.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке43. Уголь к месту отгрузки привозят на самосвалах. Затем часть товара отправляется по железной дороге на металлургические предприятия, а другая экспортируется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Ванино и Посьет. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке44. Возле реки Уксани железнодорожная ветка Улак-Эльга образует петлю, напоминающую восьмёрку. «Мечел» продолжает увеличивать провозные возможности железной дороги: ликвидирует последние обходы и расширяет приёмно-отправочные пути. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке45. Рядом с Эльгой обнаружено ещё 22 угольных месторождения, запасы которых оцениваются в 40 миллиардов тонн. «Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке46.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем Востоке47.«Якутуголь» - крупнейший производитель каменного угля на Дальнем ВостокеБольшое спасибо АО ХК «Якутуголь» за организацию фотосъёмки!

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