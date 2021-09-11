Кто ж его посадит, он же мигрант: 282 статья для русских или для виновных

После годичных проволочек следственный отдел подмосковного города Раменское возбудил уголовное дело против таджикского подростка-борца, летом 2019 года в посёлке Софьино зверски избившего русского парня за футболку с надписью "Русские, вперёд!" (по другой версии – "Я – русский"). Если бы не попавшее в Сеть видео с избиением и если бы Общество "Царьград" не взяло это дело под общественный контроль, оно явно не было бы возбуждено. Тем более – по 282-й статье УК, не без оснований именуемой "русской".

Такое ощущение, что в России и поныне существуют два отдельных Уголовных кодекса – для русских и для всех остальных. И то, что для всех прочих, включая всё более скатывающихся в криминальный беспредел мигрантов и их потомков, является "бытовухой" и "мелкой шалостью", русским инкриминируется как ужасное преступление и карается по всей строгости. При этом и представители "маленьких гордых народов", и "понаехавшие" эту особенность нашего судопроизводства давно усвоили и вовсю ею пользуются.

В СМИ не раз попадали истории, когда пырнувший русского парня ножом восточный джигит, глумливо усмехаясь, рассказывал суду, что злобный русский сам его спровоцировал, ибо "унижал его национальное достоинство".

Надписью на футболке, например. Самое мерзкое, что при соответствующем вмешательстве соответствующей диаспоры правоохранители и судьи в эти байки "верят", и очевидный преступник отделывается символическим наказанием, если вообще не выходит на свободу. Не в этом ли и состоит одна из главных причин роста криминала среди "понаехавших"?

В том же подмосковном посёлке Софьино вот уже несколько лет завезённые для работы на стройке мигранты чувствуют себя настоящими хозяевами, терроризируют и запугивают местных жителей, чуть что – хватаются за нож. И всё это – при молчаливом поощрении раменских правоохранителей. Но представим, что было бы, если бы таджикского юношу за футболку с надписью "Я таджик и горжусь этим" избивал на камеру русский спортсмен? 282-я "русская" статья, без всяких разговоров и проволочек.

Миф о "русском фашизме"

282-я (бывшая 74-я) статья УК "русской" стала не вдруг, но была частью вполне конкретного политического процесса, в основе которого лежал последовательно создаваемый либералами миф о "русском фашизме" как едва ли не главной угрозе стране. Произошло это в самом начале нулевых, когда и "Память", и "Русское национальное единство" (РНЕ) уже стали историей.

Либералы (как и большевики 1920-х, искоренявшие "великорусский шовинизм" ради поддержки национальных окраин) в русском народе справедливо усматривали основу для возможного имперского возрождения России. И потому видели главную задачу в том, чтобы максимально демонизировать русских, не допустить появления в легальной политике любых "прорусских" политических организаций и через внедрённых провокаторов их маргинализировать.

Сделать это срочно им было жизненно необходимо, поскольку после первых шагов нового президента Путина в либеральных СМИ замелькали панические статьи о возможном альянсе главы государства с русскими патриотами. А чтобы не допустить этого, к слову "русский" ещё с 1990-х начали лепить исторически несовместимое с ним слово "фашизм".

Дальнейшее со всей очевидностью представляло собой классическую политтехнологию. В 2002 году в качестве юридической основы для репрессий против уцелевших русских национальных и патриотических организаций через Думу начинают проталкивать закон "О противодействии экстремизму", нарушающий, по мнению ряда экспертов, статьи 13, 14, 17, 18, 28 и 29 Конституции России.

А накануне голосования начали твориться удивительные вещи. Сначала 27 мая 2002 года на Киевском шоссе, в районе поворота к аэропорту Внуково подорвалась женщина, снимавшая невесть как появившийся в людном месте средь бела дня заминированный антисемитский плакат. Потом неизвестные (но предполагалось, что именно русские) экстремисты подожгли редакцию некой "татарской газеты". Наконец, 9 июня 2002 года после проигрыша нашей футбольной сборной в матче с Японией на чемпионате мира перед перепуганной Думой устраивают настоящее шоу. Огорчённая толпа болельщиков, пришедшая с "имперскими" флагами, вдруг кинулась громить витрины, жечь машины и избивать прохожих.

По свидетельству очевидцев, беспорядки были грамотно организованы группой из двух десятков абсолютно трезвых коротко стриженных спортивных парней, ни к одному "фанатскому" объединению не принадлежавших. Именно они начали швырять через плечо в толпу стеклянные бутылки, вызвав такие же в ответ, чем спровоцировали драку. Громить и поджигать машины тоже было их инициативой. Когда всё закрутилось, они организованно исчезли. Но дело было сделано: перепуганные депутаты приняли спорный закон почти уже 27 июня без обсуждения, 10 июля его одобрил Совет Федерации, а 25 июля подписал президент. Быстрота принятия была беспрецедентной.

Дальше была запущена постоянно нагнетаемая информационная волна по поводу "поднявшего голову русского фашизма". Под который подводилось что угодно. И пусть потом выяснялось, что "убитый скинхедами" перуанский студент погиб в результате бытовой драки на дискотеке, которую сам же и спровоцировал. Что убитый "грузин-антифашист" стал жертвой мести за зверски избитого им с толпой других "антифа" утром того же дня русского парня в "неправильной" футболке. Что "убитая скинами" таджикская девочка стала случайной жертвой разборки между двумя таджикскими наркоторговцами, одним из которых был её отец, а другой нанял себе в помощь местную шпану.

Все эти подробности всплывут гораздо позднее, когда 282-я уже работала в полную силу, именно как "статья для русских", по которой до самого последнего времени 99 % осуждённых были русскими или имели отношения к русским общественно-политическим организациям.

Новые времена – новые подходы

Столь избирательное правоприменение подтверждало версию о "русофобском" характере нынешней российской государственности и создавало прекрасные условия для перетекания русской молодёжи в радикальные этнонационалистические организации типа ДПНИ Поткина или "Славянского союза" Дёмушкина. Что вполне соответствовало целям либералов, быстро прибравших к рукам подобных "русских националистов". Так, на первом и вполне легитимном "Русском марше" 2005 года нанятые либералами "дёмушкинцы" демонстративно 5 минут "зиговали" перед видеокамерами западных СМИ, что позволило либералам подать "Русский марш" как "фашистский".

А когда на "Русском марше-2006" под руководством тех же Поткина и Дёмушкина готовилась провокация в духе "Кровавого воскресенья" (слава Богу, сорванная выходом из РМ всех православных организаций), то идеологическое руководство процессом осуществлял институт либерала Белковского. Того самого, который придумал абсурдный термин "национал-либерализм". Уже на "болотных" акциях 2012 года "поткинцы", "дёмушкинцы" и иже с ними щеголяли с белыми ленточками в компании русофобов и ЛГБТ-извращенцев. А когда началась "Русская весна", некоторые даже призывали русских националистов ехать воевать за "братских" бандеровцев. К слову, другие русские националисты, в гораздо большем количестве воевавшие за Донбасс, подобных типов на войне в плен старались не брать.

В целом же у либералов всё получилось: одной рукой рулить этно-нациками, выдавая их за "русский фашизм", а другой – подталкивать власть бороться со всеми русскими патриотами при помощи той самой 282-й статьи. Главное – не позволить поднять голову настоящим русским национал-патриотам с их имперскими идеями и православными ценностями.

Однако новые времена диктуют новые политические подходы. Повлияла ли на то "Русская весна" или многократное усиление внешнего давления на Россию, но сегодняшние власти в поисках народной поддержки постепенно меняют отношение к слову "русский" и даже к роли русского народа в России. Именно этим объясняется позитивное в целом отношение к инициативе депутатов Госдумы Алексея Журавлёва и Сергея Шаргунова, внесших в 2018 году законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи и переводе части обозначенных там правонарушений в разряд административных.

Уже 3 октября 2018-го соответствующие поправки в 282-ю статью и КОАП внёс президент Путин, после чего они, разумеется, уже к декабрю были приняты. Как подчёркивалось в пояснительной записке, делается это "в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершённые однократно и не представляющие серьёзной угрозы для безопасности государства".

Что с того?

И всё же вообще убрать 282-ю статью "за разжигание", как предлагают некоторые, излишне. Ибо по какой статье тогда привлекать того же таджика, избивавшего в Софьино русского за то, что он русский? Не говоря уже о множестве откровенных русофобов из либеральной среды.

Например, публичное высказываение экс-министра культуры Михаила Швыдкого "русский фашизм страшнее немецкого" – это 282-я статья в чистом виде. Однако никто Михаила Ефимовича за его русофобский пассаж даже не пожурил, хотя в том же Израиле за подобную тираду о "еврейском фашизме" он наверняка присел бы за решётку.

И таких примеров очень много. Причём все они при отсутствии "двойных стандартов" в правосудии давно заслуживали того, чтобы за подобные высказывания их авторы продолжили свою карьеру в "местах не столь отдалённых". Главное, чтобы в свете недавней русофобской трусости Минцифры, 282-я снова не стала "русской".

https://tsargrad.tv/articles/kto-zh-ego-posadit-on-zhe-migra...