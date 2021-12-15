Казань. Было-стало - 42

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Продолжаем путешествие...

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Место Второй мечети Пороховой слободы занимает жилой дом на улице Сабан, 4 и частично парковка. Она едва простояла 100 лет. Разобрана в 1988 году.

Мечеть построена зимой 1899 года. В январе 1900-го совершён первый пятничный намаз. Её называли Рафиковской по имени человека, который дал деньги на строительство. Полное имя Гирей Әхмәдгәли ибн Миңлебай ибн Габдрафик Рафиков. Найти в Казанской губернии по архивам тех лет пока не удалось.

Возможно, деньги на постройку мечети были Рафиковым завещаны.

В 1929 году мечеть была закрыта. Минарет снесен, здание приспособили, как и Первую Пороховую, под детсад. Точное место съёмки вычислено по нескольким архивным фотографиям.

Чёрное озеро и казанский цирк незадолго до закрытия или сразу после него. В 1961 году здание было признано аварийным и через несколько лет сгорело до тла. Старый, деревенный, возведенный ещё при царе, с узнаваемым угловатым куполом цирк.

Впрочем, здесь проходили не только цирковые представления — это была и спортивная площадка (соревнования по боксу), и музыкальная (выступал оркестр Лундстрема).

После закрытия казанцы ходили к стадиону, где в то время разместился временный цирк-шапито.

Чёрное озеро не изменилось за эти 60 лет, а вот старинная застройка ушла почти вся в небытие.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом маркизов де Траверсе на углу Театральной и Карла Маркса. Типичный провинциальный классицизм. Сейчас здесь исполком Всемирного конгресса татар.

Траверсе появились в Казани в 1820-е. Первым был Александр Иванович. Его отец Jean-Baptiste marquis de Traversay был французским аристократом на русской службе, командующий Черноморским флотом. При Александре I стал морским министром. Аристократическая элита.

В 1823-м Александр стал первоприсутствующим Казанской Адмиралтейской конторы. Значимость конторы в те годы близилась к нулю, в связи с чем возникает подозрение, не был ли переезд маркиза в Казань наказанием за проступок.

Впрочем, карьера снова пошла в гору. В 1827-м он вице-директор кораблестроительного департамента морского министерства, потом председатель Казанской палаты уголовного суда.

Скончался в 1850 году на посту архангельского губернатора. Его потомки покинули Казань после революции.



Последних жильцов из дома маркизов выселили в 1997-м. Потом дом надстроили и перестроили.

Красивый старинный жилой дом в самом начале улицы Карла Маркса (она тогда называлась Воздвиженской) был построен в 1890-е, а снесен в 2000-е. Сносили под строительство отеля Mariott (он на нижнем снимке). Гостиницу начали возводить летом 2008 года, после сразу после объявления Казани столицей Универсиады-2013.

Mariott запросил землю в центре города, ещё одно условие — это не должно быть старое здание; гостиницу должны построить «с нуля». С тех пор прошло 13 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 18 лет.

Кольцо с разницей около 90 лет. За минувший век эта площадь в центре Казани поменяла четыре имени: Рыбнорядская, потом Кооперативная, затем Куйбышева, сейчас площадь Тукая.

От старого пейзажа уцелели лишь дом Якима Ивановича Коровина (он на дальнем плане справа). Ещё сохранилось пространство бывших мясных рядов; теперь это сквер Тукая. Если увеличить старинный снимок,то вдали слева можно увидеть белую колокольню церкви Четырех Евангелистов — на её месте теперь дом Валтреста и черную трубу трамвайной электростанции (там теперь театр Камала).

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Хижницкая дамба (она же Кизическая, Ленинская, а сейчас Кремлевская). В представлении большинства казанцев дамба заканчивается с началом улицы Декабристов. Но это не так.

По сути, дамба тянется до нынешнего «Тандема» и далее к остаткам Кизического монастыря (собственно, и название свое она получила по обители). Место было топкое. Каждую весну Казанка разливалась; вплоть до 1960-х разливалась и речка Комаровка, превращая округу в Венецию. Только дамба возвышалась над водой.

На старом снимке видно, что мост через Казанку не образует с дамбой прямую линию. При выезде на мост приходилось делать неудобный поворот. Все потому что мост криво соединял дамбу с началом улицы Большой Проломной. Прямая дорога потребовала бы сноса уже застроенного квартала. Когда по дамбе пустили трамвай в 1930-е, таким же кривым был и съезд с моста. Линию более или менее исправили в начале 1950-х, когда старый деревянный мост сменил железобетонный. Он прослужил до 2012 года.

В конце улицы Жуковского, недалеко от Фуксовского садика до недавнего времени стоял замечательный деревянный одноэтажный теремок. Это был собственный дом известного архитектора Петра Григорьевича Пятницкого.

Участок на Жуковского (тогда это была улица Поперечно-Грузинская) он приобрёл в 1835 году уже состоявшимся человеком (ему было около 45 лет) и начал строительство по собственному проекту.

Архитектор скончался 1855 году. После здесь жил член губернского присутствия Иван Николаевич Аристов. В советские годы дом ценился из-за того, что в нём останавливался по пути в ссылку Михаил Калинин.

В 2000-е годы теремок был расселен и без жалости сожжен. Что стоит на этом месте сейчас, вы сами можете оценить по нижней фотографии.

Плац Казанского военного училища и площадь перед соборной мечетью Кул Шариф. Одно и то же место. Разница между снимками около 110 лет. На верхней фотографии — построение личного состава.

О здании училища много противоречивой информации. Начиная от имени архитектора. Возможно, что это типовой проект.

Третий этаж надстроен уже после революции. Надстройка зданий в Казани в массовом порядке наступила в начале 1930-х. В Казани даже работал спецтрест «Казнадстрой». Сейчас в бывшем училище прекрасные музеи.

Перекрёсток Университетской и Островского. Здесь была конечная 5-го и 12-го трамваев. Рельсы убрали 10 лет назад. Комбинат «Здоровье» начали строить в середине 1970-х на месте старой городской бани. Казани, по статусу большого города, полагалось иметь такое заведение. Здание проектировали архитекторы Гипрокоммунстроя (был такой проектный институт бань и прачечных в РСФСР). Комбинат простоял около 40 лет; его снесли осенью 2017 года. Сейчас на этом месте нарядный сундук Luciano. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в четверть века. Деревянный дом Екатерины Михайловны Куклиной в створе ворот дома Василия Андреевича Макарова. Новокомиссариатская улица (сейчас улица Муштари). Дом Куклиной был снесен в 2007 году. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Угол Бассейной и Пушкина. Обе фотографии сделаны с одной точки c разницей больше 30 лет. На верхней фотографии дом, вошедший в историю Казани под двумя фамилиями: Крюков и Воротников.

Михаил Семёнович Воротников служил, Александр Дмитриевич Крюков был учителем. Дом снесен в 2000-е. Сейчас угол заняла стекляшка «Таифа»

Главный вход в общежитие Казанского авиационного института на улице Красина (сейчас Япеева).

На крыльце стояли две типовые гипсовые фигуры — лётчик (он в кадр не попал) и парашютистка с парашютом (общежитие-то для будущих авиаторов). Здание построил в середине 1930-х Иван Еремеевич Чернядьев, главный архитектор Казани.

3а минувшие 80 лет исчезли светильники, деревянная дверь с фрамугой и балюстрада. Фигуры тоже давно убрали, а жаль.

Обе фотографии сделаны с одной точки.





Старое деревянное здание касс пригородного вокзала и строящийся корпус нового вокзала — тот самый, на чьей стене известное сграфитто «Казань — столица Советской Татарии». На старом снимке запечатлен процесс его создания. Вокзал был открыт в 1967 году.

На дальнем плане двух фотографий с правого края виден пятиэтажный Дом иностранного специалиста (ДИС) — закрытая гостиница для зарубежных инженеров и спецов, которые помогали строить в 1960-х завод «Оргсинтез».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше полувека.

Больше 100 лет прошло, а на Рыбнорядской площади (она же площадь Габдуллы Тукая) как торговали, так и торгуют. Правда, формат торговли несколько поменялся. На месте снесенного в 2000-е дома Галкина теперь бизнес-центр с магазином «Эдельвейс» на первом этаже. А вот соседний дом Перцовых (он на втором плане двух снимков) сохранился. Там тоже идёт какая-то торговля. Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Петропавловской и Большой Проломной (ныне Мусы Джалиля и Баумана). День белого цветка в Казани. Сейчас это уже всеми забылось, но больше 100 лет назад в России широко проходил День белой ромашки (или День белого цветка). Это был апрель. В этот день собирали пожертвования на борьбу с туберкулезом, выражали солидарность с врачами-фтизиатрами, устраивали благотворительные вечера, читали просветительские лекции о вреде туберкулеза. В День белой ромашки мужчины и женщины, юноши и девушки украшали одежду белым цветком, не только одежду, но и дома, трамваи, улицы покрывались букетами... Все вроде бы осталось на своих местах. Только фигура Казанского кота появилась (слева). Обе фотографии сделаны с одной точки.

Концертный зал Казанской консерватории на площади Свободы построен в 1967 году. Проектировали супруги Агишевы — Мунир Хасьянович и Инга Назимовна. Яркий образец советского модернизма.

В 1990-е архитекторы Виталий Павлович Логинов и Евгений Иванович Прокофьев кардинально перестроили и расширили здание. Новый концертный зал открывал летом 1996 года президент России Борис Ельцин.

Улица Дзержинского. Недалеко от перекрёстка с улицей Миславского. На верхней фотографии видна тёплая витрина магазина «Хлеб». Его снесли в начале 2000-х. Это дом поэтессы Вероники Тушновой.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Кизический монастырь и слобода в начале XX века.

На том же месте, на Большой Кизической улице (нынешней Декабристов), спустя 120 лет или около того.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Образовательный дом для Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов в Казани или Алафузовский дворец (на старой фотографии написано с ошибкой «Олафузовский»).

Верхний снимок сделан с реки Казанки, с её старого исторического русла.

Спустя век река засыпана, а дворец сохранился. В этом августе прекрасному зданию исполнился 121 год.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Перекресток Архангельской и Смоленской улиц (сейчас Гладилова и Энгельса). Бывшая Ягодная слобода. До вхождения в состав Казани — село Ягодное.

На первом плане одноэтажный дом — Ягодинское сельское училище, потом Третье городское начальное училище. Основано в 1800-х годах священником Иваном Макаровичем Бельским. Одно из старейших сохранившихся учебных зданий Казани — ровесник университета.

За училищем видна колокольня Смоленско-Димитриевской церкви. Храм снесли в начале 1930-х, а на освободившемся месте возвели среднюю школу.

На дальнем плане красивейший дом Александра Никифоровича Свешникова 1830-х годов постройки. Свешников владел чугунолитейным заводом в Адмиралтейской слободе (в советские годы завод был национализирован и стал большим предприятием «Серп и Молот»).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 130 лет.

Большой дом усадьбы Эраста Петровича Перцова на углу Малой Проломной и Рыбнорядской улиц (ныне Профсоюзная и Пушкина).

Здесь в сентябре 1833 года в гостях у хозяина дома останавливался Александр Сергеевич Пушкин: он дружил с Перцовым. Много лет спустя дом был надстроен на один этаж и пристроен ещё одним крылом.

Перцовы были известным семейством в старой России. В Москве, например, племянник Эраста Петровича, Петр Николаевич Перцов построил красивейший дом напротив Храма Христа Спасителя.

Красивый домик с садом, возведенный в 1890-е в модном тогда неорусском стиле. Стоял на склоне Верхне-Фёдоровской улицы (сейчас улица Пушкина) недалеко от Фёдоровского монастыря. Сейчас на месте монастыря Национальная библиотека (бывший Ленинский мемориал), а богатая историческая застройка Верхне-Фёдоровской практически вся снесена (один дом, впрочем, остался).

Этот домик был очень красивым. Фасад его облицован по фризу красивой глазурованной плиткой. Кто архитектор и владелец не знаю. В советские годы здесь был детский сад №1. Дом сгорел и был разобран в 1990-е.

Обе фотографии сделаны с одной точки.