Москва в живописи

С. М. Шухвостов. Вид на Красную площадь. 1855 (?) Москва. Кремль. ~1890-1900. Хромолитография. Из собрания Библиотеки конгресса США Федор Алексеев. Красная площадь в Москве, 1801 Федор Алексеев. Вид Москвы. Воспитательный дом, 1800 Федор Алексеев. Соборная площадь в Московском Кремле

(Парад Парад в Московском Кремле.

Соборная площадь) 1800-е Соборная площадь в Московском Кремле, 1800-е Боярская площадка, или Постельное крыльцо, и храм Спаса за Золотою решёткой в Московском Кремле, 1800-е Вид Кремля у Спасских ворот. Другое название: Вид в Кремле у Спасской башни на Вознесенский монастырь, 1800-е Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве, 1811 Боярская площадка, или Постельное крыльцо, и храм Спаса за Золотою решёткой в Московском Кремле, 1800-е

В конце 1830-х годов Йозеф Андреас Вайс прибыл в Санкт-Петербург в качестве профессионального художника в свите принца Максимилиана Лейхтенбергского, который в 1838 году сочетался браком с великой княжной Марией Николаевной.

Её отец, император Николай I заказал Вейсу две картины в качестве свадебного подарка для другой своей дочери, Ольги Николаевны, чьим мужем стал кронпринц (в дальнейшем — король) Вюртемберга Карл. На одной из них был изображён Московский Кремль в большой раме в окружении 14 изображений других важнейших зданий и площадей города. Вид Красной площади в Москве, Йозеф Андреас Вайс Вид Большого собора Донского монастыря в Москве зимой, Йозеф Андреас Вайс «Кремлевская набережная» (художник Алексей Шалаев) «Московский Кремль» (художник Алексей Кольцов) «Солнечный свет.

Москва на картинах Екатерины Штуц Екатерина Штуц владеет разными жанрами живописи: на её выставках представлены городской и деревенский пейзажи, натюрморты, портреты. Её московские пейзажи наполнены нежной и мягкой лиричностью. Картины интересны и по цвету, и по колориту, разные времена года — разная палитра. Москва на картинах Екатерины Штуц

Москва на картинах Игоря Разживина Художник пишет городские пейзажи так, что они дарят радость и наполняют теплом. Кречетниковский переулок. Давид Генин, 1956 г.

Переулок возник в XVII веке в царской слободе «кречетников». В середине XVII века в нём построена каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках. Её разрушили в 1930 году, а в 1937 на её месте на углу переулка построили дом (ныне № 12 по Новинскому бульвару).

Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годах. Москва на картинах художника Владимира Орлова Москва на картинах художника Владимира Орлова «Театральная площадь в Москве» (художник Василий Григорьев) «Москова осенняя. Советская площадь» (художник М.Ройтер) «Кремлевская набережная» (художник Налбандян Дмитрий)

Взгляд на Москву будущего из 1914 года.

В 1914 году фабрика «Товарищество Эйнемъ» выпустила серию из восьми футуристических почтовых открыток. Открытки были частью рекламной акции: их вкладывали в коробки с шоколадными конфетами, чтобы привлечь покупателей. Имя художника неизвестно, несмотря на популярность серии.

Открытки изображали Москву через 200–300 лет (конкретно упоминается 2259 год), в эпоху технологического прогресса: с летающими аппаратами, монорельсами, дирижаблями, метро и другими инновациями. Однако одежда людей оставалась старомодной, похожей на начало XX века, а военная форма — традиционной русской. Серия вышла незадолго до Первой мировой войны и отражала оптимистичный взгляд на будущее: мир без войн, коммерческий флот вместо военного, чистый воздух. На оборотной стороне каждой открытки был текст с описанием сюжета. Центральный вокзал (Центральный вокзал земных и воздушных сообщений). Зимний пейзаж со снегом.

Москворецкий мост. Вид на Кремль с золотыми куполами, окруженный новыми гигантскими зданиями торговых компаний, трестов и синдикатов.

Лубянская площадь. Ясный вечер с светящимися самолетами, дирижаблями и вагонами воздушной дороги.

Москва-река. Оживленные, шумные берега с огромными транспортными и торговыми крейсерами, многоэтажными пассажирскими пароходами.

Петровский парк. Расширенные аллеи и восстановленный Петровский дворец (теперь музей петровской эпохи) с искрящимися фонтанами.

Красная площадь. Шумная сцена с гулом крыльев, трамваев, велосипедов, сирен автомобилей и моторов.

Петербургское шоссе. Ясная зима 2259 года. Древний ресторан «Яр» все еще место веселья.

Театральная площадь. Быстрая жизнь с движением колесных, крылатых и пропеллерных аппаратов.