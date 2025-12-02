Москва в живописи

С. М. Шухвостов. Вид на Красную площадь. 1855 (?)Москва. Кремль. ~1890-1900. Хромолитография. Из собрания Библиотеки конгресса СШАФедор Алексеев. Красная площадь в Москве, 1801Федор Алексеев. Вид Москвы. Воспитательный дом, 1800Федор Алексеев. Соборная площадь в Московском Кремле
(Парад Парад в Московском Кремле.
Соборная площадь) 1800-еСоборная площадь в Московском Кремле, 1800-еБоярская площадка, или Постельное крыльцо, и храм Спаса за Золотою решёткой в Московском Кремле, 1800-еВид Кремля у Спасских ворот. Другое название: Вид в Кремле у Спасской башни на Вознесенский монастырь, 1800-еВид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве, 1811Боярская площадка, или Постельное крыльцо, и храм Спаса за Золотою решёткой в Московском Кремле, 1800-е
В конце 1830-х годов Йозеф Андреас Вайс прибыл в Санкт-Петербург в качестве профессионального художника в свите принца Максимилиана Лейхтенбергского, который в 1838 году сочетался браком с великой княжной Марией Николаевной.
Её отец, император Николай I заказал Вейсу две картины в качестве свадебного подарка для другой своей дочери, Ольги Николаевны, чьим мужем стал кронпринц (в дальнейшем — король) Вюртемберга Карл. На одной из них был изображён Московский Кремль в большой раме в окружении 14 изображений других важнейших зданий и площадей города.Вид Красной площади в Москве, Йозеф Андреас ВайсВид Большого собора Донского монастыря в Москве зимой, Йозеф Андреас Вайс«Кремлевская набережная» (художник Алексей Шалаев)«Московский Кремль» (художник Алексей Кольцов)«Солнечный свет. Теплый вечер на Таганке» (художник Ирина Лурье)
Москва на картинах Екатерины ШтуцЕкатерина Штуц владеет разными жанрами живописи: на её выставках представлены городской и деревенский пейзажи, натюрморты, портреты. Её московские пейзажи наполнены нежной и мягкой лиричностью. Картины интересны и по цвету, и по колориту, разные времена года — разная палитра.Москва на картинах Екатерины Штуц
Москва на картинах Игоря РазживинаХудожник пишет городские пейзажи так, что они дарят радость и наполняют теплом.Кречетниковский переулок. Давид Генин, 1956 г.
Переулок возник в XVII веке в царской слободе «кречетников». В середине XVII века в нём построена каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кречетниках. Её разрушили в 1930 году, а в 1937 на её месте на углу переулка построили дом (ныне № 12 по Новинскому бульвару).
Переулок и окружающая застройка уничтожены в результате прокладки Нового Арбата в 1963—1967 годах.Москва на картинах художника Владимира ОрловаМосква на картинах художника Владимира Орлова«Театральная площадь в Москве» (художник Василий Григорьев)«Москова осенняя. Советская площадь» (художник М.Ройтер)«Кремлевская набережная» (художник Налбандян Дмитрий)
Взгляд на Москву будущего из 1914 года.
В 1914 году фабрика «Товарищество Эйнемъ» выпустила серию из восьми футуристических почтовых открыток. Открытки были частью рекламной акции: их вкладывали в коробки с шоколадными конфетами, чтобы привлечь покупателей. Имя художника неизвестно, несмотря на популярность серии.
Открытки изображали Москву через 200–300 лет (конкретно упоминается 2259 год), в эпоху технологического прогресса: с летающими аппаратами, монорельсами, дирижаблями, метро и другими инновациями. Однако одежда людей оставалась старомодной, похожей на начало XX века, а военная форма — традиционной русской. Серия вышла незадолго до Первой мировой войны и отражала оптимистичный взгляд на будущее: мир без войн, коммерческий флот вместо военного, чистый воздух. На оборотной стороне каждой открытки был текст с описанием сюжета.Центральный вокзал (Центральный вокзал земных и воздушных сообщений). Зимний пейзаж со снегом.
Москворецкий мост. Вид на Кремль с золотыми куполами, окруженный новыми гигантскими зданиями торговых компаний, трестов и синдикатов.
Лубянская площадь. Ясный вечер с светящимися самолетами, дирижаблями и вагонами воздушной дороги.
Москва-река. Оживленные, шумные берега с огромными транспортными и торговыми крейсерами, многоэтажными пассажирскими пароходами.
Петровский парк. Расширенные аллеи и восстановленный Петровский дворец (теперь музей петровской эпохи) с искрящимися фонтанами.
Красная площадь. Шумная сцена с гулом крыльев, трамваев, велосипедов, сирен автомобилей и моторов.
Петербургское шоссе. Ясная зима 2259 года. Древний ресторан «Яр» все еще место веселья.
Театральная площадь. Быстрая жизнь с движением колесных, крылатых и пропеллерных аппаратов.
