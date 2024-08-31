Вот уже и начало учебного года, новые первоклассники возьмут в руки буквари и пойдут в школы. Сегодня мы хотим вам рассказать, когда же в нашей стране появились первые буквари и кто был их авторами.Первый печатный букварь был выпущен в 1574 году Иваном Фёдоровым. «Ради скорого младенческого научения», — написано от составителя.
Кроме того, считается, что именно Бурцов стал пионером в выпуске малоформатных книг. Его букварь был компактным, размером 9 на 15 см, что делало его удобным как для чтения, так и для хранения. Поговорим сегодня о букварях и о тех, кто их печатал и издавал в Москве.
Карманный букварь
Интересно разобраться в особенностях времени, когда был издан букварь. В XVII веке в России обучались в основном мужчины. Среди женщин, даже в знатных и состоятельных семьях, грамотность была редкостью. Обучение начинали с азбуки, используя азбуковники, которых сохранилось достаточно много как в печатном, так и в рукописном виде. Новый и удобный букварь быстро полюбился москвичам и неоднократно переиздавался в течение XVII века.Кстати, второе переиздание было сделано в еще меньшем формате — всего 87 × 139 мм. Бурцов использовал красный цвет для выделения отдельных букв, слов или предложений. Особое внимание он уделял шрифтам и графическому оформлению страниц. Букварь включал в себя алфавит, разделы по грамматике с формами спряжения глаголов, орфографии с примерами склонения имен существительных и прилагательных, сказание «О письменах» черноризца Храбра, а также молитвы, притчи и наставления.
Среди изданий Московского Печатного двора, хранившихся на его книжном складе в 1649 году, наибольшим тиражом был представлен именно букварь В. Бурцова — 2900 экземпляров. Продавался он по цене 2 деньги, то есть по 1 копейке, что делало его общедоступным.https://t.me/stalinsbukvar/558?single
Советские учебники всегда имели прекрасные иллюстрации, использовались картины настоящих художников - мастеров своего дела. Одним из них являлся Константин Фёдорович Юон.
Проект "Сталинский букварь" пишет:
Недавно нам предоставилась возможность посетить могилу знаменитого российского и советского живописца Константина Фёдоровича Юона. Его картины можно увидеть не только в экспозициях музеев, они часто встречаются на страницах лучших линеек советских учебников 1950-х годов.
На могиле художника помещены строки из его его стихотворения:
«Художник тот, кто вместе с веком
Идёт вперёд большим путём,
Кто верит в разум человека,
Кто голос сердца слышит в нём».
Смысл этих строк как нельзя лучше передаёт жизненную позицию Константина Юона, будучи уже известным живописцем до революции, он стал не менее популярным художником и в СССР, он рисовал жизнь и природу как наблюдатель, принимая смену эпох и пытаясь уловить и передать особую атмосферу каждого времени, его неповторимый колорит.Константин Фёдорович Юон
Родился Константин Фёдорович Юон 24 октября 1875 года в Москве.
С 1892 по 1898 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателями были такие мастера, как К. А. Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин.
По окончании училища два года работал в мастерской В. А. Серова. Затем основал собственную студию, в которой преподавал с 1900 по 1917 совместно с И. О. Дудиным. Его учениками были, в частности, А. В. Куприн, В. А. Фаворский, В. И. Мухина, братья Веснины, В. А. Ватагин, Н. Д. Колли, А. В. Грищенко, М. Г. Ройтер, Н. Терпсихоров, Ю. А. Бахрушин, Р. Фальк.
В 1903 году стал одним из организаторов Союза русских художников. Также входил в число участников объединения «Мир искусства».
С 1907 года работал в области театральной декорации, в частности, занимался оформлением постановки оперы «Борис Годунов» в Париже, в рамках «Русских сезонов» С. П. Дягилева.
До революции основной темой творчества были выполненные в особой манере, пронизанные светом пейзажи русских городов (Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода и других), с широкой перспективой, изображением деревенских домов, женщин в народных костюмах, примет традиционного русского быта.
После революции остался в России. В качестве отклика на революционные события им было создано полотно «Новая планета», трактовки которого искусствоведами варьируются вплоть до полной противоположности. В советское время считалось, что художник изобразил на нём «космосозидающее значение Великой Октябрьской социалистической революции».«Новая планета», К.Ф. Юон, 1921 г.
В другой «космической» картине «Люди» (1923) речь также идёт о созидании нового мира. В 1925 году стал членом Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1923 году выполнил картину «Парад Красной армии». С 1948 по 1950 годы был директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств АХ СССР. Помимо работы в живописном жанре, он продолжал заниматься оформлением театральных постановок, а также графикой.«Люди», К.Ф. Юон, 1923
С 1952 по 1955 годы преподавал в качестве профессора в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, а также в ряде других учебных заведений (Институт имени И. Е. Репина в Ленинграде, Заочный народный университет искусств в Москве).
В 1951 году вступил в ВКП(б). С 1957 года был первым секретарём правления Союза художников СССР.«Люди будущего»«Зимнее солнце».«Парад на Красной площади». Выполнена в 1949 году«Июль. Купание»
Умер Константин Фёдорович Юон 11 апреля 1958 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 4).https://t.me/stalinsbukvar/546
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