Вот уже и начало учебного года, новые первоклассники возьмут в руки буквари и пойдут в школы. Сегодня мы хотим вам рассказать, когда же в нашей стране появились первые буквари и кто был их авторами. Первый печатный букварь был выпущен в 1574 году Иваном Фёдоровым. «Ради скорого младенческого научения», — написано от составителя.

Алфавит расположен в прямом, обратном порядке и вразбивку. 40 листов по 15 строчек на каждой страничке написаны на старославянском с черным орнаментом из сплетённых листьев, бутонов, цветов и шишек, характерных для издания Федорова. Это издание известно также как «Азбука Ивана Фёдорова».Первое же российское издание непосредственно с именованием «букварь» было выпущено 20 августа 1634 года в​ Москве Василием Бурцовым-Протопоповым на​ Московском Печатном дворе. Таким образом в этом году 20 августа исполнилось ровно 390 лет со дня выпуска первого пособия для обучения грамоте. Букварь Бурцова-Протопопова стал переработанной версией азбуки Ивана Федорова.Однако​ Бурцову удалось создать более светскую, красивую и​ удобную книгу под названием «Букварь языка Словенска». Букварь мгновенно стал популярным. Работу Василия Бурцова оценили так высоко, что издатель получил право со​ своей типографией отделиться от​ Московского Печатного двора. За​ восемь лет он​ вместе с​ соратниками выпустил порядка двадцати книг.

Кроме того, считается, что именно Бурцов стал пионером в​ выпуске малоформатных книг. Его букварь был компактным, размером 9 на 15​ см, что делало его удобным как для чтения, так и​ для хранения. Поговорим сегодня о​ букварях и​ о​ тех, кто их​ печатал и​ издавал в​ Москве.

Карманный букварь

Интересно разобраться в​ особенностях времени, когда был издан букварь. В​ XVII веке в​ России обучались в​ основном мужчины. Среди женщин, даже в​ знатных и​ состоятельных семьях, грамотность была редкостью. Обучение начинали с​ азбуки, используя азбуковники, которых сохранилось достаточно много как в​ печатном, так и​ в​ рукописном виде. Новый и​ удобный букварь быстро полюбился москвичам и​ неоднократно переиздавался в​ течение XVII​ века. Кстати, второе переиздание было сделано в​ еще меньшем формате​ — всего 87 × 139​ мм. Бурцов использовал красный цвет для выделения отдельных букв, слов или предложений. Особое внимание он​ уделял шрифтам и​ графическому оформлению страниц. Букварь включал в​ себя алфавит, разделы по​ грамматике с​ формами спряжения глаголов, орфографии с​ примерами склонения имен существительных и​ прилагательных, сказание «О​ письменах» черноризца Храбра, а​ также молитвы, притчи и​ наставления.

Среди изданий Московского Печатного двора, хранившихся на​ его книжном складе в​ 1649​ году, наибольшим тиражом был представлен именно букварь В.​ Бурцова​ — 2900​ экземпляров. Продавался он​ по​ цене 2​ деньги, то​ есть по​ 1​ копейке, что делало его общедоступным. https://t.me/stalinsbukvar/558?single

Советские учебники всегда имели прекрасные иллюстрации, использовались картины настоящих художников - мастеров своего дела. Одним из них являлся Константин Фёдорович Юон.

Проект "Сталинский букварь" пишет:

Недавно нам предоставилась возможность посетить могилу знаменитого российского и советского живописца Константина Фёдоровича Юона. Его картины можно увидеть не только в экспозициях музеев, они часто встречаются на страницах лучших линеек советских учебников 1950-х годов.

На могиле художника помещены строки из его его стихотворения:

«Художник тот, кто вместе с веком

Идёт вперёд большим путём,

Кто верит в разум человека,

Кто голос сердца слышит в нём».

Смысл этих строк как нельзя лучше передаёт жизненную позицию Константина Юона, будучи уже известным живописцем до революции, он стал не менее популярным художником и в СССР, он рисовал жизнь и природу как наблюдатель, принимая смену эпох и пытаясь уловить и передать особую атмосферу каждого времени, его неповторимый колорит. Константин Фёдорович Юон

Родился Константин Фёдорович Юон 24 октября 1875 года в Москве.

С 1892 по 1898 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателями были такие мастера, как К. А. Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин.

По окончании училища два года работал в мастерской В. А. Серова. Затем основал собственную студию, в которой преподавал с 1900 по 1917 совместно с И. О. Дудиным. Его учениками были, в частности, А. В. Куприн, В. А. Фаворский, В. И. Мухина, братья Веснины, В. А. Ватагин, Н. Д. Колли, А. В. Грищенко, М. Г. Ройтер, Н. Терпсихоров, Ю. А. Бахрушин, Р. Фальк.

В 1903 году стал одним из организаторов Союза русских художников. Также входил в число участников объединения «Мир искусства».

С 1907 года работал в области театральной декорации, в частности, занимался оформлением постановки оперы «Борис Годунов» в Париже, в рамках «Русских сезонов» С. П. Дягилева.

До революции основной темой творчества были выполненные в особой манере, пронизанные светом пейзажи русских городов (Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода и других), с широкой перспективой, изображением деревенских домов, женщин в народных костюмах, примет традиционного русского быта.

После революции остался в России. В качестве отклика на революционные события им было создано полотно «Новая планета», трактовки которого искусствоведами варьируются вплоть до полной противоположности. В советское время считалось, что художник изобразил на нём «космосозидающее значение Великой Октябрьской социалистической революции». «Новая планета», К.Ф. Юон, 1921 г.

В другой «космической» картине «Люди» (1923) речь также идёт о созидании нового мира. В 1925 году стал членом Ассоциации художников революционной России (АХРР). В 1923 году выполнил картину «Парад Красной армии». С 1948 по 1950 годы был директором Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств АХ СССР. Помимо работы в живописном жанре, он продолжал заниматься оформлением театральных постановок, а также графикой. «Люди», К.Ф. Юон, 1923

С 1952 по 1955 годы преподавал в качестве профессора в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, а также в ряде других учебных заведений (Институт имени И. Е. Репина в Ленинграде, Заочный народный университет искусств в Москве).

В 1951 году вступил в ВКП(б). С 1957 года был первым секретарём правления Союза художников СССР. «Люди будущего» «Зимнее солнце». «Парад на Красной площади». Выполнена в 1949 году «Июль. Купание»

Умер Константин Фёдорович Юон 11 апреля 1958 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 4).https://t.me/stalinsbukvar/546