Как летчик Самуил Клебанов спас свой самолет и двух раненых стрелков-радистов

Младшего лейтенанта Самуила Яковлевича Клебанова, летчика 212-го дальнебомбардировочного авиаполка АДД (авиация дальнего действия), неоднократно сбивали над вражеской территорией, но каждый раз ему удавалось дотянуть горящую машину до своих.

То же самое произошло и во время выполнения боевого задания 27 сентября 1941 года.

С.Я. Клебанов

После успешно проведенного бомбометания, самолет младшего лейтенанта Клебанова был атакован двумя самолетами противника Ме-109. Завязался ожесточенный воздушный бой, в ходе которого стрелками-радистами мл. сержантом Бычковым В. Ф. и мл. сержантом Зотовым В. А. один Ме-109 был уничтожен.

Второй Ме-109 в свою очередь стал предпринимать неоднократные попытки атаковать советский самолет. Самуилу Клебанову каждый раз удавалось уходить от смертоносных ударов противника, а стрелкам-радистам держать фашиста на достаточном удалении.

Однако во время восьмой атаки летчику люфтваффе все же удалось подбить самолет младшего лейтенанта Клебанова. При этом оба стрелка-радиста получили многочисленные тяжелые ранения.

Имея достаточный опыт выхода из таких ситуаций Самуил Клебанов и на этот раз принял решение тянуть самолет до своей территории.

Вот как этот момент описывает Главный маршал авиации А. Е. Голованов:

«С огромным напряжением всех сил летчик Клебанов довел самолет до линии фронта, произвел посадку в расположении своих наземных частей. Вытащив тяжелораненых стрелков-радистов из горящего самолета, командир экипажа мл. лейтенант Клебанов сдал раненых в госпиталь, а сам явился в штаб общевойскового соединения, после чего явился вместе со штурманом в свою часть».

За все время С.Я. Клебанов совершил 60 боевых вылетов. Вылет в ночь с 15 на 16 апреля 1942 года стал для него последним. Его самолет ДБ-3Ф с задания не вернулся.

Самолет ДБ-3Ф

Из воспоминания летчика Н.Г. Богданова:

«Погиб экипаж Самуила Клебанова. Обстоятельства его гибели я узнал от участников налёта на Витебский аэродром… Клебанов бомбил аэродром одним из последних. Сбросив бомбы, его самолёт снизился на малую высоту и стал расстреливать уцелевшие самолёты врага из пулеметов. Несколько машин вспыхнуло, а самолёт Клебанова продолжал кружить над стоянками. Через некоторое время гитлеровцы пришли в себя и открыли огонь из всех калибров зенитной артиллерии. Одна из очередей малокалиберного зенитного орудия сразила самолёт храбрецов, и они упали со своей горящей машиной прямо на лётном поле аэродрома».

По некоторым данным Самуил Яковлевич Клебанов был похоронен немцами со всеми воинскими почестями. Место захоронения не известно.

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