Яма в подвале или спасение утопающего

Ранее я рассказывал о случаях, произошедших в студенческом строительном отряде (ССО) в городе Кубинка. Вот еще один небольшой рассказ, в котором описывается случай, произошедший с одним из студентов при строительстве жилого дома.

Подвал

Недалеко от нашего проживания была стройка. Строили четырехэтажный дом - очередная уменьшенная хрущевка, окон и дверей еще не было, только поставили каркас, но, как и во всех домах, там был подвал.

Электричества там не было, поэтому подвал был полутемный, освещаемый только уличным светом, который проникал через небольшое оконце, расположенное чуть выше уровня земли. Пол в подвале был сырой, земляной, который требовалось зацементировать, чем мы и занимались в дальнейшем.

Вовчик

Среди нас был Владимир (Володя, Вовчик). Вовчиком его звали в стройотряде (да и не только) потому, что был он худой, не очень сильный, ходил в затрапезных спортивных штанах с вытянутыми коленками и в несуразной панаме на голове.

Зато он был головастый. Не в плане размера головы, а в плане ума в этой самой голове. Он часто меня выручал при решении каких-либо домашних заданий, давал списать уроки и даже помогал на экзаменах, подсовывая решение задачи или передавая «шпору», если своей у меня не оказалось.

Помню, был такой случай. Надо было получить «Зачет» по математике. На уроке преподаватель раздал всем разные варианты задач. Я свой вариант решил. Надо было найти, чему равен коэффициент. В моем решении этот коэффициент получился равным 0.56. Что-то в этом решении я засомневался и под предлогом «Можно выйти?» я помчался в библиотеку, где в это время находился Володька. Как отличник он был освобожден от этого «Зачета».

«Володь, реши задачку, горю», - попросил я. Он за минуту решил задачку. Ответ: коэффициент равен 1. Примчавшись назад, показываю свое решение преподавателю. «Чему равен у вас коэффициент?» - спрашивает препод. «0.56», - отвечаю я. «Не правильно, - говорит он. Коэффициент должен равняться 1». «Ааааааа, ну да, конечно. Это я вам решение другой задачи по ошибке дал», - говорю я и подсовываю преподавателю решение, которое сделал Володька. «Вот, видите, коэффициент равен 1», - все правильно. Но это так, лирическое отступление.

Яма

Так мы и знали, в один прекрасный день мы получили распоряжение от прораба зацементировать этот подвал. Нас было трое: Я, Саша и Вовчик. Цемент нам подавали через маленькое окошко в подвале, о котором я говорил выше, и мы его совковыми лопатами растаскивали по углам.

Почти посередине подвала мы обнаружили яму с правильными краями где-то два на три метра полностью заполненную водой. Как она там образовалась, никто не знал. Решили мы измерить ее глубину. Нашли двухметровую палку и стали запихивать ее в эту яму. Палка легко погрузилась на метр, а затем с небольшим усилием погрузилась полностью. «Настоящее болото», - подумали мы и стали с опаской обходить эту яму стороной.

Проработали мы таким образом некоторое время, как вдруг услышали крик и всплеск воды. Кричал Вовчик. Проходя мимо ямы, он поскользнулся и загремел в нее, как был: в одежде, в сапогах и с лопатой в придачу. Мы сгрудились вокруг ямы и стали ржать, глядя как Вовчик барахтается в этой жиже, которая была ему по грудь. Но скоро ржать мы перестали, увидев, как Володя стал быстро погружаться, и вода уже была ему почти по горло.

Мы перепугались не на шутку. Но что делать? Подходить к краю ямы опасно, чего доброго и сам туда угодишь! Тогда мы плюхнулись на животы и поползли к краю ямы. В четыре руки мы с трудом вытащили Вовчика из этого болота без сапог и почти без штанов, перепачкавшись, как черти грязью и цементом.

В дальнейшем эту яму огородили, а Вовчик получил новые сапоги. Но, как только я вспоминаю это случай, то у меня перед глазами встает его испуганное лицо: «Мужики, спасите!»

Эпилог

Много лет спустя я побывал в музее танков в Кубинке и потом решил посмотреть на то место, где мы работали на стройке. Недостроенный дом так и остался недостроенным и превратился в невесть что.

Насчет ямы в подвале, не знаю, не заглядывал. Скорее всего, эта яма так и осталась и может быть из-за нее этот дом так и не достроили.

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