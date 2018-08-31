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1 сентября - День знаний

1 сентября - День знаний

Вот и закончилось лето. Кому куда: в школу, в колледж, в гимназию, в техникум, в училище, в институт, в университет. Кто сам идёт, кто провожает, но непричастных очень мало.

Всех поздравляем! Всем желаем удачи и успехов.

1 сентября - День знаний

На нашем сайте никогда не был забыт этот важный праздник, а так как материалы эти не стареют, поэтому милости просим тех, кто ещё не ознакомился:

ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ!

МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ, КАКИМ БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ В СССР

Особое Ваше внимание обращаю на темы, созданные в помощь занимающимся с детьми и внуками - это две темы с советскими учебниками:

СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (СКАЧАТЬ)

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ СССР

А также тема о выпуске сталинских учебников (себе уже кое-что приобрела, перечитала, не жалею)

ДМИТРИЙ ФРОНТОВ О ПРОЕКТЕ "СТАЛИНСКИЙ БУКВАРЬ"

Ностальгия по форме и школьным принадлежностям:

КАК ПРОХОДИЛА ЖИЗНЬ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНИКА

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

А это просто авторская ностальгия:

ШКОЛА, "ШКОЛА"...

1 сентября - День знаний

знаменательная датаобразование

Картина дня

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