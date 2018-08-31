1 сентября - День знаний

Вот и закончилось лето. Кому куда: в школу, в колледж, в гимназию, в техникум, в училище, в институт, в университет. Кто сам идёт, кто провожает, но непричастных очень мало.
Всех поздравляем! Всем желаем удачи и успехов.
На нашем сайте никогда не был забыт этот важный праздник, а так как материалы эти не стареют, поэтому милости просим тех, кто ещё не ознакомился:
ЛУЧШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ!
МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ, КАКИМ БЫЛО ОБРАЗОВАНИЕ В СССР
Особое Ваше внимание обращаю на темы, созданные в помощь занимающимся с детьми и внуками - это две темы с советскими учебниками:
СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (СКАЧАТЬ)
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ СССР
А также тема о выпуске сталинских учебников (себе уже кое-что приобрела, перечитала, не жалею)
ДМИТРИЙ ФРОНТОВ О ПРОЕКТЕ "СТАЛИНСКИЙ БУКВАРЬ"
Ностальгия по форме и школьным принадлежностям:
КАК ПРОХОДИЛА ЖИЗНЬ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНИКА
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
А это просто авторская ностальгия:
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