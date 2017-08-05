Сергей Шойгу. Биография министра обороны РФ.

Сергей Шойгу (Sergey Shoygu)

Дата рождения: 21 мая 1955 года

Место рождения: Чадан, Тувинская АО

Деятельность: Государственный деятель, министр обороны РФ

Семейное положение: женат

Бывшего министра МЧС и нынешнего министра обороны Сергея Шойгу в народе прозвали метко: «Мужик!» Невысокий, коренастый, с азиатским прищуром, он никогда не любил громких выступлений, а слову всегда предпочитал дело.

Детские годы, семья Сергея Шойгу

По правде говоря, его фамилия должна быть не Шойгу, а Кужугет. Именно так назывался этот тувинский род. Но когда после присоединения в 1944 году Тувы к России местным жителям начали выдавать паспорта, работник НКВД, который этим вопросом занимался, удивился количеству людей с такой фамилией. И решил «для разнообразия» поменять местами имя и фамилию у отца министра обороны — так Шойгу Кужугет стал Кужугетом Шойгу. Фамилию Шойгу унаследовал и мальчишка, родившийся у Кужугета и его русской жены Александры в 1955 году. Сына назвали Сергеем.

Отец будущего министра неплохо продвигался по партийной линии, а сын никак не хотел становиться пай-мальчиком. В школе учился на тройки, среди друзей имел кличку Шайтан, участвовал в драках «стенка на стенку». Чтобы отвлечь Сережу от опасных забав, в 12 лет родители отправили его в археологическую экспедицию. Раскопки так увлекли подростка, что с 5-го по 10-й класс он каждое лето уезжал к археологам.

Образование

И все же в Красноярском политехе, где Шайтан оказался после школы, он выбрал профессию строителя. На курсе Сергею пришлось впервые столкнуться с коррупцией — из-за папиной высокой должности: к студенту подошел преподаватель и предложил высокую оценку в обмен на талон на автомобиль. «Помню чувство брезгливости, которое испытал», — говорит Сергей Кужугетович.

На первом курсе он познакомился и с будущей женой Ириной. Свадьбу сыграли на пятом курсе, а вскоре у пары родилась дочь Юлия.

Сергей Шойгу с женой Ириной

Профессиональной карьере Сергея немало способствовал тесть - управляющий крупного стройтреста в Красноярске. За 11 лет биографии Шойгу прошел путь от мастера до главы треста. Впрочем, если бы не деловая хватка и природная смекалка, управленец из него бы вряд ли получился.

Тогда же вместе с подчиненными он ежегодно стал собирать добровольные отряды спасателей, чтобы выручать попавших в беду людей. Неделями спасатели спали в отсыревших палатках, грелись теплом костра и спиртом. Сергей и подумать не мог, чем обернется для него это увлечение!

Начало карьеры Сергея Шойгу

Знакомство с первым секретарем Ачинского горкома Олегом Шениным перевернуло всю жизнь Шойгу. Молодой энергичный управленец понравился партфункционеру, и он забрал его в Абаканский горком. Спустя год 35-летний Сергей Шойгу стал инспектором Красноярского крайкома и, несомненно, поднялся бы выше по партийной линии, но развалился Советский Союз.

Это событие застало его уже в Москве, где судьба свела сибиряка с премьер-министром Иваном Силаевым. Он предложил Шойгу пост главы Комитета по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Однако депутаты отклонили кандидатуру бывшего партийного инспектора.

Сергей Шойгу — самый полезный чиновник

Кто вспомнил, что в Сибири Шойгу занимался спасательными операциями, доподлинно неизвестно. Но оказалось, что именно такой человек был нужен, чтобы возглавить корпус отрядов, отработавших в разрушенном землетрясением Спитаке и в зараженном радиацией Чернобыле.

Выборы главы корпуса прошли демократично, на основе голосования. Немногословный парень из Тувы выиграл их безоговорочно, а президент Ельцин предоставил спасателям финансирование из госбюджета. «Я абсолютно не представлял, что это такое, но дело показалось мне интересным, динамичным — в общем, жить нескучно, и я согласился», — вспоминал об этом событии сам Шойгу.

В августе 1991-го, когда в Кремле созрел заговор, корпус встал на сторону Ельцина. В дни путча спасатели заняли здание комиссии по чрезвычайным ситуациям, созданной после землетрясения в Армении. А после победы корпус был переименован в Государственный комитет РФ по чрезвычайным ситуациям. К новой структуре перешли системы связи, инфраструктура и стратегические запасы комиссии.

Сергей Шойгу — работа в МЧС

Первая серьезная проверка «боеспособности» спасателей случилась уже через 2 месяца. На заводе в Уфе накренилась 700-тонная труба. Последствия ее обрушения были сравнимы с серьезным землетрясением. Направленным взрывом спасатели нейтрализовали угрозу, а вся операция вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Позже были ликвидация очага чумы в Туве, ввоз гуманитарного конвоя в осажденный Ткварчели, землетрясение в Нефтегорске.

Сергей Шойгу — министр МЧС

Со временем список задач только рос: наводнения, пожары, авиакатастрофы, теракты… Словно расширяя понятие «чрезвычайная ситуация», Ельцин отправлял Шойгу и в зону вооруженных конфликтов: Абхазию, Осетию, Таджикистан. За 3 года существования комитет «дорос» до министерства. Это стало прецедентом: ни в одной стране мира подобного ведомства не было.

По делам службы новоиспеченному министру полагалось быть там, где помощь его подчиненных жизненно необходима. Неудивительно, что за Сергеем Кужугетовичем закрепилась репутация самого полезного чиновника правительства. С годами в России менялись премьеры и президенты, а Шойгу и его МЧС так и остались в фаворе и у власти, и у народа.

Именно благодаря популярности Шойгу движение «Единство», чьим лидером он был, выиграло свои первые выборы. Позднее движение превратилось в партию «Единая Россия», а Шойгу стал ее сопредседателем. Но большая политика была не для него. Протащив, словно локомотив, соратников в Думу, глав-спасатель вернулся в родную стихию. И опять наводнения, крушения, шахты и теракты...

В конце концов, установив рекорд работы в министерстве — 18 лет! — Шойгу сменил мундир МЧС на костюм губернатора Подмосковья. Правда, ненадолго. В ноябре 2012 года чрезвычайная ситуация случилась уже в армии. Руководство Минобороны было заподозрено в мошенничестве и снято с должностей. На пост нового министра требовался человек волевой, с опытом управления и, что немаловажно, понимающий нужды военных. Никого более подходящего, чем Шойгу, не нашли.

Сергей Шойгу — министр обороны РФ

Надев генеральские погоны, Сергей Кужугетович начал свою работу с проверки боеготовности войск. На службу были возвращены несправедливо уволенные офицеры, отменена демилитаризация военной медицины, восстановлен набор в военные училища, созданы научные роты и Арктические войска. За счет этих мер уже через год Шойгу удалось стать своим в армейской среде. Особой заслугой министра стали спецоперации в Крыму и Сирии.

Но, несмотря на высокое положение и занятость, вне службы Сергей Кужугетович остается обычным человеком: нежно любит свою семью, в свободное время с удовольствием играет в футбол и ездит на охоту. А еще — вырезает из дерева фигурки и рисует: «У меня много акварели, правда, показывать их людям стесняюсь — я же не «профи»-художник!»

Автор биографии: Борис Стеклов