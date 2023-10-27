28 октября в России отмечается День армейской авиации. Именно в этот день в 1948 году в городе Серпухове была сформирована авиационная эскадрилья, которую первой оснастили вертолетами Ми-1. В дальнейшем именно из этой воинской части выросла вся вертолетная военная авиация России. Сегодня на вооружении армейской авиации стоят транспортно-десантные «труженики» Ми-8, крупнейшие серийные вертолеты в мире Ми-26, способные брать на борт 20 тонн груза, и, конечно, ударные Ка-52, Ми-28Н и Ми-35. Все эти машины производятся на предприятиях холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.

Поддержка с неба

Армейская авиация, которая в прошлом году отметила 70-летний юбилей, сегодня является составной частью Военно-космических сил России и выполняет функции поддержки сухопутных войск. Основным средством армейской авиации являются вертолеты различного назначения. Изначально подобные авиационные объединения выполняли вспомогательную роль, но с развитием вертолетной техники стали самостоятельными боевыми подразделениями в составе сухопутных войск. Части армейской авиации призваны выполнять огневую поддержку, перевозить десант и грузы, помогать разведке и выполнять другие задачи.

В разное время подчиненность армейской авиации менялась. До 1990 года она находилась в составе ВВС, после стала самостоятельным родом войск в составе сухопутных войск. В 2003 году армейская авиация вернулась теперь уже в Военно-космические силы РФ и стала одним из равноправных видов авиации. За свою историю армейская авиация успела побывать во многих горячих точках России и планеты. Ее подразделения успешно применялись в конфликтах в Афганистане в советское время и в столкновениях с боевиками в чеченских войнах 1990-2000-х годов. Сегодня армейские вертолеты участвуют во всех крупных учениях, а также выполняют миротворческие миссии. В мирное время экипажи и машины армейской авиации помогают ликвидировать последствия природных и техногенных катаклизмов, оказывают гуманитарную помощь, занимаются пожаротушением и поисково-спасательными работами.

Армейская авиация оснащается самой современной техникой, новые вертолеты регулярно поступают в войска. Обучение управлению новыми машинами проводится на базе Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС, а также в торжокском 344-м центре боевой подготовки и переучивания летного состава.

Сегодня на вооружении армейской авиации находятся многоцелевые вертолеты Ми-8 в современных модификациях, многоцелевые ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35М, тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26, ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также учебные вертолеты Ми-28УБ.

Ми-8: транспортно-десантные «труженики»

Многоцелевое семейство Ми-8/17 – это самые массовые двухдвигательные вертолеты в мире. Всего построено более 12 тысяч машин в различных вариациях. Этот вертолет применяется в гражданских и военных целях более чем в 50 странах. Ми-8 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение. В армейской авиации Ми-8 представлен широким набором модификаций, в том числе специализированной арктической версией Ми-8АМТШ-ВА. Современные модификации Ми-8 могут оснащаться вооружением, аналогичным боевому вертолету Ми-24.

Ми-26: царь-вертолет

Ми-26, разработанный более 40 лет назад, до сих пор остается крупнейшим в мире серийным транспортником среди вертолетов. Машина может принять на борт 82 десантника, 60 носилок с ранеными или 20 тонн груза. Кроме того, Ми-26 способен переносить негабаритные грузы на внешней подвеске, например транспортировать еще один такой же вертолет. Максимальная скорость Ми-26 – 295 км/ч, дальность полета при полной загрузке − 475 км. Боевое крещение машина приняла в 1984 году в Афганистане. В различных модификациях на сегодняшний день выпущено более трехсот единиц Ми-26. Вертолет широко применяется в армейской авиации. Транспортными задачами роль вертолета не ограничивается. На базе Ми-26 создаются машины для радиоборьбы, топливозаправщики, пункты управления, противолодочные, пожарные и медицинские варианты. Новейшая модификация Ми-26Т2В отличается повышенной безопасностью, получила современную начинку и возможность автопилотирования в сложных условиях.

Ми-28Н: «Ночной охотник» для армии

Ударный Ми-28Н «Ночной охотник», применяющийся с 2009 года, предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника и малоскоростных воздушных целей в любое время суток. В числе основных преимуществ машины не только маневренность и возможность круглосуточного применения, но и повышенная огневая мощь. «Ночной охотник» обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. В числе преимуществ вертолета – устойчивость к боевым повреждениям, что достигается за счет применения новейших материалов и конструктивных решений. Лопасти несущего винта Ми-28Н сделаны из композиционных материалов, что позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива. Ми-28Н стал одним из первых российских боевых вертолетов, оборудованных современными средствами связи и цифровым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Главное отличие учебной версии Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика – командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Ка-52: ударный «Аллигатор»

Ка-52 – разведывательно-ударный вертолет соосной схемы, у которого пара основных винтов вращается параллельно в разные стороны, а рулевой винт отсутствует. Это придает машине компактность и маневренность, что, например, оказывается очень важным при посадке на небольшие площадки или полетах при сильном боковом ветре. Другой особенностью «Аллигатора» является то, что экипаж сидит рядом в одной кабине, а не друг за другом, как в других ударных машинах. Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, а также выполнять разведывательную и командную функции. С ноября 2011 года они успешно эксплуатируются в российских ВВС. По состоянию на сегодняшний день в Российской армии «служат» более 110 вертолетов Ка-52.

Боевое крещение Ка-52 прошел во время сирийской операции. В частности, как сообщалось, «Аллигаторы» активно применялись при освобождении Пальмиры. По словам специалистов, сирийская операция подтвердила подавляющее большинство заявленных характеристик Ка-52. Минобороны России уже в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.

Ми-24 и Ми-35М: многоцелевые родственники

Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-24 стал первым отечественным вертолетом, специально предназначенным для боевых действий. Конструкция оказалась настолько удачной, что сейчас это одна из самых востребованных машин на мировом рынке, высокая эффективность которой многократно доказана в условиях боевых действий. Вертолет оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Транспортно-боевой вертолет Ми-35М является глубокой модификацией Ми-24 и предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.

Вертолеты типа Ми-24/35 – одни из самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов. Ми-35М успешно продемонстрировал свою эффективную работу в боевых действиях в Сирии.

https://rostec.ru/news/den-armeyskoy-aviatsii/ Предыдущие материалы:

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