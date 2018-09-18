Образ семьи в фильме "Маленькая Вера"

Фильм «Маленькая Вера» был снят в 1988 году и стал одним из символов Перестройки. Действие происходит в Жданове (ныне - Мариуполь) Украинской ССР. Сюжет начинается с того, что родители старшеклассницы Веры Марининой находят в сумке дочери 20 долларов. В СССР хранение иностранной валюты было уголовно наказуемо, и потому они очень обеспокоены. Видно, что её мать – деспотичная женщина, занимающая место главы семейства вместо слабохарактерного отца, который работает водителем грузовика. Однако она точно замечает, что Вера начала курить, «чтобы все видели, какая она свободная». Мать пытается попросить своего старшего сына Виктора поговорить с Верой, но это явно бесполезно. Также бесполезны и наставления пьяного отца, что «честь надо беречь смолоду».

Далее показана драка молодых людей, причём происходит она показательно на фоне изображений Героев Советского Союза и памятника истребителю МиГ-17. А в это время студент мореходки Андрей пытается ухаживать за Верой, но она к нему равнодушна. После массовой драки на дискотеке она знакомится с Сергеем Соколовым и, недолго думая, вступает с ним в интимную связь, показанную подробно впервые на советском экране, предварительно выпив на двоих бутылку шампанского. При этом она спрашивает, любит ли тот её. Сергей холодно отвечает: «Естественно». Хотя до того на дискотеке он танцевал с её подругой. Впрочем, на другой день и подруга всё поймёт, но быстро найдёт себе нового ухажёра.

Затем Вера возвращается домой, где её встречает пьяный отец. Припозднившуюся дочь он не ругает. А когда приходит мать, у него ещё и прихватывает сердце, отчего тот громко жалобно стонет. При этом сокрушается, что его дочка – «шлюха уличная». Понятно, что выпивает он часто, почти каждый день, имея при этом серьёзные проблемы со здоровьем. Ясно, что такой отец не может быть авторитетом для дочери, что повлияло на её образ жизни.

Старший брат Веры Виктор, как ни странно, правильно воспитан. В частности, он говорит, что главным «распорядителем» в семье должен быть отец. В то же время, он против деспотизма родителей, но за воспитание в детях чувства ответственности. Но во время его речи Вера замечает, что в его собственной семье разлад, и считает, что он «сам не верит в то, что говорит». Судя по всему, его жена является подобием его же матери. Позже оказывается, что Виктор лично знаком с Сергеем и знает, что тот является бабником: «Ему же бабы на шею будут при тебе вешаться, а ты будешь стоять и ушами хлопать! И бросит он тебя через неделю максимум!».

Мать Веры – типичная домохозяйка, которую, по её словам, «замучили едой и стирками». Она работает диспетчером на швейной фабрике. На свадьбу с Сергеем она разрешение не даёт, ставя предварительным условием получение образования. В ответ Вера говорит, что ждёт ребёнка. Конечно же, это ложь. При этом она, явно, дурачится, причём на протяжении всего фильма.

На следующий день происходит знакомство Сергея с родителями Веры в качестве жениха. Водку он не пьёт, предпочитая вино. Его отношения с её братом сразу же не складываются, и он вскоре уходит вместе с Верой. А когда она говорит Сергею, что ждёт ребёнка, тот явно не радуется. Однако заявление в ЗАГС они подают, а жених Веры переезжает в квартиру к ней и её родителям. Подаренное матерью «Домоводство» Вера воспринимает со смехом, к роли жены и хозяйки в доме она явно не готова.

Позже в разговоре на пляже она рассказывает, что её любимой книгой является «Капитанская дочка» за фразу «Береги честь смолоду», сказанную отцом в начале фильма. Говорит она об этом так, что видно: поступала строго наоборот. Тем более, что на вопрос о первом мужчине Вера отвечает с явной неохотой и даже пытается соврать, но вскоре признаётся, что он был молодым учителем физики. Вопрос, любила ли она его, Вера игнорирует. Какая уж там любовь...

Отношение Сергея к отцу Веры сразу же становится негативным. Он даже спрашивает её мать, нравится ли ей, что тот пьёт. Когда та отвечает, что нет, Сергей интересуется, зачем же она ему готовит закуску в виде огурцов. Рассказывая этот случай Вере её мать искренне недоумевает: «Странно. Как будто, если ему не готовить закуску, он пить перестанет». Не перестанет, конечно. Однако видно, что мать Веры алкоголизм её мужа устраивает. Оно и понятно, если бы тот не пил, она бы не смогла над ним доминировать. Не исключено, что и в её семье было так же. При этом проблемы с сердцем у мужа не вызывают у неё должного беспокойства. Далее Сергей спрашивает Веру, почему её родители «такие тупые». И замечает, что они скучно живут. Само собой, они не идеальные. Но, тем не менее, пустили его в свою квартиру до свадьбы с их дочерью, так что будущий зять мог бы хотя бы по этой причине быть тактичнее. С другой стороны, а чего он ожидал от своей глуповатой избранницы? Сама Вера явно переживает из-за взаимной ненависти Сергея и её родителей, но сделать ничего не пытается.

Наконец, происходит ссора Сергея и отцом Веры, начавшаяся со слов последнего к зятю: «Ну что ты за мужик, я не пойму? Ни поговорить с тобой, ни выпить». Ему ли судить о мужественности. Разъярённый Сергей запирает тестя в санузле, где тот ломает сантехнику. А после того, как дочь его выпускает, Сергей вновь лезет на него с кулаками, но в ответ получает кухонным ножом в грудь. Конечно, в фильме показан довольно уродливый образ отца семейства - слабохарактерного алкоголика, который не может вызывать никакого сочувствия. Но в то же время, и Сергей переступил черту, попытавшись хозяйничать в чужом доме. Хотя позже он понимает свою ошибку и не свидетельствует в милиции против отца Веры, сказав там, что ничего не помнит.

После произошедшего мать пытается уговорить Веру дать показания в милиции в пользу отца, говоря, что Сергей относился к ним пренебрежительно. Далее мать уличает дочь в обмане по поводу беременности, ведь именно по этой причине Сергея и пустили жить. «Ты не дочь! Ты выродок! Я тебя рожать-то не хотела, это всё отец настоял!». Старший брат занимает сторону матери. И только отец её жалеет. Тем не менее Вера всё же соглашается сделать так, как просит мать.

Позже её встречает студент мореходки Андрей, ненадолго вернувшийся в Жданов, и пытается насильно затащить в свою квартиру, но она отбивается. А вечером того же дня Вера глотает большую горсть снотворных таблеток, запив их водкой, и ложится на пол, держа в руках зажжённый бенгальский огонь и символично положив на грудь свою детскую фотографию. Картинный инфантилизм. В таком виде её застают пришедшие Сергей и брат Виктор. Пока брат приводит в порядок сестру, неудавшийся жених задумчиво рассматривает детскую фотографию Веры. Возможно, думает, как она дошла до жизни такой.

Затем Виктор уезжает в Москву, оставляя попытки навести порядок в доме своих родителей, а Сергей остаётся с Верой. Отец же, в очередной раз напившись, падает на пол с табуретки и умирает от сердечного приступа. Попытка самоубийства дочери стала последней каплей, добившей его больной организм.

Итак, в фильме показан уродливый образ пролетарской семьи. При этом видно сочувствие к Вере, которая всё же является безответственным человеком. Ведь её действия и привели к сложившейся ситуации, сгубившей отца семейства, и чуть было не сломавшей жизнь Сергею, который хоть и показан в фильме прогрессивно мыслящим, но слишком много на себя взял. Однако видно, что и мать Веры точно такая же, так как она не пыталась ничего сделать ни с алкоголизмом мужа, ни сводить его к врачу, хотя тот жаловался на боли в сердце.

Символично, что сыгравшая роль Веры актриса Наталья Негода после выхода фильма участвовала в фотосессии для американского журнала Playboy, став первой советской моделью этого эротического издания. Более того, по опросу журнала «Советский экран» Наталья Негода была признана лучшей актрисой 1988 года. Образ «маленькой» Веры очень контрастирует с прежними героическими образами советских девушек и женщин, и симпатии к персонажам, подобным ей, в обществе конца 80-х годов прошлого века имели негативные последствия для СССР, которые усилил вышедший годом позже фильм «Интердевочка».